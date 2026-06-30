Lịch cúp điện Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) từ ngày 30/6 – 5/7/2026: Nhiều khu dân cư nằm trong diện cúp điện liên tục
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Trà Vinh cũ sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Trà Vinh cũ
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Trà Vinh cũ (lịch cắt điện Trà Vinh) từ ngày 30/6 – 5/7/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Trà Vinh cũ từ ngày 30/6 – 5/7/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người sử dụng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Trà Vinh cũ từ ngày 30/6 – 5/7/2026
Lịch cúp điện Trà Vinh
KHU VỰC: Đường Võ Văn Kiêt: Hẻm nhà trọ 36, Hẻm cạnh cửa hàng xăng dầu Minh Hớn 3, Một phần khu vực khóm 10 phường 7
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 30/06/2026 đến 11:00:00 ngày 30/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Đường Võ Văn Kiệt từ nhà nghỉ Vân Anh đến Cơ sở xe cẩu Chiến Thắng; - Ấp Cổ Tháp, Sóc Thác, Xóm Trảng - xã Nguyệt Hóa; - Ấp 15 Khóm 7 Phường 7; - Trạm biến áp chuyên dùng cấp điện Khu tập thể Công An, Bưu Điện Nguyệt Hóa 1, Cơ sở Trần Văn Mừng
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 01/07/2026 đến 13:00:00 ngày 01/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần phường Hòa Thuận
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 01/07/2026 đến 17:00:00 ngày 01/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Vĩnh Lợi, Phường Hòa Thuận
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 03/07/2026 đến 17:00:00 ngày 03/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: - Đường Võ Nguyên Giáp từ ca phê Hoa Kiểng đến Siêu thị Go; - Trạm biến áp chuyên dùng cấp điện Trung tâm thương mại Go Trà Vinh 1, Go Trà Vinh 2, Trung tâm hội nghị và nhà khách Trung tâm hội nghị , Cục thuế tỉnh Trà Vinh, Kho lưu trữ chuyên dụng tỉnh Trà Vinh, Nhà máy vật liệu xây dựng Bảy Chi, Nhà máy nước đá Lương Minh 1, Công an tỉnh, Công ty Huỳnh Ngọc Tài
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 04/07/2026 đến 13:00:00 ngày 04/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Cầu Ngang
KHU VỰC: Mất điện một phần ấp Trà Cuôn xã Vinh Kim
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 01/07/2026 đến 11:00:00 ngày 01/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Cầu Kè
KHU VỰC: Nâng cấp trạm biến áp, lưới hạ thế lên 3 pha và đóng vận hành trạm Cầu Miễu, Cồn Rồng, Rạch Đùi 4, Rạch Đùi 7
THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 30/06/2026 đến 17:00:00 ngày 30/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Trạm Kinh Ụ Trâu thuộc một phần ấp Dinh An, xã An phú Tân
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 30/06/2026 đến 16:30:00 ngày 30/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm Ao Vuông, Cầu Tân Qui 2, Cồn Non thuộc một phần ấp Tân Qui 2, xã An Phú Tân
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/06/2026 đến 14:00:00 ngày 30/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Trà Cú
KHU VỰC: Mất điện ấp Sóc Chà, Ba Tục, Ông Thìn- xã Trà Cú.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 30/06/2026 đến 12:30:00 ngày 30/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện một phần ấp KosLa- xã Trà Cú.
