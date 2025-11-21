65 mâm cỗ đoàn viên: Văn hóa 'cộng đồng' được vun đắp từ bữa cơm làng Hổ

Những ngày qua, câu chuyện hơn 400 hộ gia đình ở làng Hổ (thôn Xuyên Hử, xã Khúc Thừa Dụ, TP Hải Phòng) cùng nhau ăn bữa cơm chung tại Nhà văn hóa thôn đã để lại ấn tượng đẹp về tình làng nghĩa xóm và ấm tình người sâu lắng. Đây cũng là lần đầu tiên, người dân trong làng ăn chung bữa cơm trong ngày Hội đại đoàn kết toàn dân.

Bữa cơm này không chỉ là một bữa ăn thuần túy, đó còn là tình người, là hơi ấm quê hương thấm vào từng chén nước, từng bát canh.

Những tiết mục văn nghệ của các tầng lớp nhân dân thôn Xuyên Hử.

Theo chính quyền địa phương, thôn Xuyên Hử còn có tên gọi là Làng Hổ, đây là tên làng cổ có từ thời xa xưa. Trong dòng chảy, phát triển của làng, người dân địa phương đã chứng kiến nhiều sự đổi thay, biến cố và những biến cố đó đã trở thành sự kiện lịch sử một thời của thôn…

Theo ghi nhận của PV, ngay từ sớm, Nhà văn hóa thôn Xuyên Hử đã tất bật những bước chân đi lại trong tiếng cười nói bà con. Những câu chuyện được sẻ chia thật rôm rả của người dân càng khiến cho không khí ngày Hội đại đoàn kết toàn dân thêm ý nghĩa.

Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở thôn Xuyên Hử.

Cô Bùi Thị Lạng phấn khởi nói: "Hôm nay bản thân tôi cùng nhân dân trong thôn được tham dự ngày hội, được cùng nhau ăn bữa cơm chung khiến ai cũng phấn khởi. Đây không chỉ niềm tự hào, niềm vui mà nó còn thể hiện sự gần gũi, qua đó tạo thắ chặt đoàn kết cùng nhau chung sức, chung lòng xây dựng quê hương mới".

Cùng chung niềm vui trong ngày Hội đại đoàn kết toàn dân, ông Lê Anh Đáo tâm sự, bản thân ông sinh ra tại mảnh đất này và từ những năm 1964, ông rời làng Hổ đi thoát ly. Đến năm 2021, ông về quê sinh sống và tham gia mọi sinh hoạt của làng. Hôm nay là ngày vui của làng, là cơ hội để bản thân được gặp lại đông đủ mọi người trong thôn khiến ông rất vui, phấn khởi từ ngày về quê sinh sống đến giờ.

Bộ phận hậu cần chuẩn bị 65 mâm cỗ tại Nhà văn hóa thôn.

Cũng theo ông Đáo, việc thôn tổ chức bữa cơm đoàn viên có sự chung vui cả làng, đó là sự nỗ lực lớn của cán bộ thôn và sự đồng thuận các tầng lớp nhân dân. Không phải nơi nào, thôn nào cũng tổ chức được bữa cơm như thế này.

"Bản thân tôi rất vui và vui hạnh phúc khi lần đầu tiên được ngồi ăn chung với người trong làng bữa cơm thân mật, gần gũi, ấm tình người. Tôi mong những bữa cơm đoàn kết, sum họp của cả làng như thế này sẽ được duy trì, mở rộng. Bữa cơm cơm này không chỉ là nét đẹp miền quê mà còn thắt chặt tình làng, nghĩa xóm…", ông Đáo tâm sự.

Hình ảnh người dân làng Hổ vui vẻ, phấn khởi dự bữa cơm chung tại Nhà văn hóa thôn.

Với hơn 10 năm làm cỗ thuê ở nhiều nơi, nhưng chưa khi nào anh Nguyễn Văn Phúc và gia đình nhận được "đơn hàng" lên đến tận 65 mâm cỗ đông người ăn. Theo anh trước đây vào ngày Hội đại đoàn kết toàn dân, thôn Xuyên Hử sẽ chia về các đội ăn nhỏ lẻ. Tuy nhiên năm nay được sự quan tâm của Ban Công tác mặt trận thôn, nên cả làng tổ chức bữa cơm đoàn viên tại Nhà văn hóa và sự kiện này được người dân ủng hộ, hưởng ứng, đồng tình.

"Để chuẩn bị cho bữa cơm đoàn viên 65 mâm cỗ, ngay từ buổi sáng chúng tôi mua lợn thịt, sau đó nhờ khoảng 10 người anh em họ hàng làm giúp và những người này đều thường xuyên làm cỗ. Mỗi người đảm nhận công việc, công đoạn khác nhau và đến đầu giờ chiều, chúng tội vận chuyển dần ra nhà văn hóa bày sẵn ra bàn. Sau khi đợi họp xong, cả làng tổ chức liên hoan", anh Phúc nói.

Lần đầu tiên, người dân thôn Xuyên Hử cùng nhau ăn chung bữa cơm trong ngày Hội đại đoàn kết toàn dân tộc.

Anh Phúc cho biết thêm, bữa cơm liên hoan của người dân làng Hổ là cỗ bình dân và thực phẩm chính từ lợn. Sau đó, sẽ chế biến ra các món ăn dân giã phù hợp với người dân địa phương…

Trao đổi với PV, bà Vũ Thị Đát – Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác mặt trận thôn Xuyên Hử cho hay, những năm trước đây, mỗi khi đến ngày Hội đại đoàn kết toàn dân, ngoài việc tổ chức các hoạt động thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ, thôn sẽ vận động, xã hội hóa kinh phí. Tiếp đó, Ban Công tác mặt trận thôn sẽ chuyển kinh phí đó về các đội sản xuất để tổ chức bữa cơm liên hoan. Tuy nhiên năm nay ăn, cả làng sẽ ăn liên hoan tập chung.

Bữa cơm ấm tình người, làng xóm và kết đoàn của người dân làng Hổ.

Để chuẩn bị bữa cơm này. Ban Công tác mặt trận thôn tổ chức họp mở rộng đến tất cả các chi hội đoàn thể, Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp, đội trưởng sản xuất… để lấy ý kiến tham gia. Khi nhận được sự đồng thuận, công tác phân công nhiệm vụ cho từng thành viên phụ trách được tiến hành. Đặc biệt, bữa ăn chung của cả làng chủ yếu vận động xã hội hóa, còn lại mỗi người tham gia đóng góp số tiền không đang kể.

"Bữa cơm này là sự sum họp, tập hợp toàn thể các tầng lớp nhân dân của làng và giúp mọi người xích lại gần nhau hơn. Tôi mong rằng, sau ngày Hội đại đoàn kết toàn dân và bữa cơm đoàn viên này, tình làng nghĩa xóm trong thôn được tăng cường, mọi người đoàn kết hơn nữa để xây dựng quê hương làng Hổ nói riêng, xã Khúc Thừa Dụ nói chung ngày càng phát triển đi lên.

Đây cũng là bữa cơm làng Hổ ấm áp nghĩa tình, như giữ lại hương vị của quê để người đi xa thêm nhớ, người ở gần càng thêm gắn bó...", Bí thư Chi bộ thôn Xuyên Hử bày tỏ.

Xem clip bữa cơm kết đoàn của người dân làng Hổ: