Tượng hổ phong thủy để bàn làm việc mang tới lợi ích gì cho gia chủ

Thứ sáu, 13:29 01/05/2026
Huyền Trang (T/h)
GĐXH - Có thể nói, tượng hổ để bàn làm việc là vị trí thích hợp nhất trong phong thủy. Để tượng hổ trên bàn làm việc mang lại nhiều lợi lộc, cát khí cho gia chủ. Ngoài ra, tượng hổ còn có ý nghĩa trấn yểm, xua đuổi tà khí và bảo vệ gia chủ.

Hình tượng hổ trong phong thủy

Trong phong thủy, hổ luôn là một trong những linh vật được tín nhiệm trong thờ cúng và tín ngưỡng của nhân dân. Hổ là linh vật có sức mạnh to lớn, đứng thứ hai sau Rồng.

Hổ cùng với rồng là một cặp gắn kết và bổ trợ cho nhau mang tới cát khí thịnh vượng, những may mắn, thành công cho gia chủ.

Trong phong thủy, hổ cũng chính là tín vật phong thủy có vai trò cân bằng năng lượng âm - dương một cách hoàn hảo. Linh vật hổ giúp giữ cho cục diện luôn hài hòa, tăng trưởng bền vững.

Chính vì vậy trong quan niệm mới cho rằng trường khí từ hổ giúp gia chủ kinh doanh phát đạt, làm ăn thuận lợi, được người đời kính trọng và nể phục, có được vị trí cao.

Lợi ích khi để tượng hổ trên bàn làm việc

Giúp trấn trạch, bảo vệ gia chủ

Tượng hổ trong phong thủy có linh khí, sát khí mạnh mẽ nên được sử dụng trấn trạch nhà cửa hiệu quả. Vì vậy, vật phẩm này rất phù hợp để thỉnh về sử dụng trong các trường hợp nhà cửa có sát tinh chiếu hướng hoặc bị phạm vào những đại kỵ trong bố cục nhà ở dương trạch.

Không chỉ trong gia đình, tượng hổ còn được nhiều doanh nghiệp sử dụng với mục đích hóa sát hỗ trợ cộng sự, đối tác làm ăn được được bền vững. Từ đó, mang lại vượng khí cho doanh nghiệp, duy trì một tập thể vững mạnh, có được vị trí cao trên thương trường.

Mang lại sức khỏe và công danh sự nghiệp

Ddân gian quan niệm, hình tượng của hổ là vệ sĩ của thiên cung, thần thú của muôn loài nên rất uy lực và dũng mãnh. Đặt tượng hổ trên bàn sẽ giúp bạn luôn khỏe mạnh, tránh được ốm đau, bệnh tật, những họa hại không mong muốn.

Không những vậy nhiều người còn có niềm tin rằng, họ luôn khỏe mạnh là nhờ có linh khí từ tượng hổ phù trợ.

Nhiều doanh nhân thành đạt luôn chú trọng tới yếu tố phong thủy và có sự phù trợ của các linh vật, trong đó có tượng hổ để bàn làm việc. Nhờ sử dụng và bài trí tượng hổ phong thủy mà công việc kinh doanh, sức khỏe, quyền uy và địa vị của gia chủ luôn được như ý.

Có linh khí từ tượng hổ để bàn làm việc, chắc chắn đường công danh sự nghiệp của bạn sẽ rộng mở. Những người công việc chưa thuận lợi, làm ăn chưa tốt muốn cải thiện tốt hơn, có thể thỉnh tượng hổ để bàn làm việc để được hưởng linh khí từ linh vật này.

Cách bài trí tượng hổ theo chuẩn phong thủy

Đặt tượng Hổ ở đâu trong nhà, trên bàn làm việc, tại cơ quan để phát huy được hết ý nghĩa mà tượng mang lại là vấn đề rất đáng quan tâm.

Chính vì vậy, vị trí đặt tượng và hướng đặt tượng rất quan trọng. Dưới đây là hướng dẫn cách bài trí tượng hổ từ những chuyên gia phong thủy để bạn tham khảo.

Vị trí đặt tượng theo phong thủy

Thông thường tượng hổ được lựa chọn để đặt trên bàn làm việc và vì kích thước tượng không quá lớn nên bạn hoàn toàn có thể đặt trên bàn mà không hề vướng víu hay ảnh hưởng tới công việc.

Khi đặt tượng hổ đúng vị trí sẽ mang lại nhiều năng lượng dương tích cực, hộ trì cho người ngồi tại đó luôn đạt được những thành tựu nhất định.

Khi đặt tượng hổ trên khu vực làm việc cá nhân, chuyên gia phong thủy khuyên rằng nếu gia chủ muốn chiêu tài nên hướng mặt tượng về phía người ngồi, muốn giải hóa sát thì hướng mặt tượng ra phía cửa chính của căn phòng đó.

