Tuổi 50 ca sĩ Nguyên Vũ: Lên chức viện phó, rất giàu nhưng không có vợ con

Chấp nhận bị nói 'già, hết thời'

- Thu 34 bài hát, quay hơn 30 MV, số tiền anh phải chi cho dự án " Việt Nam - Kỷ nguyên vươn mình " hẳn không nhỏ?

Nếu là vật chất, tôi không tính được vì công sức các nhạc sĩ, ê-kíp bỏ vào từng bài hát quá lớn. Về kinh phí, tôi chịu được, không phải vấn đề gì quá khó khăn để kể.

- MV "Việt Nam - Hành trình xanh" được làm bằng trí tuệ nhân tạo (AI) có thể gây tranh cãi, anh nghĩ sao?

Tôi quan tâm và ứng dụng công nghệ vì yếu tố này luôn đổi mới theo từng giai đoạn.

Khi nhập dữ liệu, tôi đã cho vào nhiều ảnh, mô tả rất rõ bản thân nhưng kết quả vẫn cho ra Nguyên Vũ AI quá trẻ trung. Dù vậy, chúng ta hiểu trí tuệ nhân tạo không bao giờ giống đời thực 100%, không nên quá xét nét. Nếu cần hình ảnh chuẩn với Nguyên Vũ ngoài đời thực, tôi đi quay cho nhanh.

Cái tôi quan tâm khi sử dụng AI là tính thẩm mỹ và khả năng chuyển tải ý đồ mình mong muốn. Nhờ AI, MV của tôi có rất nhiều cảnh thiên nhiên đẹp mà không tốn thời gian, công sức đi quay thực tế.

Ca sĩ Nguyên Vũ. Ảnh: Loan Lê

Đã làm dự án cộng đồng với tinh thần cống hiến, tôi không ngại việc khen chê. Tôi làm MV AI không đẹp nhất, tốt nhất nhưng khả năng của mình chỉ làm được tới đó, tôi chấp nhận, ai có thể làm tốt hơn cứ làm.

Tuy nhiên, khi làm dự án cộng đồng, tôi tin sự ca ngợi, lan tỏa và chia sẻ cần thiết hơn. Sản phẩm chỉ được 5-6 điểm nhưng là tất cả tâm huyết, tấm lòng tôi dành cho nó.

- Vì sao dự án này vắng bóng các nhạc sĩ tên tuổi anh từng làm việc?

Tôi luôn dành cơ hội cho nhạc sĩ trẻ vì những nhạc sĩ tên tuổi cũng đều từng là người mới. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung từng chia sẻ lần đầu gửi nhạc cho rất nhiều nghệ sĩ, chỉ có tôi đáp lại. Và anh ấy nhận được cát-sê âm nhạc đầu tiên từ tôi.

Rất nhiều người trẻ đã nung nấu tình cảm, tư duy trong các sáng tác âm nhạc nhưng không có chỗ thể hiện, không được ai trân trọng. Tôi dù gì cũng là ca sĩ được nhiều khán giả biết đến. Khi tôi liên hệ, các bạn ấy có thêm tự tin rằng "có anh Nguyên Vũ nhờ".

- Trong họp báo, anh nhắn các đạo diễn, nhạc sĩ "có dự án nào đừng ngại alo tôi", có thể bị hiểu nhầm thành công khai xin show đấy...

Vì tôi quá bận rộn, các anh chị đồng nghiệp hay mặc định tôi khó mời, chi phí cao. Tôi chủ động mở lời để mọi người thay đổi suy nghĩ thành: " Nguyên Vũ rất nhiệt tình, cứ mời là đến thôi".

Tôi không sợ bị nói xin show đâu, dù sao cũng già rồi mà. (cười) Ai nói mình hết thời, tôi cũng chấp nhận luôn.

Làm nghề này, tôi luôn chấp nhận chuyện tre già măng mọc, sóng sau xô sóng trước. Tôi biết rõ mình đã làm được gì, hiện tại ở vị trí nào và không để ý thị phi nữa.

Nỗi đau khi tri kỷ đột ngột qua đời

- Khi nhắc tới sự ra đi của những người bạn, anh bật khóc, phải chăng anh nhớ đến tri kỷ là người mẫu, nhà thiết kế Nam Phong ?

