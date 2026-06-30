Lịch cúp điện Tây Ninh (Long An cũ) từ ngày 30/6 – 5/7/2026: Nhiều khu dân cư 5h sáng đã bị mất điện

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Lịch cúp điện Long An cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Long An cũ (lịch cắt điện Long An) từ ngày 30/6 – 5/7/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Long An cũ từ ngày 30/6 – 5/7/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Long An cũ tuần này được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Long An cũ từ ngày 30/6 – 5/7/2026

Lịch cúp điện Tân An





KHU VỰC: một phần ấp Bình nam, phường Tân An tỉnh tây ninh

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 30/06/2026 đến 17:00:00 ngày 30/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Một phần đường Huỳnh Châu Sổ, đường Xóm Đình, phường Long An, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/06/2026 đến 11:30:00 ngày 30/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: một phần ấp Ngãi Lợi A, phường khánh hậu tỉnh tây ninh

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 02/07/2026 đến 17:00:00 ngày 02/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Một phần đường Nguyễn Văn Siêu, phường Long An, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/07/2026 đến 16:30:00 ngày 02/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần KĐT Trần Anh, phường Long An, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/07/2026 đến 10:00:00 ngày 03/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần KDC IDICO, phường Long An, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 03/07/2026 đến 11:30:00 ngày 03/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Huỳnh Ngọc Hay, phường Long An, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 03/07/2026 đến 16:30:00 ngày 03/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: mộ tphaafn dường châu thị kim, phường long an tỉnh tây ninh

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 04/07/2026 đến 16:30:00 ngày 04/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Công ty Trách nhiệm hữu hạn Total Floor Covering Việt Nam - Lô M5 và M5B, đường số 10, Cụm Công nghiệp Lợi Bình Nhơn, Phường Khánh Hậu, Tây Ninh, Việt Nam

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/07/2026 đến 11:30:00 ngày 04/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Ấp 1, xã Mỹ An, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/07/2026 đến 11:30:00 ngày 04/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Một phần Ấp 1, xã Mỹ An, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/07/2026 đến 11:30:00 ngày 04/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công ty Cổ phần Tập Đoàn Hóa Chất Nhựa - ụm công nghiệp Tú Phương, Phường Khánh Hậu, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/07/2026 đến 11:30:00 ngày 04/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công Ty TNHH May Xuất Nhập Khẩu Thành Trực - Số 61A Nguyễn Thị Bảy, Phường Long An, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 04/07/2026 đến 16:30:00 ngày 04/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công ty Cổ Phần Sản Xuất Bao Bì Nhựa Thiên Ý - Đường số 2 cụm công nghiệp Tú Phương, Phường Khánh Hậu, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 04/07/2026 đến 16:30:00 ngày 04/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Thủ Thừa





KHU VỰC: 1 phần ấp 1,2,3,4,5 xã Tân Long và 1 phần ấp 1A,2A, 3A, 1 phần ấp 11 Xã Thủ Thừa

THỜI GIAN: Từ 09:32:00 ngày 30/06/2026 đến 11:32:00 ngày 30/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Sự cố do thiết bị thuộc tài sản khách hàng gây ảnh hưởng đến lưới điện phân phối





KHU VỰC: Toàn bộ ấp 3, ấp 4, ấp 5, ấp 6 xã Tân Long

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 02/07/2026 đến 07:00:00 ngày 02/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Không có

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 02/07/2026 đến 16:30:00 ngày 02/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Bình Nghị, xã Nhựt Tảo

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 02/07/2026 đến 10:00:00 ngày 02/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ ấp 3, ấp 4, ấp 5, ấp 6 xã Tân Long

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 02/07/2026 đến 16:30:00 ngày 02/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Toàn bộ TSTL Phạm Ngọc Thành, ấp 4A, xã Thủ Thừa

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 03/07/2026 đến 09:00:00 ngày 03/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ TSTL Nguyễn Thanh Phong, ấp 4, xã Thủ Thừa

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 03/07/2026 đến 10:30:00 ngày 03/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ HKD Phạm Thành Trung, ấp 3A, xã Mỹ Thạnh

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 03/07/2026 đến 11:30:00 ngày 03/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ HKD Trần Văn Sang, ấp 3A, xã Mỹ Thạnh

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 03/07/2026 đến 14:30:00 ngày 03/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ HKD Huỳnh Văn Út, ấp 1A, xã Mỹ Thạnh

