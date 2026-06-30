Từ TPHCM về An Giang bằng VinFast Feliz II: Xe máy điện đi xa 'ngon lành'
Khả năng đổi pin tại tủ cùng loạt tiện ích thực dụng và chi phí sử dụng nhẹ gánh giúp VinFast Feliz II trở thành người bạn đồng hành đa năng với cả người dùng cá nhân lẫn tài xế dịch vụ.
Đổi pin trong vài phút, thách thức mọi cung đường xa
Chỉ vài năm trước, ý tưởng lái xe máy điện liên tỉnh với cự ly trên 100 km bị không ít người coi là rủi ro vì nỗi lo cạn pin giữa đường và thời gian chờ sạc kéo dài. Tuy nhiên, VinFast Feliz II với công nghệ đổi pin đã trở thành lời giải cho những hành trình dài.
Theo reviewer kênh Văn hóa - Xe điện, người này từng nhiều lần muốn đi liên tỉnh bằng xe máy điện nhưng chỉ đến khi sử dụng Feliz II, kế hoạch này mới được thực hiện. TikToker này đã thực hiện một hành trình dài 300 km từ TPHCM về xã Vĩnh Hòa, tỉnh An Giang. Chuyến đi diễn ra thuận lợi bởi anh có thể dễ dàng tiếp năng lượng tại các tủ đổi pin của V-Green dọc đường.
Không chỉ người dùng cá nhân, ngày càng nhiều tài xế dịch vụ đã khai thác Feliz II cho những chuyến đi dài. Anh Lê Minh Nguyên, tài xế chạy dịch vụ trên Green SM Bike Platform, vừa chạy Feliz II từ TPHCM về Vĩnh Long. Anh Nguyên cho rằng, việc đi lại liên tỉnh bằng xe máy điện hiện nay rất thuận tiện vì hệ thống tủ đổi pin của V-Green được "phủ sóng" đến tận các làng quê.
"Giờ đi đâu cũng đổi pin được, không cần phải chờ sạc. Hệ thống đổi pin giúp việc tiếp năng lượng diễn ra rất nhanh. Khi đi hành trình dài, chúng ta cũng nên dùng chế độ Eco để kéo dài quãng đường", anh Minh Nguyên chia sẻ.
Không chỉ tiết kiệm thời gian nạp năng lượng, Feliz II còn giúp người dùng giảm áp lực chi phí trong quá trình sử dụng. Cụ thể, VinFast đang miễn phí đổi pin 20 lần mỗi tháng, tương đương quãng đường di chuyển tối thiểu 800 km cho các khách hàng cá nhân sở hữu Feliz II đến hết ngày 30/6/2028. Riêng tài xế Green SM sở hữu xe tới hết 30/6/2026 được miễn phí thuê pin trong vòng 3 năm kể từ ngày nhận xe và miễn phí đổi pin đến 31/3/2029.
Người bạn đồng hành đa năng của mọi nhà
Bên cạnh ưu thế cốt lõi từ công nghệ đổi pin, VinFast Feliz II cũng hút người dùng nhờ thiết kế bắt mắt. Theo reviewer Huy Techie, ngôn ngữ thiết kế của các mẫu xe thuộc dòng Feliz mang đến cảm giác thân thuộc với người dùng, có tính đại chúng cao.
"Đây là một mẫu xe thiết kế rất đẹp và thanh nhã. Các chi tiết nhỏ trên xe tạo cảm giác chỉn chu khi sử dụng hằng ngày", reviewer Huy Techie đánh giá.
Đặc biệt, mẫu xe còn sở hữu những trang bị như hộc để đồ hay cổng sạc điện thoại… mang lại tiện ích cho khách hàng trong quá trình sử dụng.
"Hốc để đồ phía trước được làm sâu, nên ngay cả khi đi qua ổ gà, điện thoại cỡ lớn cũng không bị rơi máy ra ngoài. Nắp che cổng sạc USB Type-A và Type-C được thiết kế lại với thao tác nhấn một lần tiện hơn trên các xe cũ", reviewer Huy Techie cho biết.
Cũng theo anh Huy, hệ thống treo giảm chấn thủy lực với hành trình nhún sâu giúp xe êm hơn khi đi qua mặt đường xấu. Kích thước gọn gàng và khối lượng nhẹ cũng giúp người lái dễ xoay trở trong phố.
Feliz II có động cơ công suất tối đa 3.000 W và tốc độ tối đa 70 km/h. Cấu hình này đủ đáp ứng nhu cầu đi làm, đi học, giao hàng… "Xe có khả năng tăng tốc nhanh. Lốp bám đường tốt, mang lại sự an tâm ở dải tốc độ cao", reviewer này đánh giá.
Với giá khởi điểm 24,9 triệu đồng, mẫu xe này trở thành một lựa chọn hợp lý cho cả người dùng gia đình lẫn tài xế dịch vụ. Anh Trọng Hiếu (35 tuổi, TPHCM), người vừa chọn Feliz II để chạy giao hàng, cho biết anh được hưởng tổng mức ưu đãi 8%, gồm chương trình "Mãnh liệt vì tương lai Xanh" và hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ.
"Tính ra giá lăn bánh cho bản thuê pin chỉ khoảng 22,9 triệu đồng. Phí thuê pin chỉ 175.000 đồng/tháng - bằng 1/3 tiền xăng trước đây của tôi", anh Hiếu nhận xét.
Đáp ứng tốt mọi nhu cầu, từ đi làm hằng ngày, đi chợ, đưa đón con đến việc "cày" ship đường dài, VinFast Feliz II chứng minh là "người bạn đồng hành đa năng" của mọi nhà.
VinGroup
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