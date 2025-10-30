Từ năm học 2025 - 2026, Hà Nội sẽ thu phí trông giữ trẻ, học sinh ngoài giờ 12.000 đồng/giờ?

UBND TP Hà Nội đã công bố dự thảo Nghị quyết quy định danh mục các khoản thu và mức thu, cơ chế quản lý thu, chi đối với các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập (không bao gồm các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao) của thành phố Hà Nội.

Dự thảo Nghị quyết trên dự kiến sẽ được áp dụng từ năm học 2025-2026 với trẻ em mầm non và học sinh phổ thông đang theo học tại các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập; học viên đang theo học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên theo chương trình giáo dục phổ thông ở Hà Nội.

Đồng thời sẽ áp dụng với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập; cơ sở giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên tại thủ đô, không bao gồm các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao.

Dự thảo mới sẽ có dịch vụ trông giữ, chăm sóc học sinh ngoài giờ, bao gồm trông giữ trước và sau giờ học chính khóa (không tính tiền ăn) với trần của mức thu là 12.000 đồng/học sinh/giờ.

Hà Nội dự kiến quy định mức trần thu dịch vụ trông giữ, chăm sóc trẻ em, học sinh ngoài giờ là 12.000 đồng/học sinh/giờ từ năm học 2025-2026. Ảnh minh họa: THPD

Ngoài ra, dịch vụ trông giữ, chăm sóc trẻ em, học sinh ngoài giờ trong các ngày nghỉ (không bao gồm tiền ăn) là 96.000 đồng/học sinh/giờ.

Một số khoản thu khác cũng giữ nguyên mức trần, gồm: 235.000 đồng/tháng tiền dịch vụ chăm sóc bán trú; 16.000 đồng/tháng tiền nước uống; và 10.000 đồng/km đối với dịch vụ xe đưa đón học sinh.

Cũng theo dự thảo Nghị quyết so với quy định hiện hành bỏ hai dịch vụ gồm: "Dịch vụ học 2 buổi/ngày đối với cấp THCS" và "Dịch vụ hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khoá, bồi dưỡng bổ sung kiến thức các môn văn hóa (do các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trực tiếp thực hiện)". Điều này để đảm bảo phù hợp với các quy định về dạy thêm học thêm và học 2 buổi/ngày tại các văn bản quy định.

Từ năm học 2025-2026, các trường không được thu tiền học thêm theo Thông tư 29 của Bộ GD-ĐT. Đồng thời, những trường THCS, THPT có đủ điều kiện cơ sở vật chất phải tổ chức học hai buổi/ngày theo Chỉ thị 17 của Chính phủ.

Dịch vụ duy nhất còn lại trong nhóm hoạt động ngoài giờ chính khóa là giáo dục kỹ năng sống, do nhà trường trực tiếp tổ chức, với mức trần dự kiến 15.000 đồng/giờ.

Dự thảo Nghị quyết về mức thu chi dịch vụ hỗ trợ giáo dục từ năm học 2025–2026 như sau: