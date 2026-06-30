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Lịch cúp điện Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) từ ngày 30/6 – 5/7/2026: Nhiều khu dân cư nằm trong diện cúp điện liên tục

Thứ ba, 10:40 30/06/2026 | Sản phẩm - Dịch vụ
Diễm Hằng
Diễm Hằng
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GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Trà Vinh cũ sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện Trà Vinh cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Trà Vinh cũ (lịch cắt điện Trà Vinh) từ ngày 30/6 – 5/7/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Trà Vinh cũ từ ngày 30/6 – 5/7/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người sử dụng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) từ ngày 30/6 – 5/7/2026: Nhiều khu dân cư nằm trong diện cúp điện liên tục - Ảnh 1.

Lịch cúp điện Trà Vinh hôm nay đến hết tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Trà Vinh cũ từ ngày 30/6 – 5/7/2026

Lịch cúp điện Trà Vinh


KHU VỰC: Đường Võ Văn Kiêt: Hẻm nhà trọ 36, Hẻm cạnh cửa hàng xăng dầu Minh Hớn 3, Một phần khu vực khóm 10 phường 7

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 30/06/2026 đến 11:00:00 ngày 30/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: - Đường Võ Văn Kiệt từ nhà nghỉ Vân Anh đến Cơ sở xe cẩu Chiến Thắng; - Ấp Cổ Tháp, Sóc Thác, Xóm Trảng - xã Nguyệt Hóa; - Ấp 15 Khóm 7 Phường 7; - Trạm biến áp chuyên dùng cấp điện Khu tập thể Công An, Bưu Điện Nguyệt Hóa 1, Cơ sở Trần Văn Mừng

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 01/07/2026 đến 13:00:00 ngày 01/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần phường Hòa Thuận

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 01/07/2026 đến 17:00:00 ngày 01/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần ấp Vĩnh Lợi, Phường Hòa Thuận

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 03/07/2026 đến 17:00:00 ngày 03/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: - Đường Võ Nguyên Giáp từ ca phê Hoa Kiểng đến Siêu thị Go; - Trạm biến áp chuyên dùng cấp điện Trung tâm thương mại Go Trà Vinh 1, Go Trà Vinh 2, Trung tâm hội nghị và nhà khách Trung tâm hội nghị , Cục thuế tỉnh Trà Vinh, Kho lưu trữ chuyên dụng tỉnh Trà Vinh, Nhà máy vật liệu xây dựng Bảy Chi, Nhà máy nước đá Lương Minh 1, Công an tỉnh, Công ty Huỳnh Ngọc Tài

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 04/07/2026 đến 13:00:00 ngày 04/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện Cầu Ngang


KHU VỰC: Mất điện một phần ấp Trà Cuôn xã Vinh Kim

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 01/07/2026 đến 11:00:00 ngày 01/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện Cầu Kè


KHU VỰC: Nâng cấp trạm biến áp, lưới hạ thế lên 3 pha và đóng vận hành trạm Cầu Miễu, Cồn Rồng, Rạch Đùi 4, Rạch Đùi 7

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 30/06/2026 đến 17:00:00 ngày 30/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Trạm Kinh Ụ Trâu thuộc một phần ấp Dinh An, xã An phú Tân

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 30/06/2026 đến 16:30:00 ngày 30/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Trạm Ao Vuông, Cầu Tân Qui 2, Cồn Non thuộc một phần ấp Tân Qui 2, xã An Phú Tân

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/06/2026 đến 14:00:00 ngày 30/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Trà Cú


KHU VỰC: Mất điện ấp Sóc Chà, Ba Tục, Ông Thìn- xã Trà Cú.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 30/06/2026 đến 12:30:00 ngày 30/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Mất điện một phần ấp KosLa- xã Trà Cú.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 30/06/2026 đến 15:00:00 ngày 30/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Cosla 3) thuộc xã Trà Cú

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 30/06/2026 đến 17:00:00 ngày 30/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Mất điện một phần ấp Vàm- xã Lưu Nghiệp Anh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 02/07/2026 đến 09:30:00 ngày 02/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Mất điện một phần ấp Vàm An Quảng Hữu- xã Lưu Nghiệp Anh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 02/07/2026 đến 09:30:00 ngày 02/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Mất điện một phần ấp Sóc Tro- xã Lưu Nghiệp Anh

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 02/07/2026 đến 11:30:00 ngày 02/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Tiểu Cần


