Từ 31/10 tới, học sinh vi phạm kỷ luật không bị đình chỉ học?
GĐXH - Theo Thông tư 19/2025/TT-BGDĐT, từ 31/10, học sinh vi phạm kỷ luật sẽ không bị đình chỉ học.
Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Thông tư 19/2025/TT-BGDĐT quy định về khen thưởng và kỷ luật học sinh. Trong đó quy định học sinh vi phạm kỷ luật sẽ bị nhắc nhở, phê bình hoặc cao nhất là viết bản tự kiểm điểm thay vì bị đình chỉ học như hiện nay.
Thông tư 19/2025/TT-BGDĐT sẽ thay thế cho Thông tư số 08/TT ngày 21/3/1988 của Bộ GD&ĐT hướng dẫn về việc khen thưởng và thi hành kỷ luật học sinh các nhà trường phổ thông. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 31/10/2005.
Theo thông tư mới, học sinh bị kỷ luật nếu vi phạm Luật Giáo dục, nội quy của trường hoặc cơ quan chức năng. Các hành vi học sinh không được làm là xúc phạm nhân phẩm, xâm phạm thân thể người khác; đánh nhau; gian lận thi cử; dùng điện thoại trong giờ học mà không được giáo viên cho phép, không với mục đích học tập; sử dụng chất kích thích, vi phạm pháp luật.
Các biện pháp kỷ luật được quy định như sau:
Các biện pháp kỷ luật đối với học sinh tiểu học
- Nhắc nhở;
- Yêu cầu xin lỗi.
Các biện pháp kỷ luật đối với học sinh ngoài đối tượng học sinh tiểu học
- Nhắc nhở;
- Phê bình;
- Yêu cầu viết bản tự kiểm điểm.
Theo đó, bản tự kiểm điểm của học sinh có xác nhận và cam kết của gia đình với nhà trường trong việc phối hợp quản lý, giáo dục, hỗ trợ học sinh nhận thức, rút kinh nghiệm, khắc phục hậu quả đối với cá nhân, tập thể mà học sinh gây ra lỗi. Bản tự kiểm điểm của học sinh được lưu trong hồ sơ của nhà trường.
Theo Thông tư, việc kỷ luật phải dựa trên nguyên tắc đảm bảo chủ động, tích cực, khách quan, không định kiến. Nhà trường không được dùng các biện pháp kỷ luật mang tính bạo lực, xúc phạm nhân phẩm, danh dự, ảnh hưởng đến thể chất và tinh thần học sinh.
