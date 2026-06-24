Tặng quà cũng cần EQ: 4 món quà người tinh tế thường tránh tặng người khác
GĐXH - Một món quà không chỉ thể hiện sự tinh tế mà còn phản ánh cách bạn thấu hiểu người khác.
Tặng quà là cách xây dựng kết nối, không phải chỉ là trao đi một món đồ. Một món quà tinh tế cần sự quan sát và thấu hiểu.
Đôi khi, chính những điều nhỏ bé như chọn đúng thứ người khác cần, gói ghém cẩn thận hay kèm lời chúc chân thành mới là điều khiến món quà trở nên đáng nhớ.
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