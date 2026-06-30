Thị trường bánh Trung thu 2026: Mẫu mã đổi mới, giá trị truyền thống vẫn là điểm tựa

Khám phá hương vị bánh Trung thu độc đáo cho mùa Trung Thu 2026 thêm ý nghĩa

Chỉ còn hơn hai tháng nữa là đến Tết Trung thu, không khí chuẩn bị cho mùa trăng đoàn viên đã bắt đầu rộn ràng trên thị trường. Nếu trước đây bánh Trung thu chủ yếu được lựa chọn dựa trên hương vị hay thương hiệu, thì những năm gần đây, người tiêu dùng ngày càng quan tâm nhiều hơn đến giá trị văn hóa, tính thẩm mỹ và câu chuyện đằng sau mỗi sản phẩm.

Không khí chuẩn bị cho mùa trăng đoàn viên đã bắt đầu rộn ràng trên thị trường.

Nắm bắt xu hướng đó, nhiều doanh nghiệp, khách sạn và cơ sở sản xuất bánh Trung thu đã đầu tư mạnh vào việc đổi mới mẫu mã, bao bì và trải nghiệm quà tặng. Điểm chung của các bộ sưu tập năm nay là sự kết hợp hài hòa giữa nét đẹp truyền thống với tư duy thiết kế hiện đại, góp phần đưa chiếc bánh Trung thu vượt khỏi ý nghĩa của một món ăn theo mùa để trở thành món quà mang đậm bản sắc văn hóa.

Thay vì chạy theo những thiết kế cầu kỳ hay xu hướng nhất thời, không ít thương hiệu lựa chọn khai thác các giá trị di sản Việt Nam như làng nghề truyền thống, kiến trúc cổ, mỹ thuật dân gian hay nghệ thuật thủ công để kể những câu chuyện mới về Trung thu.

Là một trong những đơn vị giới thiệu bộ sưu tập sớm cho mùa Trung thu năm nay, Sheraton Hanoi West ra mắt bộ quà tặng "Đào Khí Thu Viên", lấy cảm hứng từ nghề gốm Bát Tràng – một trong những làng nghề thủ công lâu đời của Việt Nam.

Độc đáo, mẫu bánh Trung thu mới lấy cảm hứng từ nghề gốm Bát Tràng.

Thay vì đơn thuần thiết kế một hộp bánh, bộ sưu tập xây dựng câu chuyện về sự gặp gỡ giữa hai giá trị thủ công truyền thống: gốm và bánh Trung thu. Nếu gốm lưu giữ vẻ đẹp của đất sau lửa nung thì bánh Trung thu lưu giữ hương vị mùa thu qua từng lớp nhân, từng đường nét được tạo nên bằng sự tỉ mỉ và khéo léo của người nghệ nhân.

Theo đại diện đơn vị, nguồn cảm hứng từ Bát Tràng không chỉ mang ý nghĩa thẩm mỹ mà còn tượng trưng cho sự bền bỉ, tinh thần gìn giữ nghề truyền thống và những giá trị được bồi đắp qua nhiều thế hệ. Đây cũng là thông điệp mà thương hiệu muốn gửi gắm trong mùa đoàn viên năm nay.

Ngôn ngữ thiết kế của bộ quà được tiết chế nhưng giàu tính gợi mở với gam màu đất nung chủ đạo, kết hợp các họa tiết ngói mũi hài gợi nhớ mái đình, mái chùa và nếp nhà Việt. Hình ảnh con thuyền cùng sắc màu của đất sau lửa nung tạo nên một tổng thể vừa hiện đại, vừa mang hơi thở văn hóa truyền thống.

Khách hàng hiện nay không chỉ tìm kiếm một hộp bánh ngon mà còn mong muốn món quà thể hiện sự tinh tế.

Bên trong hộp quà là sự kết hợp giữa những hương vị quen thuộc như thập cẩm truyền thống với các biến tấu mới như lava socola, sen trắng gừng thơm kết hợp kem trứng muối, mơ tây, mè đen hay trà xanh. Cách tiếp cận này phản ánh xu hướng chung của thị trường bánh Trung thu hiện nay: giữ gìn hương vị cốt lõi nhưng không ngừng sáng tạo để đáp ứng khẩu vị đa dạng của người tiêu dùng.

Theo các đơn vị kinh doanh, khách hàng hiện nay không chỉ tìm kiếm một hộp bánh ngon mà còn mong muốn món quà thể hiện sự tinh tế, có giá trị văn hóa và phù hợp để biếu tặng đối tác, người thân hay gia đình. Chính vì vậy, thiết kế bao bì, chất lượng nguyên liệu, câu chuyện thương hiệu và trải nghiệm mở hộp đều trở thành những yếu tố quan trọng quyết định sức hút của sản phẩm.

Xu hướng này cũng cho thấy sự thay đổi trong thị trường quà tặng Trung thu. Những hộp bánh không còn đơn thuần phục vụ nhu cầu thưởng thức mà đang trở thành cầu nối của cảm xúc, của ký ức và những giá trị truyền thống được làm mới bằng ngôn ngữ thiết kế đương đại.

Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng đề cao tính cá nhân hóa, chất lượng và giá trị văn hóa, việc các thương hiệu đầu tư vào bản sắc riêng thay vì chỉ cạnh tranh về giá hay mẫu mã được kỳ vọng sẽ góp phần nâng tầm thị trường bánh Trung thu Việt Nam. Mỗi bộ sưu tập không chỉ là sản phẩm của mùa trăng, mà còn là cách kể một câu chuyện về văn hóa, nghề thủ công và tinh thần đoàn viên, những giá trị vẫn luôn là cốt lõi của Tết Trung thu qua bao thế hệ.

Thị trường bánh Trung thu ngày càng phân hóa rất rõ

Theo các chuyên gia trong ngành thực phẩm và quà tặng, thị trường bánh Trung thu hiện nay đã được phân hóa rất rõ. Phân khúc phổ thông vẫn có nhiều lựa chọn chỉ từ vài chục nghìn đồng đến khoảng 100.000 đồng mỗi chiếc, phục vụ nhu cầu thưởng thức hằng ngày. Trong khi đó, phân khúc trung và cao cấp, với mức giá từ vài trăm nghìn đến vài triệu đồng mỗi hộp, hướng đến khách hàng doanh nghiệp và những người có nhu cầu biếu tặng, coi trọng sự sang trọng, tính độc bản và giá trị thương hiệu.

Bánh Trung thu hiện nay trên thị trường có giá dao động từ vài chục, vài trăm, thậm chí đến vài triệu đồng/hộp.

Với bộ sưu tập "Đào Khí Thu Viên", Sheraton Hanoi West đưa ra nhiều phân khúc sản phẩm, từ bánh lẻ có giá 135.000 đồng/chiếc đến các hộp quà dao động từ 830.000 đồng đến gần 7 triệu đồng. Mức giá này phản ánh không chỉ giá trị của chiếc bánh mà còn bao gồm thiết kế hộp quà, chất lượng nguyên liệu, câu chuyện văn hóa được lồng ghép trong sản phẩm và các quà tặng đi kèm như trà cao cấp hay đồ uống thượng hạng.

Thực tế cho thấy, trong nhiều năm gần đây, thị trường bánh Trung thu không còn là cuộc cạnh tranh đơn thuần về giá. Thay vào đó, các thương hiệu đang chuyển hướng sang nâng cao trải nghiệm và giá trị gia tăng của sản phẩm, biến mỗi hộp bánh trở thành một món quà mang dấu ấn văn hóa, góp phần đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng và khắt khe của người tiêu dùng hiện đại.

Nếu trước đây, bánh Trung thu chủ yếu được mua để thưởng thức trong gia đình thì hiện nay, đây còn là món quà được lựa chọn để tri ân đối tác, khách hàng, bạn bè và người thân trong dịp Tết đoàn viên.

Không chỉ là một loại thực phẩm theo mùa, bánh Trung thu đã trở thành sản phẩm quà tặng mang tính văn hóa

Cùng với sự thay đổi của thị trường quà tặng, nhu cầu mua bánh Trung thu của người tiêu dùng cũng có nhiều chuyển biến. Nếu trước đây, bánh Trung thu chủ yếu được mua để thưởng thức trong gia đình thì hiện nay, đây còn là món quà được lựa chọn để tri ân đối tác, khách hàng, bạn bè và người thân trong dịp Tết đoàn viên.

Theo ghi nhận từ các đơn vị kinh doanh, sức mua thường bắt đầu tăng mạnh từ khoảng một tháng trước Rằm tháng Tám. Bên cạnh các khách hàng cá nhân, nhóm doanh nghiệp vẫn chiếm tỷ trọng lớn khi có nhu cầu đặt hàng số lượng lớn để làm quà tặng cho nhân viên, khách hàng và đối tác. Chính vì vậy, những bộ sưu tập có nhiều phân khúc giá, thiết kế sang trọng và khả năng cá nhân hóa đang được thị trường quan tâm.

Đáng chú ý, xu hướng tiêu dùng những năm gần đây cho thấy người mua ngày càng kỹ tính hơn khi lựa chọn bánh Trung thu. Ngoài hương vị, họ quan tâm đến nguồn gốc nguyên liệu, chất lượng sản phẩm, hàm lượng dinh dưỡng, mức độ an toàn thực phẩm cũng như câu chuyện văn hóa mà thương hiệu muốn truyền tải. Một hộp bánh được đầu tư về thiết kế, mang đậm dấu ấn truyền thống nhưng vẫn có hơi thở hiện đại thường tạo được lợi thế trong quyết định mua hàng.

Các chuyên gia bán lẻ nhận định, trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng đề cao trải nghiệm và giá trị tinh thần, bánh Trung thu không chỉ là một loại thực phẩm theo mùa mà đã trở thành sản phẩm quà tặng mang tính văn hóa. Điều này cũng thúc đẩy các doanh nghiệp liên tục đổi mới mẫu mã, đa dạng hương vị và nâng cao chất lượng để đáp ứng kỳ vọng ngày càng cao của thị trường.

Vừa hết mùa, bánh trung thu 'biến mất' chỉ còn lại rác thải phủ kín vỉa hè GĐXH - Chỉ mới cách đây chưa đầy một tuần, những quầy hàng bánh trung thu vẫn còn rực rỡ sắc màu, chen chúc trên khắp các tuyến phố, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện lợi… Thế nhưng, ngay sau khi Tết Trung thu qua đi, mặt hàng từng "phủ sóng" khắp nơi này gần như biến mất một cách nhanh chóng khỏi thị trường.