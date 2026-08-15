Trúng tuyển đại học 2026: Những việc cần làm trước 17h ngày 21/8

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Sau khi các cơ sở giáo dục đại học công bố điểm chuẩn đợt 1, thí sinh cần kiểm tra kỹ kết quả và nhanh chóng thực hiện các thủ tục liên quan. Theo kế hoạch tuyển sinh năm 2026 của Bộ GD&ĐT, trước 17h ngày 13.8, các cơ sở đào tạo phải hoàn thành việc công bố kết quả trúng tuyển đợt 1.

Ảnh minh họa: AI

Kiểm tra chính xác kết quả trúng tuyển

Việc đầu tiên là đăng nhập hệ thống để kiểm tra trường, ngành hoặc chương trình đào tạo và tình trạng trúng tuyển.

Thí sinh cần đối chiếu cẩn thận thông tin cá nhân và kết quả được công bố. Đây là bước quan trọng trước khi thực hiện xác nhận nhập học, đặc biệt với những trường hợp đăng ký nhiều nguyện vọng.

Xác nhận nhập học trước 17h ngày 21.8

Nếu quyết định theo học, thí sinh phải xác nhận nhập học trực tuyến trên Hệ thống tuyển sinh chung trước 17h ngày 21.8.2026.

Quy định này áp dụng với tất cả thí sinh trúng tuyển, kể cả thí sinh trúng tuyển thẳng. Nếu không thực hiện xác nhận trong thời hạn quy định, thí sinh được xem như từ chối cơ hội trúng tuyển.

Sau khi hoàn tất thao tác, cần kiểm tra lại trạng thái trên hệ thống để bảo đảm việc xác nhận đã được ghi nhận thành công.

Bộ GD&ĐT cũng yêu cầu các cơ sở giáo dục đại học không được yêu cầu thí sinh xác nhận nhập học hoặc nhập học trước ngày 13.8, đồng thời không được kết thúc xác nhận nhập học hoặc kết thúc nhập học trước 17h ngày 21.8.

Đọc kỹ hướng dẫn nhập học của trường

Xác nhận nhập học trên hệ thống của Bộ GD&ĐT chưa đồng nghĩa với việc hoàn tất toàn bộ thủ tục. Sau bước này, thí sinh vẫn phải thực hiện quy trình nhập học theo yêu cầu của trường.

Tùy từng cơ sở đào tạo, thí sinh có thể phải đăng ký hồ sơ sinh viên, nộp giấy tờ, hoàn thành các khoản theo quy định hoặc thực hiện thủ tục trực tiếp, trực tuyến.

Thành phần hồ sơ và phương thức nộp có thể khác nhau giữa các trường, thậm chí giữa các ngành. Vì vậy, thí sinh cần căn cứ vào thông báo chính thức thay vì tự suy đoán.

Với những thí sinh trúng tuyển các ngành như Bác sĩ Y học cổ truyền, Kỹ thuật phục hồi chức năng, ngoài hồ sơ chung, cần theo dõi thêm hướng dẫn về khám sức khỏe, trang phục, dụng cụ học tập và các yêu cầu phục vụ học tập, thực hành.

Chuẩn bị sẵn hồ sơ và các giấy tờ cần thiết

Thí sinh nên chủ động chuẩn bị giấy tờ cá nhân, hồ sơ học tập cùng các giấy tờ chứng minh diện ưu tiên, đối tượng chính sách nếu có.

Việc chuẩn bị trước sẽ giúp hạn chế sai sót và tránh phải bổ sung hồ sơ nhiều lần. Đặc biệt, cần kiểm tra kỹ yêu cầu riêng của trường về bản gốc, bản sao, bản chứng thực hoặc hình thức nộp trực tuyến.

Theo dõi liên tục thông báo của trường

Sau khi xác nhận nhập học, thí sinh vẫn cần thường xuyên kiểm tra website, cổng thông tin tuyển sinh và các kênh thông báo chính thức của trường để không bỏ lỡ lịch nhập học và những yêu cầu mới.

Các thông tin cần lưu ý gồm học phí, học bổng, ký túc xá, bảo hiểm y tế, môi trường học tập và các chương trình dành cho tân sinh viên.

Sau khi hoàn tất thủ tục, tân sinh viên tiếp tục theo dõi lịch học, chương trình giáo dục quốc phòng - an ninh, hoạt động đầu khóa và những yêu cầu cần chuẩn bị trước năm học mới. Một số trường tổ chức nhập học trực tuyến, trong khi nhiều trường kết hợp cả trực tuyến và trực tiếp.

Theo hướng dẫn tuyển sinh năm 2026, từ ngày 22.8 đến tháng 12.2026, các cơ sở đào tạo có thể tổ chức xét tuyển bổ sung nếu còn chỉ tiêu.