KHU VỰC: Một phần ấp Đại Mong, Ô Ét - xã Tiểu Cần

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 01/07/2026 đến 09:00:00 ngày 01/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Đại Mong - xã Tiểu Cần

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 01/07/2026 đến 10:00:00 ngày 01/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Phú Thọ 1 - xã Tiểu Cần

THỜI GIAN: Từ 11:30:00 ngày 01/07/2026 đến 12:30:00 ngày 01/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Ô Đùng - xã Tập Ngãi

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 01/07/2026 đến 15:00:00 ngày 01/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Đại Trường - xã Tiểu Cần

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 01/07/2026 đến 17:00:00 ngày 01/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Tân Đại - xã Tập Ngãi

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/07/2026 đến 09:00:00 ngày 02/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Phú Thọ 1 - xã Tiểu Cần

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 02/07/2026 đến 10:00:00 ngày 02/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Phú Thọ 1 - xã Tiểu Cần

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 02/07/2026 đến 11:00:00 ngày 02/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: - Một phần ấp Ngãi Trung, Ngãi Hòa, Cây Gáo - xã Tập Ngãi - Một phần ấp Ngãi Phú - xã Hùng Hòa (Đường tỉnh lộ 912 từ Trường THCS Tập Ngãi đến Ngã Tư Gạch Lợp)

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 03/07/2026 đến 13:00:00 ngày 03/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần ấp Ngãi Trung, Ổi, Ông Xây, Đại Sư, Ô Trôm - xã Tập Ngãi (Đường từ Cầu Ngãi Trung đến Chợ Cây Ổi)

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 03/07/2026 đến 17:30:00 ngày 03/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện Duyên Hải


KHU VỰC: Mất điện một phần ấp Bào xã Long Hữu

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 01/07/2026 đến 11:00:00 ngày 01/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Mất điện một phần ấp Cây Da xã Long Hữu

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 01/07/2026 đến 15:00:00 ngày 01/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Mất điện một phần khóm Phước An phường Duyên Hải

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 02/07/2026 đến 18:00:00 ngày 02/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Mất điện một phần khóm 30/4, khóm Ba Động phường Trường Long Hòa

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 03/07/2026 đến 17:30:00 ngày 03/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện Càng Long


KHU VỰC: Ấp Đại Đức và một phần ấp Mỹ Hiệp xã Nhị Long, tỉnh Vĩnh Long.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 01/07/2026 đến 15:30:00 ngày 01/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện Châu Thành


KHU VỰC: Một phần ấp Thanh Nguyên A xã Châu Thành

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 01/07/2026 đến 17:00:00 ngày 01/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Nhà Dựa xã Châu Thành

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 01/07/2026 đến 17:00:00 ngày 01/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Đa Hòa Nam xã Châu Thành

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 01/07/2026 đến 17:00:00 ngày 01/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Cây Dương, Nhà Dựa xã Châu Thành

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/07/2026 đến 17:00:00 ngày 02/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Thông Lưu 3-2) ấp Đại Thôn A xã Hòa Minh

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 02/07/2026 đến 10:00:00 ngày 02/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Thông Lưu 3-1) ấp Thông Lưu xã Hòa Minh

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 02/07/2026 đến 11:30:00 ngày 02/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Long Hưng 2-4) ấp Long Hưng 2 xã Hòa Minh

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 02/07/2026 đến 14:00:00 ngày 02/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Long Hưng 2-7) ấp Long Hưng 2 xã Hòa Minh

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 02/07/2026 đến 15:30:00 ngày 02/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Hương Phụ B, Hương Phụ C xã Châu Thành

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/07/2026 đến 17:00:00 ngày 03/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Long Trị 8) Khóm Long Trị, Phường Long Đức

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 03/07/2026 đến 10:00:00 ngày 03/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Trạm chuyên dùng Nguyễn Thanh Mỹ, Khóm Long Trị, Phường Long Đức

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 03/07/2026 đến 11:30:00 ngày 03/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Long Trị 5) Khóm Long Trị, Phường Long Đức

THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 03/07/2026 đến 13:00:00 ngày 03/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Ngũ Lạc


KHU VỰC: Một phần ấp Tân Khánh - xã Long Thành

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/07/2026 đến 15:00:00 ngày 03/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) từ ngày 30/6 – 5/7/2026: Nhiều khu dân cư nằm trong diện cúp điện liên tục - Ảnh 2.Lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 29/6 – 5/7/2026: Cúp điện từ 7h đến 17h nhiều hộ dân

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Vĩnh Long sẽ mất điện cả ngày.

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