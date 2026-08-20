Cả đời vật lộn kiếm tiền, doanh nhân U60 khuyên người trẻ: Có một thứ càng sớm hiểu càng dễ giàu

John.D là một doanh nhân giàu có nổi tiếng, ông lớn lên trong nghèo khó nhưng thành công xây dựng đế chế cho riêng mình khi về già. Và ông cũng đưa ra những lời khuyên sâu sắc đến thế hệ Z, theo Nhịp sống thị trường.

Lớn lên trong nghèo khó, sớm hiểu giá trị của tri thức

John D. sinh ra trong một gia đình có thu nhập thấp ở vùng Trung Tây nước Mỹ. Tuổi thơ của ông gắn với những ngày chứng kiến mẹ phải làm việc quần quật để nuôi các con, thậm chí cùng lúc đảm nhận nhiều công việc.

Dù cuộc sống khó khăn, mẹ John vẫn luôn chú trọng việc học của các con. Bà từng nói với ông rằng dù sau này muốn trở thành ai hay lựa chọn công việc nào, việc học vẫn là nền tảng quan trọng để thay đổi cuộc đời.

Lời dạy ấy trở thành động lực để John theo đuổi con đường học vấn. Sau khi tốt nghiệp đại học, ông bắt đầu làm việc tại một công ty tiếp thị.

Nhờ chăm chỉ, ham học hỏi và không ngại đảm nhận những nhiệm vụ khó, John nhanh chóng được thăng chức. Chỉ sau khoảng 7 năm, ông đã trở thành phó chủ tịch công ty.

Thế nhưng, thay vì hài lòng với vị trí đang có, ở tuổi 30, John quyết định bước ra khỏi vùng an toàn để thành lập doanh nghiệp riêng.

John hiểu rằng một cá nhân khó có thể làm tất cả mọi việc. Vì thế, John tập trung xây dựng một đội ngũ giỏi và tin tưởng những người đồng hành cùng mình. Ảnh minh họa

Ba thập kỷ bền bỉ và một quyết định khiến cuộc đời thay đổi

Khởi nghiệp chưa bao giờ là chuyện dễ dàng. John phải đối mặt với áp lực tài chính, cạnh tranh và vô số lần đứng trước nguy cơ thất bại.

Ông hiểu rằng một cá nhân khó có thể làm tất cả mọi việc. Vì thế, John tập trung xây dựng một đội ngũ giỏi và tin tưởng những người đồng hành cùng mình.

Trong khoảng 30 năm tiếp theo, ông không ngừng phát triển doanh nghiệp. Từ một công ty nhỏ, doanh nghiệp của John dần mở rộng, sở hữu mạng lưới khách hàng ở nhiều nơi và đạt giá trị lên tới hàng triệu USD.

Nhưng điều đáng chú ý nhất trong câu chuyện của ông lại xảy ra khi bước sang tuổi 60. John nhận được lời đề nghị mua lại công ty với mức giá hấp dẫn. Sau nhiều ngày cân nhắc, ông quyết định bán.

Với John, đây không phải là sự đầu hàng trước tuổi tác mà là một cách lựa chọn cuộc sống. Sau hàng chục năm làm việc, ông nhận ra mình đã đến lúc cần dành thời gian cho gia đình, chăm sóc các cháu và thực hiện những chuyến du lịch mà trước đây chưa có cơ hội.

Nhờ tài sản tích lũy được cùng khoản đầu tư trên thị trường chứng khoán, John bước vào tuổi nghỉ hưu với tâm thế tương đối thoải mái.

Người trẻ muốn giàu không chỉ cần tham vọng

Từ trải nghiệm của mình, John cho rằng thế hệ trẻ có nhiều lợi thế hơn những thế hệ trước, đặc biệt nhờ công nghệ và khả năng tiếp cận thông tin.

Tuy nhiên, lợi thế đó cũng đi kèm một thách thức: nhiều người trẻ dễ nóng vội, muốn thành công nhanh nhưng lại thiếu kiên nhẫn để tích lũy từng bước. Theo ông, muốn xây dựng cuộc sống vững vàng, người trẻ cần ghi nhớ 4 điều.

John tin rằng người sẵn sàng học hỏi sẽ luôn có cơ hội thích nghi, ngay cả khi hoàn cảnh thay đổi. Ảnh minh họa

Không ngừng học hỏi để không bị bỏ lại

Thị trường lao động thay đổi từng ngày. Một kỹ năng từng có giá trị hôm nay có thể trở nên lỗi thời trong vài năm tới.

Vì vậy, học tập không nên kết thúc sau khi rời giảng đường. Đọc sách, học kỹ năng mới, cập nhật công nghệ và quan sát những thay đổi của thị trường đều là cách giúp mỗi người duy trì năng lực cạnh tranh.

John tin rằng người sẵn sàng học hỏi sẽ luôn có cơ hội thích nghi, ngay cả khi hoàn cảnh thay đổi.

Xây dựng những mối quan hệ chất lượng

Thành công hiếm khi là hành trình của một người đơn độc. Những người bạn, đồng nghiệp, đối tác và người cố vấn phù hợp có thể mang đến kiến thức, cơ hội cũng như những góc nhìn mà một cá nhân khó tự mình có được.

