Vật phẩm trong phòng khách cần tránh để bảo vệ vận khí gia đình bạn

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Gương đối diện cửa chính

Gương là một vật dụng quen thuộc trong nhiều ngôi nhà, nhưng không phải lúc nào cũng có thể đặt tùy tiện. Theo phong thủy, đặt gương đối diện cửa chính là một trong những đại kỵ bởi nó có thể phản xạ và đẩy nguồn năng lượng tốt ra khỏi nhà.

Lý do không nên đặt gương đối diện cửa chính?

Phản chiếu năng lượng tốt ra ngoài: Cửa chính là nơi thu hút tài khí, nếu đặt gương đối diện, năng lượng tốt vừa vào nhà đã bị đẩy ngược ra ngoài, có thể khiến gia chủ khó giữ được tài lộc.

Tạo cảm giác bất an: Gương phản chiếu hình ảnh liên tục, khiến người bước vào nhà có cảm giác hoang mang, dễ bị giật mình, gây mất cân bằng tâm lý.

Dễ gây xung đột trong gia đình: Khi năng lượng trong nhà bị xáo trộn, các thành viên dễ nóng giận, mâu thuẫn gia tăng.

Cách hóa giải

Nếu đã đặt gương đối diện cửa chính, bạn có thể di chuyển gương sang một vị trí khác như tường bên hoặc trong phòng ngủ, phòng ăn.

Nếu không thể di chuyển, có thể dùng rèm che gương hoặc đặt một chậu cây xanh để hạn chế tác động xấu.

Đặt quá nhiều vật sắc nhọn

Những vật dụng sắc nhọn như kiếm, dao, sừng động vật, mô hình vũ khí... thường được nhiều người yêu thích trang trí trong phòng khách vì trông mạnh mẽ, cá tính. Tuy nhiên, trong phong thủy, đây lại là những vật mang sát khí, có thể gây bất ổn cho gia đình.

Tại sao không nên đặt vật sắc nhọn trong phòng khách?

Gây xung đột và căng thẳng: Vật sắc nhọn mang năng lượng của sự tranh đấu, dễ khiến gia đình xảy ra cãi vã, mâu thuẫn.

Tạo cảm giác bất an: Những đồ vật như dao, kiếm, sừng thú có thể vô tình tạo ra cảm giác lo lắng, sợ hãi cho khách đến chơi nhà.

Ảnh hưởng đến sức khỏe: Theo phong thủy, sát khí của vật sắc nhọn có thể ảnh hưởng đến hệ thần kinh, khiến các thành viên trong gia đình dễ căng thẳng, đau đầu, mất ngủ.

Cách hóa giải

Nếu bạn yêu thích những vật trang trí mang phong cách cá tính, hãy chọn những vật có hình dạng mềm mại, không có góc cạnh sắc nhọn.

Nếu đã có các vật này trong phòng khách, bạn có thể di chuyển chúng vào phòng làm việc hoặc đặt trong tủ kính để giảm bớt tác động phong thủy.

Đặt cây có gai hoặc cây khô héo

Cây xanh thường được sử dụng trong phòng khách để tạo không gian tươi mát, nhưng không phải loại cây nào cũng phù hợp.

Những loại cây có gai nhọn như xương rồng, cây bạch mã hoàng tử, hoặc cây héo úa, chết khô đều mang năng lượng xấu và có thể ảnh hưởng đến tài lộc, sức khỏe của gia chủ.

Tại sao không nên đặt cây có gai và cây khô héo?

Cây có gai mang sát khí: Những chiếc gai nhọn tượng trưng cho sự xung đột, gây bất hòa trong các mối quan hệ. Đặc biệt, xương rồng còn có thể chặn tài lộc, khiến công việc gặp trắc trở.

Cây khô héo tượng trưng cho sự suy tàn: Cây cối trong nhà mang năng lượng sống, nếu để cây chết hoặc khô héo, nó sẽ tạo ra năng lượng tiêu cực, ảnh hưởng đến vận khí của gia đình.

Cách hóa giải

Nếu muốn trang trí phòng khách bằng cây xanh, bạn nên chọn những loại cây mang ý nghĩa phong thủy tốt như cây kim tiền, cây phát tài, cây ngọc bích… Nếu cây bị khô hoặc héo, hãy nhanh chóng thay thế bằng cây mới để duy trì sinh khí trong nhà.

Treo tranh bạo lực hoặc u ám

Tranh ảnh trong phòng khách không chỉ mang ý nghĩa trang trí mà còn ảnh hưởng đến năng lượng phong thủy.

Nhiều người vô tình treo những bức tranh mang hình ảnh bạo lực, chiến tranh, động vật dữ tợn hoặc cảnh u ám, điều này có thể khiến không khí trong nhà trở nên nặng nề.

Tại sao không nên treo tranh bạo lực, u ám?

Gây ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý: Hình ảnh bạo lực hoặc u ám có thể khiến các thành viên trong gia đình cảm thấy áp lực, lo âu, dẫn đến tâm trạng tiêu cực.

Hút năng lượng xấu: Những bức tranh này mang năng lượng tiêu cực, có thể khiến công việc, tài lộc của gia chủ gặp khó khăn.

Không phù hợp với không gian phòng khách: Phòng khách nên có không gian ấm áp, gần gũi để tạo sự hòa hợp giữa các thành viên, những bức tranh có nội dung tiêu cực sẽ phá vỡ điều này.

Cách hóa giải

Thay vì tranh bạo lực hay u ám, bạn có thể chọn tranh phong thủy như tranh hoa sen, tranh sơn thủy, tranh mã đáo thành công hoặc tranh về thiên nhiên tươi sáng để thu hút năng lượng tốt vào nhà.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.

