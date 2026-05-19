Tên gọi chính xác nhất của sổ đỏ năm 2026, thủ tục cấp sổ đỏ mới có gì khác biệt?

Thứ ba, 07:11 19/05/2026 | Đời sống
GĐXH - Sổ đỏ (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) có tên gọi mới là "Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất". Điều này nhằm thể hiện rõ hơn quyền sở hữu cả nhà ở và tài sản trên đất. Hiện nay, thủ tục cấp sổ đỏ mới có điểm gì mới?

Tên gọi chính xác của sổ đỏ 2026 theo Luật Đất đai mới nhất

Bộ Tài nguyên và Môi trường (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) đã ban hành mẫu Giấy chứng nhận mới tại Thông tư 10/2024/TT-BTNMT. Theo đó, tại điểm a khoản 2 Điều 43 Thông tư 10/2024/TT-BTNMT quy định, mẫu Giấy chứng nhận cũ sẽ được sử dụng cho tới hết 31/12/2024.

Từ 1/1/2025, người dân khi thực hiện các thủ tục cấp mới, cấp lại, cấp đổi sổ được cấp mẫu Giấy chứng nhận theo mẫu mới.

Mẫu Giấy chứng nhận mới sẽ được ban hành với tên gọi: "Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất".

Theo đó, năm 2026, sổ đỏ có tên gọi là: "Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất".

Lưu ý: Sổ đỏ đã cấp trước ngày Luật Đất đai 2024 có hiệu lực vẫn có giá trị pháp lý và không bắt buộc phải đổi sang mẫu mới.

Về hình thức sổ đỏ mẫu mới

- Gồm 01 tờ, 02 trang.

- Phôi Giấy chứng nhận (GCN) in nền hoa văn trống đồng màu hồng cánh sen.

- Kích thước 210 x 297mm.

Năm 2026, sổ đỏ có tên gọi là: "Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất".

Về nội dung sổ đỏ mẫu mới

Trang 1:

- Quốc hiệu.

- Quốc huy.

- Tên "Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất" in màu đỏ.

- Mã QR với kích thước 2,0 cm x 2,0 cm.

- Mã Giấy chứng nhận nhằm thể hiện thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận.

- Mục 1: Ghi thông tin người sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất.

- Mục 2: Ghi thông tin thửa đất bao gồm:

+ Số thửa đất, số bản đồ.

+ Diện tích thửa đất.

+ Loại đất.

+ Thời hạn sử dụng đất.

+ Hình thức sử dụng đất.

+ Địa chỉ đất.

- Mục 3: Thông tin về tài sản gắn liền với đất.

+ Tên tài sản (VD: nhà ở…).

+ Diện tích sử dụng (m2).

+ Hình thức sở hữu.

+ Thời hạn sở hữu.

+ Địa chỉ.

- Địa danh, ngày tháng năm ký Giấy chứng nhận và cơ quan ký Giấy chứng nhận.

- Nội dung lưu ý đối với người được cấp Giấy chứng nhận.

- Số series phát hành Giấy chứng nhận.

- Dòng chữ "Thông tin chi tiết được thể hiện tại mã QR" (do tất cả các thông tin còn lại đều được tích hợp đầy đủ vào mã QR được in trên góc phải Giấy chứng nhận).

Trang 2:

- Mục 4: Sơ đồ thửa đất, tài sản gắn liền với đất.

- Mục 5: Ghi chú.

- Mục 6: Những thay đổi sau khi cấp Giấy chứng nhận.

- Số vào sổ cấp Giấy chứng nhận.

- Nội dung lưu ý đối với người được cấp Giấy chứng nhận.

Thủ tục cấp sổ đỏ năm 2026 có điểm gì thay đổi

Năm 2026, các thủ tục liên quan đến cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (sổ đỏ) được thực hiện theo Luật Đất đai 2024 và các Nghị định hướng dẫn mới như Nghị định 101/2024/NĐ-CP và Nghị định 151/2025/NĐ-CP.