Nếu đặt tượng hổ tại nhà thì bạn có thể đặt tại bàn làm việc riêng hoặc ngay tại phòng khách. Bởi đây là nơi trang trọng đại diện cho cả ngôi nhà, nơi sum họp, gắn kết gia đình.

Hướng đặt tượng hổ phong thủy

Đối với hướng chi tiết khi an vị vật phẩm, người xưa đã từng có câu: Tả Thanh Long – hữu Bạch Hổ, chính vì vậy, tượng hổ nên đặt bên trái, chếch về hướng Tây, đầu tượng quay ra ngoài và chếch hướng cửa chính là tốt nhất.

Như vậy, uy lực của hổ và khả năng hấp thụ vượng khí để phù trợ cho bạn sẽ đạt được hiệu quả cao nhất.

Những lưu ý, kiêng kỵ nên tránh khi bài trí tượng hổ

Không nên đặt tượng hổ trong phòng ngủ bởi uy lực từ tượng hổ có thể khiến các thành viên không được thỏa mái, tâm trạng lo lắng, bất an.

Không đặt tượng hổ đầu quay mặt vào nhà, như vậy sẽ tạo nên thế hổ xuống núi là phạm, rất xấu, có thể khiến công việc của bạn xuống dốc.

Không nên đặt tượng hổ hướng thẳng ra cửa chính, nên đặt chếch hướng cửa chính một chút. Vì uy lực từ hổ rất mạnh mẽ, có thể khiến mọi người sợ hãi, ảnh hưởng tới những người thân, đồng nghiệp xung quanh bạn.

Những người tuổi Dần, Tuất, Ngọ khi thỉnh tượng hổ cần tham khảo các chuyên gia phong thủy để đặt đúng hướng.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.

Cách chọn màu sắc cho ngôi nhà hợp mệnh hóa giải vận xui, hướng nhà xấu trong phong thuỷ

Cách chọn màu sắc cho ngôi nhà hợp mệnh hóa giải vận xui, hướng nhà xấu trong phong thuỷ

Những hướng nhà tuyệt đối không nên xây năm 2026

Những hướng nhà tuyệt đối không nên xây năm 2026

Vật phẩm trong phòng khách cần tránh để bảo vệ vận khí gia đình bạn

Vật phẩm trong phòng khách cần tránh để bảo vệ vận khí gia đình bạn

Rước tài lộc và dương khí với cách đặt bếp thông minh

Rước tài lộc và dương khí với cách đặt bếp thông minh

Hệ thống Phi Tinh trong phái Huyền Không xác định cát – hung của ngôi nhà dựa trên yếu tố nào

Hệ thống Phi Tinh trong phái Huyền Không xác định cát – hung của ngôi nhà dựa trên yếu tố nào

Cùng chuyên mục

Cầm 50k đi chợ lúc 5 giờ chiều: Tôi đã "vét" được những gì để có bữa tối thịnh soạn cho cả nhà!

Cầm 50k đi chợ lúc 5 giờ chiều: Tôi đã "vét" được những gì để có bữa tối thịnh soạn cho cả nhà!

- 22 phút trước

Vị ngọt đậm của hến quyện với mùi thơm đặc trưng của lá lốt khiến món này "vét sạch nồi cơm" trong vòng một nốt nhạc.

Tác dụng bất ngờ của việc để baking soda trong nhà tắm không phải ai cũng biết

Tác dụng bất ngờ của việc để baking soda trong nhà tắm không phải ai cũng biết

Không gian sống - 19 giờ trước

GĐXH - Baking soda là nguyên liệu quen thuộc trong căn bếp nhưng ít ai biết baking soda còn có vô vàn công dụng tuyệt vời khi vệ sinh và khử mùi trong không gian nhà tắm.

Khung giờ đẹp thắp hương ngày mai – Rằm tháng 3 âm lịch 2026 để khẩn cầu linh ứng, đón phước lành

Khung giờ đẹp thắp hương ngày mai – Rằm tháng 3 âm lịch 2026 để khẩn cầu linh ứng, đón phước lành

- 23 giờ trước

GĐXH- Ngày mai 1/5 dương lịch là 15/3 âm lịch năm 2026. Theo chuyên gia phong thủy, mọi người nên chọn giờ đẹp thắp hương Rằm tháng 3 âm lịch 2026 vào hai khung giờ và văn khấn chuẩn sau để đón phước lành.

Yếu tố phong thủy khi xây dựng nhà ở, nhằm đảm bảo vận khí, tài lộc cho người mệnh Mộc

Yếu tố phong thủy khi xây dựng nhà ở, nhằm đảm bảo vận khí, tài lộc cho người mệnh Mộc

Phong thủy - 1 ngày trước

GĐXH - Phong thủy nhà ở là vấn đề rất được quan tâm. Trước khi xây nhà hầu như ai cũng tìm hiểu và xem xét bố trí sao cho hợp phong thủy. Hãy cùng hiểu xem phong thủy nhà ở cho người mệnh Mộc như thế nào qua bài viết này.

