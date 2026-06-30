Tỷ giá USD hôm nay 30/6: Đồng Đô la Mỹ thị trường tự do tăng bật
GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất hôm nay thứ ba ngày 30/6/2026, chi tiết tỷ giá USD, EURO, Bảng Anh, Yên Nhật... và các ngoại tệ khác.
Tỷ giá USD, tỷ giá tiền tệ thế giới
Tỷ giá USD tiếp tục giữ vững vị thế và có tác động mạnh trên thị trường tiền tệ toàn cầu trong năm 2026. Chỉ số USD Index (DXY) duy trì quanh mức 101,26 điểm, dù giảm nhẹ trong phiên đầu tuần, tuy nhiên đồng Đô la Mỹ so với 6 đồng tiền chủ chốt như EUR, JPY, GBP, CAD, SEK và CHF vẫn duy trì được sự ổn định.
Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá đồng EUR tăng 0,39% lên mức 1,1427 USD/EUR, đồng bảng Anh cũng tăng 0,42%, lên 1,3256 USD/bảng. Đồng yên Nhật có thời điểm giảm xuống 161,97 yên/USD, mức thấp nhất kể từ năm 1986...
Đồng USD giảm nhẹ trong phiên đầu tuần nhưng vẫn neo gần mức cao nhất trong 13 tháng nhờ triển vọng tăng trưởng tích cực của kinh tế Mỹ, kỳ vọng Fed tiếp tục tăng lãi suất và dòng tiền đổ mạnh vào thị trường chứng khoán. Thị trường hiện dự báo khoảng 64% khả năng Fed sẽ nâng lãi suất vào tháng 9, trong khi giới đầu tư chờ báo cáo việc làm tháng 6 để đánh giá triển vọng chính sách tiền tệ. Đồng yên Nhật tiếp tục lao dốc xuống mức thấp nhất kể từ năm 1986 do chênh lệch lãi suất lớn với Mỹ, còn đồng EUR và bảng Anh phục hồi nhẹ sau giai đoạn giảm trước đó. Nhà đầu tư cũng theo dõi diễn biến căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông và tiếp tục duy trì lượng mua ròng đồng USD ở mức cao nhất kể từ năm 2019.
Tỷ giá USD, tỷ giá ngoại tệ trong nước
Tại thị trường trong nước, phiên giao dịch sáng hôm nay ngày 30/6, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước vẫn duy trì ở mức 25.201 đồng/USD.
Tỷ giá USD tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước cũng vẫn ổn định ở mức 23.991 đồng mua vào và 26.411 đồng bán ra.
Khảo sát tại khối ngân hàng thương mại, tỷ giá USD và các ngoại tệ khác cũng có nhiều biến động.
Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank
Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 30/6/2026 được cập nhật như sau:
Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietinbank
Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 30/6/2026 được cập nhật như sau:
Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại BIDV
Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 30/6/2026 được cập nhật như sau:
Tỷ giá USD hôm nay tăng nhẹ tại một số ngân hàng thương mại. Cụ thể, Vietcombank đã giảm 15 đồng chiều mua và tăng 5 đồng chiều bán so với phiên trước, ở vùng 26,076 - 26,466 đồng/USD. Tại VietinBank, giá USD tăng 105 đồng chiều mua vào và tăng 12 đồng bán ra so với phiên trước đó, hiện giữ mức 26.043 - 26.466 đồng/USD. Tại BIDV giao dịch đồng bạc xanh mua vào và bán ra ở mức giá 26,121 - 26,461 đồng/USD, tăng 5 đồng cả chiều mua vào và bán so với phiên trước đó.
Tại thị trường chợ đen và các tiệm vàng giá Đô la Mỹ hôm nay 30/6/2026, khảo sát lúc 10h20 phút hiện tăng so với giá cùng thời điểm ngày hôm qua ở vùng 26.507 đồng/USD mua vào và bán ra là 26.627 đồng/USD.
Tỷ giá EUR hôm nay 30/6, đà tăng xuất hiện tại nhiều ngân hàng. Tại Vietcombank giá đồng EUR mua vào và bán so đang niêm yết ở mức 29,214.28 - 30,766.16 đồng/EUR, tăng 31 đồng chiều mua vào và tăng 44 đồng so với giá phiên trước đó. Tại ngân hàng Vietinbank, tỷ giá đồng EUR mua vào và bán ra duy trì ở mức 29.462 - 30.872 đồng/EUR, đã tăng 61 đồng chiều mua vào và tăng 61 đồng chiều bán so với phiên hôm qua. Tại BIDV giá đồng EURO ở mức 29,514 - 30,898 đồng/EUR, mua vào và bán ra, đã tăng 65 đồng chiều mua và tăng 66 đồng chiều bán so với phiên hôm qua.
Tại thị trường "chợ đen" và các tiệm vàng giá đồng Euro hôm nay 30/6/2026, khảo sát lúc 10h25 phút đã tăng so với cùng thời điểm hôm qua, cụ thể giá đồng EUR hiện đang được mua vào là 29.937 và bán ra là 30.057 đồng/EUR.
Tỷ giá yên Nhật tại Vietcombank giảm so với mức giá của ngày hôm qua, ở mức 1156.53 - 166.53 đồng/JPY; VietinBank đã giảm 44 đồng cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên trước, ở mức 157,16 - 167,16 đồng/JPY. Tại BIDV đồng Yen tăng nhẹ chiều bán và giảm nhẹ chiều mua so với phiên giao dịch trước, giá ở vùng 157.85 - 167.4 đồng/JPY.
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