Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Các con giáp Sửu, Mão, Thìn, Tỵ, Mùi, Dậu, Tuất, Hợi nên biết nắm bắt sự thay đổi bất ngờ này để phát triển

Thứ ba, 09:33 24/03/2026 | Đời sống
Hà My
Hà My
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà xem tử vi tuần mới từ nay đến 29/3 đã dự báo sự thay đổi bất ngờ các phương diện của con giáp Sửu, Mão, Thìn, Tỵ, Mùi, Dậu, Tuất, Hợi dưới đây. Mọi người cùng tham khảo để nắm bắt cơ hội phát triển.

1. Con giáp Sửu

Chuyên gia Nguyễn Song Hà đã xem tử vi tuần mới của 12 con giáp từ 23 - 29/3/2026 dự báo, con giáp Sửu bước vào tuần có nhiều biến động. Giữa tuần, con giáp Sửu có thể gặp những thách thức, nhưng đây lại là cơ hội để bạn bứt phá và khẳng định bản lĩnh cá nhân.

Trong công việc đòi hỏi Sửu cần di chuyển nhiều. Với khả năng sắp xếp khoa học, con giáp Sửu nhanh chóng vượt qua áp lực, hoàn thành được đúng thời hạn. Ngoài ra, Sửu cũng có thể mở ra được những hướng đi mới cho sự phát triển sự nghiệp thời gian tới.

Tuần mới này con giáp Sửu sẽ đối mặt với một số khó khăn

Về tài chính của con giáp Sửu có sự khởi sắc. Thời gian này, chuyên gia khuyên bạn cần tỉnh táo trước những việc đầu tư bộc phát theo cảm xúc, hãy tập trung vào công việc chính.

Trong tình cảm, đòi hỏi Sửu cần khéo léo trong giao tiếp để tránh những hiểu lầm không đáng có giữa đôi bên. Người độc thân có vận đào hoa khá tốt, dễ dàng thu hút sự chú ý của người khác giới bằng sự điềm đạm và chân thành.

2. Con giáp Mão

Tuần này, vận trình của tuổi Mão khá thăng trầm khó đoán vì ảnh hưởng của sao Thái Tuế. Con giáp này cần chuẩn bị một tâm thế vững vàng để đối mặt với những tình huống bất ngờ có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Sự nghiệp của con giáp này có nguy cơ đối mặt với không ít trở ngại khi các kế hoạch đã lập sẵn bỗng chốc bị gián đoạn do yếu tố khách quan. Bạn chỉ cần học cách chấp nhận, bình tĩnh khắc phục là mọi việc nhanh chóng trở lại quỹ đạo.

Tài chính của con giáp Mão có dấu hiệu sụt giảm, thêm những khoản phát sinh. Khuyên con giáp này không nên tham gia các hoạt động cá cược, đầu tư mạo hiểm khi chưa nắm rõ thị trường.

Trong chuyện tình cảm, Mão có những niềm vui. Tuy nhiên, bạn cần học cách lắng nghe và bao dung hơn với đối phương thay vì cố gắng bảo vệ cái tôi cá nhân một cách cực đoan. Người độc thân chưa nên vội vàng bước vào một mối quan hệ mới khi trong lòng còn tổn thương.

3. Con giáp Thìn

Tuần này với tuổi Thìn khá êm ả. Những khó khăn và trở ngại từ tuần trước sẽ dần bị đẩy lùi, nhường chỗ cho những cơ hội mới tươi sáng và đầy triển vọng. Trong công việc, Thìn hãy chăm chỉ, chuẩn bị các phương án sẽ có những kết quả vượt mong đợi.

Sự nghiệp có những bước tiến vững chắc nhờ sự hỗ trợ âm thầm từ các quý nhân. Thời điểm này khá lý tưởng cho Thìn hoàn thiện các quy trình làm việc, tối ưu hóa hiệu suất và sao lưu những dữ liệu quan trọng.

Tử vi tuần mới từ 23 - 29/3/2026 dự báo Thìn khá êm ả

Tài chính của Thìn duy trì ổn định, nên ưu tiên việc lập kế hoạch tài chính dài hạn và hạn chế các khoản chi tiêu cho mục đích giải trí xa xỉ, không thực sự cần thiết. Về phương diện tình cảm tiến triển khá thuận lợi, những người đã có đôi có cặp sẽ cảm nhận được sự ngọt ngào và gắn bó khăng khít. Người độc thân có sức hút cá nhân rất lớn, dễ dàng tạo ấn tượng tốt với những người mới quen biết.

4. Con giáp Tỵ

Ảnh hưởng của hung tinh Thiên Cẩu nên vận trình của con giáp Tỵ tuần này có phần giảm sút. Nhắc nhở con giáp Tỵ cần thận trọng cao độ trong mọi hành động. Trong công việc, Tỵ có thể gặp phải một vài rắc rối nhỏ trong khâu giao tiếp và phối hợp với đồng nghiệp, dễ dẫn đến những tranh cãi không đáng.

Tài lộc của Tỵ ở mức trung bình. Đây không phải là thời điểm thích hợp cho việc cho vay mượn hay tham gia vào các hoạt động đầu tư tài chính có tính rủi ro cao. Một khoản thu nhập nhỏ bất ngờ có thể xuất hiện nhưng Tỵ cũng đừng vì vậy mà vung tiền chi tiêu.

