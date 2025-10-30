Từ năm học 2025 - 2026, Hà Nội sẽ thu phí trông giữ trẻ, học sinh ngoài giờ 12.000 đồng/giờ?
GĐXH - Hà Nội dự kiến quy định mức trần thu dịch vụ trông giữ, chăm sóc trẻ em, học sinh ngoài giờ là 12.000 đồng/học sinh/giờ từ năm học 2025 - 2026.
UBND TP Hà Nội đã công bố dự thảo Nghị quyết quy định danh mục các khoản thu và mức thu, cơ chế quản lý thu, chi đối với các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập (không bao gồm các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao) của thành phố Hà Nội.
Dự thảo Nghị quyết trên dự kiến sẽ được áp dụng từ năm học 2025-2026 với trẻ em mầm non và học sinh phổ thông đang theo học tại các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập; học viên đang theo học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên theo chương trình giáo dục phổ thông ở Hà Nội.
Đồng thời sẽ áp dụng với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập; cơ sở giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên tại thủ đô, không bao gồm các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao.
Dự thảo mới sẽ có dịch vụ trông giữ, chăm sóc học sinh ngoài giờ, bao gồm trông giữ trước và sau giờ học chính khóa (không tính tiền ăn) với trần của mức thu là 12.000 đồng/học sinh/giờ.
Ngoài ra, dịch vụ trông giữ, chăm sóc trẻ em, học sinh ngoài giờ trong các ngày nghỉ (không bao gồm tiền ăn) là 96.000 đồng/học sinh/giờ.
Một số khoản thu khác cũng giữ nguyên mức trần, gồm: 235.000 đồng/tháng tiền dịch vụ chăm sóc bán trú; 16.000 đồng/tháng tiền nước uống; và 10.000 đồng/km đối với dịch vụ xe đưa đón học sinh.
Cũng theo dự thảo Nghị quyết so với quy định hiện hành bỏ hai dịch vụ gồm: "Dịch vụ học 2 buổi/ngày đối với cấp THCS" và "Dịch vụ hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khoá, bồi dưỡng bổ sung kiến thức các môn văn hóa (do các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trực tiếp thực hiện)". Điều này để đảm bảo phù hợp với các quy định về dạy thêm học thêm và học 2 buổi/ngày tại các văn bản quy định.
Từ năm học 2025-2026, các trường không được thu tiền học thêm theo Thông tư 29 của Bộ GD-ĐT. Đồng thời, những trường THCS, THPT có đủ điều kiện cơ sở vật chất phải tổ chức học hai buổi/ngày theo Chỉ thị 17 của Chính phủ.
Dịch vụ duy nhất còn lại trong nhóm hoạt động ngoài giờ chính khóa là giáo dục kỹ năng sống, do nhà trường trực tiếp tổ chức, với mức trần dự kiến 15.000 đồng/giờ.
Dự thảo Nghị quyết về mức thu chi dịch vụ hỗ trợ giáo dục từ năm học 2025–2026 như sau:
|
TT
|
Danh mục dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo
|
Đơn vị tính
|
Mức trần
|
Ghi chú
|
1
|
Dịch vụ ăn uống, bán trú
|
|
|
|
1.1
|
Dịch vụ tiền ăn của học sinh
|
|
|
|
1.1.1
|
Bữa sáng
|
Đồng/học sinh/ngày
|
20.000
|
|
1.1.2
|
Bữa trưa
|
35.000
|
|
1.2
|
Dịch vụ chăm sóc bán trú
|
Đồng/học sinh/tháng
|
235.000
|
|
1.3
|
Dịch vụ trang thiết bị phục vụ bán trú (công cụ, dụng cụ, vật dụng dùng chung và đồ dùng cá nhân phục vụ cho dịch vụ bán trú)
|
|
|
|
1.3.1
|
Mầm non
|
Đồng/học sinh/năm học
|
200.000
|
|
1.3.2
|
Tiểu học, Trung học cơ sở
|
133.000
|
|
2
|
Dịch vụ trông giữ, chăm sóc trẻ em, học sinh ngoài giờ
|
|
|
|
2.1
|
Dịch vụ trông giữ, chăm sóc trẻ em, học sinh ngoài giờ (bao gồm dịch vụ trông giữ trước và sau giờ học chính khóa, không bao gồm tiền ăn)
|
Đồng/học sinh/giờ
|
12.000
|
1 giờ = 60 phút
|
2.2
|
Dịch vụ trông giữ, chăm sóc trẻ em, học sinh ngoài giờ (bao gồm dịch vụ trông giữ trong các ngày nghỉ, không bao gồm tiền ăn)
|
Đồng/học sinh/ngày
|
96.000
|
1 ngày = 8 giờ
|
3
|
Dịch vụ hoạt động giáo dục kỹ năng sống (do các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trực tiếp thực hiện)
|
Đồng/học sinh/giờ dạy
|
15.000
|
1 giờ dạy = thời gian giáo viên thực tế giảng dạy trên lớp theo quy định (cấp học mầm non là giờ dạy, cấp học phổ thông là tiết dạy)
|
4
|
Dịch vụ đưa đón người học
|
Đồng/học sinh/km
|
10.000
|
Đưa đón bằng xe ô tô
Hà Nội tặng bằng khen cho quán quân Olympia Trần Bùi Bảo KhánhGiáo dục - 1 ngày trước
Trần Bùi Bảo Khánh, quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25 được UBND TP Hà Nội tặng Bằng khen cùng 50 triệu đồng.
