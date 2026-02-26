Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Tâm sự

Bán 13 cây vàng cho con vay “nóng” 500 triệu, 10 năm nó vẫn chưa trả đồng nào

Thứ năm, 06:47 26/02/2026 | Tâm sự

Cách đây 10 năm con trai mua nhà, tôi bán vàng được 500 triệu cho con vay “nóng”. Nhưng đến nay 10 năm, chưa bao giờ tôi thấy con nhắc đến trả khoản nợ này…

Cách đây đúng 10 năm, vợ chồng con trai tôi nhon góp và mua nhà xin ra ở riêng. Con trai nói cần tiền gấp để xoay cho kịp tiến độ, hỏi tôi có thể cho vay nóng một thời gian hay không. 

Tôi mừng cho con và không ngần ngại lấy hết số vàng tiết kiệm được bán được 500 triệu cho con vay. Đó là số tiền tôi tích cóp cả đời đi làm, cộng với tiền hưu, phòng khi ốm đau hoặc tuổi già cần đến.

Thời gian đầu, tôi vẫn nghĩ đơn giản là mua nhà xong, con còn phải trả góp, nuôi con nhỏ, chưa dư dả rồi dần dà nó sẽ trả. Nhưng năm này qua năm khác, khoản vay chưa một lần được vợ chồng con trai tôi nhắc lại.

- Ảnh 1.

10 năm trôi qua, khoản vay chưa một lần được vợ chồng con trai tôi nhắc lại. (ảnh minh họa: AI)

Đến nay đã 10 năm mà con tôi vẫn chưa có ý định trả lại khoản tiền đã vay. Điều khiến tôi khó mở lời nhất là con dâu vì mỗi lần gặp, con dâu luôn than thở nào là tiền học của con, nào là tiền nhà chưa trả xong, nào là công việc dạo này bấp bênh, thu nhập giảm… Những câu chuyện ấy như một bức tường vô hình khiến tôi không dám nhắc đến chuyện đòi nợ.

Tôi sợ mình trở thành người ích kỷ, chỉ vì vài trăm triệu mà khiến gia đình con lại phải vất vả, cuộc sống xáo trộn. Nhưng không nói thì đó là tất cả tiền dưỡng già của tôi, 13-14 cây vàng hồi đó giờ số tiền ấy chỉ mua nổi khoảng 3 cây.

Tôi vẫn có lương hưu hàng tháng, đủ sống tằn tiện nhưng không còn bất kỳ khoản tiết kiệm nào khác. Mỗi khi ốm đau, tôi phải tính toán từng khoản, nhiều lúc tôi nghĩ nếu số tiền ngày đó không cho vay, mà gửi tiết kiệm thì giờ đã đỡ lo biết bao.

Tôi đang băn khoăn không biết có nên nói với con để nó có thời gian chuẩn bị trả lại số tiền đó cho tôi nhưng mỗi lần chuẩn bị mở lời lại thấy nghèn nghẹn. Còn nếu không nói gì không biết lúc nào tôi mới nhận lại được số tiền tích cóp cả đời.

Vay bạn 10 cây vàng cách đây 10 năm, tôi bối rối không biết trả 300 triệu hay 2 tỷVay bạn 10 cây vàng cách đây 10 năm, tôi bối rối không biết trả 300 triệu hay 2 tỷ

Giờ 10 cây vàng trị giá gần 2 tỷ, tôi hỏi trả tiền hay trả vàng thì bạn nói thế nào cũng được khiến tôi bối rối

Tiên Tiên/VOV.VN (ghi)
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Trước 60 tuổi, người làm được 3 điều này thì tuổi già mới thực sự an yên

Trước 60 tuổi, người làm được 3 điều này thì tuổi già mới thực sự an yên

Bi kịch hôn nhân từ cú 'thả tim' ảnh phụ nữ hở hang trên mạng xã hội của chồng

Bi kịch hôn nhân từ cú 'thả tim' ảnh phụ nữ hở hang trên mạng xã hội của chồng

Sau 1 năm sống nhà con, tôi nhận ra 3 chân lý để tuổi già an yên

Sau 1 năm sống nhà con, tôi nhận ra 3 chân lý để tuổi già an yên

Tháng sinh Âm lịch tiết lộ người có số vượng trung niên: Sau 35 tuổi bước vào thời hoàng kim

Tháng sinh Âm lịch tiết lộ người có số vượng trung niên: Sau 35 tuổi bước vào thời hoàng kim

Hậu vận đỏ rực: 3 con giáp càng lớn tuổi càng nhiều nhà đất, tiền lúc nào cũng dư dả

Hậu vận đỏ rực: 3 con giáp càng lớn tuổi càng nhiều nhà đất, tiền lúc nào cũng dư dả

Cùng chuyên mục

Con gái 24 tuổi muốn lấy người đàn ông U60, tôi có nên phản đối?

Con gái 24 tuổi muốn lấy người đàn ông U60, tôi có nên phản đối?

Tâm sự - 10 giờ trước

Khi con thông báo sẽ dẫn bạn trai hơn mình 30 tuổi, đã qua một lần đổ vỡ về ra mắt, tôi sốc thực sự…

Ở tuổi xế chiều, tôi mới dám làm điều mà cả đời từng sợ: Ly hôn

Ở tuổi xế chiều, tôi mới dám làm điều mà cả đời từng sợ: Ly hôn

Tâm sự - 11 giờ trước

GĐXH - Tôi tin rằng, ở tuổi xế chiều, con người vẫn có quyền được sống hạnh phúc và tìm thấy một người đồng hành thực sự thấu hiểu mình.

