Hà Nội: Xử phạt người đăng tin sai sự thật về vụ thực phẩm vào trường học

Chiều 21/4, Công an TP Hà Nội thông tin, Công an phường Chương Mỹ vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với một trường hợp về hành vi "cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân".

Thời gian qua, Công an TP Hà Nội đã điều tra, xử lý nhiều vụ án, vụ việc liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm. Trong đó có vụ việc Công ty TNHH Thực phẩm Cường Phát bị phát hiện cung cấp thịt lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi cho một số trường học trên địa bàn thành phố, gây bức xúc trong dư luận. Tuy nhiên, khi các cơ quan chức năng chưa có kết luận chính thức đầy đủ, một số cá nhân đã đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật, chưa được kiểm chứng, gây hoang mang dư luận và ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Công an phường Chương Mỹ xử phạt trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an phường Chương Mỹ đã phát hiện và lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính đối với T.Đ.Q (38 tuổi, trú tại phường Chương Mỹ). Người này đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân đăng tải bài viết có nội dung sai sự thật, chưa được kiểm chứng liên quan đến vụ việc nêu trên.

Hành vi của T.Đ.Q vi phạm điểm a, khoản 1, Điều 101 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 3/2/2020 của Chính phủ, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 14/2022/NĐ-CP ngày 27/1/2022. Mức phạt áp dụng là 7,5 triệu đồng.

Sau khi được Công an phường Chương Mỹ làm việc, tuyên truyền, giải thích, T.Đ.Q đã nhận thức rõ hành vi vi phạm, chấp hành nộp phạt và cam kết không tái phạm.