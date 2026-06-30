Vượt tầm Honda SH, xe ga 150cc giá 49 triệu đồng phong cách retro kết hợp công nghệ hiện đại, rẻ hơn cả Air Blade

Vượt tầm Honda SH, xe ga 150cc phong cách retro kết hợp công nghệ hiện đại

Sự xuất hiện của VRF150 không chỉ khuấy động thị trường nội địa Trung Quốc mà còn thu hút sự quan tâm đặc biệt từ người tiêu dùng tại các quốc gia lân cận, trong đó có Việt Nam.

Phân khúc xe tay ga phổ thông tại thị trường châu Á vừa đón nhận một cơn địa chấn thực sự khi hãng xe Dayang Motorcycle chính thức trình làng mẫu xe VRF150 đời 2026. Không lựa chọn con đường truyền thông rầm rộ hay những chiến dịch quảng cáo hoa mỹ, thương hiệu này tập trung thẳng vào việc tối ưu hóa giá trị cốt lõi của sản phẩm. đó là sự kết hợp giữa một khối động cơ mạnh mẽ, hệ thống an toàn tối tân và một mức giá khiến các đối thủ lớn phải dè chừng.





Thương hiệu Dayang Motorcycle chính thức ra mắt mẫu xe tay ga retro VRF150 đời 2026 tại Trung Quốc với giá bán từ 45 đến 49 triệu đồng.

Về mặt thị giác, Dayang VRF150 2026 dễ dàng chinh phục những khách hàng yêu thích nét đẹp hoài cổ nhờ ngôn ngữ thiết kế retro đặc trưng. Xe mang trên mình những đường nét bo tròn mềm mại, kết hợp cùng cụm đèn pha tròn cổ điển gợi nhớ đến các dòng xe ga lừng danh của châu Âu.

Tuy nhiên, trái ngược với diện mạo mang đậm dấu ấn thời gian ấy lại là một nền tảng cơ khí và công nghệ vô cùng hiện đại, đủ sức thách thức những tiêu chuẩn khắt khe nhất của phân khúc 150cc hiện nay.

Trái tim của VRF150 là khối động cơ bốn van, dung tích 150cc, làm mát bằng dung dịch. động cơ này sản sinh công suất tối đa lên tới 16,2 mã lực và mô-men xoắn cực đại 14,6 Nm, đưa tân binh này lọt vào nhóm những mẫu xe có hiệu suất vận hành mạnh mẽ nhất phân khúc xe ga phổ thông.

Điểm cộng lớn nằm ở hệ thống làm mát bằng nước, giúp xe giải quyết triệt để bài toán giảm hiệu suất do quá nhiệt khi phải di chuyển liên tục trên các cung đường dài hoặc trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt của mùa hè, duy trì trạng thái ổn định tối đa cho người lái.

Hệ thống an toàn vô cùng vượt trội với phanh đĩa trước sau, hệ thống chống bó cứng phanh ABS hai kênh và kiểm soát lực kéo TCS là trang bị tiêu chuẩn. Hàm lượng công nghệ cao với màn hình TFT 5 inch trên bản Tiêu chuẩn, cùng hệ thống T-BOX+APP, cập nhật OTA và cảm biến áp suất lốp trên bản Pro.





Bước đột phá lớn nhất giúp Dayang VRF150 2026 tạo nên ưu thế tuyệt đối trước các dòng xe đối thủ chính là danh sách trang bị an toàn. Nhà sản xuất đã hào phóng đưa hệ thống phanh đĩa cho cả bánh trước và bánh sau, tích hợp chống bó cứng phanh ABS hai kênh và hệ thống kiểm soát lực kéo TCS thành những trang bị tiêu chuẩn ngay từ phiên bản thấp nhất.

Đây là những công nghệ bảo vệ an toàn tối cao mà thông thường người dùng chỉ có thể tìm thấy trên các dòng xe tay ga cao cấp cao hơn.

Sự phân cấp giữa hai phiên bản tiêu chuẩn và Pro được thể hiện rõ nét ở khía cạnh công nghệ thông minh và trải nghiệm tiện ích. ở phiên bản tiêu chuẩn, người dùng đã được sở hữu một màn hình kỹ thuật số TFT kích thước 5 inch có khả năng hiển thị bản đồ dẫn đường sắc nét và đáp ứng tốt các nhu cầu tương tác cơ bản.

Tiến lên phiên bản Pro, trải nghiệm kỹ thuật số được nâng tầm mạnh mẽ nhờ hệ thống kết nối xe thông minh T-BOX+APP. Hệ thống này hỗ trợ người dùng cập nhật phần mềm từ xa qua OTA, định vị vị trí xe chính xác và thiết lập hàng rào điện tử nhằm tối ưu hóa khả năng bảo mật.

