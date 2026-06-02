Bước qua tuổi 65, tôi dừng làm 4 việc: Tuổi già nhẹ nhõm hẳn

Sau khi chồng qua đời, các con lần lượt đón tôi về sống cùng để tiện chăm sóc lúc tuổi già. Những ngày đầu, tôi cảm thấy rất hạnh phúc vì luôn có tiếng cười của con cháu bên cạnh.

Thế nhưng theo thời gian, khoảng cách thế hệ khiến những mâu thuẫn nhỏ dần xuất hiện.

Một năm trước, tôi từng xảy ra tranh cãi lớn với con trai. Sau sự việc đó, tôi quyết định trở về căn nhà cũ của mình.

Chính quãng thời gian sống một mình đã giúp tôi nhận ra rằng bản thân từng can thiệp quá nhiều vào cuộc sống của các con.

Mỗi người đều có cách nghĩ, cách sống riêng và không ai thích bị áp đặt, kể cả khi sự áp đặt ấy xuất phát từ tình yêu thương.

Khi bước sang tuổi 65, tôi chọn sống cuộc đời nghỉ hưu theo cách riêng và dừng làm 4 việc dưới đây. Nhờ vậy, tuổi già của tôi trở nên nhẹ nhàng, tích cực và hạnh phúc hơn rất nhiều.

Tuổi già, dừng can thiệp quá sâu vào cuộc sống của con cái

Tôi từng xem một cuộc phỏng vấn trên đường phố về mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái sau khi lập gia đình.

Một người phụ nữ lớn tuổi chia sẻ rằng bà vẫn quan tâm đến các con nhưng không can thiệp quá nhiều vào cuộc sống riêng của chúng.

Câu nói ấy khiến tôi suy ngẫm rất lâu.

Nhiều bậc cha mẹ luôn cho rằng con cái dù bao nhiêu tuổi vẫn là những đứa trẻ cần được chỉ bảo. Nhưng khi các con đã trưởng thành, kết hôn và có gia đình riêng, điều chúng cần không phải là sự kiểm soát mà là sự tôn trọng.

Từ ngày sống riêng, tôi không còn quá bận tâm đến việc các con làm gì, quyết định thế nào hay có những điều trái với quan điểm của mình hay không. Thay vào đó, tôi chỉ quan tâm đến việc chúng sống khỏe mạnh, bình an và hạnh phúc.

Khi ngừng can thiệp, những cuộc tranh cãi cũng biến mất. Mối quan hệ giữa mẹ và con trở nên hài hòa hơn, còn tôi có nhiều thời gian dành cho bản thân. Đó là một trong những bí quyết giúp tuổi già trở nên an nhàn hơn.

Tôi hiểu rằng cha mẹ mới là người chịu trách nhiệm chính cho sự trưởng thành của con cái. Ông bà chỉ nên đóng vai trò đồng hành và hỗ trợ. Ảnh minh họa

Tuổi già, dừng tham gia quá nhiều vào việc nuôi dạy cháu

Nhiều người lớn tuổi tin rằng kinh nghiệm của mình có thể giúp con cháu trưởng thành tốt hơn. Tuy nhiên, thực tế cho thấy việc giáo dục trẻ em cần có sự thống nhất và trách nhiệm chính thuộc về cha mẹ.

Tôi từng đọc được câu chuyện của một người phụ nữ trẻ than phiền rằng từ khi mẹ chồng lên sống cùng, cô cảm thấy mình như một vị khách trong chính ngôi nhà của mình. Từ chuyện ăn uống đến việc dạy dỗ con cái, mọi quyết định đều phải theo ý người lớn tuổi.

Điều đó khiến không khí gia đình luôn căng thẳng.

Bản thân tôi từng là giáo viên nên các con rất tin tưởng và mong muốn tôi tham gia dạy dỗ cháu. Tôi sẵn sàng hỗ trợ khi cần thiết, nhưng khi các cháu lớn hơn, tôi chủ động lùi lại phía sau.