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 03/07/2026 đến 16:30:00 ngày 03/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ Công ty TNHH Trang Sức Kim Hằng, ấp Bà Phổ, xã Thủ Thừa

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 04/07/2026 đến 11:30:00 ngày 04/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ HKD Ngô Nguyên Hồng, ấp Bà Mía, xã Mỹ Thạnh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 04/07/2026 đến 11:30:00 ngày 04/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ Công ty TNHH SXTM Nước Đá Thành Đạt, ấp Bà Phổ, xã Thủ Thừa

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 04/07/2026 đến 16:00:00 ngày 04/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Đức Hòa





KHU VỰC: 1 phần xã Mỹ Hạnh

THỜI GIAN: Từ 07:27:00 ngày 30/06/2026 đến 10:30:00 ngày 30/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/06/2026 đến 12:00:00 ngày 30/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: 1 phần xã Đức Hòa

THỜI GIAN: Từ 09:09:00 ngày 30/06/2026 đến 11:09:00 ngày 30/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: 1 phần xã Đức Hòa

THỜI GIAN: Từ 09:21:00 ngày 30/06/2026 đến 11:00:00 ngày 30/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp 2, xã Mỹ Hạnh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 01/07/2026 đến 17:00:00 ngày 01/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Ấp Tràm Lạc, xã Đức Lập

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 02/07/2026 đến 17:00:00 ngày 02/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: HKD Anh Minh

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 02/07/2026 đến 17:00:00 ngày 02/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Ấp Tràm Lạc, xã Đức Lập

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 02/07/2026 đến 17:00:00 ngày 02/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Tràm Lạc 3, xã Đức Lập

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 02/07/2026 đến 17:00:00 ngày 02/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Ấp Bưng Bàng, xã Hậu Nghĩa

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/07/2026 đến 14:00:00 ngày 02/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/07/2026 đến 09:30:00 ngày 02/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 02/07/2026 đến 11:30:00 ngày 02/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 02/07/2026 đến 14:30:00 ngày 02/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Ấp Rừng Dầu, xã Đức Lập

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 03/07/2026 đến 16:30:00 ngày 03/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Ấp Tràm Lạc 1, xã Đức Lập

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 03/07/2026 đến 16:30:00 ngày 03/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: HKD Hoàng Nam

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 03/07/2026 đến 16:30:00 ngày 03/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Tràm Lạc , xã Đức Lập

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/07/2026 đến 12:00:00 ngày 03/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Ấp Chánh, xã Hậu Nghĩa

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/07/2026 đến 09:30:00 ngày 03/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Ấp Khiêm Cương, xã Hậu Nghĩa

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 03/07/2026 đến 11:30:00 ngày 03/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Ấp Tân Hòa xã Đức Lập

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 03/07/2026 đến 14:30:00 ngày 03/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Ấp Thôi Môki, xã Hòa Khánh

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 03/07/2026 đến 16:30:00 ngày 03/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: một phần xã Đức Lập, Hậu Nghĩa

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 04/07/2026 đến 17:00:00 ngày 04/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: một phần xã Đức Lập, Hậu Nghĩa, Mỹ Hạnh

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 04/07/2026 đến 17:00:00 ngày 04/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Cần Giuộc





KHU VỰC: Khu vực trên đoạn đường QL50 từ Trường Tiểu Học Thuận Thành đến Đình Ấp Thuận Đông, một phần ấp Thuận Đông, xã Mỹ Lộc; một phần ấp Long An 2, 3, 4, xã Phước Vĩnh Tây, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 30/06/2026 đến 16:00:00 ngày 30/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Khu vực đường Nguyễn Thị Thàng, một phần ấp Ngoài, xã Phước Lý, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 04/07/2026 đến 11:30:00 ngày 04/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khu vực đường ĐT835 ( đoạn từ Ngã 3 Phước Hậu đến đầu Cầu Long Thượng ), một phần ấp Lộc Tiền, Lộc Hậu, Lộc Trung, xã Mỹ Lộc, một phần ấp Trong, ấp Ngoài, xã Phước Lý, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 04/07/2026 đến 09:30:00 ngày 04/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khu vực đường ĐT835 ( đoạn từ Ngã Tư Gia Bảo đến đầu đường Chùa Khánh Ninh ), một phần ấp Thanh Ba, xã Cần Giuộc; một phần ấp Thanh Ba, Lộc Tiền, Lộc Hậu, Lộc Trung, Phước Kế, Phước Thuận, Phước Hưng 1, Thuận Tây 1, Thuận Tây 2, xã Mỹ Lộc, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 04/07/2026 đến 16:30:00 ngày 04/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Nhánh rẽ Công Ty TNHH Đầu Tư và Sản Xuất Thương Mại Tuấn Thành, xã Phước Lý, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/07/2026 đến 11:30:00 ngày 04/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Nhánh rẽ DNTN May Cao Viên, xã Mỹ Lộc, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 04/07/2026 đến 16:30:00 ngày 04/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Kiến Tường