Cây phong thủy tuổi Mùi hút tài lộc, mang may mắn

Cây phong thủy tuổi Mùi hút tài lộc, mang may mắn

Phong thủy - 1 ngày trước

GĐXH - Đối với người tuổi Mùi, việc lựa chọn cây phong thủy phù hợp không chỉ giúp trang trí không gian sống mà còn giúp thu hút tài lộc, gia tăng vận may và hỗ trợ phát triển sự nghiệp.

Bật mí tiêu chí quan trọng khi chọn ngày đại cát làm nhà

Bật mí tiêu chí quan trọng khi chọn ngày đại cát làm nhà

- 2 ngày trước

GĐXH - Theo phong thủy, chọn ngày khởi công không chỉ là tín ngưỡng mà còn là cách đón dòng năng lượng thuận lợi cho công trình và gia đạo. Vậy, trước khi động thổ, gia chủ nên đối chiếu những tiêu chí quan trọng này để chọn được ngày đại cát.

Bạc có trừ tà được không và tác dụng kỳ diệu của bạc trong đời sống

Bạc có trừ tà được không và tác dụng kỳ diệu của bạc trong đời sống

- 2 ngày trước

GĐXH - Bạc đặc biệt quan trong trong phong thủy cũng như trong đời sống ngày thường. Hầu như, ai cũng mang bên mình 1 chiếc vòng, 1 vật bằng bạc để giúp bảo vệ bản thân. Công dụng của bạc trong phong thủy như thế nào, cùng tham khảo bài viết này.

Vật phẩm phong thủy dành riêng cho người mệnh Hỏa mang năng lượng tốt lành, may mắn, thịnh vượng

Vật phẩm phong thủy dành riêng cho người mệnh Hỏa mang năng lượng tốt lành, may mắn, thịnh vượng

- 2 ngày trước

GĐXH - Vật phẩm phong thủy là sản phẩm có tính bổ trợ cao, mang đến cho chủ nhân những điều may mắn và tích cực trong công việc cũng như tài lộc, gia đạo.

Các điểm vui chơi đẹp và ý nghĩa dịp 30/4 tại Hà Nội

Các điểm vui chơi đẹp và ý nghĩa dịp 30/4 tại Hà Nội

- 2 ngày trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ giải phóng miền Nam sắp đến nên nhiều người đang tìm kiếm địa điểm chơi lễ 30/4 tại Hà Nội. Hãy khám phá ngay top những địa chỉ thú vị và mang đậm nét lịch sử với bài viết dưới đây.

Hoa hậu phố cổ sống viên mãn trong không gian biệt thự 6 tầng trên 'đất vàng' Hà Nội

Hoa hậu phố cổ sống viên mãn trong không gian biệt thự 6 tầng trên 'đất vàng' Hà Nội

- 2 ngày trước

GĐXH - Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh đang sinh sống cùng gia đình chồng trong căn biệt thự 6 tầng tại khu vực trung tâm Hà Nội.

Xem nhiều

Các địa danh vừa đẹp vừa không quá đông đúc để bạn có thể tận hưởng kỳ nghỉ lễ trọn vẹn 30/4 -1/5

Các địa danh vừa đẹp vừa không quá đông đúc để bạn có thể tận hưởng kỳ nghỉ lễ trọn vẹn 30/4 -1/5

GĐXH - 30/4 đi đâu không đông hay đi du lịch đâu dịp nghỉ lễ... đang được nhiều du khách quan tâm hiện nay. Bài viết này gợi ý cho bạn các địa danh vừa đẹp vừa không quá đông đúc để bạn có thể tận hưởng kỳ nghỉ lễ trọn vẹn nhé.

Khung giờ đẹp thắp hương ngày mai – Rằm tháng 3 âm lịch 2026 để khẩn cầu linh ứng, đón phước lành

Khung giờ đẹp thắp hương ngày mai – Rằm tháng 3 âm lịch 2026 để khẩn cầu linh ứng, đón phước lành

Hoa hậu phố cổ sống viên mãn trong không gian biệt thự 6 tầng trên 'đất vàng' Hà Nội

Hoa hậu phố cổ sống viên mãn trong không gian biệt thự 6 tầng trên 'đất vàng' Hà Nội

Xem ngày giờ tốt xấu tuần mới 27/4 - 3/5/2026 cho công việc thuận lợi

Xem ngày giờ tốt xấu tuần mới 27/4 - 3/5/2026 cho công việc thuận lợi

4 góc trong nhà càng ‘để trống’ đúng cách càng hút tài lộc, vận may

4 góc trong nhà càng ‘để trống’ đúng cách càng hút tài lộc, vận may

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
