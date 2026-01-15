Tin vui của Tùng Dương và nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung

Ca sĩ Tùng Dương, Đức Phúc biểu diễn tại VTV Countdown 2026 GĐXH - Chương trình VTV Countdown 2026 với chủ đề "Tự hào Việt Nam" được truyền hình trực tiếp vào lúc 22h ngày 31/12 trên VTV1.

Tùng Dương mới đây đã khoe tin vui chung của anh và nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung tại lễ trao giải "Đẹp Awards 2025". Theo đó, họ đã được giải cho hạng mục "The Outstanding collaboration of the year" (Sự cộng tác nổi bật trong năm). Đây là một phần thưởng xứng đáng dành cho hai nghệ sĩ có nhiều cống hiến cho khán giả trong năm qua.

Tùng Dương viết: "Chúc mừng bạn và tôi khi năm qua đã thông qua âm nhạc lan tỏa tình yêu đất nước tới những con người đang dựng xây đất nước ngày hôm nay, ngày mai và muôn đời sau … vẫn viết tiếp câu chuyện đất nước với lòng biết ơn".

Tùng Dương và nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung giành giải thưởng ý nghĩa của Đẹp Awards.

Đúng như lời chia sẻ của ca sĩ Tùng Dương, năm 2025, nam ca sĩ và nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đã thực sự có những đóng góp lớn cho nền âm nhạc nước nhà. Đặc biệt, trong 2 đại lễ A50 và A80, họ là những nghệ sĩ năng nổ hoạt động và có rất nhiều sản phẩm âm nhạc có sức lan tỏa lớn.

Tùng Dương và nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đã kết hợp cùng nhau qua 2 ca khúc đình đám: Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai và Viết tiếp câu chuyện hòa bình. Nói về ca khúc "Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai", Tùng Dương đã chia sẻ niềm vui khi ca khúc này trở thành hits được nhiều khán giả yêu mến. "Tôi rất vinh dự, tự hào khi MV về tình yêu đất nước của mình và Chung được khán giả đón nhận. Ca khúc "Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai" đã lan tỏa thông điệp yêu nước đến khắp mọi người. Đặc biệt, trong những ngày tháng lịch sử của đất nước thì những thành tích này càng khiến tôi thêm vinh dự và hạnh phúc.

Nếu "Tái sinh" là ca khúc về tình yêu có sức hút và tạo viral trên mạng xã hội là niềm vui thì việc MV "Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai" viral với tôi lại là một điều cực kỳ ý nghĩa. Đó là giọng hát của tôi, tình yêu quê hương đất nước của tôi được vang lên và truyền đến khắp đồng bào. Và hạnh phúc nhất là sự yêu thương, ủng hộ của khán giả hòa chung với tình yêu nước ấy đã trở thành động lực cho tôi yêu thêm công việc của mình hơn. Tôi hiểu được rằng việc làm của tôi ý nghĩa hơn bao giờ hết", Tùng Dương trả lời Gia đình&Xã hội.

Ca sĩ Tùng Dương ngày càng thăng hoa trong sự nghiệp, được khán giả mến mộ.

Còn về phía nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung khi được hỏi về hoàn cảnh ra đời ca khúc này, trong cuộc họp báo chiều 14/8, 'cha đẻ' hit "Viết tiếp câu chuyện hòa bình" nói: "Tôi viết bài hát này vào tháng 7/2025, thời điểm ghi nhận nhiều sự kiện trong đời sống xã hội. Tôi có niềm tin rằng những thay đổi đó là nền tảng để đất nước phát triển mạnh mẽ hơn trong tương lai gần. Từ niềm tin đó, tôi đã có cảm hứng viết một bài hát về Việt Nam trong thời kỳ chuyển mình, sẵn sàng bước vào kỷ nguyên mới, chúng ta với vai trò người trẻ đóng góp sức lực và khả năng gì cho đất nước, và viết bài hát này, với sắc thái hoàn toàn khác với "Viết tiếp câu chuyện hòa bình" từng rất thành công".

Ngoài ra, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung còn tiết lộ lý do chọn Tùng Dương hát "Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai". "Đây là bài hát rất đặc biệt, không nói tên ra thì ít ai nghĩ là bài hát được viết bởi Nguyễn Văn Chung vì các bài hát trước mà tôi viết thường có tiết tấu chậm, buồn, cảm xúc nhẹ nhàng sâu lắng… Còn bài này thì nguồn năng lượng như được bứt phá và bung ra. Viết xong, tôi nghĩ ngay đến Tùng Dương và khi nghe tôi ngỏ ý thì Tùng Dương bảo: "Đưa tớ hát cho", nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung kể.

