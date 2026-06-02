Cung hoàng đạo nào hay đố kỵ nhất?
GĐXH - Đố kỵ là cảm xúc mà hầu như ai cũng từng trải qua. Tuy nhiên, ở mỗi cung hoàng đạo, mức độ ghen tị và cách thể hiện lại hoàn toàn khác nhau.
Dưới đây là bảng xếp hạng mức độ đố kỵ của 12 cung hoàng đạo, từ cao nhất đến thấp nhất.
1. Cung hoàng đạo Bạch Dương: Dễ đố kỵ nhất vòng tròn hoàng đạo
Bạch Dương sở hữu tinh thần cạnh tranh rất mạnh và luôn muốn trở thành người dẫn đầu.
Chính vì thế, họ khó chấp nhận việc có ai đó vượt trội hơn mình trong công việc, học tập hay cuộc sống.
Khi chứng kiến người khác nổi bật, nhiều Bạch Dương thường nảy sinh tâm lý muốn chứng minh bản thân tốt hơn.
Thậm chí, họ có thể tranh luận quyết liệt hoặc tìm cách khẳng định vị thế của mình bằng mọi giá.
Tuy nhiên, mặt tích cực là sự hơn thua này lại trở thành động lực giúp Bạch Dương không ngừng nỗ lực và đạt được nhiều thành công đáng nể.
2. Cung hoàng đạo Kim Ngưu: Khó chấp nhận người khác vượt mặt
Kim Ngưu là người thực tế, chăm chỉ và tin tưởng vào những giá trị do chính mình tạo dựng.
Thế nhưng, họ thường gặp khó khăn khi phải chấp nhận những cách làm mới hoặc những con đường thành công khác biệt với quan điểm của mình.
Nếu ai đó đạt được thành công nhanh hơn, Kim Ngưu có xu hướng cho rằng đối phương may mắn hơn là giỏi hơn. Điều này khiến họ dễ cảm thấy khó chịu khi bị người khác vượt qua.
3. Cung hoàng đạo Xử Nữ: Đố kỵ theo cách rất tinh tế
Xử Nữ hiếm khi thể hiện sự ghen tị một cách trực tiếp. Thay vào đó, họ thường soi xét kỹ lưỡng và tìm ra những điểm chưa hoàn hảo trong thành công của người khác.
Bởi tiêu chuẩn quá cao, Xử Nữ rất ít khi dành lời khen. Họ thường nhìn thấy những thiếu sót trước khi nhìn thấy ưu điểm, khiến người đối diện dễ cảm nhận được sự ganh đua ngầm.
4. Cung hoàng đạo Ma Kết: Tham vọng nên dễ nảy sinh ganh đua
Ma Kết không giấu giếm cảm giác ghen tị khi thấy người khác đạt được điều mình mong muốn. Họ là những người có tham vọng lớn, luôn hướng đến địa vị và thành công.
Điểm đáng ghi nhận là Ma Kết thường không chơi xấu người khác. Họ xem đối thủ như động lực để phá vỡ giới hạn bản thân và vươn lên mạnh mẽ hơn.
5. Cung hoàng đạo Nhân Mã: Ghen tị khi bị vượt qua ở lĩnh vực sở trường
Nhân Mã yêu thích sự tự do và luôn tự hào về những thành tựu mình tự tay xây dựng. Vì vậy, khi có ai đó vượt trội hơn trong lĩnh vực họ tự tin nhất, cảm giác đố kỵ dễ xuất hiện.
Dù vậy, nếu biết kiểm soát cảm xúc, Nhân Mã hoàn toàn có thể biến sự cạnh tranh thành động lực tích cực.
6. Cung hoàng đạo Song Tử: Đố kỵ nhưng nhanh chóng buông bỏ
Song Tử đôi khi cũng có cảm giác ganh tị với thành công của người khác. Tuy nhiên, nhờ khả năng thấu hiểu và đồng cảm, họ nhanh chóng nhận ra những nỗ lực mà đối phương đã trải qua.
