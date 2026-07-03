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Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn công bố điểm sàn 2026

Thứ sáu, 07:34 03/07/2026 | Giáo dục
L.Vũ
L.Vũ
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GĐXH - Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội đã công bố điểm sàn xét tuyển 2026.

Mới đây, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội đã công bố điểm sàn (ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào) 2026.

Theo thông báo, đối với phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT 2026 để xét tuyển vào 29 ngành/chương trình đào tạo của trường là 19 điểm (không nhân hệ số; đã bao gồm điểm ưu tiên khu vực và đối tượng (nếu có) theo Quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo).

Lưu ý: Đối với thí sinh sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế để quy đổi điểm môn ngoại ngữ trong tổ hợp xét tuyển tương ứng, ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào 19 điểm được tính trên tổng điểm xét tuyển sau khi đã quy đổi điểm chứng chỉ ngoại ngữ theo quy định của trường.
Điểm sàn xét tuyển 2026 Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Ảnh 1.

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội đã công bố điểm sàn xét tuyển 2026. Ảnh: TL

Đối với phương thức sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực (HSA) của Đại học Quốc gia Hà Nội để xét tuyển vào 29 ngành/chương trình đào tạo của trường là 19 điểm sau khi quy đổi tương đương sang thang điểm 30 (không nhân hệ số, đã bao gồm điểm ưu tiên khu vực và đối tượng (nếu có) theo Quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo).

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn chỉ sử dụng kết quả bài thi HSA mã Q21 để xét tuyển theo phương thức này theo quy định tại Thông tin tuyển sinh đại học chính quy năm 2026 của Trường.

Chi tiết điểm sàn của từng ngành/chương trình đào tạo của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn năm 2026:
Điểm sàn xét tuyển 2026 Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Ảnh 2.

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn công bố điểm sàn 2026 - Ảnh 3.Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn công bố điểm chuẩn: 3 ngành trên 29 điểm mới trúng tuyển

GĐXH - Hầu hết các ngành của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) ở khối C00 đều lấy trên 27 điểm, tức trên 9 điểm/môn mới trúng tuyển. Trong đó, có 3 ngành lấy trên 29 điểm.

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn công bố điểm sàn 2026 - Ảnh 4.Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn công bố điểm chuẩn sớm 2024

Ngày 24/7, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn công bố điểm chuẩn phương thức xét tuyển chứng chỉ quốc tế kết hợp với điểm thi tốt nghiệp THPT.

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