Dưới đây là các bước chuẩn bị hồ sơ và thủ tục cấp sổ đỏ mới nhất bạn đọc có thể tham khảo:

1. Hồ sơ cần chuẩn bị

Đơn đăng ký: Theo mẫu mới nhất ban hành kèm theo Nghị định 151/2025/NĐ-CP (Mẫu 04/ĐK).

Giấy tờ về quyền sử dụng đất: Các loại giấy tờ chứng minh nguồn gốc (trước 15/10/1993, giấy tờ giao đất, thừa kế, tặng cho, hoặc hóa giá nhà ở...).

Giấy tờ tài sản gắn liền với đất: Sơ đồ nhà ở hoặc công trình xây dựng (nếu có).

Giấy tờ nhân thân: Căn cước công dân, cơ quan chức năng sẽ tự tra cứu dữ liệu cư trú trên hệ thống điện tử.

Các chứng từ tài chính: Biên lai nộp thuế, lệ phí hoặc các giấy tờ thuộc diện miễn, giảm nghĩa vụ tài chính.

2. Trình tự thủ tục

Nộp hồ sơ tại Bộ phận Một cửa của UBND cấp tỉnh hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai.

Cán bộ tiếp nhận sẽ kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa đủ, cán bộ sẽ hướng dẫn bổ sung.

Văn phòng đăng ký đất đai phối hợp với UBND cấp xã để xác minh tình trạng tranh chấp, nguồn gốc sử dụng đất và phù hợp quy hoạch.

Người dân sẽ nhận được thông báo nộp tiền (thuế, lệ phí trước bạ). Sau khi nộp xong, cần nộp lại biên lai cho cơ quan tiếp nhận.

Trả kết quả: Cơ quan thẩm quyền ký cấp Sổ đỏ và trả cho bạn tại nơi nộp hồ sơ.

Điểm mới đáng chú ý trong việc cấp sổ đỏ năm 2026

Theo đề xuất của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trường hợp đất mua bán bằng giấy viết tay trong giai đoạn từ sau ngày 1/7/2014 đến 1/8/2024 được cấp sổ đỏ để tháo gỡ vướng mắc cho người dân.

Các loại sổ mới hiện nay thường có tích hợp mã QR để người dân dễ dàng tra cứu thông tin quy hoạch và tính pháp lý trực tuyến.

Tổng thời gian đăng ký làm sổ đỏ lần đầu không quá 17 ngày làm việc (thời gian cấp sổ không quá 3 ngày làm việc sau khi hoàn thành nghĩa vụ tài chính).

Từ 2026, mức lệ phí và tiền sử dụng đất sẽ căn cứ theo bảng giá đất mới do từng địa phương ban hành.

Các loại sổ đỏ mới hiện nay thường có tích hợp mã QR để người dân dễ dàng tra cứu thông tin quy hoạch và tính pháp lý trực tuyến. Ảnh minh họa: TL

Ai được đứng tên sổ đỏ năm 2026 theo quy định mới của Luật Đất đai?

Theo Luật Đất đai 2024, những đối tượng sau đây được đứng tên trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (sổ đỏ):

- Tổ chức trong nước (bao gồm cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức khác theo quy định của pháp luật).

- Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc.

- Cá nhân trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài là công dân Việt Nam.

- Cộng đồng dân cư.

- Tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao.

- Người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài.

- Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

Làm sổ đỏ năm 2026, khoản tiền cao nhất bắt buộc phải nộp là khoản nào?

GĐXH - Theo quy định, sổ đỏ chỉ được cấp sau khi người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất hoàn thành nghĩa vụ tài chính. Trong các khoản phí phải nộp làm sổ đỏ, khoản nào có mức phí cao nhất?

Hàng triệu gia đình cần cập nhật các quy định mới nhất về cấp sổ đỏ cho nhà ở năm 2026

GĐXH - Năm 2026, việc cấp cấp sổ đỏ cho nhà ở được quy định thế nào theo Luật Đất đai mới nhất? Dưới đây là các thông tin cụ thể bạn đọc có thể tham khảo.

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