Thay vì chạy theo số lượng, người trẻ nên xây dựng những mối quan hệ lành mạnh, dựa trên sự tôn trọng và giá trị hai bên cùng tạo ra.

Tiết kiệm và đầu tư càng sớm càng tốt

Một trong những khác biệt lớn giữa người có nền tảng tài chính vững vàng và người thường xuyên rơi vào cảnh thiếu trước hụt sau nằm ở thói quen quản lý tiền.

Không cần chờ đến khi có mức thu nhập thật cao mới bắt đầu tiết kiệm. Quan trọng là hình thành thói quen dành một phần thu nhập cho tương lai, đồng thời tìm hiểu những kênh đầu tư phù hợp với khả năng chịu rủi ro của bản thân.

Thời gian chính là một lợi thế lớn. Bắt đầu sớm giúp tiền có thêm nhiều thời gian để tích lũy và tăng trưởng.

Biết hài lòng và biết khi nào nên dừng lại

Đây có lẽ là bài học đáng giá nhất sau hàng chục năm lập nghiệp của John. Tham vọng có thể giúp một người tiến về phía trước, nhưng nếu lúc nào cũng cảm thấy chưa đủ, con người rất dễ biến công việc và tiền bạc thành cuộc đua không có điểm kết thúc.

John không cho rằng người trẻ nên từ bỏ tham vọng. Ngược lại, ông khuyến khích họ nỗ lực hết sức khi còn có thể. Nhưng sau mỗi chặng đường, hãy biết nhìn lại những gì mình đã có và tự hỏi: "Điều này đã đủ với mình chưa?".

Bởi giàu có không chỉ là sở hữu một doanh nghiệp lớn hay tài khoản nhiều tiền. Một cuộc sống có thời gian cho gia đình, sức khỏe, sự tự do và tâm trí bình yên cũng là một dạng tài sản.

Sau cùng, bài học lớn nhất từ hành trình của John không phải là làm thế nào để trở thành triệu phú. Đó là hiểu rằng thành công cần được xây dựng bằng sự kiên trì, nhưng hạnh phúc lại phụ thuộc vào khả năng biết đủ và biết dừng đúng lúc.

Người trẻ càng hiểu điều này sớm, họ càng có cơ hội tránh được cuộc đua mệt mỏi chỉ để chứng minh bản thân với người khác.

Người trẻ hiện nay cũng không còn muốn giàu thật nhanh

Nhiều người trẻ bây giờ vẫn muốn kiếm nhiều tiền, nhưng không còn quá tin vào những con đường quá nhanh. Họ bắt đầu quan tâm hơn đến khả năng tồn tại lâu dài của một công việc, một mô hình kinh doanh hay một nguồn thu nhập. Thay vì hỏi "làm sao giàu thật sớm?", câu hỏi phổ biến hơn là "làm sao để không sụp giữa đường?", theo Thanh Niên Việt.

Đây không phải câu chuyện riêng của tài chính cá nhân. Nó phản ánh cách người trẻ đang nhìn lại toàn bộ mối quan hệ của mình với thành công.

Một thế hệ từng được truyền cảm hứng bởi tinh thần "all-in" (tiếng Việt hay gọi là "tất tay"), dốc toàn lực, chấp nhận mọi rủi ro để đi thật nhanh, giờ bắt đầu hiểu rằng đôi khi điều khó nhất không phải kiếm được tiền thật nhanh, mà là giữ cho cuộc sống của mình không trượt khỏi quỹ đạo quá nhiều lần.

Có lẽ điều thay đổi lớn nhất không nằm ở chuyện người trẻ bớt tham vọng hơn, mà là họ bắt đầu nhìn thành công theo một cách khác.

Một thời, thành công gắn với tốc độ: phải đi nhanh hơn, kiếm nhiều tiền hơn, đạt được nhiều thứ hơn trong thời gian ngắn hơn. Nhưng sau nhiều biến động kinh tế, nhiều lần chứng kiến những mô hình tưởng rất hào nhoáng rồi cũng lao dốc, nhiều người bắt đầu hiểu rằng cuộc sống không phải lúc nào cũng vận hành như một cuộc đua tăng trưởng liên tục.

Càng trưởng thành, người ta càng nhận ra không phải ai cũng có đủ may mắn, nguồn lực hay sức chịu đựng để liên tục "all-in" với rủi ro. Và ngay cả khi làm được, cái giá đôi khi không chỉ là tiền bạc, mà còn là sức khỏe tinh thần, các mối quan hệ và cảm giác an toàn rất cơ bản trong cuộc sống.

Vì thế, nhiều người trẻ bây giờ không còn quá say mê với hình dung phải giàu thật nhanh trước tuổi 30. Họ vẫn muốn sống tốt hơn, vẫn muốn kiếm nhiều tiền hơn, nhưng bắt đầu ưu tiên một kiểu phát triển ít biến động hơn, ít cực đoan hơn và có thể duy trì lâu dài hơn.