Mẫu xe nổi bật với động cơ 150cc, 4 van, làm mát bằng nước, cho công suất 16,2 mã lực, giải quyết hiệu quả tình trạng quá nhiệt.

Chưa dừng lại ở đó, phiên bản Pro còn mang đến những tiện nghi xa xỉ vốn hiếm khi xuất hiện trên các mẫu xe tầm trung dưới 50 triệu đồng.

Có thể kể đến hệ thống giám sát áp suất lốp giúp kiểm soát tình trạng bánh xe liên tục, sưởi ấm tay lái thông minh với 3 cấp độ tùy chỉnh cực kỳ hữu ích khi thời tiết chuyển lạnh, cùng hàng loạt phương thức mở khóa không dây hiện đại thông qua kết nối NFC, Bluetooth, ứng dụng di động hoặc mã khóa kỹ thuật số.

Giá xe ga 150cc Dayang VRF150 2026

Ngay từ khi công bố, Dayang VRF150 2026 đã lập tức gây chú ý bằng chiến lược định giá vô cùng sòng phẳng và minh bạch. Phiên bản tiêu chuẩn của dòng xe này có giá bán là 11.580 nhân dân tệ, tương đương khoảng 45 triệu đồng tiền Việt.

Đối với những ai mong muốn sở hữu đầy đủ các công nghệ thông minh đỉnh cao, phiên bản Pro sẽ là câu trả lời với mức giá 12.580 nhân dân tệ, khoảng 49 triệu đồng. Mức chênh lệch khoảng 4 triệu đồng giữa hai phiên bản được nhà sản xuất giải trình rõ ràng bằng các nâng cấp về tiện nghi, giúp người tiêu dùng dễ dàng đưa ra quyết định mua sắm dựa trên ngân sách và nhu cầu thực tế của bản thân.

Nhìn nhận từ góc độ thị trường Việt Nam, sự xuất hiện của Dayang VRF150 2026 thực sự mang đến một góc nhìn mới đầy thú vị và đặt ra áp lực không nhỏ cho các dòng xe đang thống trị hiện nay. Mức giá dao động từ 45 đến 49 triệu đồng của VRF150 chỉ tương đương, thậm chí rẻ hơn các dòng xe ga phân khối nhỏ hơn tại Việt Nam như Honda Air Blade hay SH Mode, nhưng lại sở hữu cấu hình động cơ và công nghệ an toàn ngang ngửa với dòng xe cao cấp Honda SH.

Nếu mẫu xe tay ga retro này được đưa về thị trường Việt Nam trong tương lai thông qua các doanh nghiệp nhập khẩu tư nhân, đây chắc chắn sẽ là một bài toán cạnh tranh đầy sòng phẳng và mang lại quyền lợi tối ưu cho những người tiêu dùng đam mê xe ga hoài cổ.

Loạt xe ga siêu đắt đỏ ở Việt Nam

Những mẫu xe tay ga có mức tiêu hao nhiên liệu tương đương với ô tô đều có đặc điểm chung là sở hữu dung tích động cơ lớn và xác xe nặng, giá cũng không hề rẻ ở Việt Nam.

Yamaha X-Max 300: 4,65 lít/100km

Yamaha X-Max 300

X-Max 300 là mẫu xe tay ga phân khối lớn đến từ hãng xe Nhật Yamaha. Vào tháng 10/2021, dữ liệu về chiếc xe này đã xuất hiện ở web Cục đăng kiểm Việt Nam cho thấy X-Max sẽ chuẩn bị được bán.

Mặc dù chưa chính thức có mặt tại cửa hàng chính hãng, nhưng giới thạo tin cho rằng Yamaha X-Max 300 sẽ bán giá 110 – 130 triệu đồng, cạnh tranh với các mẫu xe ga cùng phân khúc động cơ như Honda SH 350i hay Vespa GTS 300.

Yamaha X-Max 300 có kích thước khá dài, mang đặc trưng của dòng xe maxi-scooter. Yên xe có thiết kế dài và được phân thành hai tầng, chỗ để chân rộng rãi nhằm mang đến sự thoải mái tối đa. Phần đầu xe nổi bật với cặp đèn pha lớn và kính chắn gió touring.

Cung cấp sức mạnh cho Yamaha X-Max 300 là động cơ xylanh đơn, dung tích 292cc, làm mát bằng dung dịch, sản sinh công suất 27,6 mã lực tại tua máy 7.250 vòng/phút và mômen xoắn cực đại 29 Nm tại tua máy 5.750 vòng/phút.