Chính điều này giúp Song Tử chuyển từ ghen tị sang ngưỡng mộ và học hỏi.
7. Cung hoàng đạo Sư Tử: Muốn tỏa sáng nhưng biết công nhận người khác
Sư Tử thích được chú ý và đánh giá cao. Họ không dễ dàng khen ngợi ai đó, nhưng khi bình tâm suy xét, họ vẫn ghi nhận công sức và thành quả của người khác.
Là người có tố chất lãnh đạo, Sư Tử hiểu rằng đôi khi việc để người khác tỏa sáng sẽ mang lại lợi ích lớn hơn cho tập thể.
8. Cung hoàng đạo Cự Giải: Đôi lúc chạnh lòng nhưng không để bụng
Cự Giải sở hữu trái tim giàu tình cảm và lòng trắc ẩn. Dù đôi khi họ cũng cảm thấy buồn khi so sánh bản thân với người khác, cảm xúc này thường không kéo dài.
Họ nhanh chóng quay về với thực tại và tập trung cải thiện cuộc sống của mình thay vì nuôi dưỡng sự ghen tị.
9. Cung hoàng đạo Bảo Bình: Không thích hơn thua
Bảo Bình ít quan tâm đến việc ai thành công hay thất bại hơn mình. Điều họ chú trọng là những giá trị tích cực mà người đó mang lại cho xã hội.
Với tư duy cởi mở và nhân văn, Bảo Bình hiếm khi để lòng đố kỵ chi phối suy nghĩ.
10. Cung hoàng đạo Hổ Cáp: Lạnh lùng nhưng không ganh ghét
Hổ Cáp thường bị hiểu lầm là khó gần hoặc tham vọng quá mức. Thực tế, họ khá sâu sắc và biết nghĩ cho người khác.
Bản thân Hổ Cáp không quá thích cạnh tranh vô nghĩa nên hiếm khi đố kỵ với thành công của người khác.
11. Cung hoàng đạo Thiên Bình: Luôn vui cho thành công của mọi người
Thiên Bình yêu thích sự hài hòa và những điều tích cực. Họ thường cảm thấy vui vẻ khi chứng kiến người khác đạt được hạnh phúc hoặc thành tựu mới.
Thay vì ganh tị, Thiên Bình thường gửi lời chúc mừng chân thành và lan tỏa năng lượng tích cực đến mọi người xung quanh.
12. Cung hoàng đạo Song Ngư: Ít đố kỵ nhất trong 12 cung hoàng đạo
Đứng cuối bảng xếp hạng là Song Ngư. Đây là cung hoàng đạo nổi tiếng giàu lòng trắc ẩn, nhạy cảm và sống thiên về cảm xúc.
Song Ngư thường cảm thấy hạnh phúc khi thấy người khác vui vẻ. Họ thích giúp đỡ, sẻ chia và luôn mong những điều tốt đẹp đến với mọi người hơn là so đo hay ganh đua.
* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.
Nhiều người bắt đầu đổi vận sau khi cắt bớt 4 mối quan hệ độc hại nàyGia đình - 16 phút trước
GĐXH - Nhiều người nghĩ muốn cuộc sống tốt lên thì phải tìm cơ hội mới, gặp quý nhân hay kiếm nhiều tiền hơn. Nhưng thực tế, đôi khi bước ngoặt lớn nhất lại bắt đầu từ việc dám rời xa những mối quan hệ khiến mình mệt mỏi, bị kiểm soát hoặc liên tục hao tổn năng lượng.
Phụ nữ sau tuổi 50: Muốn tuổi già an yên, hãy học cách buông bỏ 3 điều nàyGia đình - 1 giờ trước
GĐXH - Người ta thường nói, tuổi 50 là ngưỡng cửa đặc biệt của cuộc đời người phụ nữ. Sau nửa đời người bận rộn vì chồng con, vì gia đình, đây cũng là lúc nhiều phụ nữ nhìn lại và tự hỏi: Mình đã sống cho bản thân được bao nhiêu?
