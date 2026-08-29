Tuổi già có khổ hay không, nhìn vào tuổi 60 là biết

Thay vì dành toàn bộ tâm sức cho con cái, người lớn tuổi nên chuẩn bị cho mình 3 điều quan trọng: một khoản tài chính đủ chủ động, một nền tảng sức khỏe tốt và những ranh giới cần thiết trong quan hệ với con.

Cả đời làm cha mẹ, nhiều người đã quen với việc đặt con cái lên trước. Khi con còn nhỏ, cha mẹ lo từng bữa ăn, giấc ngủ. Con đi học, cha mẹ lo chuyện học hành. Con trưởng thành, lập gia đình, những mối bận tâm ấy tưởng như sẽ vơi đi nhưng trên thực tế, nhiều người lại tiếp tục xoay quanh cuộc sống của con.

Con mua nhà, cha mẹ nghĩ cách hỗ trợ. Con làm ăn khó khăn, cha mẹ tìm cách giúp đỡ. Con có con nhỏ, ông bà lại tiếp tục chăm cháu. Con vợ chồng bất hòa, cha mẹ đứng giữa khuyên giải.

Tình yêu dành cho con là điều không thể đo đếm. Nhưng khi bước vào tuổi 60, có lẽ cha mẹ cũng cần học thêm một bài học khác: thương con không có nghĩa là phải hy sinh toàn bộ cuộc sống của mình cho con.

Đây là thời điểm nên chuẩn bị cho những năm tháng về sau, khi sức khỏe, thu nhập và khả năng tự chủ có thể không còn giống như trước.

Đừng trao hết tiền bạc và tài sản khi mình vẫn còn cần đến chúng

Chuyên gia tâm lý Vũ Thu Hà từng trả lời trên Lao Động cho rằng: Một trong những sai lầm phổ biến của cha mẹ lớn tuổi là nghĩ rằng tài sản cuối cùng cũng thuộc về con, vậy cho sớm một chút cũng không sao.

Khi con cần tiền mua nhà, cha mẹ bán một mảnh đất. Khi con kinh doanh gặp khó khăn, cha mẹ rút hết tiền tiết kiệm để hỗ trợ. Khi con vay nợ, cha mẹ tìm cách đứng ra giải quyết.

Những quyết định ấy thường xuất phát từ tình thương chứ không phải sự tính toán. Nhưng cuộc sống về sau có thể xuất hiện những tình huống mà không ai dự đoán trước.

Khi còn trẻ, một khoản tiền vài trăm triệu hay một tài sản có giá trị có thể được xem là “của để dành cho con”. Nhưng khi bước vào tuổi cao hơn, chính khoản tiền ấy có thể trở thành nguồn dự phòng quan trọng cho những vấn đề về sức khỏe, sinh hoạt hoặc những tình huống bất ngờ.

Vì vậy, cha mẹ có thể giúp con, nhưng nên cân nhắc khả năng tài chính của chính mình trước.

Nếu muốn hỗ trợ con mua nhà, làm ăn hoặc vượt qua một giai đoạn khó khăn, hãy xác định rõ số tiền mình có thể cho đi mà không ảnh hưởng đến cuộc sống sau này. Không nên vì tâm lý “sau này cũng để lại cho con” mà trao toàn bộ tài sản khi bản thân vẫn cần một khoản dự phòng.

Đặc biệt, với những tài sản thiết yếu như nhà ở hoặc khoản tiết kiệm dành cho tuổi già, cha mẹ càng nên cân nhắc kỹ trước khi sang tên hoặc trao hết cho con.

Giữ lại một phần tài sản cho mình không có nghĩa là ích kỷ. Đó là cách để cha mẹ duy trì sự chủ động và giảm sự phụ thuộc khi tuổi cao.

Con cái trưởng thành cũng cần học cách chịu trách nhiệm với cuộc sống của mình. Cha mẹ có thể là chỗ dựa khi con thực sự cần, nhưng không nhất thiết phải trở thành “ngân hàng” giải quyết mọi vấn đề tài chính của con.

Giữ sức khỏe để tuổi già vẫn có thể tự chăm sóc mình

Nếu tiền bạc giúp duy trì sự chủ động về tài chính thì sức khỏe lại quyết định cha mẹ có thể tự chủ được bao lâu.

Nhiều người cả đời tiết kiệm từng đồng cho con nhưng lại tiếc tiền cho việc khám sức khỏe, vận động hay chăm sóc bản thân. Đến khi cơ thể xuất hiện vấn đề, bệnh đã tiến triển và việc điều trị trở nên phức tạp hơn. Sau tuổi 60, sức khỏe vì thế nên được xem là một khoản đầu tư quan trọng. Thông tin trên VOV khẳng định.

Không nhất thiết phải theo đuổi những chế độ quá cầu kỳ. Điều quan trọng là duy trì những thói quen phù hợp với thể trạng như ăn uống cân bằng, ngủ đủ, vận động thường xuyên, hạn chế các thói quen có hại và kiểm tra sức khỏe định kỳ.

Khi có dấu hiệu bất thường, việc đi khám sớm cũng giúp người lớn tuổi có cơ hội được đánh giá và xử lý vấn đề kịp thời hơn.

