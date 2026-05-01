Tượng hổ phong thủy để bàn làm việc mang tới lợi ích gì cho gia chủ
GĐXH - Có thể nói, tượng hổ để bàn làm việc là vị trí thích hợp nhất trong phong thủy. Để tượng hổ trên bàn làm việc mang lại nhiều lợi lộc, cát khí cho gia chủ. Ngoài ra, tượng hổ còn có ý nghĩa trấn yểm, xua đuổi tà khí và bảo vệ gia chủ.
Hình tượng hổ trong phong thủy
Trong phong thủy, hổ luôn là một trong những linh vật được tín nhiệm trong thờ cúng và tín ngưỡng của nhân dân. Hổ là linh vật có sức mạnh to lớn, đứng thứ hai sau Rồng.
Hổ cùng với rồng là một cặp gắn kết và bổ trợ cho nhau mang tới cát khí thịnh vượng, những may mắn, thành công cho gia chủ.
Trong phong thủy, hổ cũng chính là tín vật phong thủy có vai trò cân bằng năng lượng âm - dương một cách hoàn hảo. Linh vật hổ giúp giữ cho cục diện luôn hài hòa, tăng trưởng bền vững.
Chính vì vậy trong quan niệm mới cho rằng trường khí từ hổ giúp gia chủ kinh doanh phát đạt, làm ăn thuận lợi, được người đời kính trọng và nể phục, có được vị trí cao.
Lợi ích khi để tượng hổ trên bàn làm việc
Giúp trấn trạch, bảo vệ gia chủ
Tượng hổ trong phong thủy có linh khí, sát khí mạnh mẽ nên được sử dụng trấn trạch nhà cửa hiệu quả. Vì vậy, vật phẩm này rất phù hợp để thỉnh về sử dụng trong các trường hợp nhà cửa có sát tinh chiếu hướng hoặc bị phạm vào những đại kỵ trong bố cục nhà ở dương trạch.
Không chỉ trong gia đình, tượng hổ còn được nhiều doanh nghiệp sử dụng với mục đích hóa sát hỗ trợ cộng sự, đối tác làm ăn được được bền vững. Từ đó, mang lại vượng khí cho doanh nghiệp, duy trì một tập thể vững mạnh, có được vị trí cao trên thương trường.
Mang lại sức khỏe và công danh sự nghiệp
Ddân gian quan niệm, hình tượng của hổ là vệ sĩ của thiên cung, thần thú của muôn loài nên rất uy lực và dũng mãnh. Đặt tượng hổ trên bàn sẽ giúp bạn luôn khỏe mạnh, tránh được ốm đau, bệnh tật, những họa hại không mong muốn.
Không những vậy nhiều người còn có niềm tin rằng, họ luôn khỏe mạnh là nhờ có linh khí từ tượng hổ phù trợ.
Nhiều doanh nhân thành đạt luôn chú trọng tới yếu tố phong thủy và có sự phù trợ của các linh vật, trong đó có tượng hổ để bàn làm việc. Nhờ sử dụng và bài trí tượng hổ phong thủy mà công việc kinh doanh, sức khỏe, quyền uy và địa vị của gia chủ luôn được như ý.
Có linh khí từ tượng hổ để bàn làm việc, chắc chắn đường công danh sự nghiệp của bạn sẽ rộng mở. Những người công việc chưa thuận lợi, làm ăn chưa tốt muốn cải thiện tốt hơn, có thể thỉnh tượng hổ để bàn làm việc để được hưởng linh khí từ linh vật này.
Cách bài trí tượng hổ theo chuẩn phong thủy
Đặt tượng Hổ ở đâu trong nhà, trên bàn làm việc, tại cơ quan để phát huy được hết ý nghĩa mà tượng mang lại là vấn đề rất đáng quan tâm.
Chính vì vậy, vị trí đặt tượng và hướng đặt tượng rất quan trọng. Dưới đây là hướng dẫn cách bài trí tượng hổ từ những chuyên gia phong thủy để bạn tham khảo.
Vị trí đặt tượng theo phong thủy
Thông thường tượng hổ được lựa chọn để đặt trên bàn làm việc và vì kích thước tượng không quá lớn nên bạn hoàn toàn có thể đặt trên bàn mà không hề vướng víu hay ảnh hưởng tới công việc.
Khi đặt tượng hổ trên khu vực làm việc cá nhân, chuyên gia phong thủy khuyên rằng nếu gia chủ muốn chiêu tài nên hướng mặt tượng về phía người ngồi, muốn giải hóa sát thì hướng mặt tượng ra phía cửa chính của căn phòng đó.
Nếu đặt tượng hổ tại nhà thì bạn có thể đặt tại bàn làm việc riêng hoặc ngay tại phòng khách. Bởi đây là nơi trang trọng đại diện cho cả ngôi nhà, nơi sum họp, gắn kết gia đình.
Khi đặt tượng hổ đúng vị trí sẽ mang lại nhiều năng lượng dương tích cực, hộ trì cho người ngồi tại đó luôn đạt được những thành tựu nhất định.
Hướng đặt tượng hổ phong thủy
Đối với hướng chi tiết khi an vị vật phẩm, người xưa đã từng có câu: Tả Thanh Long – hữu Bạch Hổ, chính vì vậy, tượng hổ nên đặt bên trái, chếch về hướng Tây, đầu tượng quay ra ngoài và chếch hướng cửa chính là tốt nhất.
Như vậy, uy lực của hổ và khả năng hấp thụ vượng khí để phù trợ cho bạn sẽ đạt được hiệu quả cao nhất.
Những lưu ý, kiêng kỵ nên tránh khi bài trí tượng hổ
Không nên đặt tượng hổ trong phòng ngủ bởi uy lực từ tượng hổ có thể khiến các thành viên không được thỏa mái, tâm trạng lo lắng, bất an.
Không đặt tượng hổ đầu quay mặt vào nhà, như vậy sẽ tạo nên thế hổ xuống núi là phạm, rất xấu, có thể khiến công việc của bạn xuống dốc.
Không nên đặt tượng hổ hướng thẳng ra cửa chính, nên đặt chếch hướng cửa chính một chút. Vì uy lực từ hổ rất mạnh mẽ, có thể khiến mọi người sợ hãi, ảnh hưởng tới những người thân, đồng nghiệp xung quanh bạn.
Những người tuổi Dần, Tuất, Ngọ khi thỉnh tượng hổ cần tham khảo các chuyên gia phong thủy để đặt đúng hướng.
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
