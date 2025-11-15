Con trai Phó Giám đốc của NSND Hồng Vân bỏ Mỹ về Việt Nam giờ ra sao?

Diễn viên Khôi Nguyên chia sẻ với phóng viên VietNamNet sẽ tham gia vở Nguyệt hạ - tác phẩm dự thi Liên hoan quốc tế sân khấu thử nghiệm 2025 của Sân khấu kịch Hồng Vân - với vai Romeo.

Vở Nguyệt hạ kể về một đôi tình nhân bị cấm đoán, trốn vào hang đá định tự tử, được linh hồn Romeo và Juliet cứu sống đồng thời ban cho "giọt máu của tình yêu nghệ thuật".

Nhưng rồi người chồng bị giết, người vợ hóa điên. Trước khi chết, ông để lại di nguyện tổ chức đám cưới cho con tại chính hang động này. Nhiều năm sau, người vợ thực hiện lời hứa, biến bi kịch thành một lễ cưới dưới ánh trăng.

"Tôi - vai Romeo cùng Juliet là những đứa con tinh thần của Shakespeare, cũng là hiện thân cho tình yêu vĩnh cửu và trong sáng. Trong câu chuyện này, cả hai có sứ mệnh đi khắp thế gian giải cứu và bảo vệ những tình yêu bất hạnh vì họ không muốn bi kịch tình yêu của mình tái diễn ở bất cứ đâu với bất kỳ ai", con trai NSND Hồng Vân nói.

Khôi Nguyên vào vai linh hồn của Romeo. Ảnh: Sân khấu kịch Hồng Vân

Những ngày qua, Khôi Nguyên và ê-kíp vẫn tập vở mới đều đặn và ngày càng đi vào chi tiết. Tập thể đang hướng đến đêm công diễn đầu tiên với tinh thần hăng say nhất.

Anh cho biết đây là một trong những thử thách lớn nhất từ khi trở lại diễn xuất. Các diễn viên được yêu cầu cao từ diễn xuất, vũ đạo, ca hát đến khả năng thoại song ngữ - yếu tố đặc sắc của vở diễn lần này.

Kể từ khi về nước vào tháng 4/2024, Khôi Nguyên dần trở thành cái tên quen thuộc tại Sân khấu kịch Hồng Vân. Trước Nguyệt hạ, anh từng góp mặt trong các vở: Tình sử Thăng Long, Căn phòng câm lặng, Ai kế tiếp, Gã thợ may, Phục diện pháp y và sắp tới là Bắt cá ba tay .

Khôi Nguyên trong vở mới "Bắt cá ba tay" - tên cũ là "Số đào hoa". Ảnh: Sân khấu kịch Hồng Vân

"Tôi 'bén duyên' lại với nghiệp diễn khi các vở mới của sân khấu cần kép trẻ. Ngoài sân khấu, tôi cũng may mắn được tham gia 3 dự án điện ảnh mà hai trong số đó sẽ ra mắt trong năm 2026", 9X cho hay.

Anh làm việc tại sân khấu do mẹ điều hành với nhiều cương vị, từ quản lý - với chức danh Phó Giám đốc đến diễn viên, đạo diễn và cố vấn nghệ thuật.

Hiện, NSND Hồng Vân phụ trách chính về chuyên môn còn Khôi Nguyên cố vấn nghệ thuật và quán xuyến gần như toàn bộ hoạt động vận hành sân khấu.

Dù điều hành sân khấu của mẹ, đôi bên vẫn ký hợp đồng, được trả lương và đóng bảo hiểm như mọi quan hệ lao động khác. Anh được trả đúng mức lương thị trường chứ không "sộp" hơn.

Nam diễn viên vừa đón tuổi mới bên gia đình. Ảnh: NVCC

Khi hỏi về thực tiễn làm nghề ở Việt Nam, Khôi Nguyên nói luôn ý thức việc môi trường nào cũng có những thử thách riêng. Từ khi về nước, anh đều làm việc với tinh thần nghiêm túc nhất, chưa bao giờ qua loa hay ỷ lại.

Nam diễn viên nói vui: "Chắc vì vậy nên tôi không có "mộng" nào để "vỡ". Và dù nhanh hay chậm, tôi luôn có những hoạch định của riêng mình".

Hiện tại, Khôi Nguyên cảm nhận rõ đã vào guồng công việc, đan xen giữa làm phim (với vai trò đạo diễn, biên kịch) và diễn xuất, quản lý sân khấu kịch.

"Với mong muốn được làm cả hai lĩnh vực "gần mà xa" này, tôi nghĩ đây đang và sẽ là nền móng cho định hướng tương lai", 9X chia sẻ.