Đời vô thường quá. Chúng ta hôm nay ngồi đây trò chuyện, có khi ngày mai đã tạm biệt nhau mãi mãi rồi.

Những chuyện xảy ra khiến tôi thêm yêu cuộc sống và muốn chia sẻ nhiều hơn những gì đang có với người xung quanh. Vì nếu ngày mai ra đi, tôi đâu kịp mang theo cái gì.

Penthouse của Nguyên Vũ rộng 650m2. Ảnh: FBNV

Có một thời gian, tôi buồn lòng trống rỗng, 5-6 ngày liền không đăng gì trên Facebook. Nhiều người quen, đồng nghiệp ra đi, có những người rất trẻ, khiến tôi làm gì cũng thấy vội hơn.

Tôi làm dự án này cũng để tự an ủi, vỗ về. Nhiều năm nay, tôi quá tập trung vào công việc, có những ngày đi đến khuya, có những chuyến đi nước ngoài cả 1-2 tháng đến nỗi quên luôn gia đình.

Khi bận rộn với dự án trong nước, tôi từ chối các lời mời đi diễn Mỹ, Canada, châu Âu... nhờ vậy có nhiều thời gian ở bên mẹ.

Bao lâu nay, tôi sống với suy nghĩ có đi đâu, làm gì thì mẹ vẫn ở đó chờ mình. Chính những mất mát xung quanh xảy ra khiến tôi tỉnh ngộ, biết sợ mất mẹ, bỏ bớt công việc để dành thời gian cho bà.

Mỗi ngày, tôi lên thực đơn, chọn từng món ăn vì mẹ ăn chay, khó tính lắm. Đi làm về nhà, tôi giữ thói quen hôn mẹ 1 cái cũng đỡ ghiền!

Thỉnh thoảng, Nguyên Vũ lại "chốt đơn" một căn nhà mới. Ảnh: FBNV

- Thông thường, người đột ngột bật khóc do trong lòng đã sẵn có cô đơn, tổn thương. Điều này có đúng với anh?

Từ lâu, tôi nhận ra mình sống cho cái tên Nguyên Vũ nhiều hơn cho bản thân. Đây là cái tên tôi xây dựng từ rất nhiều mồ hôi, công sức, nước mắt trong hơn 30 năm từ hồi chập chững vào nghề đến nay.

Có lẽ, mọi người cũng ưu ái giữ cho cái tên Nguyên Vũ quá đẹp nên tôi làm gì cũng sợ ảnh hưởng nó.

Đến độ tuổi nhất định, sau khi đi làm về nhà, tôi tự nhốt trong 4 bức tường và làm mọi thứ mình thích: ăn uống, xem phim, nghe nhạc...

Đó không phải cô đơn mà là tận hưởng. Tối nào, tôi đắp chăn, mở máy lạnh, bật âm thanh thật to, ngồi trước màn hình lớn để xem phim kinh dị, tự mình hù mình, vậy mà lòng thấy bình yên.

Tôi vừa hướng ngoại vừa hướng nội. Khi đi làm, tôi xông xáo, gặp ai cũng xởi lởi nhưng về nhà chỉ muốn nhốt mình trong phòng.

Tuổi 50, anh độc thân, biết trân quý cuộc sống và những gì đang có. Ảnh: FBNV

- Tuổi 50, anh có còn bận tâm chuyện chưa lập gia đình, cưới vợ sinh con?

Tôi tin mỗi người đều có góc riêng không muốn người khác chạm vào.

Không ai chắc hai người có thể đi với nhau suốt đời. Tôi không muốn sau khi chia tay, người ta phải sống với cái mác "vợ cũ Nguyên Vũ", rất khó cho họ.

Vì vậy, tôi giữ cho nửa kia trong góc bất khả xâm phạm, đảm bảo họ luôn an toàn. Đổi lại, tôi không giấu bất cứ điều gì về bản thân.

Tôi cần một nơi yên bình để trở về - nơi tôi không phải là ca sĩ, có thể ăn những gì mình thích, làm điều mình muốn một cách thảnh thơi nhất.