KHU VỰC: - Một phần xã Bình Hiệp, một phần xã Tuyên Thạnh và một phần phường Kiến Tường, tỉnh Tây Ninh - Một phần xã Vĩnh Châu và một phần xã Tân Hưng, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 30/06/2026 đến 12:30:00 ngày 30/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: - Một phần Khu Phố 5 phường Kiến Tường, tỉnh Tây Ninh - Một phần ấp 1, ấp 2, ấp 3, ấp 4, ấp 5, ấp 6, ấp 7 xã Mộc Hóa, tỉnh Tây Ninh. - Một phần Ấp 7 mét xã Tân Thạnh, Ấp Hải Hưng, Kênh Đạo xã Nhơn Hoà Lập; ấp Nhơn Hoà, Hoà Hưng, Ấp Giồng Dung, Phước Cường, xã Hậu THạnh.

THỜI GIAN: Từ 16:30:00 ngày 30/06/2026 đến 17:30:00 ngày 30/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: - Một phần Khu Phố 5 phường Kiến Tường, tỉnh Tây Ninh - Một phần ấp Thạnh Cần, xã Tuyên Thạnh, Một phần ấp Nhơn Hoà, ấp Hoà Tân, xã Hậu Thạnh, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 16:30:00 ngày 30/06/2026 đến 17:30:00 ngày 30/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: - Một phần ấp Bàu Mua, xã Tuyên Thạnh, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 17:30:00 ngày 30/06/2026 đến 17:45:00 ngày 30/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần Khu phố 4, phường Kiến Tường, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 02/07/2026 đến 16:30:00 ngày 02/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Toàn bộ xã Tuyên Thạnh và Khu phố 12, 13, 14 Phường Kiến Tường, tỉnh Tây Ninh. Một phần xã Vĩnh Châu. Một phần ấp Cả Sách, ấp Cả Cát và ấp Cả Nổ xã Tân Hưng.

THỜI GIAN: Từ 05:00:00 ngày 04/07/2026 đến 17:30:00 ngày 04/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Bình Hòa và một phần xã Mộc Hóa, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 04/07/2026 đến 07:30:00 ngày 04/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Mộc Hóa, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 04/07/2026 đến 07:30:00 ngày 04/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần Khu phố 1, 9, 4, 5 phường Kiến Tường, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 04/07/2026 đến 17:00:00 ngày 04/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần phường Kiến Tường, một phần ấp Ông Lễ, Ấp Bình Tây 1, xã Bình Hiệp và một phần ấp Bình Nam xã Bình Hòa, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 04/07/2026 đến 16:30:00 ngày 04/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Mương Khai xã Mộc Hóa, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 04/07/2026 đến 17:00:00 ngày 04/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Bình Hòa và một phần xã Mộc Hóa, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 16:30:00 ngày 04/07/2026 đến 17:00:00 ngày 04/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Mộc Hóa, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 16:30:00 ngày 04/07/2026 đến 17:00:00 ngày 04/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Bến Lức





KHU VỰC: một phần ấp 1a, 1B An Thạnh xã Bến Lức

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 30/06/2026 đến 16:30:00 ngày 30/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Chợ, ấp 5 Phước Lợi xã Mỹ Yên

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 30/06/2026 đến 16:30:00 ngày 30/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Một phần ấp Tấn Long Thanh Phú xã Bến Lức

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 30/06/2026 đến 16:30:00 ngày 30/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Một phần ấp 5 Thạnh Đức xã Bình Đức

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 30/06/2026 đến 16:30:00 ngày 30/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Một phần ấp Phước Tú, Thanh Phú xã Bến Lức

