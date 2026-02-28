Cuộc đua lớp 10 tư thục: Đa phương thức xét tuyển, tránh đăng ký dàn trải ra sao?

Xét tuyển đa dạng, trường xét sớm, thí sinh vội giữ suất

Một số trường đã khởi động tuyển sinh ngay từ đầu năm 2026, thậm chí nhận hồ sơ từ cuối năm trước. Từ ngày 3/3/2026, Trường THCS và THPT Tạ Quang Bửu chính thức mở cổng đăng ký tuyển sinh trực tuyến lớp 10. Nhà trường tiếp tục triển khai toàn bộ quy trình online, từ đăng ký dự tuyển, xác nhận nhập học đến cấp mã nhập học, giúp phụ huynh thuận tiện theo dõi và hoàn thiện thủ tục. Sau khi đăng ký trực tuyến, phụ huynh sẽ nộp hồ sơ gốc theo giấy hẹn của nhà trường.

Theo thông báo của Trường THCS & THPT Lương Thế Vinh, năm học 2026-2027, nhà trường tuyển sinh 720 chỉ tiêu, chia đều cho hai cơ sở Cầu Giấy và Tân Triều (360 học sinh/cơ sở). Đối tượng tuyển sinh là học sinh đã tốt nghiệp THCS và tham dự kỳ thi vào lớp 10 do Sở GD&ĐT Hà Nội tổ chức.

Nhà trường xét tuyển căn cứ kết quả kỳ thi lớp 10 kết hợp hồ sơ học tập, đồng thời tổ chức các đợt thi thử, đánh giá năng lực và xét học bổng Văn Như Cương

Với 675 chỉ tiêu, Trường THCS-THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm - Cầu Giấy áp dụng nhiều phương thức xét tuyển, gồm: Xét học bạ THCS, xét kết quả kỳ thi vào lớp 10 do Sở GD&ĐT Hà Nội tổ chức và phỏng vấn, đánh giá năng lực khi cần thiết.

Học sinh được đăng ký vào các mô hình đào tạo như chất lượng cao, chuyên Toán, chuyên Anh và song ngữ, phù hợp với năng lực và định hướng học tập.

Trong khi đó, Trường THPT Marie Curie dự kiến tuyển 1.560 học sinh tại ba cơ sở Mỹ Đình, Văn Phú và Việt Hưng, chủ yếu xét tuyển theo kết quả kỳ thi vào lớp 10 công lập. Thông tin đăng ký và xét hồ sơ sẽ được công bố trong tháng 4/2026.

Ngoài ra, Archimedes Academy tuyển 270 học sinh với 5 phương thức khác nhau, từ xét tuyển thẳng, phỏng vấn đến bài kiểm tra riêng và xét kết quả kỳ thi lớp 10. Nhà trường tổ chức các đợt đánh giá vào tháng 3, 4 và 5.

Trường Ngôi Sao Hoàng Mai đã tiếp nhận hồ sơ từ cuối năm 2025, kết hợp xét học bổng, xét điểm thi chuyên và điểm thi lớp 10 của thành phố. Trong khi đó, Trường THCS & THPT Nguyễn Siêu tuyển 300 học sinh theo hai chương trình quốc tế, áp dụng hình thức xét hồ sơ kết hợp kiểm tra năng lực và phỏng vấn.

Trường THPT Lý Thái Tổ cũng tuyển khoảng 480 học sinh lớp 10 theo nhiều đợt, chủ yếu xét học bạ đối với học sinh ngoài hệ thống. Thời điểm nhận hồ sơ chính thức từ ngày 14/4/2026.

Theo các trường, phụ huynh cần đặc biệt lưu ý mốc đăng ký trực tuyến, thời gian kiểm tra năng lực và hạn xác nhận nhập học.Việc chuẩn bị hồ sơ sớm, theo dõi thông báo chính thức từ nhà trường được xem là yếu tố quan trọng để không bỏ lỡ cơ hội.

