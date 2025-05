Từ 1/7/2025, hàng triệu người dùng loại thẻ ATM dạng này cần lưu ý nếu không muốn bị ngừng giao dịch

Từ 1/7/2025, ngừng giao dịch thẻ ATM từ?

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đang đẩy mạnh lộ trình chuyển đổi số trong lĩnh vực thanh toán và quản lý tài khoản. Theo đó, từ ngày 1/7/2025, toàn bộ thẻ ATM sử dụng công nghệ từ sẽ bị ngân hàng thương mại ngừng chấp nhận giao dịch. Đồng thời, các tài khoản doanh nghiệp chưa cập nhật thông tin sinh trắc học cũng sẽ bị tạm ngưng chức năng giao dịch như chuyển tiền, rút tiền, thanh toán…

Hàng loạt ngân hàng thương mại tại Việt Nam như: Vietcombank, Agribank, BIDV… đã thông báo sẽ ngừng cho phép giao dịch đối với thẻ ATM sử dụng công nghệ từ, bao gồm cả loại chỉ có dải từ và loại kết hợp dải từ với chip, kể từ ngày 1/7/2025.

Thông báo này nhằm thực hiện theo Thông tư 18/2024/TT-NHNN và Công văn 1099/NHNN-TT hướng dẫn việc ngừng sử dụng dải từ trên thẻ ngân hàng.

Việc loại bỏ thẻ từ được đánh giá là cần thiết để tăng cường bảo mật trong hệ thống thanh toán không dùng tiền mặt, hạn chế tình trạng đánh cắp thông tin và gian lận thẻ. Việc sử dụng thẻ chip, đặc biệt là thẻ chip nội địa được trang bị công nghệ mã hóa tiên tiến, tạo mã giao dịch riêng biệt cho mỗi lần sử dụng, giúp bảo vệ tài khoản khỏi các rủi ro lừa đảo.

Trước đó, Ngân hàng Nhà nước đã có Thông tư 18/2024/TT-NHNN ngày 28/6/2024 quy định về hoạt động thẻ ngân hàng, trong đó có quy định về tuân thủ Tiêu chuẩn cơ sở về thẻ Chip nội địa; Công văn 1099/NHNN-TT ngày 19/2/2025 về việc thực hiện dừng giao dịch sử dụng dải từ trên thẻ ngân hàng. Các ngân hàng thương mại phải hoàn tất quá trình ngừng phát hành và chuyển đổi toàn bộ thẻ ATM từ sang thẻ chip nội địa trong năm 2025. Việc tuân thủ lộ trình này không chỉ đảm bảo quyền lợi và an toàn cho người sử dụng mà còn đóng vai trò then chốt trong việc xây dựng một hệ thống thanh toán hiện đại, an toàn và hiệu quả cho toàn ngành ngân hàng.

Cũng từ ngày 1/7/2025, nhiều ngân hàng cũng sẽ tạm ngừng giao dịch với tài khoản của tổ chức, doanh nghiệp chưa cập nhật thông tin sinh trắc học của người đại diện pháp luật theo quy định mới từ NHNN.

Theo lộ trình của NHNN, trước ngày 1/1/2025, các ngân hàng phải hoàn tất đối chiếu sinh trắc học đối với khách hàng cá nhân và đối với tổ chức. Đồng thời, các đơn vị phải rà soát hiệu lực giấy tờ tùy thân của tất cả khách hàng, gửi thông báo cập nhật ít nhất 30 ngày trước khi giấy tờ hết hạn.

Đây là bước quan trọng trong quá trình định danh khách hàng điện tử (eKYC), nhằm giảm thiểu rủi ro mạo danh, sử dụng tài khoản thuê/mượn để lừa đảo, đồng thời đảm bảo an toàn cho hoạt động thanh toán trong môi trường số.

Một loại thẻ ATM gắn chip. Ảnh minh họa: TL

Hướng dẫn đổi thẻ ATM từ sang thẻ ATM gắn chip

Dưới đây là các cách đổi thẻ ATM từ sang thẻ ATM gắn chip của một số ngân hàng, bạn đọc có thể tham khảo:

Đổi thẻ từ sang thẻ chip Vietcombank

Cách 1: Đến trực tiếp phòng giao dịch

- Xuất trình căn cước công dân cho giao dịch viên.

- Khai thông tin trên tờ khai đăng ký đổi thẻ.

- Nhận lại thẻ chip sau 7 - 10 ngày làm việc.

Cách 2: Đăng ký đổi thẻ tại ứng dụng Vietcombank Digibank

Bước 1: Đăng nhập VCB Digibank.

Bước 2: Chọn Quản lý dịch vụ thẻ.

Bước 3: Chọn Phát hành/chuyển đổi thẻ ghi nợ.

Bước 4: Đăng kí chuyển đổi công nghệ thẻ ghi nợ.