Clip quay quán ăn trên mạng tình cờ lộ chuyện ngoại tình của vợ, tôi phải làm sao?

Clip quay quán ăn trên mạng tình cờ lộ chuyện ngoại tình của vợ, tôi phải làm sao?

Tâm sự - 23 giờ trước

Tôi vẫn nghĩ hôn nhân của mình khá viên mãn cho đến khi tình cờ xem một clip review quán ăn trên mạng, hình ảnh vợ thân mật với người đàn ông lạ lướt qua màn hình.

Chị tôi "u mê", cầm cố xe máy của mẹ vay nặng lãi mua điện thoại cho... chồng cũ

Chị tôi "u mê", cầm cố xe máy của mẹ vay nặng lãi mua điện thoại cho... chồng cũ

Tâm sự - 1 ngày trước

Sau khi ly hôn, anh ta lại tỉ tê ngon ngọt, chị tôi cả tin, sẵn sàng mang xe máy của mẹ đi cầm cố, lấy tiền mua cho anh ta chiếc điện thoại mới.

Sau khi nghỉ hưu, tôi mới hiểu vì sao cha mẹ già không muốn ở cùng con cái

Sau khi nghỉ hưu, tôi mới hiểu vì sao cha mẹ già không muốn ở cùng con cái

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi đón bố mẹ từ quê lên thành phố để chăm sóc ông bà mỗi ngày. Thế nhưng, dù rất yêu thương con cháu, cha mẹ vẫn lựa chọn sống riêng.

Sững sờ khi biết bạn trai từng sống như vợ chồng với người yêu cũ suốt 5 năm

Sững sờ khi biết bạn trai từng sống như vợ chồng với người yêu cũ suốt 5 năm

Tâm sự - 2 ngày trước

Tôi tình cờ biết được anh từng có một quá khứ "sâu đậm" đến mức đáng sợ. Anh và người yêu cũ đã sống chung như vợ chồng suốt 5 năm trời.

Ở tuổi U60, tôi muốn lấy chồng nhưng con cái phản đối vì sợ “mất nhà”

Ở tuổi U60, tôi muốn lấy chồng nhưng con cái phản đối vì sợ “mất nhà”

Tâm sự - 2 ngày trước

Khi các con đã yên bề gia thất, tôi gặp người đàn ông cùng cảnh góa bụa, muốn nương tựa nhau lúc xế chiều thì chính những đứa con tôi lại kịch liệt ngăn cản, vì sợ tài sản bị chia sẻ.

Nghỉ hưu ở tuổi 52 để hưởng thụ, tôi hối hận chỉ sau 2 năm

Nghỉ hưu ở tuổi 52 để hưởng thụ, tôi hối hận chỉ sau 2 năm

Tâm sự - 2 ngày trước

GĐXH - Tôi từng tin rằng nghỉ hưu sớm là phần thưởng xứng đáng sau nhiều năm làm việc vất vả. Nhưng chỉ sau hai năm rời bỏ công việc, tôi lâm vào khủng hoảng.

Bác mất chưa giỗ đầu, họ hàng họp đòi nhà tổ vì con nuôi không có quyền thờ cúng

Bác mất chưa giỗ đầu, họ hàng họp đòi nhà tổ vì con nuôi không có quyền thờ cúng

Tâm sự - 2 ngày trước

Khi hai bác vừa qua đời chưa qua giỗ đầu, anh em ruột thịt của bác đã đòi họp họ đòi chia căn nhà tổ tiên, với lý do con bác không phải con đẻ.

32 tuổi yêu lần đầu, tôi chết lặng khi biết sự thật trần trụi về chồng sắp cưới

32 tuổi yêu lần đầu, tôi chết lặng khi biết sự thật trần trụi về chồng sắp cưới

Tâm sự - 3 ngày trước

Tôi dâng hiến cái quý giá nhất của người con gái không phải vì mù quáng, mà vì tôi tin và xác định chuyện lâu dài. Nhưng tất cả đã vỡ vụn khi sự thật trần trụi được phơi bày….

Xem nhiều

Sau khi nghỉ hưu, tôi mới hiểu vì sao cha mẹ già không muốn ở cùng con cái

Sau khi nghỉ hưu, tôi mới hiểu vì sao cha mẹ già không muốn ở cùng con cái

Tâm sự

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi đón bố mẹ từ quê lên thành phố để chăm sóc ông bà mỗi ngày. Thế nhưng, dù rất yêu thương con cháu, cha mẹ vẫn lựa chọn sống riêng.

Nghỉ hưu ở tuổi 52 để hưởng thụ, tôi hối hận chỉ sau 2 năm

Nghỉ hưu ở tuổi 52 để hưởng thụ, tôi hối hận chỉ sau 2 năm

Tâm sự
32 tuổi yêu lần đầu, tôi chết lặng khi biết sự thật trần trụi về chồng sắp cưới

32 tuổi yêu lần đầu, tôi chết lặng khi biết sự thật trần trụi về chồng sắp cưới

Tâm sự
3 năm nuôi đứa trẻ bị bỏ rơi, tôi chết lặng khi ADN cho kết quả không thể ngờ tới

3 năm nuôi đứa trẻ bị bỏ rơi, tôi chết lặng khi ADN cho kết quả không thể ngờ tới

Tâm sự
40 tuổi nhìn lại, điều đáng giá nhất tôi có không phải sự nghiệp mà là tiền tiết kiệm

40 tuổi nhìn lại, điều đáng giá nhất tôi có không phải sự nghiệp mà là tiền tiết kiệm

Tâm sự

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top