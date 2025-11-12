Từ người dẫn chuyện trên sân khấu đến người thắp lửa tự tin trong cuộc sống
Có những hành trình không đo bằng danh tiếng, mà đo bằng những ánh mắt rạng rỡ và nụ cười tự tin của những người được truyền cảm hứng.
Hành trình của MC Kim Oanh - người đã dành hơn hai thập kỷ đứng trước ánh đèn sân khấu- chính là một câu chuyện như thế: câu chuyện của một người phụ nữ chọn dừng lại giữa đỉnh cao nghề dẫn để trở thành "người gieo mầm tự tin" cho thế hệ tiếp theo.
Từ ánh đèn sân khấu đến bục giảng
Từng là gương mặt quen thuộc của hàng loạt sự kiện văn hóa, hội nghị, truyền hình, MC Kim Oanh luôn ghi dấu bởi lối dẫn tự nhiên, truyền cảm và trí tuệ. Nhưng điều khiến chị được yêu mến hơn cả, không chỉ là phong thái chuyên nghiệp, mà là cảm xúc thật trong từng lời dẫn, từng khoảnh khắc kết nối khán giả.
Có lẽ chính vì thế, khi nhiều người vẫn miệt mài chinh phục sân khấu, chị lại chọn một con đường mới – trở thành người thầy, người đồng hành giúp người khác tìm thấy "sân khấu của riêng mình".
Chị chia sẻ: "Tôi nhận ra, không phải ai sinh ra cũng tự tin nói trước đám đông. Nhưng chỉ cần được dẫn dắt đúng cách, ai cũng có thể tỏa sáng bằng chính giọng nói và câu chuyện của mình."
Người gieo hạt tự tin cho hàng nghìn học viên
Từ lớp học đầu tiên chỉ vài học viên đến hệ thống khóa học quy mô, chị đã đào tạo hàng nghìn người ở nhiều độ tuổi khác nhau – từ các em nhỏ 5 tuổi bỡ ngỡ trong lớp "MC Nhí", đến những doanh nhân, giảng viên, nhân viên văn phòng, sinh viên trong khóa "Nghệ thuật Giao tiếp & Thuyết trình".
Mỗi lớp học của chị đều là một hành trình khám phá bản thân. Ở đó, trẻ em học cách đi, đứng, nói truyền cảm và mỉm cười với khán giả; người lớn học cách nói chậm lại, lắng nghe, và tìm thấy sự tự tin vốn đã ngủ quên bấy lâu.
Nhiều học viên sau khóa học đã trở thành MC chuyên nghiệp, có người giành giải thưởng tại các cuộc thi lớn, có người chỉ đơn giản là… dám nói lời cảm ơn, dám bước lên sân khấu của công ty mình mà không còn run rẩy.
Một người thầy – một người truyền cảm hứng
Điều đặc biệt ở MC Kim Oanh không chỉ là kiến thức hay kinh nghiệm dày dạn, mà là cách chị lan tỏa năng lượng tích cực và niềm tin. Trong mỗi buổi học, chị không giảng như một "cô giáo", mà trò chuyện như một "người bạn lớn", luôn nhìn thấy tiềm năng trong từng học viên.
Chị thường nói: "Tôi không dạy ai trở thành người khác. Tôi chỉ giúp họ nói lên phiên bản tốt nhất của chính mình."
Chính triết lý ấy đã khiến học viên của chị - từ những em nhỏ nhút nhát cho đến những người trưởng thành bận rộn - đều tìm thấy điều gì đó thật đẹp trong hành trình học nói, học lắng nghe, và học kết nối.
Tiếp tục hành trình lan tỏa
Hôm nay, khi nhìn lại hành trình hơn 20 năm gắn bó với nghề, MC - Giảng viên Kim Oanh không chỉ là một người thầy, mà còn là một người kể chuyện về niềm tin và nghị lực. Chị vẫn miệt mài biên soạn giáo trình, viết sách, tổ chức workshop, đồng hành cùng hàng trăm học viên mới mỗi năm – với ước mơ duy nhất: giúp nhiều người hơn nữa tự tin cất lên tiếng nói của chính mình.
"Mỗi giọng nói là một món quà. Và khi chúng ta dám nói, dám chia sẻ, thế giới này trở nên gần gũi và ấm áp hơn rất nhiều." - MC Kim Oanh.
Bởi thế, người ta vẫn gọi chị – một cách thân thương – là "người gieo hạt tự tin" trên hành trình giúp mọi người tìm thấy tiếng nói của chính mình, trên sân khấu và trong cuộc sống.
