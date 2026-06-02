Cung hoàng đạo nào hay đố kỵ nhất?

Dưới đây là bảng xếp hạng mức độ đố kỵ của 12 cung hoàng đạo, từ cao nhất đến thấp nhất.

1. Cung hoàng đạo Bạch Dương: Dễ đố kỵ nhất vòng tròn hoàng đạo

Bạch Dương sở hữu tinh thần cạnh tranh rất mạnh và luôn muốn trở thành người dẫn đầu.

Chính vì thế, họ khó chấp nhận việc có ai đó vượt trội hơn mình trong công việc, học tập hay cuộc sống.

Khi chứng kiến người khác nổi bật, nhiều Bạch Dương thường nảy sinh tâm lý muốn chứng minh bản thân tốt hơn.

Thậm chí, họ có thể tranh luận quyết liệt hoặc tìm cách khẳng định vị thế của mình bằng mọi giá.

Tuy nhiên, mặt tích cực là sự hơn thua này lại trở thành động lực giúp Bạch Dương không ngừng nỗ lực và đạt được nhiều thành công đáng nể.

2. Cung hoàng đạo Kim Ngưu: Khó chấp nhận người khác vượt mặt

Kim Ngưu là người thực tế, chăm chỉ và tin tưởng vào những giá trị do chính mình tạo dựng.

Thế nhưng, họ thường gặp khó khăn khi phải chấp nhận những cách làm mới hoặc những con đường thành công khác biệt với quan điểm của mình.

Nếu ai đó đạt được thành công nhanh hơn, Kim Ngưu có xu hướng cho rằng đối phương may mắn hơn là giỏi hơn. Điều này khiến họ dễ cảm thấy khó chịu khi bị người khác vượt qua.

3. Cung hoàng đạo Xử Nữ: Đố kỵ theo cách rất tinh tế

Xử Nữ hiếm khi thể hiện sự ghen tị một cách trực tiếp. Thay vào đó, họ thường soi xét kỹ lưỡng và tìm ra những điểm chưa hoàn hảo trong thành công của người khác.

Bởi tiêu chuẩn quá cao, Xử Nữ rất ít khi dành lời khen. Họ thường nhìn thấy những thiếu sót trước khi nhìn thấy ưu điểm, khiến người đối diện dễ cảm nhận được sự ganh đua ngầm.

4. Cung hoàng đạo Ma Kết: Tham vọng nên dễ nảy sinh ganh đua

Ma Kết không giấu giếm cảm giác ghen tị khi thấy người khác đạt được điều mình mong muốn. Họ là những người có tham vọng lớn, luôn hướng đến địa vị và thành công.

Điểm đáng ghi nhận là Ma Kết thường không chơi xấu người khác. Họ xem đối thủ như động lực để phá vỡ giới hạn bản thân và vươn lên mạnh mẽ hơn.

5. Cung hoàng đạo Nhân Mã: Ghen tị khi bị vượt qua ở lĩnh vực sở trường

Nhân Mã yêu thích sự tự do và luôn tự hào về những thành tựu mình tự tay xây dựng. Vì vậy, khi có ai đó vượt trội hơn trong lĩnh vực họ tự tin nhất, cảm giác đố kỵ dễ xuất hiện.

Dù vậy, nếu biết kiểm soát cảm xúc, Nhân Mã hoàn toàn có thể biến sự cạnh tranh thành động lực tích cực.

6. Cung hoàng đạo Song Tử: Đố kỵ nhưng nhanh chóng buông bỏ

Song Tử đôi khi cũng có cảm giác ganh tị với thành công của người khác. Tuy nhiên, nhờ khả năng thấu hiểu và đồng cảm, họ nhanh chóng nhận ra những nỗ lực mà đối phương đã trải qua.

Chính điều này giúp Song Tử chuyển từ ghen tị sang ngưỡng mộ và học hỏi.

7. Cung hoàng đạo Sư Tử: Muốn tỏa sáng nhưng biết công nhận người khác

Sư Tử thích được chú ý và đánh giá cao. Họ không dễ dàng khen ngợi ai đó, nhưng khi bình tâm suy xét, họ vẫn ghi nhận công sức và thành quả của người khác.

Là người có tố chất lãnh đạo, Sư Tử hiểu rằng đôi khi việc để người khác tỏa sáng sẽ mang lại lợi ích lớn hơn cho tập thể.

8. Cung hoàng đạo Cự Giải: Đôi lúc chạnh lòng nhưng không để bụng

Cự Giải sở hữu trái tim giàu tình cảm và lòng trắc ẩn. Dù đôi khi họ cũng cảm thấy buồn khi so sánh bản thân với người khác, cảm xúc này thường không kéo dài.

Họ nhanh chóng quay về với thực tại và tập trung cải thiện cuộc sống của mình thay vì nuôi dưỡng sự ghen tị.

9. Cung hoàng đạo Bảo Bình: Không thích hơn thua

Bảo Bình ít quan tâm đến việc ai thành công hay thất bại hơn mình. Điều họ chú trọng là những giá trị tích cực mà người đó mang lại cho xã hội.

Với tư duy cởi mở và nhân văn, Bảo Bình hiếm khi để lòng đố kỵ chi phối suy nghĩ.

10. Cung hoàng đạo Hổ Cáp: Lạnh lùng nhưng không ganh ghét

Hổ Cáp thường bị hiểu lầm là khó gần hoặc tham vọng quá mức. Thực tế, họ khá sâu sắc và biết nghĩ cho người khác.

Bản thân Hổ Cáp không quá thích cạnh tranh vô nghĩa nên hiếm khi đố kỵ với thành công của người khác.

11. Cung hoàng đạo Thiên Bình: Luôn vui cho thành công của mọi người

Thiên Bình yêu thích sự hài hòa và những điều tích cực. Họ thường cảm thấy vui vẻ khi chứng kiến người khác đạt được hạnh phúc hoặc thành tựu mới.

Thay vì ganh tị, Thiên Bình thường gửi lời chúc mừng chân thành và lan tỏa năng lượng tích cực đến mọi người xung quanh.

12. Cung hoàng đạo Song Ngư: Ít đố kỵ nhất trong 12 cung hoàng đạo

Đứng cuối bảng xếp hạng là Song Ngư. Đây là cung hoàng đạo nổi tiếng giàu lòng trắc ẩn, nhạy cảm và sống thiên về cảm xúc.

Song Ngư thường cảm thấy hạnh phúc khi thấy người khác vui vẻ. Họ thích giúp đỡ, sẻ chia và luôn mong những điều tốt đẹp đến với mọi người hơn là so đo hay ganh đua.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.