Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn công bố điểm sàn 2026
GĐXH - Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội đã công bố điểm sàn xét tuyển 2026.
Mới đây, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội đã công bố điểm sàn (ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào) 2026.
Theo thông báo, đối với phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT 2026 để xét tuyển vào 29 ngành/chương trình đào tạo của trường là 19 điểm (không nhân hệ số; đã bao gồm điểm ưu tiên khu vực và đối tượng (nếu có) theo Quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo).
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn chỉ sử dụng kết quả bài thi HSA mã Q21 để xét tuyển theo phương thức này theo quy định tại Thông tin tuyển sinh đại học chính quy năm 2026 của Trường.
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