Giá vàng hôm nay 30/6: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý giảm mạnh

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Giá vàng hôm nay 29/6: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji lại giảm GĐXH - Giá vàng hôm nay giảm đồng loạt ở nhiều thương hiệu theo đà suy yếu của giá thế giới, trong nước, vàng miếng SJC và nhẫn hạ 500 nghìn đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay trong nước

Vàng miếng SJC giảm mạnh 2 triệu đồng/lượng

Mở cửa phiên giao dịch ngày 30/6, giá vàng miếng SJC giảm mạnh 2 triệu đồng/lượng, giao dịch ở mức giá 143-146 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC cũng hạ 2 triệu đồng mỗi lượng ở cả 2 chiều so với chốt phiên hôm qua, giao dịch ở mức 142,9-145,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Đầu giờ sáng nay, giá vàng nhẫn 9999 tại Doji cũng giảm 2 triệu đồng mỗi lượng ở cả chiều mua và bán so với chốt phiên hôm qua, mua - bán ở mức 143-146 triệu đồng/lượng.

Tương tự, giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu đầu giờ sáng nay được điều chỉnh xuống mức 142,5-146 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,5 triệu đồng mỗi lượng ở cả 2 chiều so với kết phiên hôm qua.

Chốt phiên giao dịch ngày 29/6, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 145-148 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 500.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ được giao dịch ở mức 144,9-147,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 500.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên trước.

Giá vàng nhẫn tròn ép vỉ 9999 của Bảo Tín Mạnh Hải được niêm yết ở mức 143,8-147,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 500.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu được giao dịch ở mức 144-147,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 300.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 500.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên liền trước.

Giá vàng hôm nay thế giới

Sáng nay lúc 8h43, giá vàng thế giới lao dốc xuống vùng 3.969 USD/ounce.

Lúc 0h25, giá vàng thế giới niêm yết quanh ngưỡng 4.023,4 USD/ounce, giảm 65,2 USD.

Lúc 21h ngày 29/6 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch ở mức 4.011 USD/ounce, giảm 76 USD/ounce. Giá vàng giao tháng 8/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.044 USD/ounce.

Giá vàng giao ngay giảm khi nhà đầu tư cân nhắc giữa triển vọng nối lại đàm phán Mỹ - Iran, giá dầu tăng và nguy cơ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục nâng lãi suất.