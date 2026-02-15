Mới nhất
4 tuổi xông đất đầu năm để mang lại may mắn, tài lộc cho mọi gia chủ năm Bính Ngọ 2026

Chủ nhật, 07:01 15/02/2026 |
Hà My
Hà My
GĐXH - Chuyên gia phong thủy chia sẻ bí quyết chọn tuổi xông đất đầu năm 2026. Dưới đây là 4 tuổi xông đất đầu năm để mang lại may mắn, tài lộc cho mọi gia chủ có thể tham khảo.

4 Tuổi xông đất đầu năm 2026 mang lại may mắn và tài lộc cho gia chủ - Ảnh 1.5 việc nên làm trong những ngày tất niên để khởi đầu năm mới Bính Ngọ 2026 hanh thông, tài lộc

GĐXH - Trong tâm thức người Việt, ngày tất niên không chỉ khép lại một năm cũ mà còn mở ra cánh cửa tinh thần cho năm mới. Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, nếu muốn năm mới khởi đầu trọn vẹn, dưới đây là 5 việc quan trọng nên thực hiện.

Năm 2026 – năm Bính Ngọ, việc chọn tuổi xông đất đầu năm không chỉ đơn thuần là phong tục truyền thống mà còn mang ý nghĩa phong thủy sâu sắc, ảnh hưởng đến vận khí và may mắn suốt cả năm.

4 Tuổi xông đất đầu năm 2026 mang lại may mắn và tài lộc cho gia chủ - Ảnh 2.

Ảnh minh họa xông đất đầu năm.

Chuyên gia phong thủy Quách Hiền Lương cho biết, việc lựa chọn tuổi xông đất cần được nhìn nhận từ góc độ tổng hòa âm dương và ngũ hành.

Bà chia sẻ: "Phong thủy không chỉ là những quy tắc cứng nhắc mà là sự hài hòa giữa con người và thiên nhiên, vận hành theo quy luật tự nhiên của vũ trụ. Chỉ khi hiểu đúng bản chất, ta mới chọn được tuổi xông đất phù hợp, giúp khai mở vận may và tài lộc cho gia đình".

"Năm Bính Ngọ 2026, tuổi Dần là tuổi đẹp nhất để xông đất cho tất cả các con giáp, không phân biệt tuổi của gia chủ. Bên cạnh đó, tuổi Sửu, tuổi Thìn và tuổi Thân cũng là những lựa chọn vô cùng phù hợp", chuyên gia phong thủy Quách Hiền Lương cho biết.

Theo bà, 4 con giáp này tạo thành bộ tứ tam hợp với năm Bính Ngọ, vận hành hài hòa trong ngũ hành âm dương. "Tuổi Dần tượng trưng cho sức mạnh và sự dũng mãnh, tuổi Sửu đại diện cho sự bền bỉ, tuổi Thìn mang tính quyền uy và tuổi Thân linh hoạt, thông minh. Khi những tuổi này xông đất đầu năm, chúng sẽ mang lại sự cân bằng và vượng khí cho cả năm" - bà nhấn mạnh.

Chuyên gia Quách Hiền Lương lý giải thêm về sự phù hợp của các tuổi này với năm Bính Ngọ: "Ngựa thuộc hành Hỏa, mang đặc tính nhiệt huyết và sức sống mãnh liệt, đồng thời có liên kết chặt chẽ với hành Thổ qua bốn chân vững chãi, tượng trưng cho tứ trụ. Thổ sinh ra từ Hỏa, nên năm Bính Ngọ rất thuận lợi cho những tuổi có mối liên hệ âm dương – ngũ hành tương sinh, như Dần, Sửu, Thìn, Thân".

Bà cũng cho biết, dù gia chủ thuộc tuổi nào, thì khi có người tuổi Dần, Sửu, Thìn hoặc Thân đến xông đất đều mang lại may mắn, thịnh vượng. "Ví dụ, nếu gia chủ tuổi Thìn mà có người tuổi Sửu đến xông đất, nhiều người lo ngại về sự xung khắc. Nhưng theo quan điểm vận hành của vũ trụ âm dương và ngũ hành, các tuổi này vẫn có thể hỗ trợ và bổ sung năng lượng cho nhau, giúp gia chủ đón một năm mới an khang, thịnh vượng".

4 Tuổi xông đất đầu năm 2026 mang lại may mắn và tài lộc cho gia chủ - Ảnh 3.

Chuyên gia phong thủy Quách Hiền Lương cho rằng, việc chọn tuổi xông đất đầu năm cần được nhìn nhận từ góc độ tổng hòa âm dương và ngũ hành

Như vậy, với năm 2026 Bính Ngọ, bốn tuổi Dần, Sửu, Thìn và Thân được chuyên gia phong thủy Quách Hiền Lương khuyên chọn làm tuổi xông đất đầu năm để mang lại may mắn, tài lộc cho mọi gia chủ. Phương pháp lựa chọn tuổi của bà dựa trên vận hành âm dương, ngũ hành của vũ trụ, mang tính khoa học và độc đáo, mở ra một góc nhìn mới mẻ cho phong tục truyền thống Việt Nam.

Chuyên gia cũng lưu ý thêm khi chọn chọn người xông đất ngoài yếu tố tuổi cần ưu tiên những người có tính cách vui vẻ, hòa nhã; Gia đạo yên ấm, công việc ổn định; Không có chuyện buồn, tang sự trong năm…Người mang năng lượng tốt, tinh thần vui vẻ chính là "nguồn khí" tốt để khởi đầu ngày đầu năm may mắn.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.

4 Tuổi xông đất đầu năm 2026 mang lại may mắn và tài lộc cho gia chủ - Ảnh 4.3 con giáp phạm Tam Tai năm 2026 và cách hóa giải nên biết

GĐXH – Năm Bính Ngọ 2026, con giáp Hợi – Mão – Mùi gặp Tam Tai. Theo chuyên gia phong thủy, các con giáp này thực hiện những việc dưới đây để hóa giải, gặp nhiều may mắn trong năm mới.