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 01/07/2026 đến 11:30:00 ngày 01/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Một phần ấp 6 Nhựt Chánh xã Bình Đức

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 01/07/2026 đến 15:00:00 ngày 01/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Một phần ấp Phước Tú, Thanh Phú xã Bến Lức

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 01/07/2026 đến 16:30:00 ngày 01/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Một phần ấp 6 Nhựt Chánh xã Bình Đức

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 01/07/2026 đến 16:30:00 ngày 01/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: một phần Ấp 2,3,4,5,6 Thạnh Đức Xã Bình Đức

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 02/07/2026 đến 16:30:00 ngày 02/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: CN Công ty TNHH TM SX Cơ khí và DV Việt Quang (PB06060035814) ấp Voi lá-xã Mỹ Yên

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/07/2026 đến 10:00:00 ngày 02/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Nước Đá Hoàng Anh ( PB06060044661) ấp 2 Mỹ Yên -xã Mỹ Yên

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 02/07/2026 đến 11:30:00 ngày 02/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công ty TNHH Long Khê (PB06060026332) ấp 2 Mỹ Yên -xã Mỹ Yên

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 02/07/2026 đến 14:30:00 ngày 02/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Nguyễn Thị Thúy An (PB06060018265) ấp 5 Mỹ Yên B -xã Mỹ Yên

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 02/07/2026 đến 15:40:00 ngày 02/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: CTy TNHH Minh Thúy (PB06060010354) ấp 1 Mỹ Yên -xã Mỹ Yên

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 02/07/2026 đến 17:00:00 ngày 02/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Nguyễn Hoàng Hải (PB06060002977) ấp 9-xã Lương Hòa

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/07/2026 đến 09:00:00 ngày 03/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công ty TNHH Food & Seed VN (PB06060033770) ấp 1- xã Lương Hòa

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/07/2026 đến 10:00:00 ngày 03/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần KDC Mai Thị Non- ấp Bến Lức 3 xã Bến Lức

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 03/07/2026 đến 11:30:00 ngày 03/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Công ty TNHH MTV SX TM Hà Gia Bảo (PB06060072005) ấp 2- xã Thạnh Lợi

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 03/07/2026 đến 10:30:00 ngày 03/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công ty TNHH Đăng Minh (PB06060044101) ấp 1- xã Binh Đức

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 03/07/2026 đến 12:00:00 ngày 03/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công ty TNHH MTV Phú An Thạnh (PB06060023269) ấp 3 An Thạnh- xã Bến Lức

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 03/07/2026 đến 12:00:00 ngày 03/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần KDC Mai Thị Non- ấp Bến Lức 3 xã Bến Lức

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 03/07/2026 đến 16:30:00 ngày 03/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Nhà Nghỉ Vạn Ngọc 2 (PB06060047369) ấp 6 Thạnh Đức- xã Bình Đức

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 03/07/2026 đến 14:30:00 ngày 03/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: TSTL Trần Văn Nhã ( PB06060056457) ấp 2- xã Bình Đức

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 03/07/2026 đến 16:00:00 ngày 03/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công ty TNHH Jeong Seong Holdings Việt Nam (PB06060040147) ấp 5 Thạnh Đức- xã Bình Đức

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 03/07/2026 đến 17:00:00 ngày 03/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ Trồng Trọt Đặng Văn Hoàng (PB06060046687) ấp 5- xã Thạnh Lợi

THỜI GIAN: Từ 16:10:00 ngày 03/07/2026 đến 17:00:00 ngày 03/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: một phần Ấp 5 Thạnh Đức; ấp 1,2,3 Bình Đức Xã Bình Đức

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 04/07/2026 đến 16:30:00 ngày 04/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: một phần Ấp 5,6 Thạnh Đức; ấp 1,2,3 Bình Đức Xã Bình Đức

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 04/07/2026 đến 07:30:00 ngày 04/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: một phần KDC Đường 10 Ấp Bến Lức 3, Ấp Bến Lức 10, Ấp Tấn Long Thanh Phú- xã Bến Lức

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 04/07/2026 đến 16:30:00 ngày 04/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: một phần Ấp 5,6 Thạnh Đức; ấp 1,2,3 Bình Đức Xã Bình Đức

THỜI GIAN: Từ 16:30:00 ngày 04/07/2026 đến 17:00:00 ngày 04/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Cần Đước





