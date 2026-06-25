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Tuổi già sướng hay khổ, nhìn 3 điều một người sau tuổi 60 nắm giữ là rõ

Thứ năm, 19:36 25/06/2026 | Gia đình
Tường Vy (t/h)
Tường Vy (t/h)
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GĐXH - Bước sang tuổi 60, nhiều người nhận ra rằng điều quý giá nhất không còn là tiền bạc hay danh vọng, mà là những giá trị giúp cuộc sống trở nên bình an và ý nghĩa hơn.

Người qua tuổi 60 biết nâng niu 3 điều dưới đây thường có cuộc sống viên mãn, tinh thần thư thái và dễ đón nhận nhiều may mắn trong những năm tháng tuổi già.

Sức khỏe là tài sản quý giá nhất sau tuổi 60

Khi còn trẻ, nhiều người sẵn sàng đánh đổi sức khỏe để theo đuổi sự nghiệp, tài chính hoặc những mục tiêu lớn trong cuộc sống. 

Thế nhưng càng lớn tuổi, họ càng hiểu rằng không có tài sản nào quý hơn một cơ thể khỏe mạnh.

Ở tuổi ngoài 60, sức khỏe tốt không chỉ giúp mỗi người tự chủ trong sinh hoạt hằng ngày mà còn tạo điều kiện để tận hưởng cuộc sống bên con cháu, bạn bè và theo đuổi những sở thích riêng. 

Một cơ thể khỏe mạnh giúp tuổi già trở nên nhẹ nhàng, ít phụ thuộc vào người khác và có nhiều niềm vui hơn.

Vì vậy, những người biết yêu thương bản thân thường chú trọng chế độ dinh dưỡng, duy trì vận động đều đặn và giữ nếp sinh hoạt điều độ. 

Họ hiểu rằng chăm sóc sức khỏe không phải là việc làm nhất thời mà là khoản đầu tư lâu dài cho những năm tháng phía trước.

Tuổi già sướng hay khổ, nhìn 3 điều một người sau tuổi 60 nắm giữ là rõ - Ảnh 1.

Ở tuổi ngoài 60, sức khỏe tốt không chỉ giúp mỗi người tự chủ trong sinh hoạt hằng ngày mà còn tạo điều kiện để tận hưởng cuộc sống bên con cháu, bạn bè. Ảnh minh họa

Giữ tinh thần lạc quan để tận hưởng cuộc sống

Bên cạnh sức khỏe thể chất, trạng thái tinh thần cũng đóng vai trò quan trọng đối với chất lượng cuộc sống tuổi già. 

Một người luôn giữ được sự vui vẻ, tích cực thường cảm thấy cuộc sống nhẹ nhàng hơn, dù vẫn phải đối mặt với những khó khăn hay biến cố không thể tránh khỏi.

Thực tế cho thấy, những suy nghĩ tiêu cực, lo âu kéo dài không chỉ ảnh hưởng đến tâm trạng mà còn tác động xấu đến sức khỏe. 

Ngược lại, tinh thần lạc quan giúp con người dễ thích nghi với thay đổi, duy trì năng lượng tích cực và cảm nhận nhiều niềm vui từ những điều giản dị xung quanh.

Sau tuổi 60, thay vì bận lòng quá nhiều về những điều đã qua hoặc những chuyện chưa xảy đến, nhiều người lựa chọn sống chậm lại, biết hài lòng với hiện tại và dành thời gian cho những điều mang lại hạnh phúc. 

Chính thái độ sống tích cực ấy góp phần tạo nên một tuổi già an nhiên và trọn vẹn.

Trân trọng những mối quan hệ chân thành

Con người là sinh vật của các mối quan hệ. Dù ở bất kỳ độ tuổi nào, sự quan tâm, sẻ chia và đồng hành từ những người xung quanh luôn mang lại giá trị đặc biệt.

Khi bước vào tuổi nghỉ hưu, vòng tròn giao tiếp thường thu hẹp hơn so với thời trẻ. Chính vì thế, những người thân, bạn bè lâu năm hay những mối quan hệ chân thành lại càng trở nên đáng quý. 

Họ không chỉ mang đến niềm vui, sự kết nối mà còn là nguồn động viên tinh thần trong những giai đoạn khó khăn của cuộc sống.

Người biết giữ gìn và trân trọng các mối quan hệ tốt đẹp thường nhận được nhiều yêu thương, sự giúp đỡ và cảm giác ấm áp trong tuổi già. Đó cũng là một dạng "tài sản vô hình" mà không tiền bạc nào có thể thay thế.

Tuổi 60 hạnh phúc bắt đầu từ việc biết quý trọng những điều đang có

Sau tuổi 60, cuộc sống không còn được đo bằng những thành tựu hay của cải tích lũy, mà được đánh giá bằng sự bình an trong tâm hồn và niềm vui mỗi ngày. 

Một người biết yêu quý sức khỏe, giữ tinh thần lạc quan và trân trọng những mối quan hệ chân thành thường sẽ sống thanh thản, hạnh phúc hơn.

Đó cũng chính là nền tảng giúp phúc khí ngày càng tích tụ, gia đình thêm hòa thuận và những năm tháng tuổi già trở nên ý nghĩa, viên mãn.

Tuổi già sướng hay khổ, nhìn 3 điều một người sau tuổi 60 nắm giữ là rõ - Ảnh 2.Qua tuổi 60, hãy 'lười' 3 việc để kéo dài tuổi thọ

GĐXH - Nhiều người bước qua tuổi 60 bắt đầu lo lắng khi những dấu hiệu lão hóa xuất hiện ngày càng rõ rệt. Họ băn khoăn làm thế nào để duy trì thể trạng và kéo dài tuổi thọ.

Theo Toutiao

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Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
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Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
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