Một nút giao ở Hà Nội có 3.700 trường hợp vi phạm giao thông bị camera AI 'vạch trần'
GĐXH - Sau hơn hai tuần vận hành, hệ thống camera AI (camera thông minh ứng dụng trí tuệ nhân tạo) đã cho thấy hiệu quả vượt trội khi phát hiện hơn 4.500 trường hợp vi phạm giao thông tại Hà Nội. Các lỗi phổ biến là vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm...
Thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) - Công an TP Hà Nội cho biết, theo thống kê, sau hơn hai tuần vận hành (từ ngày 27/9 đến 13/10/2025), hệ thống camera trí tuệ nhân tạo (camera AI) đã ghi nhận hơn 4.500 trường hợp vi phạm giao thông tại Hà Nội và tuyến cao tốc Nội Bài – Lào Cai.
Nút giao có hơn 3.700 vi phạm
"Điểm nóng" nhất phải kể đến nút giao Phạm Văn Bạch – Hoàng Quán Chi (phường Cầu Giấy, TP Hà Nội), nơi camera AI đã phát hiện tới 3.732 trường hợp vi phạm. Trong đó, các lỗi phổ biến nhất bao gồm: 2.187 trường hợp không đội mũ bảo hiểm; 1.517 trường hợp vượt đèn đỏ; 28 trường hợp đi ngược chiều.
Tương tự, tại tuyến đường Lê Văn Lương, một trong những trục giao thông chính thường xuyên ùn tắc, hệ thống đã ghi nhận 435 trường hợp đi sai làn đường.
Trên tuyến cao tốc Nội Bài – Lào Cai, nơi các phương tiện di chuyển với tốc độ cao, "mắt thần" AI cũng không bỏ sót các hành vi tiềm ẩn nguy cơ tai nạn thảm khốc. Cụ thể, trong số hơn 131.000 lượt phương tiện qua lại, camera đã phát hiện 361 trường hợp không thắt dây an toàn và 3 trường hợp sử dụng điện thoại khi đang lái xe.
Toàn bộ các trường hợp vi phạm này đều đã được hệ thống tự động ghi nhận, phân tích và chuyển cho Công an TP Hà Nội cùng các đơn vị chức năng để tiến hành xử lý theo đúng quy định.
"Trợ thủ" đắc lực của Cảnh sát giao thông
Sự ra đời của camera AI được xem là một bước tiến vượt bậc trong công tác quản lý giao thông. So với camera giám sát thông thường, hệ thống này được tích hợp trí tuệ nhân tạo, cho phép phân tích hình ảnh, video theo thời gian thực với độ chính xác rất cao.
Theo Cục CSGT, đến nay camera AI đã có thể nhận diện được hơn 20 lỗi vi phạm giao thông khác nhau và vẫn đang tiếp tục được "huấn luyện" để phát hiện thêm nhiều hành vi mới. Không chỉ phát hiện lỗi, công nghệ này còn có khả năng đo đếm tốc độ, phân tích lưu lượng phương tiện để đưa ra cảnh báo ùn tắc, từ đó tự động điều chỉnh chu kỳ đèn tín hiệu cho phù hợp, góp phần giảm tải áp lực giao thông.
Việc ứng dụng AI giúp quá trình giám sát và xử lý vi phạm trở nên minh bạch, khách quan, giảm thiểu sự can thiệp của con người và những tranh cãi không đáng có.
Hệ thống camera AI có thể phát hiện vi phạm một cách nhanh chóng và chính xác, nhưng yếu tố quyết định để xây dựng một môi trường giao thông an toàn, văn minh vẫn phải bắt nguồn từ ý thức của mỗi cá nhân.
Việc tự giác chấp hành luật lệ, tôn trọng người đi đường và lái xe có trách nhiệm mới chính là "camera" giám sát hiệu quả nhất. Sự ra đời của công nghệ AI là một công cụ hỗ trợ đắc lực, nhưng không thể thay thế được vai trò cốt lõi của con người trong việc xây dựng một xã hội giao thông an toàn và hiện đại hơn.
GĐXH - Chiều 14/10, tại buổi họp báo do Công an TP Hà Nội tổ chức, những thông tin ban đầu về vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần tập đoàn NextTech do Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) làm Chủ tịch HĐQT đã được công bố, hé lộ một đường dây lừa đảo có tổ chức với số tiền chiếm đoạt đặc biệt lớn.
GĐXH - Chiều 14/10, trước một số thông tin lan truyền trên mạng xã hội, đại diện Công an TP Hà Nội khẳng định, mối quan hệ giữa Nguyễn Hòa Bình (còn gọi là Shark Bình) và người vợ hiện tại là diễn viên Phương Oanh vẫn bình thường.
GĐXH - CATP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 4 bị can về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm xảy ra tại xã Phù Đổng, TP Hà Nội.
GĐXH - Công an TP Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) và các đối tượng khác về tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tội danh Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Công an đã làm việc với một số cá nhân liên quan đến các công ty, hộ kinh doanh do Ngân 98 thành lập để phân phối thuốc giảm cân không đạt chất lượng, hàng giả.
GĐXH - Với hành vi “sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”, Ngân 98 có thể đối mặt với khung hình phạt nào theo quy định pháp luật?
2 người phụ nữ đã trình báo Quách Đức Anh có hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự với lãi suất lên tới 2.190%/1 năm.
Ngày 13/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã khởi tố, bắt tạm giam Võ Thị Ngọc Ngân (biệt danh Ngân 98) để điều tra hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm. Cùng thời điểm, cơ quan chức năng cũng triệu tập chồng cô - ca sĩ, nhạc sĩ Lương Bằng Quang để làm rõ vai trò trong hoạt động kinh doanh tại công ty ZuBu.
GĐXH - Tại cơ quan công an, Phong khai nhận ngoài việc lấy cắp phương tiện của chị T., đối tượng còn thực hiện 2 vụ trộm xe máy khác trên địa bàn phường Gia Viên. Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam Vũ Ngọc Bảo Phong về tội trộm cắp tài sản.
Công an tỉnh Gia Lai khởi tố, bắt tạm giam kẻ lái ô tô lao vào quán nhậu để giải quyết mâu thuẫn, khiến mẹ chủ quán tử vong.