KHU VỰC: Hộ nuôi tôm Huỳnh Văn Đúng (50kVA)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/07/2026 đến 08:45:00 ngày 02/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ nuôi tôm Lê văn Vủ (50kVA)

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 02/07/2026 đến 09:45:00 ngày 02/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ nuôi tôm Nguyễn Văn Đặt (50kVA)

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 02/07/2026 đến 10:45:00 ngày 02/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ nuôi tôm Nguyễn Trọng Tuyên (50kVA)

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 02/07/2026 đến 11:45:00 ngày 02/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ nuôi tôm Trần Tấn Minh (50kVA)

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 02/07/2026 đến 14:45:00 ngày 02/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: HNT Nguyễn Hồng Chương (50kVA)

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 02/07/2026 đến 15:45:00 ngày 02/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Chợ Trạm, Cầu Tam Binh, Cầu Nhỏ xã Mỹ Lệ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/07/2026 đến 11:30:00 ngày 03/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 5 xã Cần Đước

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 03/07/2026 đến 15:00:00 ngày 03/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Tân Thạnh





KHU VỰC: Trạm Chợ Hậu Thạnh 1 – Một phần Ấp Huỳnh Thơ, xã Hậu Thạnh, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/06/2026 đến 10:00:00 ngày 30/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm Hậu Thạnh Đông 4 – Một phần Ấp Huỳnh Thơ, xã Hậu Thạnh, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 10:15:00 ngày 30/06/2026 đến 11:30:00 ngày 30/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm Hậu Thạnh Đông 6 – Một phần Ấp Huỳnh Thơ, xã Hậu Thạnh, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 30/06/2026 đến 14:15:00 ngày 30/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm Hậu Thạnh Đông 3 – Một phần Ấp Huỳnh Thơ, xã Hậu Thạnh, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 30/06/2026 đến 16:30:00 ngày 30/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Hải Hưng, Kinh Đạo, Nguyễn Sơn, Nguyễn Bảo, xã Nhơn Hoà Lập; Ấp Nguyễn Lộc, Hoàng Mai, Hòa Tân, Nhơn Hòa, Hòa Hưng, Giồng Dung, Phước Cường, xã Hậu Thạnh, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 16:30:00 ngày 30/06/2026 đến 17:30:00 ngày 30/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Đường Kinh Bùi Mới - Một phần Ấp Nguyễn Tán, Huỳnh Tịnh, xã Nhơn Hoà Lập; Một phần Ấp 3, xã Nhơn Ninh, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 01/07/2026 đến 16:30:00 ngày 01/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp 3, xã Nhơn Ninh, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 01/07/2026 đến 16:30:00 ngày 01/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Trạm Hậu Thạnh Tây 4 – Một phần Ấp Nguyễn Khõe, xã Hậu Thạnh, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/07/2026 đến 11:30:00 ngày 02/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm Hậu Thạnh Tây 4 – Một phần Ấp Nguyễn Khõe, xã Hậu Thạnh, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 02/07/2026 đến 16:30:00 ngày 02/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm Hộ sản xuất Nguyễn Chiêu Tình – Ấp Nhơn Hòa, xã Hậu Thạnh, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 04/07/2026 đến 09:30:00 ngày 04/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm Hàn tiện Thanh Sơn – Ấp Nhơn Hòa, xã Hậu Thạnh, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 09:45:00 ngày 04/07/2026 đến 11:30:00 ngày 04/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm Hộ sản xuất Thanh Sơn – Ấp Nhơn Hòa, xã Hậu Thạnh, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 04/07/2026 đến 14:15:00 ngày 04/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm Xay xát Hiệp Thành – Ấp Nhơn Hòa, xã Hậu Thạnh, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 04/07/2026 đến 16:30:00 ngày 04/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Tân Trụ





