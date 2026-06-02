Đừng để bị ghét lúc nào không hay: 5 câu người EQ thấp cứ mở miệng là nói
GĐXH - Trong giao tiếp hằng ngày, những người có EQ thấp thường vô tình hoặc cố ý sử dụng những câu nói khiến người đối diện cảm thấy bị tổn thương hoặc không được tôn trọng.
Dưới đây là 5 câu nói điển hình thường xuất hiện ở những người có EQ thấp, khiến người nghe dễ nảy sinh cảm giác khó chịu.
"Để tôi nói cho mà xem!"
Khi người khác gặp thất bại hoặc mắc sai lầm, thay vì động viên hay chia sẻ, người có EQ thấp thường tranh thủ khẳng định bản thân đã đúng từ đầu bằng những câu như: "Tôi đã bảo rồi mà", "Để tôi nói cho mà xem!".
Những lời này không giúp giải quyết vấn đề mà chỉ khiến người đang gặp khó khăn cảm thấy bị chỉ trích và xấu hổ hơn.
Việc cố chứng minh mình đúng trong lúc người khác thất bại cho thấy sự thiếu đồng cảm và kém tinh tế trong giao tiếp.
"Không phải do tôi, đó là lỗi của bạn!" - Người EQ thấp hay đổ lỗi cho người khác
Một trong những dấu hiệu rõ ràng của người có EQ thấp là luôn tìm cách đổ lỗi cho người khác khi xảy ra sự cố.
Thay vì nhìn nhận trách nhiệm của bản thân và cùng tìm hướng giải quyết, họ thường phản ứng theo hướng phòng thủ, phủ nhận sai sót của mình.
Điều này không chỉ làm giảm lòng tin trong các mối quan hệ mà còn khiến người đối diện cảm thấy không được tôn trọng.
Người có EQ cao hiểu rằng việc nhận trách nhiệm không làm họ yếu đi, mà ngược lại còn thể hiện sự trưởng thành và bản lĩnh.
"Cứ làm theo cách của tôi đi, tôi biết nó tốt hơn cách của bạn!" - Cách người EQ thấp áp đặt người khác
Giao tiếp hiệu quả đòi hỏi sự lắng nghe và tôn trọng quan điểm khác biệt. Tuy nhiên, người có EQ thấp thường cho rằng suy nghĩ của mình luôn đúng và áp đặt ý kiến lên người khác.
Những câu nói mang tính mệnh lệnh như "Cứ làm theo cách của tôi đi" hay "Tôi biết rõ hơn bạn" dễ khiến đối phương cảm thấy bị coi thường năng lực và mất đi sự chủ động.
Thái độ này không chỉ làm giảm chất lượng giao tiếp mà còn ảnh hưởng tiêu cực đến các mối quan hệ cá nhân và công việc.
"Bạn thật là nhạy cảm!" - Người EQ thấp khiến cảm xúc người khác bị xem nhẹ
Đây là câu nói thường được sử dụng để phủ nhận cảm xúc của người khác.
Khi ai đó chia sẻ sự tổn thương hoặc không hài lòng, thay vì tìm hiểu nguyên nhân, người có EQ thấp lại quy kết rằng đối phương "quá nhạy cảm". Điều này vô tình khiến cảm xúc của họ bị xem nhẹ hoặc bị đánh giá là không hợp lý.
Trên thực tế, mỗi người có cách cảm nhận khác nhau. Việc tôn trọng cảm xúc của người khác là yếu tố quan trọng giúp xây dựng sự thấu hiểu và kết nối.
"Tôi không quan tâm bạn nghĩ gì, tôi chỉ nói sự thật thôi!"
Sự thẳng thắn là một phẩm chất đáng quý, nhưng cách truyền đạt sự thật cũng quan trọng không kém.
Nhiều người lấy lý do "nói thật" để biện minh cho những lời nhận xét thiếu tế nhị hoặc gây tổn thương. Họ cho rằng miễn là đúng thì không cần quan tâm đến cảm xúc của người nghe.
Tuy nhiên, người có EQ cao hiểu rằng sự chân thành cần đi kèm với sự tôn trọng. Một sự thật được nói đúng cách sẽ dễ được tiếp nhận hơn rất nhiều so với những lời nói thẳng nhưng thiếu tinh tế.
Người EQ thấp cần làm gì để cải thiện khả năng giao tiếp?
Khả năng giao tiếp hoàn toàn có thể được rèn luyện nếu mỗi người sẵn sàng thay đổi.
Điều đầu tiên là học cách lắng nghe thật sự. Khi người khác chia sẻ, hãy tập trung vào nội dung họ đang nói thay vì vội vàng đưa ra đánh giá hoặc chuẩn bị phản biện. Sự lắng nghe chân thành giúp chúng ta hiểu được cảm xúc và nhu cầu của đối phương.
Bên cạnh đó, việc mở rộng vốn từ về cảm xúc cũng rất hữu ích. Khi nhận diện được cảm xúc của bản thân và người khác, chúng ta sẽ dễ dàng đưa ra phản hồi phù hợp hơn trong từng tình huống.
Một thói quen quan trọng khác là tự nhìn lại cách giao tiếp của mình sau mỗi cuộc trò chuyện. Hãy tự hỏi liệu mình đã lắng nghe đủ chưa, có vô tình làm tổn thương ai không và liệu có cách diễn đạt nào tốt hơn hay không. Sự tự nhận thức chính là nền tảng để nâng cao EQ.
Ngoài lời nói, ngôn ngữ cơ thể cũng đóng vai trò quan trọng. Một ánh mắt chăm chú, cái gật đầu đồng tình hay một nụ cười thân thiện đều giúp người đối diện cảm nhận được sự tôn trọng và quan tâm.
Cuối cùng, đừng ngại đón nhận phản hồi từ người khác. Những góp ý chân thành từ bạn bè, đồng nghiệp hoặc người thân có thể giúp chúng ta nhận ra những điểm hạn chế trong giao tiếp và từng bước cải thiện.
EQ không phải là năng lực bẩm sinh cố định mà là kỹ năng có thể rèn luyện theo thời gian. Càng biết lắng nghe, thấu hiểu và tôn trọng cảm xúc của người khác, chúng ta càng dễ xây dựng được những mối quan hệ bền vững và tích cực trong cuộc sống.
