Quy định mới nhất về bảo hiểm xe máy áp dụng năm 2026

Bộ Tài chính lý giải việc không bỏ bảo hiểm xe máy

Theo Báo Sức khỏe và Đời sống, cử tri tỉnh Lâm Đồng phản ánh việc mua bảo hiểm xe máy bắt buộc hiện chủ yếu mang tính hình thức hiệu quả không cao, thủ tục giải quyết phức tạp.

Từ thực tế đó, cử tri đề nghị cơ quan chức năng xem xét sửa đổi hoặc bãi bỏ quy định bảo hiểm xe máy bắt buộc nếu không còn phù hợp với thực tiễn.

Về vấn đề này, Bộ Tài chính cho biết bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự (TNDS) của chủ xe cơ giới là "bảo hiểm bắt buộc có đối tượng bảo hiểm là trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới đối với người thứ ba, hành khách theo quy định của pháp luật".

Loại hình này đã được triển khai tại Việt Nam từ năm 1988 với mức phí bảo hiểm hiện nay chỉ từ 55.000 đồng hoặc 60.000 đồng nhưng "mức chi trả cao từ 50 triệu đồng (đối với chi trả bảo hiểm về tài sản) đến 150 triệu đồng (đối với chi trả bảo hiểm về sức khỏe, tính mạng)".

Hiện nay, bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới (bao gồm chủ xe máy) được quy định tại Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022; Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024; Nghị định 67/2023/NĐ-CP về bảo hiểm bắt buộc trong đó có bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới; Nghị định 174/2024/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 78/2026/NĐ-CP. Theo đó, cơ chế chính sách đã được hoàn thiện, kế thừa và bổ sung nhiều quy định mới nhằm gia tăng quyền lợi cho chủ xe cơ giới về: phí bảo hiểm; số tiền bảo hiểm; đơn giản hóa hồ sơ, thủ tục bồi thường…

Thực tế hiện nay, việc triển khai áp dụng bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe ô tô, mô tô, xe máy diễn ra mạnh mẽ, bao gồm cả các nước phát triển có số lượng xe mô tô, xe máy thấp như Mỹ, EU, Nhật Bản, Hàn Quốc hay các nước đang phát triển có số lượng lớn xe mô tô, xe máy tham gia giao thông như Ấn Độ, Trung Quốc, các nước ASEAN...

Tại Việt Nam, theo thống kê số lượng xe máy tham gia bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới năm 2025 chỉ có khoảng 17% số lượng xe lưu hành trong khi tổng số lượng xe máy ở Việt Nam đạt khoảng 72 triệu chiếc và tỷ lệ tai nạn từ xe mô tô, xe gắn máy lên đến 63,48%. Nhiều chủ xe máy chưa hiểu được mức độ quan trọng và nhân văn của sản phẩm bảo hiểm TNDS mang lại khi không may gây thiệt hại đối với người thứ ba về tài sản, sức khỏe, tính mạng nên chỉ mua bảo hiểm TNDS với mục đích chống đối sự kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền.

Từ ngày 01/12/2024, Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam đã thiết lập hotline 24/7 chung cho toàn thị trường bảo hiểm (1900.633.880), song song với hotline riêng của các doanh nghiệp bảo hiểm nhằm kịp thời ghi nhận, hướng dẫn, giải đáp... cho người dân và doanh nghiệp về chế độ bảo hiểm này.

Cùng đó, Bộ Tài chính sẽ tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định pháp luật về bảo hiểm bắt buộc TNDS chủ xe cơ giới. Đồng thời phối hợp với Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, các doanh nghiệp bảo hiểm và cơ quan liên quan thành lập Tổ nghiên cứu bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới.

Tổ này sẽ rà soát việc thực hiện quy định tại Nghị định số 67/2023/NĐ-CP, đánh giá kết quả triển khai riêng đối với xe mô tô, xe gắn máy và tổng hợp các khó khăn để đề xuất lộ trình sửa đổi phù hợp.

Người dân khi điều khiển xe máy tham gia giao thông bắt buộc phải có và mang theo bảo hiểm xe máy. Ảnh minh họa: TL

Quyền lợi khi mua bảo hiểm xe máy bắt buộc

Bảo hiểm xe máy sẽ giúp các bên liên quan giải quyết các vấn đề bao gồm:

- Hỗ trợ tài chính trong trường hợp xe bị hư hỏng, thiệt hại do tình huống ngoài tầm kiểm soát như cháy nổ, va chạm;

- Nếu xe bị hư hỏng trên 75% hoặc không thể sửa chữa, công ty bảo hiểm sẽ có trách nhiệm hỗ trợ bồi thường toàn bộ giá trị thực tế của xe;

- Đền bù cho bên bị nạn thiệt hại về thân thể và tài sản do lỗi của chủ xe cơ giới;

- Tránh việc bị cảnh sát giao thông xử phạt vì không có bảo hiểm xe máy;

- Bồi thường về tài chính đối với thiệt hại về thân thể khi tham gia giao thông cho những người ngồi trên xe máy (bao gồm cả chủ phương tiện và người ngồi sau xe);

- Hạn chế tình trạng người gây tai nạn bỏ trốn do sợ phải bồi thường;

Không có bảo hiểm xe máy, bị xử phạt thế nào?

Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, lỗi không có hoặc không mang theo bảo hiểm xe máy bắt buộc bị xử phạt như sau:

Tại Điều 18, Nghị định 168/2024/NĐ-CP phạt tiền từ 200.000 đồng đến 300.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy kinh doanh vận tải không mang theo chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới còn hiệu lực;

b) Người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy không có chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới còn hiệu lực;

c) Người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy kinh doanh vận tải không mang theo chứng nhận đăng ký xe (hoặc bản sao chứng nhận đăng ký xe có chứng thực kèm theo bản gốc giấy biên nhận của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài trong trường hợp tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài giữ bản gốc chứng nhận đăng ký xe);

d) Người điều khiển xe mô tô và các loại xe tương tự xe mô tô kinh doanh vận tải không mang theo giấy phép lái xe trừ hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 5, điểm c khoản 7 Điều này.

Ngoài ra, tại Điều 19 Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định xử phạt hành vi không có chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự:

Phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng đối với người điều khiển xe máy chuyên dùng không có chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự theo quy định của pháp luật.

Theo quy định nêu trên, năm 2026 người điều khiển xe máy chuyên dùng không mang theo chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự bị phạt từ 200.000 - 300.000 đồng

Đối với người điều khiển xe máy chuyên dùng không có chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự bị phạt từ 400.000 - 600.000 đồng.

Đây là những quy định về bảo hiểm xe máy có hiệu lực trong năm 2026 mà người dân phải lưu ý GĐXH - Bảo hiểm xe máy là một trong những loại giấy tờ người dân cần phải mang theo khi tham gia giao thông đường bộ. Thông tin về loại giấy tờ này có gì thay đổi trong năm 2026?