8 điều nên học từ sớm để về già không cô đơnGia đình - 3 giờ trước
GĐXH - Nhiều người dành cả đời để chuẩn bị tài chính cho tương lai nhưng lại quên chuẩn bị tâm lý cho những năm tháng về già.
Cha mẹ khôn ngoan không chỉ nhìn tiền và bằng cấp khi con chọn bạn đời, mà đặc biệt để ý 2 điều nàyGia đình - 15 giờ trước
GĐXH - Khi con cái bước vào chuyện yêu đương, nhiều phụ huynh chỉ chăm chăm nhìn điều kiện bên ngoài. Nhưng người có trải nghiệm sống thường hiểu rằng, thứ quyết định hôn nhân lâu dài không nằm ở bảng lương hay tấm bằng.
68 tuổi, người đàn ông nghỉ hưu an nhàn nhiều năm nhờ một quyết định từ năm 20 tuổiGia đình - 18 giờ trước
GĐXH - Chính việc chấp nhận thiệt thòi một chút khi còn trẻ đã giúp ông Ngạn đạt được mục tiêu nghỉ hưu sớm từ năm 42 tuổi và tận hưởng cuộc sống an nhàn suốt hơn hai thập kỷ qua.
Những cặp con giáp cưới nhau là đổi vận: Kết hôn càng lâu càng phát tàiGia đình - 18 giờ trước
GĐXH - Theo tử vi phương Đông, có những cặp con giáp khi kết duyên không chỉ hòa hợp về tính cách mà còn hỗ trợ nhau trong công việc, tài chính và cuộc sống gia đình.
3 điều phụ nữ nên làm ở tuổi trung niên để tuổi già được an nhànGia đình - 18 giờ trước
GĐXH - Người ta thường nghĩ tuổi già có hạnh phúc hay không phụ thuộc vào con cái. Nhưng càng sống lâu, tôi càng nhận ra một điều: Tuổi già bình yên không phải là món quà ai đó mang đến, mà là kết quả của những gì chúng ta chuẩn bị từ tuổi trung niên.
Cung hoàng đạo nào ăn chơi quên lối về?Gia đình - 23 giờ trước
GĐXH - Mỗi cung hoàng đạo đều có cách tận hưởng cuộc sống khác nhau. Có người thích những bữa tiệc náo nhiệt kéo dài đến tận khuya, có người lại xem công việc là niềm vui lớn nhất.
Cha mẹ càng hay nói 4 điều này, con cái càng dễ tổn thương và xa cáchNuôi dạy con - 1 ngày trước
GĐXH - Có những câu nói cha mẹ chỉ buột miệng lúc nóng giận nhưng với trẻ nhỏ lại trở thành ký ức khó quên suốt nhiều năm; âm thầm làm trẻ tổn thương, mất tự tin và ngày càng xa cách gia đình.
Được bố mẹ cho hết đất tổ tiên nhưng tôi chỉ dám ngồi im vì điều kiện đính kèm vô cùng khóGia đình - 1 ngày trước
Một cuộc gọi từ quê tháng trước đã khiến cả hai vợ chồng mất ăn mất ngủ, suy nghĩ suốt nhiều tuần.
Gia đình cha yếu, mẹ mạnh: Con cái lớn lên dễ rơi vào 2 kết cục nàyNuôi dạy con
GĐXH - Nhiều người đến tuổi trung niên mới nhận ra những tổn thương trong tính cách của mình bắt nguồn từ chính gia đình thời thơ ấu. Theo các chuyên gia tâm lý, mô hình “cha yếu mẹ mạnh” có thể âm thầm ảnh hưởng đến sự tự tin, cảm xúc và các mối quan hệ của trẻ khi trưởng thành.