Một người cha, người mẹ khỏe mạnh có thể tự đi lại, tự chăm sóc những nhu cầu sinh hoạt cơ bản và chủ động hơn trong cuộc sống. Điều đó không chỉ mang lại lợi ích cho chính họ mà còn giúp con cái bớt áp lực.

Bởi con cái khi trưởng thành thường có công việc, vợ chồng và con nhỏ của riêng mình. Họ vẫn yêu thương cha mẹ nhưng không phải lúc nào cũng có thể ở bên cạnh.

Vì vậy, giữ sức khỏe không chỉ là sống lâu hơn mà còn là duy trì khả năng tự quyết và tự chăm sóc bản thân lâu hơn.

Cha mẹ có thể yêu con bằng rất nhiều cách. Đôi khi, một trong những cách thiết thực nhất chính là không để bản thân trở thành người luôn cần con cái phải lo lắng.

Thương con nhưng đừng sống thay cuộc đời của con

Đây có lẽ là điều khó nhất đối với nhiều cha mẹ. Tiền bạc có thể tính toán. Sức khỏe có thể chăm sóc từng ngày. Nhưng ranh giới trong quan hệ với con cái lại cần sự tỉnh táo và đôi khi cả khả năng buông bỏ.

Khi con trưởng thành, cha mẹ vẫn thường giữ tâm lý muốn bảo vệ con như khi chúng còn nhỏ. Con lựa chọn công việc này, cha mẹ lo không ổn định. Con kết hôn, cha mẹ muốn góp ý. Con nuôi dạy con theo cách khác, ông bà lại thấy không yên tâm. Con vợ chồng xảy ra mâu thuẫn, cha mẹ lập tức muốn đứng ra phân xử. Nhưng con cái đã có cuộc đời riêng.

Một lời khuyên chân thành có thể rất quý giá, nhưng nếu biến lời khuyên thành sự can thiệp thường xuyên, tình yêu đôi khi lại trở thành áp lực.

Đặc biệt, việc ông bà chăm cháu cũng cần có giới hạn phù hợp. Giúp con khi cần là điều đáng quý, nhưng nếu ông bà phải gánh phần lớn trách nhiệm chăm sóc cháu trong thời gian dài, cả hai thế hệ đều có thể mệt mỏi.

Tương tự, khi con gặp khó khăn về tài chính, cha mẹ có thể hỗ trợ trong khả năng. Nhưng nếu lần nào con gặp vấn đề, cha mẹ cũng đứng ra giải quyết, con sẽ khó có cơ hội học cách tự chịu trách nhiệm.

Một trong những biểu hiện của tình yêu trưởng thành là biết khi nào nên giúp và khi nào nên lùi lại.

Cha mẹ không cần phải biến mình thành người quyết định mọi chuyện trong gia đình con. Có những việc chỉ cần nói một lần, sau đó để con tự lựa chọn. Có những vấn đề cần được tôn trọng như chuyện riêng của vợ chồng con.

Tất nhiên, ranh giới này không có nghĩa cha mẹ mặc kệ con cái. Khi con thực sự cần và nằm trong khả năng, cha mẹ vẫn có thể dang tay giúp đỡ. Nhưng giúp đỡ khác với làm thay, còn quan tâm khác với kiểm soát.

Tuổi 60 cũng là lúc học cách sống cho mình

Sau nhiều thập kỷ dành phần lớn cuộc đời cho con cái, tuổi 60 có thể là thời điểm cha mẹ bắt đầu đặt bản thân vào vị trí quan trọng hơn. Điều đó không có nghĩa là yêu con ít đi.

Ngược lại, khi cha mẹ có tài chính tương đối chủ động, sức khỏe ổn định và một đời sống tinh thần riêng, mối quan hệ với con cái đôi khi lại trở nên nhẹ nhàng hơn.

Cha mẹ không phải lúc nào cũng chờ con gọi điện để cảm thấy mình có ích. Có thể dành thời gian cho bạn bè, đọc sách, tập thể dục, chăm cây, đi du lịch hoặc theo đuổi một sở thích từng bỏ quên khi còn trẻ.

Có thể học cách từ chối khi thực sự không đủ sức. Có thể nói với con rằng “việc này con tự quyết định nhé”. Có thể giữ lại một khoản tiền cho những nhu cầu của riêng mình mà không cảm thấy có lỗi.

Bởi tuổi già không chỉ là câu chuyện con cái có hiếu hay không. Một phần quan trọng còn nằm ở việc chính cha mẹ đã chuẩn bị cho những năm tháng ấy như thế nào.

Không ai biết tương lai sẽ xảy ra chuyện gì. Con cái có thể thành công, nhưng cũng có thể gặp những giai đoạn khó khăn. Sức khỏe có thể ổn định, nhưng cũng có thể thay đổi bất ngờ. Những khoản tiền tưởng như không cần thiết hôm nay đôi khi lại trở thành chỗ dựa quan trọng ngày mai.

Vì vậy, sau tuổi 60, có lẽ cha mẹ nên giữ cho mình ba điều: một khoản tiền đủ để không phải phụ thuộc hoàn toàn, một sức khỏe đủ tốt để tự chăm sóc bản thân và một ranh giới đủ rõ để con cái được sống cuộc đời của chúng.