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 30/06/2026 đến 15:00:00 ngày 30/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Cosla 3) thuộc xã Trà Cú
THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 30/06/2026 đến 17:00:00 ngày 30/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện một phần ấp Vàm- xã Lưu Nghiệp Anh
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 02/07/2026 đến 09:30:00 ngày 02/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện một phần ấp Vàm An Quảng Hữu- xã Lưu Nghiệp Anh
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 02/07/2026 đến 09:30:00 ngày 02/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện một phần ấp Sóc Tro- xã Lưu Nghiệp Anh
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 02/07/2026 đến 11:30:00 ngày 02/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Tiểu Cần
KHU VỰC: Một phần ấp Đại Mong, Ô Ét - xã Tiểu Cần
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 01/07/2026 đến 09:00:00 ngày 01/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Đại Mong - xã Tiểu Cần
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 01/07/2026 đến 10:00:00 ngày 01/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Phú Thọ 1 - xã Tiểu Cần
THỜI GIAN: Từ 11:30:00 ngày 01/07/2026 đến 12:30:00 ngày 01/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Ô Đùng - xã Tập Ngãi
THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 01/07/2026 đến 15:00:00 ngày 01/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Đại Trường - xã Tiểu Cần
THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 01/07/2026 đến 17:00:00 ngày 01/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Tân Đại - xã Tập Ngãi
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/07/2026 đến 09:00:00 ngày 02/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Phú Thọ 1 - xã Tiểu Cần
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 02/07/2026 đến 10:00:00 ngày 02/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Phú Thọ 1 - xã Tiểu Cần
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 02/07/2026 đến 11:00:00 ngày 02/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Một phần ấp Ngãi Trung, Ngãi Hòa, Cây Gáo - xã Tập Ngãi - Một phần ấp Ngãi Phú - xã Hùng Hòa (Đường tỉnh lộ 912 từ Trường THCS Tập Ngãi đến Ngã Tư Gạch Lợp)
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 03/07/2026 đến 13:00:00 ngày 03/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Ngãi Trung, Ổi, Ông Xây, Đại Sư, Ô Trôm - xã Tập Ngãi (Đường từ Cầu Ngãi Trung đến Chợ Cây Ổi)
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 03/07/2026 đến 17:30:00 ngày 03/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Duyên Hải
KHU VỰC: Mất điện một phần ấp Bào xã Long Hữu
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 01/07/2026 đến 11:00:00 ngày 01/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Mất điện một phần ấp Cây Da xã Long Hữu
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 01/07/2026 đến 15:00:00 ngày 01/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Mất điện một phần khóm Phước An phường Duyên Hải
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 02/07/2026 đến 18:00:00 ngày 02/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Mất điện một phần khóm 30/4, khóm Ba Động phường Trường Long Hòa
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 03/07/2026 đến 17:30:00 ngày 03/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Càng Long
KHU VỰC: Ấp Đại Đức và một phần ấp Mỹ Hiệp xã Nhị Long, tỉnh Vĩnh Long.
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 01/07/2026 đến 15:30:00 ngày 01/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Châu Thành
KHU VỰC: Một phần ấp Thanh Nguyên A xã Châu Thành
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 01/07/2026 đến 17:00:00 ngày 01/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Nhà Dựa xã Châu Thành
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 01/07/2026 đến 17:00:00 ngày 01/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Đa Hòa Nam xã Châu Thành
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 01/07/2026 đến 17:00:00 ngày 01/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Cây Dương, Nhà Dựa xã Châu Thành
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/07/2026 đến 17:00:00 ngày 02/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Thông Lưu 3-2) ấp Đại Thôn A xã Hòa Minh
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 02/07/2026 đến 10:00:00 ngày 02/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Thông Lưu 3-1) ấp Thông Lưu xã Hòa Minh
THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 02/07/2026 đến 11:30:00 ngày 02/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Long Hưng 2-4) ấp Long Hưng 2 xã Hòa Minh
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 02/07/2026 đến 14:00:00 ngày 02/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Long Hưng 2-7) ấp Long Hưng 2 xã Hòa Minh
THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 02/07/2026 đến 15:30:00 ngày 02/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Hương Phụ B, Hương Phụ C xã Châu Thành
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/07/2026 đến 17:00:00 ngày 03/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Long Trị 8) Khóm Long Trị, Phường Long Đức
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 03/07/2026 đến 10:00:00 ngày 03/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm chuyên dùng Nguyễn Thanh Mỹ, Khóm Long Trị, Phường Long Đức
THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 03/07/2026 đến 11:30:00 ngày 03/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Long Trị 5) Khóm Long Trị, Phường Long Đức
THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 03/07/2026 đến 13:00:00 ngày 03/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Ngũ Lạc
KHU VỰC: Một phần ấp Tân Khánh - xã Long Thành
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/07/2026 đến 15:00:00 ngày 03/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
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