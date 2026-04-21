Từ ảnh gửi bạn gái, lực lượng quân đội 'cắt lớp' tìm vị trí nam sinh mất tích ở Tam Đảo
Từ bức ảnh Tuấn Anh chụp vị trí trước khi điện thoại mất sóng, hết pin, Thượng tá Phan Văn Thực 'cắt lớp' các mảnh bản đồ, khoanh vùng tập trung lực lượng tìm kiếm.
Trưa 21/4, Thượng tá Phan Văn Thực (Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã Đạo Trù, Phú Thọ) cùng đồng đội và các lực lượng chức năng nghỉ ngơi, tranh thủ trò chuyện, hỏi thăm sức khoẻ của Nguyễn Tuấn Anh - nam sinh bị lạc suốt 36 tiếng khi leo núi Tam Đảo.
Suốt đêm qua, Thượng tá Thực đóng vai trò chỉ huy trưởng, chỉ đạo ban chỉ huy quân sự xã tham gia cùng các lực lượng, người dân chạy đua thời gian tìm kiếm tung tích nam thanh niên mất tích .
"Nhận được thông báo của gia đình, tôi báo cáo cấp uỷ chính quyền và Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh cùng anh, em huy động toàn bộ lực lượng dân quân, lập sở chỉ huy, kêu gọi cộng đồng chạy trail (chạy đường mòn, một hình thức chạy bộ kết hợp với leo núi - PV) và bà con Nhân dân, gồm hơn 100 người chia làm 8 tổ tìm kiếm" , Thượng tá Thực kể.
Mỗi tổ được cấp bộ đàm, đèn pin, flycam nhiệt, máy chiếu sáng tại chỗ, còi, loa để phục vụ công tác tìm kiếm. Tổ tìm kiếm đồng thời ghi danh sách, phân công nhiệm vụ từng người, trước khi lên núi được phổ biến kế hoạch, sơ đồ tác chiến.
Công tác tìm kiếm bắt đầu từ 16h ngày 20/4 và được thực hiện xuyên đêm.
Thượng tá Phan Văn Thực đưa ra nhiều phương án, trong đó nhận định đầu tiên là nam sinh đi lạc đường. Ông Thực chỉ đạo đội tìm kiếm đi ngược lên núi và đi theo khe suối, tìm lại tất cả các thông tin trước khi nam sinh mất tích rồi khoanh vùng lại ở điểm mà đội chạy trail tìm kiếm ở độ cao 1.200 - 1.300m, là khu vực bắt đầu bị mất sóng.
"Sau khi dò ra vị trí cuối cùng bị mất sóng thì tôi bắt đầu 'cắt lớp' các mảnh bản đồ, khoanh vùng tập trung lực lượng dân quân vào đúng vị trí đó, đồng thời phát loa, thổi còi để Tuấn Anh thấy tín hiệu", Thượng tá Thực cho hay.
Suốt đêm, 8 đội chia nhau các mũi tìm kiếm, trong khi đó Thượng tá Thực tức trục ở sở chi huy, dõi theo từng động tĩnh, bất cứ manh mối nào anh em gửi về đều được Thượng tá Thực ghi nhớ, phân tích để làm cơ hội rút ngắn thời gian tìm thấy cậu thanh niên.
7h, tiếng loa tìm kiếm vang vọng trong rừng bất ngờ có tiếng phản hồi "em ở đây, cứu em với". Tổ số 8 mừng rỡ nghe theo tiếng gọi vội vàng chạy tới. Chàng thanh niên nằm mệt cả đêm bên bờ suối, tiếng còi, tiếng loa đã khiến cậu choàng tỉnh, cậu biết mình đã được cứu thoát.
Một nữ dân quân trong đoàn nhìn thấy Tuấn Anh liền lao tới ôm lấy cậu, cả hai cùng oà khóc.
Lúc này, tại sở chỉ huy, Thượng tá Thực nhận thông tin tìm thấy Tuấn Anh an toàn qua bộ đàm, tất cả những người ở đó đều vỡ oà. Mẹ và cậu của Tuấn Anh thức cả đêm ở sở chỉ huy, nghe tin người mẹ bật khóc xúc động.
Ngoài thức ăn, nước uống, tổ tìm kiếm còn mang theo cả bông băng, võng để sẵn sàng cáng nạn nhân xuống nhưng may mắn Tuấn Anh chỉ bị xây xát nhẹ, có thể tự đi theo đoàn xuống núi.
Đánh giá về kỹ năng sinh tồn của Tuấn Anh, Thượng tá Thực cho hay, cậu thanh niên có kinh nghiệm, kiến thức đi rừng, khi mệt đến suối rửa chân tay và nằm nghỉ ở suối. Trước khi đi nam thanh niên đã mang theo đồ ăn, đồ uống. Chính vì vậy, Thượng tá Thực chưa từng nghĩ đến tình huống xấu nhất bởi ông nhận định nam thanh niên vẫn mang đủ lương thực, đủ ăn trong vài ngày tới.
"Khi đoàn tìm kiếm tiếp cận, Tuấn Anh vẫn còn 4 cái bánh. Nam thanh niên nói 'em vẫn còn đủ ăn trong rừng 2 ngày nữa'", Thượng tá Thực chia sẻ.
Sau vụ việc, Thượng tá Thực khuyên các bạn trẻ phải trang bị đầy đủ các kiến thức sinh tồn khi đi leo núi. Các bạn trẻ cần mang theo các thiết bị công nghệ để ở những vị trí không có sóng điện thoại cũng có sóng vệ tinh GPS. Ngoài ra, các bạn cũng cần mang theo các thiết bị bảo hộ như áo ngủ, đồ ăn, đồ uống, bông băng.
Vị này cũng đưa ra lời khuyên, khi đi trekking phải đi theo nhóm ít nhất 5-6 người, không được đi một mình, phải có porter (người hướng dẫn) chuyên nghiệp hướng dẫn. Nếu không may bị lạc, các bạn trẻ cần gửi định vị bằng điện thoại thông minh và nhanh chóng thông báo cơ quan chức năng gần nhất để có phương án hỗ trợ.
"Rất may Tuấn Anh đã chụp vị trí cuối cùng trước khi điện thoại mất sóng và hết pin cho bạn gái, từ đó chúng tôi 'cắt lớp' bản đồ vệ tinh nên khoanh vùng nhanh nhất", Thượng tá Thực nêu dẫn chứng.
Vỉa hè các tuyến đường trung tâm ở Huế ra sao sau khi siết chặt đậu đỗ xe?Thời sự
GĐXH - Sau khi siết chặt đậu đỗ xe trên vỉa hè tại nhiều tuyến đường trung tâm, đặc biệt quanh Bệnh viện Trung ương Huế, tình trạng lấn chiếm giảm rõ rệt, vỉa hè thông thoáng hơn, hàng trăm trường hợp vi phạm đã bị xử lý.