Trước “ma trận” xét tuyển, nên chọn lọc trường để giảm áp lực

Việc các trường triển khai phương thức tuyển sinh khác nhau và mở cổng đăng ký theo nhiều mốc thời gian khiến học sinh và phụ huynh phải chủ động theo dõi thông tin để xây dựng phương án phù hợp.

Em Nguyễn Minh Anh (phường Cầu Giấy) cho biết việc tuyển sinh sớm vừa tạo thêm cơ hội nhưng cũng làm tăng áp lực về thời gian ôn tập. “Em vẫn đặt mục tiêu thi trường công nhưng cũng đăng ký thêm Trường THCS & THPT Lương Thế Vinh hoặc Trường THPT Lý Thái Tổ. Điều em lo nhất là phải tham gia nhiều bài kiểm tra khác nhau trong khi lịch ôn thi lớp 10 đã khá dày. Tuy vậy, có thêm lựa chọn cũng giúp em đỡ căng thẳng hơn nếu kết quả thi không như mong muốn”, Minh Anh chia sẻ.

Còn chị Thu Hòa (phường Thanh Xuân) cho biết gia đình sẽ nộp hồ sơ vào một số trường tư thục từ sớm nhằm tạo phương án dự phòng. Các trường mở đăng ký khá sớm, mỗi nơi một cách xét tuyển nên phụ huynh phải theo dõi thông tin liên tục. Gia đình tôi xác định không chờ kết quả trường công mới tính mà chủ động nộp trước 1–2 trường phù hợp để con yên tâm ôn thi, bởi suất vào trường công lập năm nay được dự báo rất gay gắt.

Chị Hòa chia sẻ thêm: "Nguyện vọng của con là Trường THPT Tạ Quang Bửu hoặc Trường THCS & THPT Lương Thế Vinh. Điều tôi quan tâm nhất là lịch kiểm tra, phỏng vấn và thời hạn xác nhận nhập học, bởi chỉ cần bỏ sót thông tin là rất dễ lỡ cơ hội của con”.

Cùng quan điểm, anh Trần Minh Hoàng (phường Hà Đông) cho rằng việc nhiều trường kết hợp xét học bạ, phỏng vấn và bài kiểm tra riêng giúp học sinh có thêm cơ hội nhưng cũng khiến quá trình chuẩn bị trở nên áp lực hơn.

“Không chỉ thi lớp 10 công lập, con còn phải ôn thêm cho các bài đánh giá năng lực của trường tư. Mỗi trường yêu cầu khác nhau nên gia đình phải cân nhắc kỹ, tránh đăng ký dàn trải khiến con bị quá tải. Chúng tôi ưu tiên những trường có phương thức rõ ràng và thời gian nhập học sau kỳ thi công lập để dễ sắp xếp”, anh Hoàng nói.

Trong bối cảnh mỗi trường một phương thức, một mốc thời gian và một cách đánh giá riêng, “cuộc đua” vào lớp 10 khối tư thục không chỉ nằm ở điểm số mà còn ở khả năng chủ động nắm bắt thông tin. Giữ suất sớm có thể giúp học sinh thêm lựa chọn và giảm áp lực tâm lý, song việc đăng ký dàn trải, thiếu tính toán lại dễ khiến các em quá tải giữa giai đoạn ôn thi quan trọng.

Lãnh đạo một số nhà trường đưa ra lời khuyên, phụ huynh nên cùng con xác định rõ mục tiêu chính, xây dựng phương án dự phòng phù hợp với năng lực và điều kiện gia đình; đồng thời theo sát mốc đăng ký, lịch kiểm tra và hạn xác nhận nhập học của từng trường.

Chỉ khi có kế hoạch rõ ràng và tỉnh táo trước “ma trận” xét tuyển, phụ huynh và học sinh mới có thể bước qua mùa tuyển sinh lớp 10 một cách chủ động, không bị cuốn vào vòng xoáy giữ chỗ đầy áp lực.