Bán 13 cây vàng cho con vay “nóng” 500 triệu, 10 năm nó vẫn chưa trả đồng nào

Cách đây đúng 10 năm, vợ chồng con trai tôi nhon góp và mua nhà xin ra ở riêng. Con trai nói cần tiền gấp để xoay cho kịp tiến độ, hỏi tôi có thể cho vay nóng một thời gian hay không.

Tôi mừng cho con và không ngần ngại lấy hết số vàng tiết kiệm được bán được 500 triệu cho con vay. Đó là số tiền tôi tích cóp cả đời đi làm, cộng với tiền hưu, phòng khi ốm đau hoặc tuổi già cần đến.

Thời gian đầu, tôi vẫn nghĩ đơn giản là mua nhà xong, con còn phải trả góp, nuôi con nhỏ, chưa dư dả rồi dần dà nó sẽ trả. Nhưng năm này qua năm khác, khoản vay chưa một lần được vợ chồng con trai tôi nhắc lại.

10 năm trôi qua, khoản vay chưa một lần được vợ chồng con trai tôi nhắc lại. (ảnh minh họa: AI)

Đến nay đã 10 năm mà con tôi vẫn chưa có ý định trả lại khoản tiền đã vay. Điều khiến tôi khó mở lời nhất là con dâu vì mỗi lần gặp, con dâu luôn than thở nào là tiền học của con, nào là tiền nhà chưa trả xong, nào là công việc dạo này bấp bênh, thu nhập giảm… Những câu chuyện ấy như một bức tường vô hình khiến tôi không dám nhắc đến chuyện đòi nợ.

Tôi sợ mình trở thành người ích kỷ, chỉ vì vài trăm triệu mà khiến gia đình con lại phải vất vả, cuộc sống xáo trộn. Nhưng không nói thì đó là tất cả tiền dưỡng già của tôi, 13-14 cây vàng hồi đó giờ số tiền ấy chỉ mua nổi khoảng 3 cây.

Tôi vẫn có lương hưu hàng tháng, đủ sống tằn tiện nhưng không còn bất kỳ khoản tiết kiệm nào khác. Mỗi khi ốm đau, tôi phải tính toán từng khoản, nhiều lúc tôi nghĩ nếu số tiền ngày đó không cho vay, mà gửi tiết kiệm thì giờ đã đỡ lo biết bao.

Tôi đang băn khoăn không biết có nên nói với con để nó có thời gian chuẩn bị trả lại số tiền đó cho tôi nhưng mỗi lần chuẩn bị mở lời lại thấy nghèn nghẹn. Còn nếu không nói gì không biết lúc nào tôi mới nhận lại được số tiền tích cóp cả đời.