KHU VỰC: Một phần ấp 1+3, xã nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 30/06/2026 đến 16:00:00 ngày 30/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp 1+3, xã Nhựt Tảo. Một phần ấp Bình Trinh Đông, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 30/06/2026 đến 16:00:00 ngày 30/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Bình Đông, một phần ấp Thạnh Hòa, một phần ấp Bình Phú, ấp Quê Mỹ Thạnh, xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 02/07/2026 đến 16:00:00 ngày 02/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Bình Lợi, ấp Thạnh Lợi, ấp Tân Hòa, ấp Nhựt Hòa, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 05:00:00 ngày 03/07/2026 đến 05:30:00 ngày 03/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Bình Đông, xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 03/07/2026 đến 09:00:00 ngày 03/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Thạnh Lợi, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 03/07/2026 đến 10:30:00 ngày 03/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Bình Lợi, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 10:45:00 ngày 03/07/2026 đến 11:45:00 ngày 03/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Nhựt Tân, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 03/07/2026 đến 14:30:00 ngày 03/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Nhựt Tân, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 03/07/2026 đến 16:00:00 ngày 03/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp 1+2, ấp 3, ấp 4, ấp 5, ấp 6, ấp Nhựt Tân, ấp Nhựt Hòa, ấp Nhựt Long, một phần ấp Bình Thạnh, Một phần ấp Thạnh Lợi, xã Vàm Cỏ. Một phần ấp Bình Hòa, một phần ấp Tân Bình, một phần ấp Bình Lợi, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 04/07/2026 đến 16:00:00 ngày 04/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp 1+2, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 04/07/2026 đến 10:30:00 ngày 04/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Đức Huệ





KHU VỰC: Một phần, Ấp An Hưng, Xã An Ninh, khu vực trạm T12 Nr T66 An Hưng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/06/2026 đến 11:30:00 ngày 30/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Ấp Lộc An, Xã An Ninh, khu vực trạm T6 Ông Nên

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 30/06/2026 đến 16:30:00 ngày 30/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Ấp Lộc An, Xã An Ninh, khu vực trạm T8 Nr ông Nên

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 30/06/2026 đến 16:30:00 ngày 30/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần, Ấp Lộc Thuận, Xã An Ninh, khu vực trạm T26 Lộc Thuận

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 01/07/2026 đến 11:30:00 ngày 01/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần, Ấp Lộc Chánh, Xã An Ninh

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 01/07/2026 đến 16:30:00 ngày 01/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Ấp Chánh, Xã Hiệp Hoà, khu vujwcj Trạm T95 tuyến 475

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/07/2026 đến 09:30:00 ngày 02/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần, Ấp Lộc Thạnh, Xã An Ninh

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 02/07/2026 đến 17:00:00 ngày 02/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Bà Mùi, xã Mỹ Quý, khu vực Nhánh rẽ Bà Mùi

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 03/07/2026 đến 16:30:00 ngày 03/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần, Ấp An Thạnh, Xã An Ninh, khu vực nr T25 Sơn Lợi (Phải)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/07/2026 đến 11:30:00 ngày 03/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần, Ấp Mỹ Hoà, Xã Đông Thành, khu vực trạm T21 nr Ấp 1 MTĐ

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 03/07/2026 đến 16:30:00 ngày 03/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: trạm phát sóng Viettel

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 03/07/2026 đến 16:30:00 ngày 03/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần, Ấp Mỹ Hoà, Xã Đông Thành, khu vực nhánh rẽ Bến đò Ấp 1 MTĐ

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 03/07/2026 đến 16:30:00 ngày 03/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Thạnh Hóa





KHU VỰC: Một phần ấp Vườn Xoài - xã Thạnh Phước

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 01/07/2026 đến 16:30:00 ngày 01/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Vườn Xoài - xã Thạnh Phước

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 02/07/2026 đến 16:30:00 ngày 02/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Vàm Lớn - xã Thạnh Phước

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 03/07/2026 đến 16:30:00 ngày 03/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Cái Vòm, ấp Sân Bay - xã Thạnh Hoá

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/07/2026 đến 11:30:00 ngày 03/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Vĩnh Hưng





KHU VỰC: Một phần ấp Thái Quang - xã Khánh Hưng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 01/07/2026 đến 09:00:00 ngày 01/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Bàu Nâu - xã Khánh Hưng

THỜI GIAN: Từ 09:20:00 ngày 01/07/2026 đến 10:10:00 ngày 01/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Bàu Nâu - xã Khánh Hưng

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 01/07/2026 đến 11:20:00 ngày 01/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 3 - xã Khánh Hưng

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 01/07/2026 đến 16:30:00 ngày 01/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Trung Liêm - xã Tuyên Bình

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/07/2026 đến 08:40:00 ngày 02/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Trung Liêm - xã Tuyên Bình

