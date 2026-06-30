Giá bạc hôm nay 30/6: Cuối tháng có lợi cho người cần mua, giá tiếp tục đi xuống

Giá bạc hôm nay 30/6

Giá bạc trong nước

Giá bạc hôm nay ngày 30/6, bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ chốt tháng áp lực giảm giá vẫn bao trùm thị trường, giá bán ở vùng 59 triệu đồng/kg.

Giá bạc Phú Quý

Giá bạc hôm nay tại hệ thống Phú Qúy nối dài đà giảm. Giá bán mở phiên sáng nay duy trì ở vùng 59,759 triệu đồng/kg, đã giảm hơn 1 triệu đồng so với giá bán mở phiên sáng qua (60,906 triệu đồng/kg, tương đương 2,284 triệu đồng/lượng).

Giá bạc Phú Quý 30/6.

Giá bạc Ancarat

Tại hệ thống Ancarat, giá bạc bán ra sáng nay cũng đã sụt giảm 1 đồng/kg so với giá bán hôm qua (60,853 triệu đồng/kg, tương đương 2,282 triệu đồng/lượng), giảm xuống vùng 59,840 triệu đồng/kg, tương đương 2,244 triệu đồng/lượng.

Giá bạc Ancarat hôm nay 30/6.

Giá bạc Sacombank-SBJ

Tại hệ thống Sacombank-SBJ, cũng nối dài đà giảm so với ngày hôm qua. Giá bán niêm yết tại khung giờ 08h58 phút sáng nay giảm xuống vùng 60,560 triệu đồng/kg, tương đương 2,271 triệu đồng/lượng. Trong khi giá bạc bán ra sáng qua vẫn duy trì ở vùng 61,760 triệu đồng/kg, tương đương 2,316 triệu đồng/lượng.

Giá bạc Sacombank-SBJ hôm nay 30/6.

Giá bạc DOJI

Tại hệ thống bạc Doji, giá bạc hôm nay 30/6 cũng có sự điều chỉnh giảm nhẹ so với giá bán ngày hôm qua. Giá bạc DOJI 99.9 bán ra ở vùng 2,256 triệu đồng/lượng và khoảng 11,280 triệu đồng/5 lượng. Trong khi giá bán sáng qua đang ở vùng 2,288 triệu đồng/lượng và khoảng 11,440 triệu đồng/5 lượng.

Giá bạc hôm nay 30/6: Bảng giá bạc tại DOJI.

Biểu đồ biến động giá bạc tại Doji 7 ngày qua.

Giá bạc hôm nay trên thị trường quốc tế

Trên thị trường quốc tế, giá bạc sáng nay vẫn chưa có tín hiệu khởi sắc, giá bán giảm nhẹ xuống vùng 57 USD/ounce. Liên tiếp mấy tuần cuối tháng 6, giá bạc thế giới luôn trong tình trạng suy yếu và cầm chừng, giá có lúc rơi xuống vùng 52-53 USD/ounce. Tín hiệu kỹ thuật trên cho thấy những biến động khó lường của thị trường bạc thế giới, ảnh hưởng trực tiếp tới thị trường trong nước. Giá bạc của các hệ thống trong nước như Phú Qúy, Ancarat, Sacombank-SBJ, DOJI chốt tháng với xu hướng giảm.

Trong khi nhiều nhà đầu tư bạc cảm thấy hoang mang, lo lắng, thậm chí tiếc rẻ về khoản đầu tư trước đó, thì thị trường bạc giảm mạnh sau giai đoạn tăng nóng hiện nay cũng thu hút sự quan tâm của cả người tiêu dùng và nhà đầu tư nhờ mức giá trở nên dễ tiếp cận hơn. Nhiều người tranh thủ mua bạc trang sức hoặc tích lũy bạc vật chất, song các chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư nên tránh tâm lý mua đuổi, xác định rõ mục tiêu tài chính và ưu tiên giao dịch tại các đơn vị uy tín để hạn chế rủi ro.

Giá bạc thế giới hôm nay sụt xuống vùng 57 USD/ounce.