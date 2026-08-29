31 triệu đồng lương hưu mỗi tháng vẫn chật vật: Sai lầm khiến vợ chồng U70 cạn sạch tiền tiết kiệm

Câu chuyện về sai lầm khi sử dụng tiền lương hưu khiến tuổi già chật vật của vợ chồng ông Vương (68 tuổi) sống ở 1 thị trấn nhỏ thuộc Trung Quốc, đã cảnh tỉnh nhiều người cao tuổi phải biết đặt giới hạn với con cái, đó cũng là cách giúp con trưởng thành, theo Đời sống Pháp luật.

Lương hưu cao tưởng sẽ có những năm tháng an nhàn

Ông Vương, 68 tuổi, sống cùng vợ tại một thị trấn nhỏ ở Trung Quốc. Hai người quen nhau khi cùng làm việc tại một công ty cách đây hơn 40 năm. Sau khi kết hôn, họ cùng nhau làm việc, vun vén gia đình và nuôi con.

Hiện tại, hai vợ chồng nhận tổng cộng khoảng 8.000 NDT, tương đương 31 triệu đồng, tiền lương hưu mỗi tháng. Với mức sống ở thị trấn nhỏ, đây được xem là khoản thu nhập khá ổn định. Nếu chi tiêu hợp lý, hai người hoàn toàn có thể sống thoải mái và dành dụm một phần cho tuổi già.

Nhìn từ bên ngoài, nhiều người cho rằng vợ chồng ông Vương đã có một cuộc sống đáng mơ ước. Không còn phải đi làm, con cái trưởng thành, lương hưu đều đặn mỗi tháng.

Thế nhưng phía sau sự đủ đầy ấy lại là một nỗi lo mà họ không dễ nói ra.

Lương hưu hàng tháng tuy khá cao nhưng phần lớn đã được ông bà dùng để hỗ trợ con. Ảnh minh họa

Cả đời hy sinh cho con nhưng con vẫn không trưởng thành

Ông Vương chỉ có một người con trai duy nhất. Vì thương con, ông luôn muốn dành những điều tốt nhất cho con.

Từ nhỏ, con trai ông vốn khá nghịch ngợm, học hành không nổi bật. Sau khi tốt nghiệp THPT, người này không học tiếp đại học mà lựa chọn đi làm. Dù sau đó có cố gắng hơn nhưng công việc và thu nhập vẫn thiếu ổn định.

Thấy con thiếu tiền, ông Vương thường xuyên hỗ trợ. Khi con trai lập gia đình, ông tiếp tục đứng ra lo liệu phần lớn chi phí cưới hỏi.

Vợ chồng ông bỏ khoảng 100.000 NDT, tương đương hơn 388 triệu đồng, để tổ chức cho con một đám cưới đầy đủ. Tiền mừng cưới sau đó cũng được ông để lại cho con trai.

Ông nghĩ rằng cha mẹ giúp con lúc khó khăn là chuyện bình thường. Chỉ cần con có gia đình riêng, mọi thứ rồi sẽ dần ổn định. Nhưng thực tế lại không diễn ra như vậy.

Sau khi kết hôn, con trai ông vẫn không thay đổi nhiều. Người này làm việc thiếu trách nhiệm, thu nhập bấp bênh trong khi gia đình lại có khoản vay mua nhà phải trả.

Mỗi lần nhìn thấy con gặp khó khăn, vợ chồng ông Vương lại không nỡ đứng ngoài. Hai người tiếp tục lấy tiền tiết kiệm và lương hưu để hỗ trợ con.

Đến khi bệnh tật ập đến, ông mới nhận ra mình đã sai

Khoảng 3 năm sau ngày con trai kết hôn, gia đình ông Vương lại xuất hiện thêm biến cố. Vì chồng không có chí tiến thủ, con dâu ngày càng thất vọng và thậm chí nghĩ đến chuyện ly hôn.

Lo hôn nhân của con tan vỡ, ông Vương càng tìm cách giúp đỡ. Có thời điểm, ông đưa cho con trai hơn một nửa khoản lương hưu mỗi tháng để trang trải cuộc sống. Ông cứ nghĩ chỉ cần cha mẹ cố gắng thêm một chút thì con sẽ vượt qua được giai đoạn khó khăn.

Nhưng càng được hỗ trợ, con trai ông dường như càng phụ thuộc. Người con vẫn không thực sự thay đổi cách sống hay chủ động xây dựng tương lai.

Bước ngoặt xảy ra khi ông Vương đổ bệnh. Lúc cần tiền chữa trị, ông mới giật mình nhận ra khoản tiết kiệm mà hai vợ chồng dành dụm suốt nhiều năm đã gần như không còn. Lương hưu hàng tháng tuy khá cao nhưng phần lớn đã được dùng để hỗ trợ con.

Cuối cùng, hai vợ chồng U70 phải vay tiền để nhập viện điều trị. Khoảnh khắc ấy khiến ông Vương vô cùng hối hận. Ông nhận ra mình đã nhầm lẫn giữa "yêu thương" và "bao bọc".

Cha mẹ thương con cũng cần có giới hạn

Câu chuyện của ông Vương cho thấy một thực tế đáng suy ngẫm: Cha mẹ giúp đỡ con khi khó khăn không phải điều sai, nhưng nếu sự giúp đỡ kéo dài và thay thế hoàn toàn trách nhiệm của con, nó có thể khiến con mất đi khả năng tự lập.

Khi lớn tuổi, cha mẹ cần học cách "khoanh tay đứng nhìn" và để con cái dần trưởng thành, theo Phụ nữ Việt Nam.

Nhà văn Pháp Victor Hugo từng nói: "Vòng tay của người mẹ được tạo nên từ sự dịu dàng, và giấc ngủ ngọt ngào sẽ ban phước cho đứa trẻ nằm trong đó". Cha mẹ là những người thương yêu, luôn dành những điều tốt đẹp nhất cho con cái mà không mong nhận lại điều tương tự. Thế nhưng khi con cái trưởng thành, cha mẹ cần học cách "bận rộn", để con cái tự lo liệu cuộc sống của chúng.

Các chuyên gia cho rằng cha mẹ cần phân biệt rạch ròi giữa sự giúp đỡ và gánh vác cho con cái. Khi con cái phát triển sự nghiệp, cha mẹ nên thể hiện sự tin tưởng và ủng hộ. Nhưng khi con làm ăn thua lỗ hay gặp vấn đề tài chính, cha mẹ không nên đứng ra gánh vác vấn đề này.

Muốn giúp con vượt qua bế tắc lâu dài, điều cha mẹ nên làm là đưa cho con "cần câu" và hướng dẫn cách sử dụng chiếc cần câu, làm sao để thu về nhiều cá, thay vì tặng cá cho con.

Cha mẹ nên động viên để con vượt qua khó khăn, thay vì đứng ra nhận mọi nợ nần về mình. Một số bậc phụ huynh lớn tuổi vì quá thương con mà dùng hết tài sản, tiền tích luỹ được từ thời đi làm mà trả nợ cho con.

Con cái nên hiểu rằng những tài sản đó là chỗ dựa tinh thần tuổi xế chiều của cha mẹ, mất đi rồi cha mẹ về già sẽ không xoay xở được.

Việc gánh vác nợ nần có thể khiến con mặc nhiên đó là trách nhiệm của cha mẹ. Từ đó, hình thành thái độ ỷ lại, trông chờ vào cha mẹ mỗi khi con cái nợ nần.

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