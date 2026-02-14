Khung giờ đẹp cúng tất niên 2026 để đón năm mới tài lộc, vạn sự như ý
GĐXH - Cúng tất niên là một phong tục cổ truyền của nhiều gia đình mỗi khi Tết đến Xuân về. Dưới đây chuyên gia phong thủy gợi ý thời điểm tốt để cúng tất niên đón năm mới 2026 tài lộc, vạn sự như ý.
Cúng tất niên vào ngày nào trong năm để đúng lễ nghi
Tết Nguyên Đán 2026 Bính Ngọ diễn ra vào ngày 01/1/2026 đến hết ngày 03/1/2026 âm lịch, tức ngày 17/2/2026 đến ngày 19/2/2026 dương lịch. Tất niên là một nghi thức được diễn ra nhằm ghi nhận việc kết thúc một năm và chuẩn bị bước sang năm mới.
Theo nghĩa Hán Việt thì "tất" có nghĩa là hết, hoàn thành, xong; còn "niên" có nghĩa là năm. Vì thế, tất niên được hiểu đơn giản là kết thúc một năm.
Lễ cúng tất niên là cách thức bày tỏ sự biết ơn đối với tổ tiên đã phù hộ trong suốt một năm và cũng là dịp để con cháu quây quần, đoàn tụ sau những ngày làm ăn xa nhà.
Các gia đình chuẩn bị mâm cơm thật tươm tất. Trước là cúng gia tiên, ông bà tổ tiên những người đã khuất. Sau đó là tất cả các thành viên trong gia đình sum vầy bên mâm cơm ngày cuối trong năm cũ.
Khung giờ đẹp cúng tất niên 2026
Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, tất niên ở nước ta thường được tổ chức vào ngày cuối cùng của năm tính theo lịch âm lịch (tức ngày 30/12 âm lịch, còn gọi là 30 Tết. Năm thiếu sẽ thực hiện vào ngày 29 Tết).
Thời gian tốt nhất để tổ chức lễ cúng tất niên vẫn là 2 ngày cuối cùng trong năm cũ và chỉ được tiến hành sau khi đã làm đầy đủ các nghi thức bao sái ban thờ, phòng thờ hay rút tỉa chân nhang, bao sái bát hương. Tùy theo vùng miền, mỗi gia đình mà thời gian tổ chức lễ tất niên khác nhau.
Theo chuyên gia, năm 2026, lễ cúng tất niên có thể diễn ra vào các ngày từ 27, 28 hoặc ngày 29 của tháng Chạp năm Bính Ngọ, tức từ ngày 14/2/2026 – 16/2/2026.
Xem ngày tốt xấu trong tháng Chạp năm Ất Tỵ, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà khuyên mọi người có thể tham khảo giờ để làm lễ cúng tất niên dưới đây:
+ Ngày 27 tháng Chạp (tức 14/2/2026 dương lịch) là ngày Kỷ Mùi có các khung giờ đẹp: Đinh Mão (5h-7h), Kỷ Tị (9h-11h), Nhâm Thân (15h-17h).
+ Ngày 28 tháng Chạp (tức 15/2/2026 dương lịch) là ngày Canh Thân có các khung giờ đẹp: Canh Thìn (7h-9h), Tân Tị (9h-11h), Quý Mùi (13h-15h).
+ Ngày 29 tháng Chạp (tức 16/2/2026 dương lịch) là ngày Tân Dậu có các khung giờ đẹp: Tân Mão (5h-7h), Ất Mùi (13h-15h), Đinh Dậu (17h-19h).
Văn khấn cúng tất niên
Nam mô A Di Đà Phật ( 3 lần ) .
Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.
Con Kính lạy Đức đương lai hạ sinh Di Lặc Tôn Phật.
Con Kính lạy Hoàng Thiên hậu Thổ chư vị tôn Thần.
Con Kính lạy Ngài đương niên Ất Tỵ Ngô Vương Hành Khiển, Thiên Hải chi Thần, Hứa Tào Phán quan.
Con Kính lạy Ngài bản cảnh Thành Hoàng chư vị đại Vương.
Con kính lạy các Ngài Ngũ phương, Ngũ đế, Ngũ nhạc thánh đế, Nhị thập tứ khí phần quan, Địa mạch thần quan, Ngũ phương long mạch linh thần Trung Ương linh thần, Thanh Long linh thần, Chu tước linh thần, Huyền Vũ linh thần Bạch Hổ linh thần cai quản. Con kính lạy Ngũ phúc gia thần Phúc Thần, Lộc Thần, Thọ thần, Khang Thần, Ninh thần.
Con Kính lạy Ngài bản xứ Thần linh Thổ địa. Con kính lạy các ngài Địa Chúa Long mạch Tôn Thần và tất cả các Thần linh cai quản trong khu vực này.
Con kính lạy chư gia Cao Tằng Tổ Khảo, Cao Tằng Tổ Tỷ, Tiên linh nội ngoại dòng họ: ………nguyên quán tại ...
Hôm nay là ngày ... tháng Chạp năm: ....Tín chủ (chúng) con là: .... Ngụ tại:….
Trước án kính cẩn thưa trình: Đông tàn sắp hết, năm kiệt tháng cùng, xuân tiết gần kề, minh niên sắp tới.
Hôm nay là ngày Tất niên chúng con cùng toàn thể gia quyến sắm sanh phẩm vật hương hoa, cơm canh thịnh soạn, sửa lễ tất niên, dâng cúng Thiên địa Tôn thần, phụng hiến tổ tiên, truy niệm chư linh. Theo như thường lệ tuệ trừ cáo tế cúi xin chư vị tôn thần, liệt vị gia tiên, bản xứ tiền hậu chư vị hương linh giáng lâm án toạ, phủ thùy chứng giám, thụ hưởng lễ vật phù hộ cho toàn gia lớn bé trẻ già bình an thịnh vượng luôn luôn mạnh khoẻ, mọi sự bình an, vạn sự tốt lành, gia đình hoà thuận.
Nam mô a di Đà Phật! (3 lần 3 lậy)
* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.
