Cảm xúc thay đổi nhanh như chớp: 5 cung hoàng đạo nữ có trái tim cực kỳ nhạy cảm

Cung hoàng đạo Song Ngư: Nhạy cảm, dễ vui cũng dễ buồn

Trong số 12 cung hoàng đạo, Song Ngư thường được xem là cô nàng giàu cảm xúc và khá khó đoán. Tâm trạng của họ có thể thay đổi nhanh chóng, đôi khi chỉ vì một câu nói hay một hành động nhỏ từ người khác.

Song Ngư đang vui cũng có thể trào nước mắt, khóc sụt sùi chỉ vì chuyện nhỏ tẹo teo, nhưng ngay sau đó, Song Ngư lại có thể cười ha hả khi đối phương an ủi, kể chuyện cười, theo Tạp chí Bất động sản.

Điểm đặc biệt ở cung hoàng đạo này là họ thường không có xu hướng thể hiện sự tức giận bằng hành động mạnh.

Sự "mưa nắng" của Song Ngư chủ yếu đến từ một tâm hồn quá nhạy cảm. Khi yêu một cô nàng Song Ngư, điều quan trọng là cần kiên nhẫn và tinh tế để hiểu những thay đổi trong cảm xúc của cô ấy.

Trong số 12 cung hoàng đạo, Song Ngư thường được xem là cô nàng giàu cảm xúc và khá khó đoán. Ảnh minh họa

Cung hoàng đạo Sư Tử: Dịu dàng nhưng có thể "bùng nổ" bất ngờ

Sư Tử thuộc nhóm nguyên tố Lửa nên bên ngoài thường mạnh mẽ, thẳng thắn và đầy tự tin. Thế nhưng đừng nghĩ cô nàng này lúc nào cũng cứng rắn.

Sư Tử rất coi trọng lòng tự trọng và đặc biệt nhạy cảm với cách người khác đối xử với mình. Nếu bị xem nhẹ, tổn thương hoặc chứng kiến người thân, bạn bè bị đối xử không công bằng, sự dịu dàng thường ngày có thể nhanh chóng biến mất.

Một câu nói tưởng chừng vô tình đôi khi cũng đủ khiến tâm trạng của Sư Tử thay đổi. Đang vui vẻ, cô nàng có thể trở nên lạnh lùng hoặc nóng nảy chỉ trong chốc lát.

Tuy vậy, phía sau vẻ ngoài mạnh mẽ ấy vẫn là một trái tim nhiều tình cảm. Sư Tử phản ứng dữ dội phần lớn vì họ quan tâm quá nhiều đến những người và những điều mình trân trọng.

Cung hoàng đạo Nhân Mã: Đang vui vẫn có thể nổi giận vì bất công

Nhân Mã là một trong những cung hoàng đạo nữ có cá tính mạnh và tinh thần tự do rõ nét. Thuộc nhóm Lửa, cô nàng này thường nhiệt tình, vui vẻ, thích khám phá và không muốn bị người khác kiểm soát.

Nhưng chính sự thẳng thắn ấy cũng khiến cảm xúc của Nhân Mã đôi khi thay đổi rất nhanh. Đang vui vẻ trò chuyện, cô ấy có thể lập tức nổi nóng nếu chứng kiến chuyện bất công hoặc bị ai đó cố tình chèn ép.

Nhân Mã đặc biệt không thích cảm giác bị áp đặt. Nếu ai đó cố tình vượt qua giới hạn, cô nàng có thể từ một người đang dịu dàng, vui vẻ trở nên cực kỳ quyết liệt.

May mắn là cơn giận của Nhân Mã thường đến nhanh và qua cũng khá nhanh. Khi vấn đề được giải quyết, họ có thể lại trở về với vẻ vô tư, hài hước vốn có.

Nhân Mã là một trong những cung hoàng đạo nữ có cá tính mạnh và tinh thần tự do rõ nét. Ảnh minh họa

Cung hoàng đạo Kim Ngưu: Bình thường điềm tĩnh, tức giận thì khó ai cản nổi

Kim Ngưu thường được biết đến là một trong những cung hoàng đạo nữ khá điềm tĩnh và kiên nhẫn. Họ không dễ dàng bộc lộ mọi suy nghĩ, đặc biệt là những nỗi buồn hoặc tổn thương trong lòng.

Thế nhưng sự nhẫn nhịn nào cũng có giới hạn. Khi những điều khó chịu liên tục bị dồn nén và ai đó cố tình vượt qua ranh giới, Kim Ngưu có thể bùng nổ mạnh mẽ.

Đây cũng là thời điểm người khác dễ thấy một phiên bản hoàn toàn khác của cô nàng này. Từ bình tĩnh, nhẹ nhàng, Kim Ngưu có thể trở nên cứng rắn và quyết liệt để bảo vệ quan điểm hoặc quyền lợi của mình.

Dù vậy, cơn giận của Kim Ngưu thường không kéo dài mãi. Sau khi đã nói ra những điều cần nói và giải tỏa được cảm xúc, họ lại trở về với sự ổn định vốn có.

Cung hoàng đạo Bạch Dương: Cảm xúc đến nhanh và thể hiện rất rõ

Quả thực là các bạn Bạch Dương rất giống với lốc xoáy đấy. Các bạn ấy đều có tính cách mạnh mẽ, luôn quyết tâm cao và thường thu hút mọi người tham gia những hoạt động mà mình khởi xướng. Giống như lốc xoáy đi tới đâu cũng cuốn mọi thứ theo mình vậy, theo Hoa học trò.

Bạch Dương thường không giỏi che giấu cảm xúc. Khi vui, họ thể hiện rõ sự hào hứng; khi buồn hoặc tức giận, người bên cạnh cũng rất dễ nhận ra.

Đôi khi đang cùng mọi người cười nói, Bạch Dương bất ngờ trở nên nghiêm nghị hoặc nói một câu khiến cả nhóm ngạc nhiên. Nguyên nhân có thể đơn giản là cô ấy đang bực mình vì một chuyện khác nhưng chưa biết cách giấu cảm xúc.

Điểm đáng yêu của cung hoàng đạo này là họ thường không giữ cơn giận quá lâu. Sau khi được giải tỏa, Bạch Dương có thể nhanh chóng trở lại trạng thái vui vẻ và hoạt bát như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.