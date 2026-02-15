4 tuổi xông đất đầu năm để mang lại may mắn, tài lộc cho mọi gia chủ năm Bính Ngọ 2026
GĐXH - Chuyên gia phong thủy chia sẻ bí quyết chọn tuổi xông đất đầu năm 2026. Dưới đây là 4 tuổi xông đất đầu năm để mang lại may mắn, tài lộc cho mọi gia chủ có thể tham khảo.
Năm 2026 – năm Bính Ngọ, việc chọn tuổi xông đất đầu năm không chỉ đơn thuần là phong tục truyền thống mà còn mang ý nghĩa phong thủy sâu sắc, ảnh hưởng đến vận khí và may mắn suốt cả năm.
Chuyên gia phong thủy Quách Hiền Lương cho biết, việc lựa chọn tuổi xông đất cần được nhìn nhận từ góc độ tổng hòa âm dương và ngũ hành.
Bà chia sẻ: "Phong thủy không chỉ là những quy tắc cứng nhắc mà là sự hài hòa giữa con người và thiên nhiên, vận hành theo quy luật tự nhiên của vũ trụ. Chỉ khi hiểu đúng bản chất, ta mới chọn được tuổi xông đất phù hợp, giúp khai mở vận may và tài lộc cho gia đình".
"Năm Bính Ngọ 2026, tuổi Dần là tuổi đẹp nhất để xông đất cho tất cả các con giáp, không phân biệt tuổi của gia chủ. Bên cạnh đó, tuổi Sửu, tuổi Thìn và tuổi Thân cũng là những lựa chọn vô cùng phù hợp", chuyên gia phong thủy Quách Hiền Lương cho biết.
Theo bà, 4 con giáp này tạo thành bộ tứ tam hợp với năm Bính Ngọ, vận hành hài hòa trong ngũ hành âm dương. "Tuổi Dần tượng trưng cho sức mạnh và sự dũng mãnh, tuổi Sửu đại diện cho sự bền bỉ, tuổi Thìn mang tính quyền uy và tuổi Thân linh hoạt, thông minh. Khi những tuổi này xông đất đầu năm, chúng sẽ mang lại sự cân bằng và vượng khí cho cả năm" - bà nhấn mạnh.
Chuyên gia Quách Hiền Lương lý giải thêm về sự phù hợp của các tuổi này với năm Bính Ngọ: "Ngựa thuộc hành Hỏa, mang đặc tính nhiệt huyết và sức sống mãnh liệt, đồng thời có liên kết chặt chẽ với hành Thổ qua bốn chân vững chãi, tượng trưng cho tứ trụ. Thổ sinh ra từ Hỏa, nên năm Bính Ngọ rất thuận lợi cho những tuổi có mối liên hệ âm dương – ngũ hành tương sinh, như Dần, Sửu, Thìn, Thân".
Bà cũng cho biết, dù gia chủ thuộc tuổi nào, thì khi có người tuổi Dần, Sửu, Thìn hoặc Thân đến xông đất đều mang lại may mắn, thịnh vượng. "Ví dụ, nếu gia chủ tuổi Thìn mà có người tuổi Sửu đến xông đất, nhiều người lo ngại về sự xung khắc. Nhưng theo quan điểm vận hành của vũ trụ âm dương và ngũ hành, các tuổi này vẫn có thể hỗ trợ và bổ sung năng lượng cho nhau, giúp gia chủ đón một năm mới an khang, thịnh vượng".
Như vậy, với năm 2026 Bính Ngọ, bốn tuổi Dần, Sửu, Thìn và Thân được chuyên gia phong thủy Quách Hiền Lương khuyên chọn làm tuổi xông đất đầu năm để mang lại may mắn, tài lộc cho mọi gia chủ. Phương pháp lựa chọn tuổi của bà dựa trên vận hành âm dương, ngũ hành của vũ trụ, mang tính khoa học và độc đáo, mở ra một góc nhìn mới mẻ cho phong tục truyền thống Việt Nam.
Chuyên gia cũng lưu ý thêm khi chọn chọn người xông đất ngoài yếu tố tuổi cần ưu tiên những người có tính cách vui vẻ, hòa nhã; Gia đạo yên ấm, công việc ổn định; Không có chuyện buồn, tang sự trong năm…Người mang năng lượng tốt, tinh thần vui vẻ chính là "nguồn khí" tốt để khởi đầu ngày đầu năm may mắn.
* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.
Những loại hoa giá rẻ mang ý nghĩa cát tường, may mắn đầu năm mớiKhông gian sống - 51 phút trước
GĐXH - Mỗi độ Tết đến xuân về, hoa lại trở thành một phần không thể thiếu trong mỗi mái nhà. Giữa muôn vàn lựa chọn, nhiều gia đình hiện nay ưu tiên những loại hoa giá phải chăng, dễ mua nhưng vẫn mang ý nghĩa cát tường, vừa đẹp, lại hợp túi tiền.
