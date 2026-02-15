Những tuổi không nên nhờ xông đất đầu năm 2026
GĐXH - Theo quan niệm dân gian, người đầu tiên bước vào nhà trong năm mới sẽ mang theo vận khí, ảnh hưởng đến may mắn, tài lộc và sức khỏe của gia chủ suốt cả năm. Tìm hiểu những tuổi không nên nhờ xông đất đầu năm 2026 để tránh xung khắc phong thủy.
Tuổi không nên nhờ xông đất, xông nhà đầu năm 2026
Năm 2026 sắp đến, việc chọn người xông đất đầu năm là điều quan trọng. Quan niệm cho rằng, người xông đất đầu năm sẽ mang theo vận khí, ảnh hưởng đến may mắn, tài lộc và sức khỏe của gia chủ suốt cả năm. Tuy nhiên, có những tuổi không nên nhờ xông đất đầu năm 2026 mà bạn cần tránh.
Theo chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà, việc xem xét tuổi và mệnh hợp với gia chủ sẽ giúp tránh được xung khắc, từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho một năm mới an khang, thịnh vượng.
Có nhiều cách để chọn người xông đất, dựa trên những nguyên lý khác nhau. Năm nay là năm Bính Ngọ nên theo chuyên gia phong thủy, chúng ta không nhờ người có năm sinh âm lịch là 1940, 1950, 1960, 1970, 1980, 1990, 2000 xông đất xông nhà vì họ mang thiên can Canh, bị thiên can Bính của năm xung phá.
Ngoài ra, chúng ta cũng không nhờ người tuổi Tý, Mão vì tuổi Tý bị hạn chính xung Thái Tuế do Tý xung Ngọ, còn tuổi Mão vừa bị hạn thái Tuế vừa bị hạn Tam Tai không thể xông nhà, xông công ty, mở hàng, khai trương.
Một số cách chọn tuổi xông đất, xông nhà nên biết
Chọn tuổi xông đất, xông nhà 2026 có quan hệ Tam Hợp, Lục Hợp với chủ nhà, tránh tuổi Tứ hành xung, Tương hại, Tương phá
• Chủ nhà tuổi Tý: Nên chọn người tuổi Thân, Thìn, Sửu để xông đất là tốt nhất.
• Chủ nhà tuổi Sửu: Nên chọn người tuổi Tỵ, Dậu, Tý xông đất là tốt nhất.
• Chủ nhà tuổi Dần: Nên chọn người tuổi Ngọ, Tuất xông đất là tốt nhất.
• Chủ nhà tuổi Mão: Nên chọn người tuổi Mùi, Tuất xông đất là tốt nhất.
• Chủ nhà tuổi Thìn: Nên chọn người tuổi Tý, Thân, Dậu xông đất là tốt nhất.
• Chủ nhà tuổi Tỵ: Nên chọn người tuổi Sửu, Thân, Dậu xông đất là tốt nhất.
• Chủ nhà tuổi Ngọ: Nên chọn người tuổi Dần, Tuất, Mùi xông đất là tốt nhất.
• Chủ nhà tuổi Mùi: Nên chọn người tuổi Mão, Ngọ xông đất là tốt nhất.
• Chủ nhà tuổi Thân: Nên chọn người tuổi Tý, Thìn, Tỵ xông đất là tốt nhất.
• Chủ nhà tuổi Dậu: Nên chọn người tuổi Sửu, Tỵ, Thìn xông đất là tốt nhất.
• Chủ nhà tuổi Tuất: Nên chọn người tuổi Ngọ, Mão, Dần xông đất là tốt nhất.
• Chủ nhà tuổi Hợi: Nên chọn người tuổi Mão, Mùi, Dần xông đất là tốt nhất.
Chọn tuổi xông đất, xông nhà năm 2026 thông qua yếu tố mệnh ngũ hành
Căn cứ vào ngũ hành tương sinh, tương khắc mà lựa chọn người tới xông đất đầu năm phù hợp. Cụ thể:
• Chủ nhà mệnh Kim: Nên chọn người xông đất thuộc mệnh Thủy, Thổ, Kim.
• Chủ nhà mệnh Mộc: Nên chọn người xông đất thuộc mệnh Thủy, Mộc, Hỏa.
• Chủ nhà mệnh Thủy: Nên chọn người xông đất thuộc mệnh Kim, Thủy, Mộc.
• Chủ nhà mệnh Hỏa: Nên chọn người xông đất thuộc mệnh Thổ, Hỏa, Mộc.