PV
Giá bạc hôm nay 12/11: Thị trường quốc tế tiếp tục 'kéo' bạc trong nước hồi sinh, giá giao dịch vượt 54 triệu đồng/kgGiá cả thị trường - 1 giờ trước
GĐXH - Giá bạc hôm nay (12/11) ghi nhận đà phục hồi mạnh mẽ khi thị trường quốc tế tăng vọt, tiếp tục "kéo" giá bạc trong nước tăng theo. Hiện giá bán ra đang ở vùng từ 53,8 triệu đồng/kg đến hơn 54 triệu đồng/kg.
Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Hậu Giang cũ) từ ngày 12-16/11/2025: Khu vực nào nằm trong diện bị cúp điện?Sản phẩm - Dịch vụ - 1 giờ trước
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Hậu Giang cũ sẽ mất điện cả ngày.
Giá vàng hôm nay 12/11: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji điều chỉnh ra sao?Giá cả thị trường - 2 giờ trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC trụ vững mức 152 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn các thương hiệu cũng neo ở mức cao.
SUV cỡ nhỏ giá 295 triệu đồng sánh ngang Toyota Yaris Cross, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 thích hợp đi trong đô thị có gì đặc biệt khi ra mắt ở Trung Quốc?Giá cả thị trường - 3 giờ trước
GĐXH - SUV cỡ nhỏ Kia Stonic 2026 với giá khởi điểm từ 295 triệu đến 310 triệu đồng, được xem là đối thủ đáng gờm của Toyota Yaris Cross trong phân khúc SUV đô thị.
WinCommerce hướng tới 10.000 cửa hàng, hiện đại hóa hạ tầng bán lẻ Việt NamSản phẩm - Dịch vụ - 3 giờ trước
Tại buổi họp trực tuyến với cổ đông chiều 29/10, ông Danny Le, Tổng giám đốc Tập đoàn Masan (HoSE: MSN) cho biết kỳ vọng đến giai đoạn 2029–2030, kênh bán lẻ hiện đại (MT) sẽ chiếm khoảng 25–30% thị trường bán lẻ Việt Nam. Tính đến cuối Quý 3/2025, WinCommerce, thành viên của Tập đoàn Masan, đã có hơn 4.300 điểm bán trên toàn quốc.
Hoàn toàn tự nhiên, tốt cho sức khỏe – cam kết của TH trong mỗi sản phẩm 'cất cánh' cùng Vietnam AirlinesSản phẩm - Dịch vụ - 3 giờ trước
Các sản phẩm TH được đưa vào danh mục ẩm thực của Vietnam Airlines đều sử dụng nguyên liệu hoàn toàn từ thiên nhiên, không chất bảo quản và đạt Thương hiệu Quốc gia Việt Nam, giành nhiều giải thưởng uy tín trong nước và quốc tế.
Lãi suất tiết kiệm tăng, thị trường bất động sản chịu tác động gì?Xu hướng - 5 giờ trước
Gần đây, nhiều ngân hàng bắt đầu tăng lãi suất huy động, điều này được dự báo có thể tác động đến người mua nhà, doanh nghiệp và thị trường bất động sản.
Vụ khách sạn Royal Hostel ở Hà Nội bị tố 'bùng' phòng: Công an vào cuộc, hàng loạt lỗi vi phạm được 'gọi tên'Bảo vệ người tiêu dùng - 15 giờ trước
GĐXH - Theo Công an phường Ô Chợ Dừa (TP Hà Nội), ngay sau khi mời chủ khách sạn lên làm việc sau "lùm xùm" bị khách hàng tố "bùng" tiền đặt phòng, lực lượng chức năng đã kiểm tra hành chính đối với khách sạn Royal Hostel (số 19 Hàng Cháo).
Khóa cửa vân tay thông minh hãng nào tốt?Sản phẩm - Dịch vụ - 17 giờ trước
Trong bối cảnh đô thị hóa nhanh và nhu cầu nâng cao an ninh gia đình ngày càng lớn, khóa cửa vân tay thông minh đã trở thành lựa chọn phổ biến cho nhiều hộ gia đình, văn phòng và công trình.
Lãi suất tiết kiệm 12 tháng lên tới 9%: Gửi 400 triệu đồng nhận bao nhiêu tiền?Giá cả thị trường - 21 giờ trước
GĐXH - Lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng trong hệ thống ngân hàng dao động quanh ngưỡng 4,9 - 9%.
Xe ô tô giá từ 184 triệu đồng đẹp sang trọng, công nghệ hiện đại, rẻ hơn hẳn Kia Morning, Hyundai Grand i10Giá cả thị trường
GĐXH - Xe ô tô vừa ra mắt đã khiến người dùng bàn tán xôn xao khi có giá chỉ hơn 184 triệu đồng, rẻ hơn cả Kia Morning và Hyundai i10 nhưng sở hữu hàng loạt công nghệ hiện đại, tầm hoạt động tới 500 km cùng khả năng thay pin siêu tốc chỉ trong 99 giây.