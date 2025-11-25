'Đệ nhất mỹ nhân' Diễm Hương U60 từ Mỹ về Việt Nam họp lớp và chuyện chưa kể...
Nhiếp ảnh gia Đoàn Minh Tuấn chia sẻ về tình bạn, kỷ niệm đẹp thời sinh viên và cuộc sống viên mãn của thế hệ diễn viên huyền thoại như Diễm Hương, Mộng Vân, Thiệu Ánh Dương...
Mới đây, "Đệ nhất mỹ nhân" Diễm Hương bất ngờ về Việt Nam dự buổi họp lớp cùng Mộng Vân, Thiệu Ánh Dương và các đồng khóa từ Trường Điện ảnh Việt Nam phân hiệu 2, nay là Đại học Sân khấu Điện ảnh TPHCM. Các thành viên từng cùng học và bước vào nghề từ cuối thập niên 1980 nay đã ngoài 50-60 tuổi.
Khóa học năm ấy chỉ có 18 người, sau hơn 30 năm mỗi người một ngả, việc tụ họp đông đủ rất khó khăn. Lần này, buổi họp thiếu Lý Hùng vì đang du lịch Singapore và Lê Tuấn Anh đang ở Mỹ.
Chia sẻ với VietNamNet , nhiếp ảnh gia Đoàn Minh Tuấn cho biết cuộc họp lớp không định kỳ cũng không cố định thời gian vì mỗi người đều ở những nơi khác nhau. Có người ở Việt Nam, có người sinh sống ở Mỹ. Tuy nhiên, mỗi lần Thanh Huyền và Vân Anh từ Mỹ về Việt Nam lại là cớ để mọi người tụ họp. Diễm Hương đi đi về về giữa Việt Nam và Mỹ, khi nào tất cả về Việt Nam đông đủ, mọi người lại gặp mặt.
Tình bạn vẫn vẹn nguyên như thời sinh viên
Chia sẻ với VietNamNet về cảm xúc gặp lại các bạn học cũ sau 30 năm, đặc biệt là Diễm Hương - người hiếm khi xuất hiện, nhiếp ảnh gia Đoàn Minh Tuấn cho biết khi công việc nhiều, mỗi người một việc nhưng khi mọi thứ ổn định, cuộc sống thành đạt họ có nhiều thời gian, mở lòng hơn. Các cựu sinh viên thấy tin tưởng, quý mến nhau.
Những gì hồn nhiên nhất của lứa tuổi ngày xưa lại xuất hiện ngay cả khi các đồng môn đã trên dưới 50. Sự hồn nhiên, dễ thương và tính cách cá nhân của mỗi người ngày xưa lại ùa về. Không còn vướng bận cuộc sống gia đình hay công việc, họ "xả" ra hết để nhớ lại thời sinh viên. Khi gặp nhau, họ nhảy múa, ca hát, đùa giỡn như trẻ con quên cả tuổi tác.
Đoàn Minh Tuấn nhớ lại thời kỳ những năm 80-90, cơ sở vật chất không có nhiều điều kiện thuận lợi như bây giờ, khi có đoàn phim vào trường mời tham gia, kể cả vai quần chúng chỉ lướt qua, các sinh viên cũng ngồi chờ từ sáng đến chiều. Dù cát-sê ít nhưng vẫn rất vui. Thời kỳ đấy, mọi người được lên màn hình là thấy sung sướng. Anh nghĩ thế hệ diễn viên sau này khó có được sự mộc mạc, trong sáng và hồn nhiên như vậy.
Diễm Hương - "cô gái cao su" và những bộ ảnh lịch kinh điển
Nói về điều tạo nên sức hút đặc biệt của thế hệ diễn viên thập niên 1990, Đoàn Minh Tuấn phân tích họ đều có sắc thái riêng và sức hút của mỗi người rất riêng biệt nên khán giả vẫn nhớ đến. Ngày xưa, họ bước vào nghề khó khăn hơn nhưng lại tạo những dấu ấn đặc biệt, những dấu ấn cá nhân rõ nét hơn bây giờ.
May mắn học cùng trường, cùng khóa Đoàn Minh Tuấn có nhiều kỷ niệm đẹp khi thực hiện các bộ ảnh lịch cho Diễm Hương và Mộng Vân . Tất cả khi ấy đều học năm thứ nhất, rủ nhau chụp hình cho báo chí. Lịch thời đó là sản phẩm văn hóa rất mạnh, mọi người đón chờ hình diễn viên nên hứng thú mỗi khi chụp hình.
Mỗi lần đi chụp ảnh vui và hồi hộp vì trước đây chụp bằng phim, không được tham khảo nhiều về kỹ thuật. Một lần bấm ảnh phải chắc tay mới có tấm ảnh đẹp.
Vui nhất là lần chụp Diễm Hương. Anh kể các bạn cùng khóa gọi vui là "cô gái cao su" vì Diễm Hương trông gầy gò nhưng rất dẻo dai, có thể chụp hình từ 7h sáng đến 5h chiều, thay vô số bộ quần áo mà không mệt. Nhiều khi nhiếp ảnh gia đứng còn mệt, đến chiều lơ mơ mà cô vẫn minh mẫn còn nhắc ngược lại. Lúc đấy, Đoàn Minh Tuấn cảm phục sức làm việc, nhiệt huyết và sự nghiêm túc của Diễm Hương.
Cuộc sống viên mãn sau giải nghệ
Suốt thời gian qua, Đoàn Minh Tuấn vẫn liên lạc với các bạn học cũ nhưng không thường xuyên vì không hoạt động nghệ thuật nhiều như trước. Họ giải nghệ để có điểm dừng, ưu tiên cho gia đình nhiều hơn. Diễn viên Ngọc Hiệp làm chung công ty nên anh gặp nhiều hơn.
Anh nói cuộc sống hiện tại của Diễm Hương cũng như các đồng môn sau giải nghệ đều rất viên mãn. Gia đình ổn định, con cái khôn lớn trưởng thành. Đặc biệt con cái đều giỏi và ngoan là điểm chung của các thành viên trong lớp.
Đoàn Minh Tuấn cho biết trong lớp diễn viên, Thiệu Ánh Dương và Ngọc Hiệp là 2 người có giải thưởng nhiều nhất. Thiệu Ánh Dương tham gia nhiều phim ở phía Bắc. Năm 97-98, anh chuyển hướng theo nghề luật sư. Đoàn Minh Tuấn nghĩ rất hợp lý vì Thiệu Ánh Dương có khiếu về hùng biện và thành công với ngã rẽ mới này nên không có gì phải tiếc nuối khi rời xa nghệ thuật.
Anh nói mọi người khi vào Trường Điện ảnh Việt Nam đều đam mê nghệ thuật và nghề. Đương nhiên, họ có những giây phút nhớ nghề nhưng không đến mức phải chạnh lòng vì đều chủ động trong con đường chuyển hướng của mình.
Hỏi về dự định thực hiện bộ ảnh kỷ niệm cho cả lớp, anh cho biết chưa nghĩ đến chuyện chụp bộ hình chỉn chu. Khi gặp nhau, mọi người dành thời gian ngồi nói chuyện, chụp chỉ để kỷ niệm ngày gặp mặt.