Tôi hiểu rằng cha mẹ mới là người chịu trách nhiệm chính cho sự trưởng thành của con cái. Ông bà chỉ nên đóng vai trò đồng hành và hỗ trợ. Khi biết giữ khoảng cách phù hợp, gia đình sẽ tránh được nhiều mâu thuẫn không đáng có, còn tuổi già cũng nhẹ nhõm hơn.

Tuổi già, dừng tiêu tiền theo cảm hứng

Có một giai đoạn tôi luôn nghĩ rằng mình có lương hưu ổn định, con cái cũng đã trưởng thành nên hoàn toàn có thể thoải mái chi tiêu để tận hưởng cuộc sống.

Nhưng càng lớn tuổi, tôi càng nhận ra rằng cuộc sống luôn tiềm ẩn những điều bất ngờ. Sức khỏe có thể thay đổi bất cứ lúc nào, trong khi các con cũng có những áp lực riêng.

Vì thế, tôi bắt đầu học cách chi tiêu hợp lý hơn.

Mỗi tháng, tôi đều dành một phần lương hưu để tiết kiệm. Tôi ưu tiên mua thực phẩm theo mùa, chú ý đến các chương trình khuyến mãi và hạn chế những khoản chi không thực sự cần thiết.

Tôi cũng không còn chạy theo những chuyến du lịch xa hoa như trước mà lựa chọn các hoạt động phù hợp với sức khỏe và túi tiền như đi bộ, leo núi nhẹ nhàng, gặp gỡ bạn bè hay tham gia các chương trình văn nghệ.

Khi có một khoản dự phòng trong tay, tôi cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều. Đó cũng là một trong những yếu tố quan trọng giúp cuộc sống về già trở nên vững vàng và chủ động hơn.

Tuổi già, dừng phán xét và đánh giá người khác

Một người hàng xóm của tôi sau khi nghỉ hưu thường dành phần lớn thời gian để bàn luận về cuộc sống của người khác. Từ cách nuôi dạy con cái đến chuyện gia đình hàng xóm, điều gì ông cũng có ý kiến.

Ban đầu mọi người còn lắng nghe vì nghĩ đó là kinh nghiệm sống. Nhưng lâu dần, sự soi xét và phán xét khiến ai cũng cảm thấy khó chịu.

Kết quả là ông ngày càng bị cô lập.

Câu chuyện ấy khiến tôi nhận ra rằng người lớn tuổi dù có nhiều trải nghiệm đến đâu cũng không nên áp đặt quan điểm của mình lên người khác. Mỗi người đều có hoàn cảnh, lựa chọn và con đường riêng.

Tuổi già sẽ hạnh phúc hơn rất nhiều nếu chúng ta tập trung vào cuộc sống của chính mình thay vì dành thời gian đánh giá người khác.

Khi ngừng so sánh, ngừng phán xét và học cách bao dung hơn, tâm trạng cũng trở nên nhẹ nhõm, tích cực hơn mỗi ngày.

Tuổi già hạnh phúc đôi khi chỉ bắt đầu từ sự buông bỏ

Bước qua tuổi 65, tôi nhận ra rằng an nhàn tuổi già không nằm ở việc con cháu phải luôn ở bên hay cuộc sống phải đầy đủ đến mức nào. Điều quan trọng nhất là biết buông bỏ những điều không còn phù hợp.

Dừng can thiệp vào cuộc sống của con cái, dừng tham gia quá sâu vào việc dạy cháu, dừng tiêu tiền bốc đồng và dừng phán xét người khác đã giúp tôi tìm thấy sự bình yên mà trước đây mình luôn kiếm tìm.

Có lẽ, bí quyết để sống hạnh phúc khi về già đơn giản là học cách sống cho hiện tại, tận hưởng những điều mình đang có và để mọi chuyện diễn ra theo cách tự nhiên nhất.

* Bài viết của tác giả họ Trương, một giáo viên về hưu trên nền tảng Toutiao (Trung Quốc).