Mức tiêu hao nhiên liệu theo công bố là 4,65 lít/100 km, tương đương một chiếc ô tô cỡ A trang bị động cơ 1.0 lít như Kia Morning. Với bình xăng dung tích 13 lít, đổ đầy bình xăng RON95 theo giá mới (32.870 đồng/lít) sẽ hết 427.310 đồng.

Piaggio Beverly 400HPE: 4,13 lít/100km

Piaggio Beverly 400HPE

Beverly 400 HPE chính là đối thủ đáng gườm của BMW C400GT, nhưng hiện mẫu xe này vẫn chưa được bán chính thức dù đã xuất hiện trên cổng thông tin của Cục đăng kiểm Việt Nam.

Beverly 400 HPE có kiểu dáng cùng nhiều trang bị tương đương Beverly 150cc đang bán tại thị trường Việt Nam, nhưng kích thước lớn hơn. Chiếc xe tay ga này nặng 195 kg, trang bị động cơ dung tích 399cc cho công suất tối đa 35 mã lực. Mức tiêu thụ nhiên liệu của xe là 4,13 lít/ 100 km. Dung tích bình xăng 12,5 lít của xe hiện tại đổ đầy bình RON95 sẽ hết 410.875 đồng.

Theo tiêu chuẩn Châu Âu, Beverly 400 HPE sẵn có nhiều trang bị an toàn và tiêu chuẩn như dèn Full LED, màn hình LCD 5,5 inch, hệ thống kết nối Piaggio MIA, phanh ABS...

Honda SH350i: 3,906 lít/100km

Honda SH350i

Honda Việt Nam đã ra mắt SH350i vào 25/8/2021 với giá bán chỉ dao động từ 145,9 – 147,5 triệu đồng, bằng một nửa so với xe được nhập khẩu từ Ý của các doanh nghiệp tư nhân.

SH350i được trang bị động cơ hoàn toàn mới eSP+, dung tích 329,6cc, SOHC xy lanh đơn 4 van, phun xăng điện tử PGM-Fi, làm mát bằng dung dịch cho công suất tối đa 28,8 mã lực tại 7.500 v/p và mô-men xoắn cực đại 31,8Nm tại 5.250 v/ph. Dữ liệu từ Cụ đăng kiểm công bố, Honda SH350i tiêu thụ 3,906 lít/100km. Với bình xăng dung tích 9,3 lít, số tiền để đổ đầy bình RON95 sẽ là 305.691 đồng.

Chính vì thiết kế Honda SH350i khá giống bản 150i nên chiếc xe này bị hạn chế dung tích bình xăng, cộng với mức tiêu hao nhiên liệu lớn dẫn đến quãng đường đi được không xa, chỉ phù hơp di chuyển trong phố, khác hẳn những chiếc scooter phân khối lớn như BMW C400GT hay Piaggio Beverly 400HPE.

Bù lại, với giá rẻ hơn nhưng SH350i vẫn có đủ các trang bị đáng tiền như phanh ABS, hệ thống kiểm soát lực kéo (HSTC), khóa thông minh, ngăn chứa đồ được trang bị cổng sạc USB Type-C, 2 màn hình LCD có khả năng kết nối Bluetooth với điện thoại thông minh.

Vespa GTS Super Tech 300: 3,44 lít/100km

Vespa GTS Super Tech 300

Dòng xe Vespa GTS Super Tech 300 ABS hiện đang bán ở Việt Nam với giá 155,4 triệu đồng được trang bị động cơ 278,3 cc, nặng 160 kg. Chính vì vậy, mẫu xe này khác biệt hẳn với những dòng Vespa máy nhỏ, khi hướng đến khách hàng nam tính và có xu hướng thích dịch chuyển đi xa.

Tuy nhiên, theo công bố từ Cục Đăng kiểm, mức tiêu hao nhiên liệu của Vespa GTS Super Tech 300 là 3,44 lít/100km, trong khi dung tích bình xăng xe là 8,5 lít nên quãng đường xe di chuyển khi đổ đầy bình chỉ vào khoảng 247 km.

Vespa GTS Super Tech 300 khác hẳn so với các mẫu GTS khác khi có sẵn một số trang bị mang tính công nghệ như màn hình TFT kích thước 4,3 inch, có thể kết nối điện thoại qua bluetooth và phần mềm Vespa Mia, phanh ABS, kiểm soát lực kéo chủ động (ASR).

Sở hữu kiểu dáng cong cong đặc trưng của thương hiệu Vespa, chiếc GTS Super Tech 300 hiện có giá bán rẻ nhất và mức tiêu hao nhiên liệu thấp nhất trong nhóm xe tay ga phân khối lớn sẽ là một lợi thế khi hướng đến các khách hàng có tài chính không quá thoải mái.