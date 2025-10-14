Mới nhất
Một nút giao ở Hà Nội có 3.700 trường hợp vi phạm giao thông bị camera AI 'vạch trần'

Thứ ba, 12:18 14/10/2025 | Pháp luật
GĐXH - Sau hơn hai tuần vận hành, hệ thống camera AI (camera thông minh ứng dụng trí tuệ nhân tạo) đã cho thấy hiệu quả vượt trội khi phát hiện hơn 4.500 trường hợp vi phạm giao thông tại Hà Nội. Các lỗi phổ biến là vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm...

Thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) - Công an TP Hà Nội cho biết, theo thống kê, sau hơn hai tuần vận hành (từ ngày 27/9 đến 13/10/2025), hệ thống camera trí tuệ nhân tạo (camera AI) đã ghi nhận hơn 4.500 trường hợp vi phạm giao thông tại Hà Nội và tuyến cao tốc Nội Bài – Lào Cai.

Hệ thống camera AI ghi nhận 3 . 700 Vi phạm giao thông tại Hà Nội - Ảnh 1.

Hình ảnh vi phạm được camera AI ghi nhận tại tuyến đường Lê Văn Lương. Ảnh: Cục CSGT

Nút giao có hơn 3.700 vi phạm

"Điểm nóng" nhất phải kể đến nút giao Phạm Văn Bạch – Hoàng Quán Chi (phường Cầu Giấy, TP Hà Nội), nơi camera AI đã phát hiện tới 3.732 trường hợp vi phạm. Trong đó, các lỗi phổ biến nhất bao gồm: 2.187 trường hợp không đội mũ bảo hiểm; 1.517 trường hợp vượt đèn đỏ; 28 trường hợp đi ngược chiều.

Tương tự, tại tuyến đường Lê Văn Lương, một trong những trục giao thông chính thường xuyên ùn tắc, hệ thống đã ghi nhận 435 trường hợp đi sai làn đường.

Trên tuyến cao tốc Nội Bài – Lào Cai, nơi các phương tiện di chuyển với tốc độ cao, "mắt thần" AI cũng không bỏ sót các hành vi tiềm ẩn nguy cơ tai nạn thảm khốc. Cụ thể, trong số hơn 131.000 lượt phương tiện qua lại, camera đã phát hiện 361 trường hợp không thắt dây an toàn và 3 trường hợp sử dụng điện thoại khi đang lái xe.

Toàn bộ các trường hợp vi phạm này đều đã được hệ thống tự động ghi nhận, phân tích và chuyển cho Công an TP Hà Nội cùng các đơn vị chức năng để tiến hành xử lý theo đúng quy định.

Hệ thống camera AI ghi nhận 3 . 700 Vi phạm giao thông tại Hà Nội - Ảnh 2.

Hình ảnh vi phạm được camera AI ghi nhận tại nút giao Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi ngày 13.10. Ảnh: Cục CSGT

"Trợ thủ" đắc lực của Cảnh sát giao thông

Sự ra đời của camera AI được xem là một bước tiến vượt bậc trong công tác quản lý giao thông. So với camera giám sát thông thường, hệ thống này được tích hợp trí tuệ nhân tạo, cho phép phân tích hình ảnh, video theo thời gian thực với độ chính xác rất cao.

Theo Cục CSGT, đến nay camera AI đã có thể nhận diện được hơn 20 lỗi vi phạm giao thông khác nhau và vẫn đang tiếp tục được "huấn luyện" để phát hiện thêm nhiều hành vi mới. Không chỉ phát hiện lỗi, công nghệ này còn có khả năng đo đếm tốc độ, phân tích lưu lượng phương tiện để đưa ra cảnh báo ùn tắc, từ đó tự động điều chỉnh chu kỳ đèn tín hiệu cho phù hợp, góp phần giảm tải áp lực giao thông.

Hệ thống camera AI ghi nhận 3 . 700 Vi phạm giao thông tại Hà Nội - Ảnh 3.

So với camera thông thường, camera AI được tích hợp trí tuệ nhân tạo, có khả năng phân tích, nhận diện và xử lý hình ảnh...

Việc ứng dụng AI giúp quá trình giám sát và xử lý vi phạm trở nên minh bạch, khách quan, giảm thiểu sự can thiệp của con người và những tranh cãi không đáng có.

Hệ thống camera AI có thể phát hiện vi phạm một cách nhanh chóng và chính xác, nhưng yếu tố quyết định để xây dựng một môi trường giao thông an toàn, văn minh vẫn phải bắt nguồn từ ý thức của mỗi cá nhân.

Việc tự giác chấp hành luật lệ, tôn trọng người đi đường và lái xe có trách nhiệm mới chính là "camera" giám sát hiệu quả nhất. Sự ra đời của công nghệ AI là một công cụ hỗ trợ đắc lực, nhưng không thể thay thế được vai trò cốt lõi của con người trong việc xây dựng một xã hội giao thông an toàn và hiện đại hơn.

Hình ảnh giao thông khác lạ trên tuyến đường có camera AI giám sátHình ảnh giao thông khác lạ trên tuyến đường có camera AI giám sát

Hệ thống camera AI trên phố Phạm Văn Bạch (Hà Nội) cho thấy hiệu quả bước đầu khi các phương tiện chấp hành nghiêm tín hiệu đèn đỏ, không còn cảnh vượt ẩu như trước.

Trung Sơn
Top