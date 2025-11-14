Từ ngày 18 - 24/11 nhiều hoạt động hấp dẫn trong Tuần Đại đoàn kết các dân tộc năm 2025 diễn ra tại Hà Nội





Từ ngày 18 đến ngày 24/11/2025, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Hà Nội) sẽ diễn ra Tuần "Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam" năm 2025 và Ngày hội Văn hóa dân tộc Mường lần thứ II, năm 2025. Sự kiện do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo, phối hợp cùng các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức.

Theo BTC Tuần "Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam" năm 2025 và Ngày hội Văn hóa dân tộc Mường lần thứ II, năm 2025 sẽ có sự tham gia của khoảng hơn 200 đồng bào của 18 dân tộc ở các địa phương tham gia, gồm: Tày, Nùng, Dao, Mông, Mường, Lào, Thái, Khơ Mú, Tà Ôi, Ba Na, Cơ Tu, Xơ Đăng, Gia Rai, Raglai, ÊĐê, Khmer, Kinh, Chăm Ba-la-môn của các địa phương: Hà Nội, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Phú Thọ, Sơn La, Huế, Gia Lai, Quảng Ngãi, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Cần Thơ…; Đoàn nghệ nhân đồng bào, diễn viên quần chúng của một số địa phương, các Hiệp hội Du lịch, công ty lữ hành, du khách trong nước và quốc tế.

Chương trình Khai mạc Tuần "Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam" năm 2025 và Ngày hội Văn hóa dân tộc Mường lần thứ II, năm 2025 sẽ là hoạt động điểm nhấn trong sự kiện.

Chương trình khai mạc sẽ diễn ra vào tối ngày 24/11/2025 khẳng định sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, từ đó góp phần tôn vinh, bảo tồn, gìn giữ và phát huy giá trị di sản văn hóa của cộng đồng 54 dân tộc, xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, đồng thời tạo điểm nhấn văn hóa du lịch giới thiệu hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Ngày hội văn hóa dân tộc Mường lần thứ II (diễn ra từ ngày 22 - 24/11 tại Sân Lễ hội, Khu các làng dân tộc III) là hoạt động có ý nghĩa nhằm tôn vinh, giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc Mường trong nền văn hóa thống nhất, đa dạng của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam; tạo điều kiện để các địa phương giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trong việc bảo tồn, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ngày hội cũng là dịp giới thiệu quảng bá tới doanh nghiệp, bạn bè trong nước và quốc tế về tiềm năng, thế mạnh phát triển văn hóa, thể thao và du lịch và di sản văn hóa dân tộc Mường trong công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển.

Với chủ đề "Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mường trong kỷ nguyên mới", Ngày hội văn hóa dân tộc Mường lần thứ II sẽ có nhiều hoạt động hấp dẫn như: Liên hoan văn nghệ quần chúng; Trình diễn trang phục; Trình diễn, giới thiệu trích đoạn lễ hội, nghi thức sinh hoạt văn hoá truyền thống dân tộc Mường; Trưng bày giới thiệu, quảng bá văn hoá truyền thống dân tộc Mường các địa phương; Trình diễn, giới thiệu nghề thủ công truyền thống dân tộc Mường…

Trong khuôn khổ của Tuần "Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam" còn diễn ra nhiều hoạt động như: Hội thảo khoa học về "Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch"; chương trình quảng bá, giới thiệu văn hóa Việt Nam đến bạn bè quốc tế tại "Ngôi nhà chung"; Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc…

Ngoài ra còn có các hoạt động mang đậm sắc màu văn hóa lễ hội, trình diễn, giao lưu, giới thiệu văn hóa của các dân tộc. Theo đó, chương trình sắc màu văn hóa sông nước Vĩnh Long gồm: Không gian giới thiệu và thực hành di sản, nghề truyền thống; Hoạt động trưng bày triển lãm thực và ảo chủ đề "Vĩnh Long - Kết tinh quá khứ - Kiến tạo tương lai"; không gian giới thiệu quảng bá du lịch, ẩm thực, triển lãm hình ảnh và trưng bày sản phẩm OCOP của tỉnh Vĩnh Long…

Không gian văn hóa đền tháp của đồng bào Chăm tỉnh Khánh Hòa, với nhiều hoạt động giao lưu văn hóa vùng miền gồm: Giao lưu văn hóa Nam Bộ, giao lưu văn hóa các dân tộc Tây Nguyên, giao lưu văn hóa các dân tộc phía Bắc, với nhiều hoạt động như: giao lưu dân ca, dân vũ, trò chơi dân gian các dân tộc; giới thiệu nghề truyền thống và nghệ thuật truyền thống; giới thiệu văn hóa, du lịch, đặc sản địa phương…

Theo Ban tổ chức, Tuần "Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam" được tổ chức nhằm góp phần bảo tồn, phát huy và lan tỏa truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc; tôn vinh di sản văn hóa phong phú của các dân tộc Việt Nam; tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch thiết thực, ý nghĩa nhằm chào mừng Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23/11). Qua đó khẳng định tinh thần đại đoàn kết dân tộc là di sản văn hóa quý báu, được hun đúc qua hàng nghìn năm lịch sử dựng nước và giữ nước, thể hiện giá trị bền vững của sự gắn bó keo sơn giữa các dân tộc anh em trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển Tổ quốc, đặc biệt trong giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước hiện nay.

Thông qua các hoạt động trải nghiệm văn hóa truyền thống thực tế cùng các chủ thể văn hóa, giao lưu ẩm thực dân tộc... giới thiệu một cách sinh động, hấp dẫn các giá trị văn hóa truyền thống của Việt Nam đến bạn bè quốc tế, tăng cường quan hệ hữu nghị, thể hiện lòng hiếu khách, giúp bạn bè quốc tế hiểu biết sâu sắc về văn hóa Việt Nam; khẳng định sự phong phú, đa dạng, thống nhất của bản sắc văn hóa Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế góp phần củng cố niềm tự hào dân tộc và nâng cao nhận thức cộng đồng về vai trò trong việc bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa trong bối cảnh hội nhập quốc tế.