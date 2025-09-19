Trục vớt hai quả bom hơn 1,3 tấn gần cầu Long Biên
Hai quả bom phá M-118, có trọng lượng hơn 1.300kg, được phát hiện cách cầu Long Biên khoảng 30m vừa được di dời về vị trí an toàn.
Tối 18/9, lực lượng công binh của Bộ Tư lệnh Thủ đô cùng cán bộ, chiến sĩ Cụm phòng thủ khu vực 4 - Gia Lâm, Ban Chỉ huy quân sự phường Bồ Đề trục vớt và xử lý hai quả bom tấn còn sót lại sau chiến tranh.
Theo cơ quan chức năng, hai quả bom được phát hiện là loại bom phá M-118, có trọng lượng hơn 1.300kg, chiều dài 220cm và đường kính 65cm, bên trong chứa hơn 800kg thuốc nổ TNT. Khi được phát hiện, hai quả bom vẫn còn ngòi nổ và được đánh giá ở mức độ nguy hiểm cao.
Hai quả bom được người dân làm nghề thuyền chài phát hiện vào khoảng 15h ngày 15/9 tại vị trí gần bãi giữa sông Hồng, cách cầu Long Biên khoảng 30m về hướng thượng lưu.
Ngay sau khi nhận được tin báo, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 4 - Gia Lâm huy động lực lượng, phối hợp cùng với Ban Chỉ huy quân sự phường Bồ Đề di dời hai quả bom về vị trí an toàn, tổ chức canh gác chặt chẽ và báo cáo cấp trên thống nhất biện pháp xử lý.
Theo kế hoạch, hai quả bom sẽ được di dời và hủy nổ tại trường Bắn Cấm Sơn (Bắc Ninh).