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 02/07/2026 đến 09:40:00 ngày 02/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Trung Trực - xã Tuyên Bình

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 02/07/2026 đến 10:40:00 ngày 02/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Trung Trực - xã Tuyên Bình

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 02/07/2026 đến 11:40:00 ngày 02/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Trung Trực - xã Tuyên Bình

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 02/07/2026 đến 14:10:00 ngày 02/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Trung Trực - xã Tuyên Bình

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 02/07/2026 đến 15:10:00 ngày 02/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Rạch Bùi - xã Vĩnh Hưng

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 02/07/2026 đến 16:10:00 ngày 02/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Rạch Đình, Cả Bản - xã Tuyên Bình

THỜI GIAN: Từ 05:00:00 ngày 04/07/2026 đến 17:30:00 ngày 04/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Tân Hưng





KHU VỰC: Xã Vĩnh Châu; ấp Cả Sách, ấp Cả Cát và một phần ấp Cả Nổ, xã Tân Hưng; một phần: ấp Bào Chứa, ấp Bào Mua, xã Tuyên Thạnh

THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 30/06/2026 đến 12:30:00 ngày 30/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Hộ sản xuất Trần Văn Huyền, xã Vĩnh Thạnh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/07/2026 đến 09:30:00 ngày 02/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tổ Hợp Tác Bơm Điện Võ Thanh Phong, xã Vĩnh Thạnh

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 02/07/2026 đến 11:30:00 ngày 02/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ sản xuất Lâm Văn Bào, xã Hưng Điền

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 02/07/2026 đến 14:30:00 ngày 02/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công ty TNHH Nghiên cứu - Sản xuất - Thương mại WIN SHINE VN, xã Hưng Điền

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 02/07/2026 đến 16:30:00 ngày 02/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ sản xuất Nguyễn Vũ Linh, xã Vĩnh Thạnh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/07/2026 đến 09:30:00 ngày 03/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ sản xuất Nông ngiệp Hưng Thịnh, xã Hưng Điền

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 03/07/2026 đến 11:30:00 ngày 03/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm bơm điện T48/2 TB Anh Thái 1, T48/3 TB Anh Thái 2, xã Hưng Điền

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 03/07/2026 đến 14:30:00 ngày 03/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ Kinh doanh Huỳnh Văn Chín, xã Hưng Điền

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 03/07/2026 đến 16:30:00 ngày 03/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Xã Vĩnh Châu; ấp Cả Sách, ấp Cả Cát và một phần ấp Cả Nổ, xã Tân Hưng; một phần: ấp Bào Chứa, ấp Bào Mua, xã Tuyên Thạnh

THỜI GIAN: Từ 05:00:00 ngày 04/07/2026 đến 17:00:00 ngày 04/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Tầm Vu





KHU VỰC: Hộ TSTL Trương Văn Tám, Trương Văn Thất ấp Bình Xuyên, Bình Cang xã Vĩnh Công

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 01/07/2026 đến 11:30:00 ngày 01/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Bình Sơn, Bình Cang xã Vĩnh Công

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/07/2026 đến 12:00:00 ngày 02/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Bình Sơn xã Vĩnh Công

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 02/07/2026 đến 17:00:00 ngày 02/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Bình Cang, Bình Xuyên, Bình Sơn, Bình Thủy, Kỳ Châu xã Vĩnh Công. Một phần ấp Phu Xuân, Phú Xuân 2, Bình An, Bình Trị 2 xã Tầm Vu

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 03/07/2026 đến 08:00:00 ngày 03/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp 3, An Bình, Bình An, An Thạnh, Bình Trị 1 xã Tầm Vu

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 03/07/2026 đến 13:00:00 ngày 03/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Bình Cang, Bình Xuyên, Bình Sơn, Bình Thủy, Kỳ Châu xã Vĩnh Công. Một phần ấp Phu Xuân, Phú Xuân 2, Bình An, Bình Trị 2 xã Tầm Vu

THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 03/07/2026 đến 13:00:00 ngày 03/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Bình Cang, xã Vĩnh Công

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 03/07/2026 đến 15:00:00 ngày 03/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Bình Sơn, xã Vĩnh Công

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 03/07/2026 đến 17:30:00 ngày 03/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Bình Trị 2, xã Tầm Vu

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 03/07/2026 đến 17:30:00 ngày 03/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp