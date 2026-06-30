SUV của Hyundai được mệnh danh 'Grand i10 điện' thiết kế đẳng cấp, đi 360 km/lần sạc, nội thất sang trọng giá có rẻ?

3 ô tô điện mới về Việt Nam rẻ nhất từ 148 triệu đồng, chỉ ngang Honda SH, đắt nhất bao nhiêu? GĐXH - Ô tô điện trong đó có cả xe gầm cao mới gia nhập thị trường Việt Nam, đáng chú ý, xe điện cỡ nhỏ Nano S05 có giá chỉ từ 148 triệu đồng.

SUV của Hyundai được mệnh danh 'Grand i10 điện' thiết kế đẳng cấp, đi 360 km/1 lần sạc, nội thất sang trọng

"Hyundai Grand i10 bản điện” với giá bán quy đổi khoảng 750-895 triệu. Ảnh: Tổng hợp

Hyundai vừa chính thức trình làng Inster Lounge tại thị trường châu Âu, bổ sung thêm phiên bản cao cấp nhất cho dòng SUV điện đô thị Hyundai Inster, đây là mẫu xe được ví như “Hyundai Grand i10 bản điện”.

Phiên bản mới được nâng cấp đáng kể về thiết kế nội thất, trang bị tiện nghi và chất lượng vật liệu, hướng đến nhóm khách hàng tìm kiếm một mẫu xe điện cỡ nhỏ nhưng giàu trải nghiệm.

Khác với phiên bản Inster Cross mang phong cách việt dã, Hyundai Inster Lounge được phát triển theo hướng sang trọng và tinh tế hơn.

Khoang nội thất được lấy cảm hứng từ các dòng xe cao cấp. Ảnh: Tổng hợp

Theo Hyundai, khoang cabin của phiên bản mới lấy cảm hứng từ những dòng xe cao cấp, sử dụng nhiều vật liệu hoàn thiện chất lượng nhằm nâng tầm trải nghiệm cho người dùng.

Những điểm nhấn đáng chú ý gồm ghế bọc da thật, hệ thống âm thanh sử dụng màng loa Kevlar, trần xe và tấm che nắng bọc vải dệt kim cao cấp. Các nâng cấp này giúp không gian nội thất trở nên sang trọng hơn dù mẫu xe vẫn sở hữu kích thước nhỏ gọn đặc trưng.

Bên cạnh đó, hàng ghế trước có thể gập phẳng hoàn toàn theo tiêu chuẩn, trong khi hàng ghế sau được thiết kế linh hoạt, hỗ trợ tối ưu không gian chứa đồ và tăng tính tiện dụng trong quá trình sử dụng hằng ngày.

Ông Xavier Martinet, Chủ tịch kiêm CEO Hyundai Motor Europe, cho biết: “Với Inster Lounge, chúng tôi muốn chứng minh rằng một mẫu SUV đô thị vẫn có thể kết hợp hài hòa giữa thiết kế, sự thoải mái, tính linh hoạt và nét độc đáo riêng”.

Hyundai Inster Lounge được phân phối với hai cấu hình truyền động.

Phiên bản tiêu chuẩn sử dụng bộ pin dung lượng 42 kWh kết hợp mô-tơ điện công suất 95 mã lực (71 kW). Trong khi đó, phiên bản cao cấp được trang bị pin 49 kWh cùng mô-tơ điện mạnh 112 mã lực (84 kW).

Tùy từng phiên bản, mẫu SUV điện cỡ nhỏ này có thể di chuyển tối đa khoảng 360 km sau mỗi lần sạc theo tiêu chuẩn WLTP. Xe hỗ trợ sạc nhanh DC công suất lên tới 120 kW, cho phép nạp pin từ 10% lên 80% chỉ trong khoảng 30 phút.

Giá SUV Hyundai Inster Lounge

Với mức giá khởi điểm dưới 25.000 euro (khoảng 750 triệu đồng), Hyundai Inster từng trở thành mẫu xe điện phân khúc A bán chạy thứ hai châu Âu trong năm 2025 và tiếp tục duy trì vị thế này trong những tháng đầu năm 2026.

Khách hàng châu Âu có thể lựa chọn nhiều màu sơn ngoại thất mới như Glow Mint, Atlas White, Unbleached Ivory, Tomboy Khaki và Abyss Black Pearl. Nội thất xe sử dụng tông màu độc quyền Dark Grey kết hợp Mint Green cùng các chi tiết nhấn nhá màu Glow Mint.

Trước đó, Hyundai cũng đã giới thiệu mẫu Casper Electric Lounge tại Hàn Quốc. Khi xuất khẩu sang các thị trường quốc tế, mẫu xe này được đổi tên thành Hyundai Inster.

SUV giá chỉ từ 485 triệu đồng ở Việt Nam

Xe gầm cao SUV cỡ nhỏ trên thị trường Việt có mức giá hợp lý chỉ từ 539 triệu đồng đang được nhiều gia đình Việt lựa chọn.

SUV Mitsubishi Xforce GLX: 599 triệu đồng

Mitsubishi Xforce GLX đang được giảm 100% lệ phí trước bạ. Ảnh: MMV

Mitsubishi Xforce là một trong những mẫu B-SUV bán chạy nhất tại thị trường Việt Nam. Xe được ra mắt khách Việt vào đầu năm 2024 với 4 phiên bản, mức giá dao động từ 599-705 triệu đồng.

Hiện hãng cùng nhiều đại lý đã chủ động đưa ra ưu đãi 100% lệ phí trước bạ cho bản tiêu chuẩn GLX (giá 599 triệu đồng) và Premium (giá 680 triệu đồng), tương đương mức giảm giá lần lượt là 60 và 68 triệu đồng. Nhờ đó, Xforce bản GLX chỉ có giá tương đương 540 triệu đồng.

SUV Hyundai Creta bản tiêu chuẩn: 599 triệu đồng

Hyundai Creta giảm xuống chỉ còn từ 599 - 699

Hyundai Creta vừa được làm mới vào tháng 6/2025 với 4 phiên bản, khoảng giá từ 599-715 triệu đồng. Trong đó, bản Creta bản tiêu chuẩn có giá thấp nhất là 599 triệu đồng giống như đối thủ Mitsubishi Xforce. Trong những tháng cuối năm, nhiều đại lý của Hyundai áp dụng chương trình giảm giá tiền mặt với mức 20-30 triệu đồng cho mẫu xe này, kèm theo một số quà tặng phụ kiện nhằm kích thích sức mua.

SUV Mazda CX-3 AT: 549 triệu đồng

Mazda CX-3 nằm trong phân khúc B-SUV

Mazda CX-3 nằm trong phân khúc B-SUV cùng với hàng loạt cái tên trẻ trung khác. Mẫu xe này vừa được đưa về lắp ráp tại Việt Nam, thay vì nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan như trước đây.

New Mazda CX-3 có tất cả 4 phiên bản: AT, Deluxe, Luxury và Premium, giá bán từ 549-659 triệu đồng. Trong đó, bản AT mới được bổ sung có giá 549 triệu, chưa kể một số ưu đãi từ các đại lý có thể là sự lựa chọn đáng để cân nhắc của nhiều người.

SUV Omoda C5 Luxury: 539 triệu đồng

Omoda C5 Luxury

Omoda C5 Luxury là một lựa chọn rất đáng chú ý trong tầm giá trên 500 triệu đồng. Thực tế, mẫu xe Trung Quốc định vị ở phân khúc SUV cỡ B+ cùng với Toyota Corolla Cross, tuy nhiên giá bán lại khá "mềm", dao động từ 539-669 triệu đồng. Trong đó, bản base Omoda C5 Luxury có giá 539 triệu đồng.

Ghi nhận trong những tháng cuối năm, các đại lý Omoda & Jaecoo đang hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ và trừ thẳng vào giá bán với mẫu xe này, đưa giá bán thực tế của C5 Luxury xuống còn khoảng 485 triệu đồng.

SUV Mitsubishi Xpander MT: 560 triệu đồng

Mitsubishi Xpander được lắp ráp tại Việt Nam.

Mitsubishi Xpander vẫn đang là chiếc MPV 7 chỗ bán chạy nhất thị trường Việt Nam trong nhiều tháng qua. Hiện, Xpander được phân phối với 4 phiên bản, trong đó bản MT lắp ráp trong nước có giá 560 triệu.

Xpander vừa được nâng cấp mới từ tháng 9/2025 và được phân phối với 4 phiên bản là MT, AT, AT Premium và Xpander Cross, đều sử dụng động cơ 1.5L, sản sinh công suất cực đại 103 mã lực và mô-men xoắn 141 Nm. Giá bán dao động từ 555-648 triệu đồng.

SUV Suzuki XL7 Hybrid: 599 triệu đồng

Suzuki XL7 Hybrid

Suzuki XL7 Hybrid là mẫu MPV lai SUV tương tự Mitsubishi Xpander Cross. Giống như đối thủ trong phân khúc xe MPV 7 chỗ, XL7 Hybrid được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia với 1 phiên bản duy nhất sử dụng động cơ hybrid nhẹ có giá 599,9 triệu đồng.

Tuy nhiên mẫu xe MPV lai SUV này đang được hãng giảm 100% lệ phí trước bạ, tương đương số tiền giảm 60 triệu đồng, đưa giá bán thực tế của mẫu xe này tại đại lý xuống còn 540 triệu. Đây được đánh giá là mức khá "hời" và đáng để những người mua xe cuối năm cân nhắc.