• Chủ nhà mệnh Thổ: Nên chọn người xông đất thuộc mệnh Kim, Hỏa, Thổ.
Chọn tuổi xông đất, xông nhà năm 2026 thông qua Thiên can và Địa chi
Chọn tuổi xông đất, xông nhà theo Thiên can
Lấy Thiên can của tuổi mình so sánh với Thiên can của người có ý định chọn, nếu được Can hợp là tốt, ngược lại gặp Can phá là bớt tốt.
Từ năm sinh âm lịch chúng ta xác định được mình là Thiên can nào trong 10 Thiên can như sau:
Năm sinh âm lịch có chữ số cuối là 0 – Canh
Năm sinh âm lịch có chữ số cuối là 1 – Tân
Năm sinh âm lịch có chữ số cuối là 2 – Nhâm
Năm sinh âm lịch có chữ số cuối là 3 – Quý
Năm sinh âm lịch có chữ số cuối là 4 – Giáp
Năm sinh âm lịch có chữ số cuối là 5 – Ất
Năm sinh âm lịch có chữ số cuối là 6 – Bính
Năm sinh âm lịch có chữ số cuối là 7 – Đinh
Năm sinh âm lịch có chữ số cuối là 8 – Mậu
Năm sinh âm lịch có chữ số cuối là 9 – Kỷ
Sau đó xem bảng tính sẵn sau đây:
Tuổi Giáp hợp với Kỷ - Ất, kỵ với Canh - Mậu. Canh phá Giáp - Giáp phá Mậu
Tuổi Ất hợp với Canh - Giáp, kỵ với Tân - Kỷ. Tân phá Ất - Ất phá Kỷ
Tuổi Bính hợp với Tân - Đinh, kỵ với Nhâm - Canh. Nhâm phá Bính - Bính phá Canh
Tuổi Đinh hợp với Nhâm - Bính, kỵ với Quý - Tân. Quý phá Đinh - Đinh phá Tân
Tuổi Mậu hợp với Quý - Kỷ, kỵ với Giáp – Nhâm. Giáp phá Mậu - Mậu phá Nhâm
Tuổi Kỷ hợp với Giáp - Mậu, kỵ với Ất - Quý. Ất phá Kỷ - Kỷ phá Quý
Tuổi Canh hợp với Ất - Tân, kỵ với Bính - Giáp. Bính phá Canh - Canh phá Giáp.
Tuổi Tân hợp với Bính - Canh, kỵ với Đinh - Ất. Đinh phá Tân - Tân phá Ất
Tuổi Nhâm hợp với Đinh - Quý, kỵ với Mậu - Bính. Mậu phá Nhâm - Nhâm phá Bính
Tuổi Quý hợp với Mậu - Nhâm, kỵ với Kỷ - Đinh. Kỷ phá Quý - Quý phá Đinh
Chọn tuổi xông đất, xông nhà theo Địa chi:
Khi chọn người xông đất, xông nhà nên tránh tuổi chính xung. Có 6 cặp chính xung là: Tý - Ngọ; Sửu - Mùi; Dần - Thân; Mão - Dậu; Thìn - Tuất; Tỵ - Hợi
Những thứ cần chuẩn bị cho việc xông đất, mở hàng
Gia chủ cần chuẩn bị
Gia chủ cần chuẩn bị ít nhất 5 phong bao mừng tuổi đưa cho người xông đất để người này mừng tuổi cho các thành viên trong gia đình, để phong bao vào két sắt và trên bàn thờ gia tiên. Ngoài ra, chuẩn bị cả phong bao lì xì để cảm ơn người xông đất.
Người xông đất cần chuẩn bị
Những người được nhờ cậy việc xông đất, xông nhà đầu năm cần có tinh thần trách nhiệm cao.
Khi đi xông đất cần có ngoại hình chỉn chu, ăn mặc sạch sẽ, sáng sủa. Trang phục mọi người tiết chế không nên mặc những màu đen – trắng kết hợp. Bước vào gia đình mình xông đất cần có tinh thần vui vẻ, tích cực, hoan hỉ và chân thành, cũng như tin những điều tốt lành sẽ đến cho gia đình họ, cũng như cho chính mình.
* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.
GĐXH - Theo quan niệm phong thủy dân gian, sao Thái Tuế là sao xấu. Những tuổi phạm Thái Tuế có thể gặp biến động về công việc, tài chính, sức khỏe hoặc tình cảm. Vậy năm 2026 những con giáp nào được cho là phạm Thái Tuế và cách cúng giải hạn ra sao?