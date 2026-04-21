Một tàu cá bị chìm khi đang neo đậu ở cảng du lịch

Ngày 21/4, lãnh đạo Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Cửa Việt (Bộ đội Biên phòng Quảng Trị) cho biết, đơn vị vừa kịp thời hỗ trợ trục vớt một tàu cá bị chìm khi đang neo đậu tại cảng du lịch.

Bộ đội Biên phòng hỗ trợ trục vớt tàu cá.

Khoảng 6h cùng ngày, đơn vị nhận được tin báo của ông Võ Văn Đức (SN 1975, trú tại thôn Hải Lộc, xã Cửa Việt) - chủ tàu QT-10597-TS có chiều dài 6,7m, bị chìm tại khu vực cảng du lịch.

Tiếp nhận thông tin, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Cửa Việt cử 15 cán bộ, chiến sĩ có mặt tại hiện trường để tổ chức hỗ trợ trục vớt phương tiện.

Đến khoảng 8h30 cùng ngày, lực lượng chức năng đưa được tàu lên bờ. Sự việc gây thiệt hại về tài sản đối với ngư dân.