Trong chuyện tình cảm đòi hỏi Thìn cần chủ động hơn. Người độc thân nên giữ thái độ bình thản, không nên quá gượng ép trong việc tìm kiếm một nửa của mình.

5. Con giáp Mùi

Tuổi Mùi sẽ trải qua một tuần với vận trình tương đối bình ổn. Vận khí của con giáp Mùi có xu hướng khởi sắc hơn vào những ngày cuối tuần, mang lại cảm giác thoải mái hơn so với thời điểm ban đầu.

Trong công việc, Mùi cũng nhanh chóng ghi điểm khi luôn tỉ mỉ, trách nhiệm, hoàn thành đúng tiến độ. Dù vậy, ở nơi công sở, Mùi cần chú ý trong giao tiếp với đồng nghiệp để tránh những hiểu lầm không đáng có phát sinh từ những lời nói vô tình. Đây chưa phải là thời điểm thích hợp cho Mùi triển khai các dự án mới hay thay đổi môi trường làm việc đột ngột.

Về tài chính chưa có nhiều, Mùi cần thực hiện chính sách thắt lưng buộc bụng và tránh những khoản chi tiêu bộc phát theo cảm xúc nhất thời. Việc quản lý tiền bạc chặt chẽ và lên kế hoạch chi tiêu rõ ràng cho từng mục đích sẽ cho Mùi tránh thâm hụt những ngày cuối tuần.

Phương diện tình cảm lại có nhiều điểm sáng với tuổi Mùi. Người độc thân không nên từ chối các cơ hội gặp gỡ được giới thiệu từ những người đi trước vì có thể gặp được nửa kia của mình.

6. Con giáp Dậu

Tuổi Dậu gặp sao Đại Hao chiếu mệnh nên tài vận sa sút. Sự nghiệp đối mặt với nhiều áp lực và thách thức khi môi trường làm việc trở nên căng thẳng. Khuyên con giáp Dậu trong tuần này cần bình tĩnh, chăm chỉ, kiềm chế cảm xúc.

Dậu tuần này cần phải chăm chỉ hơn

Về tài lộc với tuổi Dậu cũng chưa mấy khả quan, nguy cơ hao tài tốn của hiện hữu. Khuyên con giáp Dậu cần bảo quản tài sản cá nhân thật tốt, tránh cho vay mượn hay đứng ra bảo lãnh tài chính cho bất kỳ ai, kể cả người thân quen lâu ngày.

Trong chuyện tình cảm, Dậu lại có sự khởi sắc. Người độc thân nên tập trung vào việc hoàn thiện bản thân.

7. Con giáp Tuất

Đây có lẽ là giai đoạn con giáp Tuất có biến động nhẹ về năng lượng và tài chính. Vào đầu ngày, Tuất có thể cảm thấy hăng hái, nhưng vào buổi chiều sức lực dễ bị giảm sút, ảnh hưởng đến hiệu quả thực hiện công việc.

Sự nghiệp đòi hỏi con giáp Tuất cần tập trung cao độ để nhanh chóng hoàn thành công việc. Chuyên gia khuyên Tuất nên ưu tiên xử lý những việc cấp bách vào buổi sáng khi năng lượng còn dồi dào và tránh đưa ra các quyết định quan trọng vào những lúc mệt mỏi.

Về tài lộc, con giáp Tuất cần có kế hoạch chi tiêu hợp lý vì dễ có những khoản chi bất thường, trong khi tín hiệu tài chính chưa thực sự nhiều.

Phương diện tình cảm dễ nảy sinh những mâu thuẫn nhỏ do sự thiếu kiên nhẫn và áp lực từ cuộc sống bên ngoài tác động vào. Người độc thân chưa nên bày tỏ tình cảm hay tỏ tình trong tuần này vì khả năng nhận được sự phản hồi tích cực không như mong đợi.

8. Con giáp Hợi

Tử vi tuần mới từ 23 – 29/3, vận trình của con giáp Hợi nhiều thăng trầm. Thời điểm này, cách hành xử khôn ngoan nhất với con giáp Hợi là cần thận trọng trong lời ăn tiếng nói, suy nghĩ kỹ trước khi hành động để tránh làm tổn hại không đáng có.

Sự nghiệp vốn có nhiều điểm sáng nhờ năng lực xuất sắc và khả năng xử lý các nhiệm vụ quan trọng một cách vô cùng chuyên nghiệp và hiệu quả của bạn. Tuy vậy, Hợi đôi khi thẳng thắn quá mức lại dễ bị thị phi.

Về tài lộc của con giáp Hợi khá dồi dào với các nguồn thu đến từ cả công việc chính lẫn những khoản lợi nhuận bất ngờ từ đầu tư bên ngoài.

Vận trình tình duyên rực sáng đối với người độc thân tuổi Hợi. Bạn sở hữu một sức hút cá nhân đặc biệt giúp dễ dàng thu hút được sự chú ý của nhiều đối tượng tiềm năng. Các cặp đôi nên học cách bao dung và thấu hiểu nhau hơn để cùng nhau vượt qua những sóng gió nhỏ.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top