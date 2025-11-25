Tuần 'Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam': Nhiều ấn tượng, đặc sắc với nhân dân và du khách

Ngày 24/11, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Phú Thọ, Sơn La, Lào Cai và Thanh Hóa tổ chức bế mạc Ngày hội Văn hóa dân tộc Mường lần thứ II, năm 2025 với chủ đề "Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mường trong kỷ nguyên mới".

Sau ba ngày diễn ra với không khí rộn ràng tiếng trống, tiếng chiêng, hòa cùng sắc màu văn hóa rực rỡ của núi rừng phía Bắc, Ngày hội Văn hóa dân tộc Mường với tinh thần "Đoàn kết - Sáng tạo - Hội nhập và Phát triển" lần thứ II khép lại với nhiều hoạt động phong phú, hấp dẫn.

Ông Trịnh Ngọc Chung - Cục trưởng Cục Văn hóa các dân tộc Việt Nam phát biểu bế mạc. Ảnh: Lê Tuyến

Phát biểu bế mạc ngày hội, Cục trưởng Cục Văn hoá các dân tộc Việt Nam Trịnh Ngọc Chung nhấn mạnh, trong chuỗi sự kiện hoạt động Tuần Đại đoàn kết - Di sản Văn hóa Việt Nam năm 2025 đã được đón nhận một hoạt động có ý nghĩa và đặc sắc, đó là Ngày hội Văn hoá Mường lần thứ 2. Các hoạt động của ngày hội đã để lại những ấn tượng rất tốt đẹp, sâu sắc với nhân dân và du khách; thể hiện sinh động tinh thần đoàn kết, sự sáng tạo, tài hoa và lòng tự hào dân tộc; góp phần khẳng định sức sống bền bỉ của văn hóa dân tộc Mường trong dòng chảy thống nhất đa dạng của nền văn hóa Việt Nam.

Ban tổ chức trao giải A cho các tỉnh, thành có nội dung xuất sắc. Ảnh: Phạm Thảo

Tại lễ bế mạc còn diễn ra màn trao giải cho các đoàn đồng bào người Mường đến từ các tỉnh, thành tham dự.

"Chúng tôi cho rằng các giải A, giải B hay giải C được trao chỉ là những giải thưởng mang tính biểu tượng và để phân định các nội dung, hoạt động. Còn giải thưởng lớn nhất chính là chúng ta chung tay góp sức để cùng gìn giữ phát huy những giá trị văn hóa của dân tộc Mường nói riêng và góp phần vào gìn giữ phát huy những giá trị văn hóa dân tộc Việt Nam nói chung. Qua đó, góp phần xây dựng phát triển quê hương đất nước, góp phần vào xây dựng kinh tế, xã hội của đất nước, đó mới là điều quan trọng", ông Trịnh Ngọc Chung chia sẻ.

Ngày hội có chủ đề "Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mường trong kỷ nguyên mới", gồm các hoạt động như lễ khai mạc, bế mạc; Liên hoan văn nghệ quần chúng; Trình diễn trang phục; Trình diễn, giới thiệu trích đoạn lễ hội, nghi thức sinh hoạt văn hoá truyền thống dân tộc Mường; Trưng bày giới thiệu, quảng bá văn hoá truyền thống dân tộc Mường các địa phương; Trình diễn, giới thiệu nghề thủ công truyền thống dân tộc Mường...

Đồng bào Mường ở Hà Nội trong ngày hội. Ảnh: Lê Tuyến

Ngoài Ngày hội Văn hóa Mường lần 2 năm 2025, trong khuôn khổ Tuần "Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam" (từ 18 đến 24/11) đã diễn ra các hoạt động như Hội thảo khoa học về "Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch", chương trình quảng bá, giới thiệu văn hóa Việt Nam đến bạn bè quốc tế tại "Ngôi nhà chung", Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam, Sắc màu văn hóa lễ hội; trình diễn, giao lưu, giới thiệu văn hóa của các dân tộc (gồm văn hóa sông nước Vĩnh Long, trình diễn nghệ thuật Đờn ca tài tử, giao lưu văn hóa Khmer với các di sản nghệ thuật Rô băm, múa Rom vong, nghệ thuật Chầm riêng chà pây...

Khách tham quan đến Làng dịp này có cơ hội trải nghiệm những nét văn hóa đặc sắc của Vĩnh Long như trưng bày triển lãm thực và ảo chủ đề "Vĩnh Long - Kết tinh quá khứ - Kiến tạo tương lai"; không gian giới thiệu quảng bá du lịch, ẩm thực, triển lãm hình ảnh và trưng bày sản phẩm OCOP của tỉnh Vĩnh Long, trưng bày, giới thiệu những giá trị nhân văn của danh nhân Nguyễn Đình Chiểu…

Khách du lịch dự một hoạt động phục dựng nghi lễ của đồng bào Chơ Ro (Đồng Nai). Ảnh: Báo Nhân dân

Một số chương trình giới thiệu văn hóa, du lịch cũng như giao lưu của các địa phương khác cũng diễn ra trong dịp này như giới thiệu không gian văn hóa đền tháp của đồng bào Chăm tỉnh Khánh Hòa, giới thiệu văn hóa cộng đồng dân tộc Chăm Bà-la-môn với nghệ thuật dân ca dân vũ, dân nhạc gắn với đền tháp; trình diễn, giới thiệu nghệ thuật Gốm Bàu Trúc; chương trình giao lưu văn hóa Nam Bộ, các dân tộc Tây Nguyên, các dân tộc các tỉnh miền núi phía bắc…

Tại các không gian giao lưu văn hóa này, có các hoạt động như giao lưu dân ca, dân vũ, trò chơi dân gian các dân tộc Nam Bộ (Cần Thơ và Vĩnh Long), giới thiệu nghệ thuật Đờn ca tài tử, nghề truyền thống và nghệ thuật truyền thống dân tộc Khmer, giao lưu dân ca, dân vũ, trò chơi dân gian, ẩm thực, du lịch, đặc sản địa phương… của các nhóm đồng bào các dân tộc Tây Nguyên cũng như các tỉnh miền núi phía Bắc.

Sau 7 ngày diễn ra, Tuần "Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam" đã khép lại một hành trình ấn tượng, mang đến không gian hội tụ của văn hóa, nghệ thuật, ẩm thực, thể thao và niềm tự hào dân tộc.