Bước 5: Điền thông tin thẻ và lựa chọn điểm giao dịch, điểm nhận thẻ và ấn tiếp tục để hoàn thành.

Đổi thẻ từ sang thẻ chip Techcombank

Cách 1: Đến trực tiếp phòng giao dịch

- Xuất trình căn cước công dân cho giao dịch viên.

- Khai thông tin trên tờ khai đăng ký đổi thẻ

- Nhận lại thẻ chip sau 7 - 10 ngày làm việc.

Cách 2: Đăng ký đổi thẻ tại ứng dụng F@st Mobile

Bước 1: Truy cập menu Thẻ và chọn Tiếp tục.

Bước 2: Chọn Đăng ký để chuyển sang bước chọn thẻ.

Bước 3: Chọn loại thẻ và chọn Phát hành lại.

Bước 4: Nhập địa chỉ nhận thẻ và bấm Tiếp tục.

Bước 5: Kiểm tra thông tin và chọn Gửi đăng ký.

Bước 6: Màn hình thông báo thẻ hiện tại sẽ bị khóa sau khi đăng ký đổi thẻ, chọn Tiếp tục.

Bước 7: Nhập mã mở khóa Smart OTP, chọn lấy mã OTP và Xác nhận.

Thẻ chip sẽ được gửi đến địa chỉ mà khách hàng đăng ký.

Đổi thẻ từ sang thẻ chip VietinBank

Khách hàng có thể đến bất kỳ chi nhánh/phòng giao dịch nào của VietinBank để đổi thẻ từ sang thẻ chip.

Mỗi khách hàng được miễn phí 1 lần chuyển đổi. Kể từ lần thứ 2, thu phí theo biểu phí quy định của VietinBank.

Đổi thẻ từ sang thẻ chip Agribank

Ngân hàng Agribank cho biết, khách hàng chỉ cần mang theo bản sao hộ chiếu/thẻ căn cước công dân còn hiệu lực đến điểm giao dịch của Agribank nơi mở tài khoản thẻ đề nghị chuyển đổi từ thẻ từ sang thẻ chip.

Những điều lưu ý sau khi chuyển thẻ ATM từ sang thẻ ATM gắn chip

Không nên để thẻ gần các vật sắc nhọn như dao kéo, nên bảo quản thẻ trong ví mềm tránh hư hỏng.

Không bẻ, uống cong các thẻ vì có thể khiến sai thông tin do chip có các mạch điện tử bên trong.

Bảo quản thẻ chip ATM ở nơi nhiệt độ thường.

Tránh việc mất phí cao khi thực hiện giao dich bằng thẻ chip, nên rút tiền tại ATM cùng hệ thống.

Phí duy trì thẻ hàng năm có thể cao hơn thẻ từ, tùy vào ngân hàng.

Thẻ ngân hàng gắn chip là thẻ có kích thước theo tiêu chuẩn như thẻ ATM thông thường.

Thẻ ATM gắn chip là gì?

Thẻ ngân hàng gắn chip là thẻ có kích thước theo tiêu chuẩn như thẻ ATM thông thường, tuy nhiên ở mặt trước thẻ có con chip. Nhiệm vụ của con chip này là lưu trữ, mã hóa thông tin cá nhân để tăng bảo mật dữ liệu khi thực hiện các giao dịch tại máy quạt thẻ, các cửa hàng, các cây ATM.

Hiện nay, thẻ ngân hàng có gắn chip được chia làm 3 loại trong đó có 2 loại phổ biến bao gồm:

Loại thẻ gắn chip có tiếp xúc: Đặt thẻ vào các khe nhận thẻ trên các đầu đọc mới được ghi, xóa, truy xuất dữ liệu.

Loại thẻ gắn chip không tiếp xúc: Không cần tiếp xúc, cách khe đọc thẻ vẫn nhận được thông tin từ 2 đến 10 cm.

Lợi ích của thẻ ATM gắn chip

Công nghệ chip sử dụng cho thẻ ngân hàng, tăng khả năng bảo vệ kép, tăng tính bảo mật cho các giao dịch so với các dải từ tính vốn dễ bị kẻ gian đánh cắp thông tin trước đó. Thẻ gắn chip có nhiều lợi ích sau:

Tính bảo mật thông tin cao: Độ an toàn thẻ ATM chip hơn hẳn thẻ ATM từ, được thiết kế giúp ngăn chặn hành vi đánh cắp thông tin thẻ, mã hóa thông tin với độ bảo mật cao.

Quy trình hoạt động chặt chẽ, đảm bảo: Giao dịch với thẻ chip trải qua nhiều bước xác thực, giao dịch thành công khi các tổ chức liên quan cấp phép, tốc độ xử lý nhanh hơn trong vài giây.

Ngăn chặn tình trạng làm giả và gian lận thông tin: Tỷ lệ giao dịch bị giả mạo giảm đột biến sau khi các ngân hàng chuyển đổi từ thẻ từ sang thẻ chip.