Tạm đình chỉ thầy giáo ở An Giang dẫn nữ sinh vào khách sạn... nhậuGiáo dục - 1 ngày trước
Các đơn vị liên quan của An Giang đã làm rõ nhân vật chính trong clip 'thầy giáo đưa học sinh lớp 9 vào nhà nghỉ' là giáo viên một trường cấp 3 trên địa bàn phường Long Xuyên. Thầy giáo này đã bị tạm đình chỉ công tác sau khi bị công an mời làm việc vì xuất hiện cùng nữ sinh trong khách sạn để nhậu.
Tuyển sinh đại học 2026: Trường công bố sớm, thí sinh chủ độngGiáo dục - 1 ngày trước
Từ đầu tháng 10/2025, nhiều trường đại học đã chủ động công bố phương án tuyển sinh dự kiến trong năm 2026, cho thấy xu hướng linh hoạt, sẵn sàng thích ứng với thay đổi của hệ thống giáo dục đại học.
Phát triển năng lực AI cho người học: Nền giáo dục đổi mới và sáng tạoGiáo dục - 2 ngày trước
GĐXH – Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI) đang trở thành động lực chiến lược của giáo dục toàn cầu, hội thảo “Phát triển năng lực trí tuệ nhân tạo cho người học – Hướng tới một nền giáo dục đổi mới, sáng tạo và có trách nhiệm” diễn ra nhằm thúc đẩy việc phát triển năng lực AI cho người học ở mọi cấp độ, từ nhận thức đến ứng dụng, đảm bảo ứng dụng AI vào giáo dục một cách toàn diện, có trách nhiệm, sáng tạo và thích ứng cao.
Có cần thiết duy trì sổ liên lạc điện tử chỉ để nhắn tin nghỉ học, thông báo điểm số?Giáo dục - 2 ngày trước
GĐXH - Khá nhiều phụ huynh học sinh thắc mắc liệu rằng có thật sự cần thiết đóng tiền sử dụng các phần mềm có tính năng sổ liên lạc điện tử để chỉ nhận được tin nhắn nghỉ học và thông báo điểm số.
Bộ GD-ĐT đề xuất lập Quỹ Học bổng Quốc gia duy nhất, cấp cho 5 đối tượngGiáo dục - 2 ngày trước
Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GD-ĐT) đề xuất thành lập Quỹ Học bổng Quốc gia duy nhất nhằm thực hiện chiến lược quốc gia về đào tạo và trọng dụng nhân tài, với mục tiêu thu hút người giỏi, giữ chân nhân tài và ngăn "chảy máu chất xám".
Trường đại học đầu tiên không xét tuyển thẳng giải khoa học kĩ thuật từ 2026Giáo dục - 3 ngày trước
Năm 2026, Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội tiếp tục kiên định với chủ trương không sử dụng học bạ trong tuyển sinh, đồng thời không xét tuyển thẳng thí sinh đạt giải Khoa học Kĩ thuật cấp quốc gia, quốc tế.
Khi quán cà phê trở thành “văn phòng tự do” của người trẻGiáo dục - 3 ngày trước
GĐXH - Trong nhịp sống hiện đại, các quán cà phê mở cửa 24/7 không chỉ là không gian thư giãn mà còn trở thành ‘văn phòng dã chiến’ của giới trẻ. Điều này dần trở thành xu hướng, phản ánh một bộ phận người trẻ với những chuyển biến sâu sắc về tâm lý và lối sống.
Sinh viên chật vật 'gồng gánh' khi giá nhà trọ tăngGiáo dục - 3 ngày trước
Mỗi sáng, Phương Anh, sinh viên năm 3 tại Hà Nội, dậy sớm hơn một giờ để kịp đến trường từ căn phòng trọ 15m² ở Thanh Xuân. Cơn bão giá nhà trọ khiến nhiều sinh viên như em phải chấp nhận ở xa trường, sống chật chội để bớt gánh nặng cho gia đình.
Hà Nội dự kiến mức hỗ trợ học phí cho học sinh trường tư thụcGiáo dục - 3 ngày trước
Theo Dự thảo Nghị quyết mới của HĐND Thành phố Hà Nội về mức học phí và cấp bù miễn học phí từ năm học 2025–2026, học sinh dân lập, tư thục tại Hà Nội sẽ được hỗ trợ tối đa gần 2 triệu đồng/mỗi năm học/mỗi em.
Bật mí bất ngờ ít biết về Trần Bùi Bảo Khánh - nam sinh Amster Hà Nội vừa vô địch Đường lên đỉnh Olympia lần thứ 25Giáo dục
GĐXH - Trần Bùi Bảo Khánh - học sinh Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam đã giành vòng nguyệt quế cùng học bổng trị giá 35 nghìn USD tại cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia lần thứ 25.