Từ người dẫn chuyện trên sân khấu đến người thắp lửa tự tin trong cuộc sống

Hành trình của MC Kim Oanh - người đã dành hơn hai thập kỷ đứng trước ánh đèn sân khấu- chính là một câu chuyện như thế: câu chuyện của một người phụ nữ chọn dừng lại giữa đỉnh cao nghề dẫn để trở thành "người gieo mầm tự tin" cho thế hệ tiếp theo.

Từ ánh đèn sân khấu đến bục giảng

Từng là gương mặt quen thuộc của hàng loạt sự kiện văn hóa, hội nghị, truyền hình, MC Kim Oanh luôn ghi dấu bởi lối dẫn tự nhiên, truyền cảm và trí tuệ. Nhưng điều khiến chị được yêu mến hơn cả, không chỉ là phong thái chuyên nghiệp, mà là cảm xúc thật trong từng lời dẫn, từng khoảnh khắc kết nối khán giả.

Có lẽ chính vì thế, khi nhiều người vẫn miệt mài chinh phục sân khấu, chị lại chọn một con đường mới – trở thành người thầy, người đồng hành giúp người khác tìm thấy "sân khấu của riêng mình".

Chị chia sẻ: "Tôi nhận ra, không phải ai sinh ra cũng tự tin nói trước đám đông. Nhưng chỉ cần được dẫn dắt đúng cách, ai cũng có thể tỏa sáng bằng chính giọng nói và câu chuyện của mình."

Người gieo hạt tự tin cho hàng nghìn học viên

Từ lớp học đầu tiên chỉ vài học viên đến hệ thống khóa học quy mô, chị đã đào tạo hàng nghìn người ở nhiều độ tuổi khác nhau – từ các em nhỏ 5 tuổi bỡ ngỡ trong lớp "MC Nhí", đến những doanh nhân, giảng viên, nhân viên văn phòng, sinh viên trong khóa "Nghệ thuật Giao tiếp & Thuyết trình".

Mỗi lớp học của chị đều là một hành trình khám phá bản thân. Ở đó, trẻ em học cách đi, đứng, nói truyền cảm và mỉm cười với khán giả; người lớn học cách nói chậm lại, lắng nghe, và tìm thấy sự tự tin vốn đã ngủ quên bấy lâu.

Nhiều học viên sau khóa học đã trở thành MC chuyên nghiệp, có người giành giải thưởng tại các cuộc thi lớn, có người chỉ đơn giản là… dám nói lời cảm ơn, dám bước lên sân khấu của công ty mình mà không còn run rẩy.

HLV MC Quốc Gia Kim Oanh cùng học trò MC Hà Ly tại Chung Kết MC Nhí Toàn Quốc 2025

Một người thầy – một người truyền cảm hứng

Điều đặc biệt ở MC Kim Oanh không chỉ là kiến thức hay kinh nghiệm dày dạn, mà là cách chị lan tỏa năng lượng tích cực và niềm tin. Trong mỗi buổi học, chị không giảng như một "cô giáo", mà trò chuyện như một "người bạn lớn", luôn nhìn thấy tiềm năng trong từng học viên.

Chị thường nói: "Tôi không dạy ai trở thành người khác. Tôi chỉ giúp họ nói lên phiên bản tốt nhất của chính mình."

Chính triết lý ấy đã khiến học viên của chị - từ những em nhỏ nhút nhát cho đến những người trưởng thành bận rộn - đều tìm thấy điều gì đó thật đẹp trong hành trình học nói, học lắng nghe, và học kết nối.

Tiếp tục hành trình lan tỏa

Hôm nay, khi nhìn lại hành trình hơn 20 năm gắn bó với nghề, MC - Giảng viên Kim Oanh không chỉ là một người thầy, mà còn là một người kể chuyện về niềm tin và nghị lực. Chị vẫn miệt mài biên soạn giáo trình, viết sách, tổ chức workshop, đồng hành cùng hàng trăm học viên mới mỗi năm – với ước mơ duy nhất: giúp nhiều người hơn nữa tự tin cất lên tiếng nói của chính mình.

"Mỗi giọng nói là một món quà. Và khi chúng ta dám nói, dám chia sẻ, thế giới này trở nên gần gũi và ấm áp hơn rất nhiều." - MC Kim Oanh.

Bởi thế, người ta vẫn gọi chị – một cách thân thương – là "người gieo hạt tự tin" trên hành trình giúp mọi người tìm thấy tiếng nói của chính mình, trên sân khấu và trong cuộc sống.

PV