Năm Bính Ngọ 2026 nên mặc màu sắc gì để hút vận may cho 12 con giápỞ - 12 giờ trước
GĐXH - Trong bài viết dưới đây, hãy khám phá chi tiết gợi ý màu sắc trang phục dành cho 12 con giáp, giúp mỗi người chủ động khơi thông năng lượng tích cực, từ đó thu hút vận may và cảm hứng trong suốt năm mới.
Nên mặc gì ngày mùng 1 Tết cho 12 con giáp phát tài cả nămỞ - 14 giờ trước
GĐXH - Năm 2026 theo lịch âm dương thuộc hành Thủy (Thiên Hà Thủy - Nước trên trời). Việc chọn màu sắc trang phục vào ngày mùng 1 Tết không chỉ là thẩm mỹ mà còn là để "kích hoạt" năng lượng tích cực, cầu mong một năm mới bình an và thịnh vượng.
Khung giờ đẹp cúng tất niên 2026 để đón năm mới tài lộc, vạn sự như ýỞ - 14 giờ trước
GĐXH - Cúng tất niên là một phong tục cổ truyền của nhiều gia đình mỗi khi Tết đến Xuân về. Dưới đây chuyên gia phong thủy gợi ý thời điểm tốt để cúng tất niên đón năm mới 2026 tài lộc, vạn sự như ý.
5 việc nên làm trong những ngày tất niên để khởi đầu năm mới Bính Ngọ 2026 hanh thông, tài lộcỞ - 17 giờ trước
GĐXH - Trong tâm thức người Việt, ngày tất niên không chỉ khép lại một năm cũ mà còn mở ra cánh cửa tinh thần cho năm mới. Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, nếu muốn năm mới khởi đầu trọn vẹn, dưới đây là 5 việc quan trọng nên thực hiện.
Cành đào chuông Yên Tử lạ mắt 'vượt ngàn trùng' đến tay Đàm Vĩnh HưngỞ - 20 giờ trước
GĐXH - Trên trang cá nhân, nam ca sĩ không giấu nổi sự phấn khích khi chia sẻ về nguồn gốc của cành hoa lạ: "Bạn có nghe đến đào chuông bao giờ chưa? Mà còn lại nằm trên núi cao của Yên Tử nữa chứ!"
MC Mai Ngọc đón Tết tại biệt thự nhà chồng, năm thứ 2 làm dâu hưởng cuộc sống viên mãnỞ - 22 giờ trước
GĐXH - Sau 2 năm tái hôn, MC Mai Ngọc có cuộc sống hạnh phúc bên chồng thiếu gia và quý tử đầu lòng đáng yêu.
Bật mí kiểu trang trí nhà cửa đón Tết 2026 rực rỡỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Tết Nguyên Đán 2026 đang đến gần, và bạn đang tìm kiếm những ý tưởng trang trí nhà cửa độc đáo để mang không khí lễ hội tươi vui vào không gian sống? Đừng lo lắng, bài viết này sẽ bật mí kiểu trang giúp ngôi nhà của bạn tràn ngập sắc xuân.
Cách thu hút tài lộc đầu năm 2026: Bí quyết may mắn và thịnh vượng nên thực hiệnỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Theo quan niệm dân gian, áp dụng đúng cách thu hút tài lộc đầu năm không chỉ giúp gia đình đón thịnh vượng, bình an mà còn mở ra cơ hội thành công trong công việc và cuộc sống.
Loài hoa 'nghìn lớp' Hoa hậu Đỗ Hà cắm Tết này có gì đặc biệt?Ở - 1 ngày trước
GĐXH - Tết này, nếu đã chán những bình hoa truyền thống quen thuộc, sao các chị em không thử "đổi gió" với loài hoa đang khiến Hoa hậu Đỗ Hà mê mẩn? Mang vẻ đẹp yêu kiều như nàng tiểu thư đài các - hoa mao lương. Loài hoa được xem như chân ái để phòng khách thêm phần sang trọng, rước trọn may mắn và bình an cho cả năm mới.
5 con giáp phạm Thái Tuế năm 2026 và cách cúng giải hạn hiệu quảỞ
GĐXH - Theo quan niệm phong thủy dân gian, sao Thái Tuế là sao xấu. Những tuổi phạm Thái Tuế có thể gặp biến động về công việc, tài chính, sức khỏe hoặc tình cảm. Vậy năm 2026 những con giáp nào được cho là phạm Thái Tuế và cách cúng giải hạn ra sao?