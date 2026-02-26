Bán 13 cây vàng cho con vay “nóng” 500 triệu, 10 năm nó vẫn chưa trả đồng nào
Cách đây 10 năm con trai mua nhà, tôi bán vàng được 500 triệu cho con vay “nóng”. Nhưng đến nay 10 năm, chưa bao giờ tôi thấy con nhắc đến trả khoản nợ này…
Cách đây đúng 10 năm, vợ chồng con trai tôi nhon góp và mua nhà xin ra ở riêng. Con trai nói cần tiền gấp để xoay cho kịp tiến độ, hỏi tôi có thể cho vay nóng một thời gian hay không.
Tôi mừng cho con và không ngần ngại lấy hết số vàng tiết kiệm được bán được 500 triệu cho con vay. Đó là số tiền tôi tích cóp cả đời đi làm, cộng với tiền hưu, phòng khi ốm đau hoặc tuổi già cần đến.
Thời gian đầu, tôi vẫn nghĩ đơn giản là mua nhà xong, con còn phải trả góp, nuôi con nhỏ, chưa dư dả rồi dần dà nó sẽ trả. Nhưng năm này qua năm khác, khoản vay chưa một lần được vợ chồng con trai tôi nhắc lại.
Đến nay đã 10 năm mà con tôi vẫn chưa có ý định trả lại khoản tiền đã vay. Điều khiến tôi khó mở lời nhất là con dâu vì mỗi lần gặp, con dâu luôn than thở nào là tiền học của con, nào là tiền nhà chưa trả xong, nào là công việc dạo này bấp bênh, thu nhập giảm… Những câu chuyện ấy như một bức tường vô hình khiến tôi không dám nhắc đến chuyện đòi nợ.
Tôi sợ mình trở thành người ích kỷ, chỉ vì vài trăm triệu mà khiến gia đình con lại phải vất vả, cuộc sống xáo trộn. Nhưng không nói thì đó là tất cả tiền dưỡng già của tôi, 13-14 cây vàng hồi đó giờ số tiền ấy chỉ mua nổi khoảng 3 cây.
Tôi vẫn có lương hưu hàng tháng, đủ sống tằn tiện nhưng không còn bất kỳ khoản tiết kiệm nào khác. Mỗi khi ốm đau, tôi phải tính toán từng khoản, nhiều lúc tôi nghĩ nếu số tiền ngày đó không cho vay, mà gửi tiết kiệm thì giờ đã đỡ lo biết bao.
Tôi đang băn khoăn không biết có nên nói với con để nó có thời gian chuẩn bị trả lại số tiền đó cho tôi nhưng mỗi lần chuẩn bị mở lời lại thấy nghèn nghẹn. Còn nếu không nói gì không biết lúc nào tôi mới nhận lại được số tiền tích cóp cả đời.
Con gái 24 tuổi muốn lấy người đàn ông U60, tôi có nên phản đối?Tâm sự - 10 giờ trước
Khi con thông báo sẽ dẫn bạn trai hơn mình 30 tuổi, đã qua một lần đổ vỡ về ra mắt, tôi sốc thực sự…
Ở tuổi xế chiều, tôi mới dám làm điều mà cả đời từng sợ: Ly hônTâm sự - 11 giờ trước
GĐXH - Tôi tin rằng, ở tuổi xế chiều, con người vẫn có quyền được sống hạnh phúc và tìm thấy một người đồng hành thực sự thấu hiểu mình.
Clip quay quán ăn trên mạng tình cờ lộ chuyện ngoại tình của vợ, tôi phải làm sao?Tâm sự - 23 giờ trước
Tôi vẫn nghĩ hôn nhân của mình khá viên mãn cho đến khi tình cờ xem một clip review quán ăn trên mạng, hình ảnh vợ thân mật với người đàn ông lạ lướt qua màn hình.
Chị tôi "u mê", cầm cố xe máy của mẹ vay nặng lãi mua điện thoại cho... chồng cũTâm sự - 1 ngày trước
Sau khi ly hôn, anh ta lại tỉ tê ngon ngọt, chị tôi cả tin, sẵn sàng mang xe máy của mẹ đi cầm cố, lấy tiền mua cho anh ta chiếc điện thoại mới.
Sau khi nghỉ hưu, tôi mới hiểu vì sao cha mẹ già không muốn ở cùng con cáiTâm sự - 1 ngày trước
GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi đón bố mẹ từ quê lên thành phố để chăm sóc ông bà mỗi ngày. Thế nhưng, dù rất yêu thương con cháu, cha mẹ vẫn lựa chọn sống riêng.
Sững sờ khi biết bạn trai từng sống như vợ chồng với người yêu cũ suốt 5 nămTâm sự - 2 ngày trước
Tôi tình cờ biết được anh từng có một quá khứ "sâu đậm" đến mức đáng sợ. Anh và người yêu cũ đã sống chung như vợ chồng suốt 5 năm trời.
Ở tuổi U60, tôi muốn lấy chồng nhưng con cái phản đối vì sợ “mất nhà”Tâm sự - 2 ngày trước
Khi các con đã yên bề gia thất, tôi gặp người đàn ông cùng cảnh góa bụa, muốn nương tựa nhau lúc xế chiều thì chính những đứa con tôi lại kịch liệt ngăn cản, vì sợ tài sản bị chia sẻ.
Nghỉ hưu ở tuổi 52 để hưởng thụ, tôi hối hận chỉ sau 2 nămTâm sự - 2 ngày trước
GĐXH - Tôi từng tin rằng nghỉ hưu sớm là phần thưởng xứng đáng sau nhiều năm làm việc vất vả. Nhưng chỉ sau hai năm rời bỏ công việc, tôi lâm vào khủng hoảng.
Bác mất chưa giỗ đầu, họ hàng họp đòi nhà tổ vì con nuôi không có quyền thờ cúngTâm sự - 2 ngày trước
Khi hai bác vừa qua đời chưa qua giỗ đầu, anh em ruột thịt của bác đã đòi họp họ đòi chia căn nhà tổ tiên, với lý do con bác không phải con đẻ.
32 tuổi yêu lần đầu, tôi chết lặng khi biết sự thật trần trụi về chồng sắp cướiTâm sự - 3 ngày trước
Tôi dâng hiến cái quý giá nhất của người con gái không phải vì mù quáng, mà vì tôi tin và xác định chuyện lâu dài. Nhưng tất cả đã vỡ vụn khi sự thật trần trụi được phơi bày….
Sau khi nghỉ hưu, tôi mới hiểu vì sao cha mẹ già không muốn ở cùng con cáiTâm sự
GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi đón bố mẹ từ quê lên thành phố để chăm sóc ông bà mỗi ngày. Thế nhưng, dù rất yêu thương con cháu, cha mẹ vẫn lựa chọn sống riêng.