5 việc nên làm trong những ngày tất niên để khởi đầu năm mới Bính Ngọ 2026 hanh thông, tài lộc
GĐXH - Trong tâm thức người Việt, ngày tất niên không chỉ khép lại một năm cũ mà còn mở ra cánh cửa tinh thần cho năm mới. Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, nếu muốn năm mới khởi đầu trọn vẹn, dưới đây là 5 việc quan trọng nên thực hiện.
Cúng tất niên
Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, trong ngày tất niên, một việc quan trọng không thể thiếu chính là cúng lễ tất niên. Điều cốt lõi không nằm ở sự cầu kỳ, mà ở sự trang nghiêm và thành tâm. Đây là thời điểm để nhìn lại một năm đã qua, gửi gắm lời tạ ơn và cầu mong bình an cho chặng đường phía trước.
Mâm lễ cúng mọi người có thể chuẩn bị tùy theo điều kiện của mỗi gia đình. Lưu ý thực hiện nên chọn vào những khung giờ đẹp. Chẳng hạn, nếu chọn vào ngày 28 tháng Chạp (tức 15/2/2026 dương lịch) chọn các giờ: Canh Thìn (7h-9h), Tân Tị (9h-11h), Quý Mùi (13h-15h).
Ngày 29 tháng Chạp (tức 16/2/2026 dương lịch) chọn giờ đẹp: Tân Mão (5h-7h), Ất Mùi (13h-15h), Đinh Dậu (17h-19h).
Cúng đón ông Công ông Táo trở về
Theo truyền thống, các gia đình Việt Nam sẽ tiến hành cúng ông Công ông Táo để tiễn đưa các vị lên chầu trời vào ngày 23 tháng Chạp. Đây là ngày Táo Quân cưỡi cá chép lên thiên đình để bẩm báo mọi việc ở hạ giới trong một năm qua với Ngọc Hoàng.
Với năm 2025 này sau 6 ngày, tức là vào ngày 29 tháng Chạp, bạn cần phải tiến hành cúng để đón ông Táo về lại nhà và bảo hộ cả gia đình trong năm tới.
Tuy nhiên, có rất nhiều gia đình đưa ông Táo về trời nhưng lại lỡ quên mất việc cúng đón ông Táo về nhà. Điều này vô tình làm thiếu trọn vẹn vòng nghi lễ. Do đó, cúng đón ông Táo cũng là việc cần làm trong ngày Tất niên mà cần ghi nhớ. Thời gian chỉ cần trước lễ cúng Giao thừa là được. Những lễ vật cũng sẽ chuẩn bị giống như khi đưa ông Táo lên trời.
Tắm lá mùi thanh tẩy thân tâm
Tắm lá mùi già vào chiều 29 hoặc 30 Tết là tập tục lâu đời. Theo quan niệm, tắm lá mùi vào ngày cuối cùng của một năm sẽ giúp xua tan những điều xui xẻo của năm cũ và đón năm mới vui vẻ, tốt đẹp hơn.
Còn theo khoa học, việc tắm lá mùi thực tế mang lại rất nhiều tác dụng tốt, tinh dầu tự nhiên trong lá mùi có tác dụng thư giãn, kháng khuẩn nhẹ, hỗ trợ giảm căng thẳng và cải thiện tâm trạng.
Tâm trạng cũng thoải mái hơn để đón năm mới. Một nồi nước lá mùi ấm cuối năm không chỉ là thói quen – đó là nghi thức chuyển giao rất tinh tế giữa cũ và mới. Cuối năm nay, bạn đừng quên mua một bó lá mùi già và chuẩn bị nước tắm cho cả nhà.
Ăn bữa cơm đoàn viên gia đình
Mâm cơm Tất niên chỉ thật sự trọn vẹn khi có đủ các thành viên trong gia đình. Suốt cả một năm tất bật, bạn hãy cố gắng bớt chút thời gian dùng bữa cơm Tất niên cùng ông bà, bố mẹ, anh chị em. Trong những giờ khắc thiêng liêng của sự chuyển giao, hãy sống chậm lại đôi chút để cảm nhận sự ấm áp của thân tình.
Cúng Giao thừa
Sau tất niên là nghi thức Giao thừa – thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới. Đây là nghi thức mang giá trị văn hóa, một nghi lễ trừ tịch để tiễn đưa những điều xui xẻo, không may của năm cũ và đón những điều tốt đẹp sẽ đến trong năm mới.
* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.
