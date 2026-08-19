68 tuổi mới hiểu: Muốn tuổi già an yên hãy làm tốt 3 việc, đừng chỉ trông chờ vào con cái

Câu chuyện tuổi già dưới đây của ông Lưu, 68 tuổi, đến từ Trung Quốc, đã về hưu nhiều năm, chia sẻ trên Toutiao. Ông Lưu xác định ngay từ sớm rằng sẽ không sống cùng các con để tránh những mâu thuẫn không đáng có. Sau khi quan sát những người trạc tuổi sống xung quanh mình và trải nghiệm của bản thân, cụ ông U70 nhận ra những cách tốt nhất để sống bình yên, theo Thanh Niên Việt.

1. Sống một mình và tự chủ tài chính

Ngay từ khi nghỉ hưu, ông Lưu đã xác định phải có kế hoạch tài chính rõ ràng. Mỗi tháng, ngoài chi tiêu cần thiết, ông đều dành một khoản tiết kiệm để phòng khi đau ốm hoặc có việc đột xuất.

Theo ông, về già có tiền trong tay không có nghĩa là phải giàu có, mà quan trọng là đủ khả năng tự lo cho cuộc sống của mình. Cha mẹ có thể hỗ trợ con cái khi cần nhưng không nên dồn toàn bộ tài sản cho con rồi biến mình thành người phụ thuộc.

Ông cũng cho rằng cha mẹ và con cái thuộc hai thế hệ khác nhau, quan điểm sống khó tránh khỏi khác biệt. Vì vậy, nếu điều kiện cho phép, sống riêng nhưng vẫn giữ mối quan hệ gần gũi với con cái có thể giúp cả hai bên thoải mái hơn.

Theo ông Lưu, về già có tiền trong tay không có nghĩa là phải giàu có, mà quan trọng là đủ khả năng tự lo cho cuộc sống của mình. Ảnh minh họa

2. Có bạn bè và tích cực tham gia sinh hoạt chung

Sống một mình không có nghĩa là sống cô độc. Ông Lưu thường xuyên tham gia các hoạt động tại địa phương, đặc biệt là câu lạc bộ dành cho người cao tuổi.

Mọi người cùng nhau tập yoga, thái cực quyền, trồng rau, trò chuyện và chia sẻ những câu chuyện trong cuộc sống. Nhờ vậy, ngày nghỉ hưu của ông luôn có những hoạt động thú vị, không rơi vào cảnh quanh quẩn trong nhà.

Điều quan trọng là ông không phụ thuộc vào bạn bè. Họ giúp đỡ nhau khi cần nhưng vẫn tôn trọng cuộc sống riêng của mỗi người. Theo ông, ở tuổi này, có vài người bạn đồng hành, có thể trò chuyện và cùng làm những điều mình thích đã là một niềm vui lớn.

3. Đi du lịch, tận hưởng những điều mình từng bỏ lỡ

Khi còn trẻ, ông Lưu bận rộn với công việc và gia đình nên không có nhiều thời gian đi đây đó. Sau khi nghỉ hưu, ông quyết định dành một phần thời gian và tiền bạc để khám phá những vùng đất mới.

Ông thường đi du lịch cùng bạn bè. Mỗi chuyến đi giúp ông được ngắm cảnh đẹp, gặp gỡ những con người mới và trải nghiệm những điều trước đây chưa từng có cơ hội thử.

Với ông, tuổi già không nên chỉ là những ngày ở nhà chờ con cháu đến thăm. Khi sức khỏe còn tốt, hãy chủ động tìm kiếm niềm vui cho mình. Đó có thể là một chuyến đi, một sở thích mới, một buổi tập thể thao hay đơn giản là cuộc gặp gỡ với những người bạn thân thiết.

Khi có tài chính đủ vững, sức khỏe được duy trì, có bạn bè và những sở thích riêng, tuổi già vẫn có thể trôi qua nhẹ nhàng và đáng tận hưởng. Ảnh minh họa

Tuổi già bình yên bắt đầu từ sự chủ động

Người già có năng lực và thời gian sẽ không cảm thấy mình vô dụng; ngược lại, họ sẽ cảm thấy vẫn có giá trị và có thể đóng góp cho gia đình, làm cho cuộc sống tuổi già thêm ý nghĩa.

Tuy nhiên, nếu không thể tự chăm sóc bản thân hay giúp đỡ con cái, người già cũng không cần quá lo lắng. Hãy chú trọng vào việc chăm sóc bản thân, giữ cho tinh thần lạc quan, để con cái không phải lo âu. Cuộc sống của họ cũng bận rộn và cần có thời gian riêng cho gia đình mình.

Câu chuyện của ông Lưu cho thấy sống độc lập không đồng nghĩa với cô đơn. Khi có tài chính đủ vững, sức khỏe được duy trì, có bạn bè và những sở thích riêng, tuổi già vẫn có thể trôi qua nhẹ nhàng và đáng tận hưởng.

Con cái trưởng thành có cuộc sống riêng là điều tự nhiên. Cha mẹ không nhất thiết phải sống dựa vào con, cũng không cần chờ người khác mang hạnh phúc đến cho mình.

Tưởng có tiền là tuổi già an nhàn, đến lúc nghỉ hưu tôi mới cay đắng nhận ra sự thật GĐXH - Có lương hưu cao, 3 tỷ đồng tiền tiết kiệm và 1 căn nhà giữa thành phố, tôi từng nghĩ tuổi già của mình sẽ thật nhàn nhã cho đến khi thực sự nghỉ hưu.







