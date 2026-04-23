Vật phẩm trong phòng khách cần tránh để bảo vệ vận khí gia đình bạn
GĐXH - Theo quan niệm phong thủy, việc bài trí phòng khách đúng cách có thể thu hút vận may, nhưng nếu đặt sai một số vật phong thủy lại đại kỵ.
Gương đối diện cửa chính
Gương là một vật dụng quen thuộc trong nhiều ngôi nhà, nhưng không phải lúc nào cũng có thể đặt tùy tiện. Theo phong thủy, đặt gương đối diện cửa chính là một trong những đại kỵ bởi nó có thể phản xạ và đẩy nguồn năng lượng tốt ra khỏi nhà.
Lý do không nên đặt gương đối diện cửa chính?
Phản chiếu năng lượng tốt ra ngoài: Cửa chính là nơi thu hút tài khí, nếu đặt gương đối diện, năng lượng tốt vừa vào nhà đã bị đẩy ngược ra ngoài, có thể khiến gia chủ khó giữ được tài lộc.
Tạo cảm giác bất an: Gương phản chiếu hình ảnh liên tục, khiến người bước vào nhà có cảm giác hoang mang, dễ bị giật mình, gây mất cân bằng tâm lý.
Dễ gây xung đột trong gia đình: Khi năng lượng trong nhà bị xáo trộn, các thành viên dễ nóng giận, mâu thuẫn gia tăng.
Cách hóa giải
Nếu đã đặt gương đối diện cửa chính, bạn có thể di chuyển gương sang một vị trí khác như tường bên hoặc trong phòng ngủ, phòng ăn.
Nếu không thể di chuyển, có thể dùng rèm che gương hoặc đặt một chậu cây xanh để hạn chế tác động xấu.
Đặt quá nhiều vật sắc nhọn
Những vật dụng sắc nhọn như kiếm, dao, sừng động vật, mô hình vũ khí... thường được nhiều người yêu thích trang trí trong phòng khách vì trông mạnh mẽ, cá tính. Tuy nhiên, trong phong thủy, đây lại là những vật mang sát khí, có thể gây bất ổn cho gia đình.
Tại sao không nên đặt vật sắc nhọn trong phòng khách?
Gây xung đột và căng thẳng: Vật sắc nhọn mang năng lượng của sự tranh đấu, dễ khiến gia đình xảy ra cãi vã, mâu thuẫn.
Tạo cảm giác bất an: Những đồ vật như dao, kiếm, sừng thú có thể vô tình tạo ra cảm giác lo lắng, sợ hãi cho khách đến chơi nhà.
Ảnh hưởng đến sức khỏe: Theo phong thủy, sát khí của vật sắc nhọn có thể ảnh hưởng đến hệ thần kinh, khiến các thành viên trong gia đình dễ căng thẳng, đau đầu, mất ngủ.
Cách hóa giải
Nếu bạn yêu thích những vật trang trí mang phong cách cá tính, hãy chọn những vật có hình dạng mềm mại, không có góc cạnh sắc nhọn.
Nếu đã có các vật này trong phòng khách, bạn có thể di chuyển chúng vào phòng làm việc hoặc đặt trong tủ kính để giảm bớt tác động phong thủy.
Đặt cây có gai hoặc cây khô héo
Cây xanh thường được sử dụng trong phòng khách để tạo không gian tươi mát, nhưng không phải loại cây nào cũng phù hợp.
Những loại cây có gai nhọn như xương rồng, cây bạch mã hoàng tử, hoặc cây héo úa, chết khô đều mang năng lượng xấu và có thể ảnh hưởng đến tài lộc, sức khỏe của gia chủ.
Tại sao không nên đặt cây có gai và cây khô héo?
Cây có gai mang sát khí: Những chiếc gai nhọn tượng trưng cho sự xung đột, gây bất hòa trong các mối quan hệ. Đặc biệt, xương rồng còn có thể chặn tài lộc, khiến công việc gặp trắc trở.
Cây khô héo tượng trưng cho sự suy tàn: Cây cối trong nhà mang năng lượng sống, nếu để cây chết hoặc khô héo, nó sẽ tạo ra năng lượng tiêu cực, ảnh hưởng đến vận khí của gia đình.
Cách hóa giải
Nếu muốn trang trí phòng khách bằng cây xanh, bạn nên chọn những loại cây mang ý nghĩa phong thủy tốt như cây kim tiền, cây phát tài, cây ngọc bích… Nếu cây bị khô hoặc héo, hãy nhanh chóng thay thế bằng cây mới để duy trì sinh khí trong nhà.
Treo tranh bạo lực hoặc u ám
Tranh ảnh trong phòng khách không chỉ mang ý nghĩa trang trí mà còn ảnh hưởng đến năng lượng phong thủy.
Nhiều người vô tình treo những bức tranh mang hình ảnh bạo lực, chiến tranh, động vật dữ tợn hoặc cảnh u ám, điều này có thể khiến không khí trong nhà trở nên nặng nề.
Tại sao không nên treo tranh bạo lực, u ám?
Gây ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý: Hình ảnh bạo lực hoặc u ám có thể khiến các thành viên trong gia đình cảm thấy áp lực, lo âu, dẫn đến tâm trạng tiêu cực.
Hút năng lượng xấu: Những bức tranh này mang năng lượng tiêu cực, có thể khiến công việc, tài lộc của gia chủ gặp khó khăn.
Không phù hợp với không gian phòng khách: Phòng khách nên có không gian ấm áp, gần gũi để tạo sự hòa hợp giữa các thành viên, những bức tranh có nội dung tiêu cực sẽ phá vỡ điều này.
Cách hóa giải
Thay vì tranh bạo lực hay u ám, bạn có thể chọn tranh phong thủy như tranh hoa sen, tranh sơn thủy, tranh mã đáo thành công hoặc tranh về thiên nhiên tươi sáng để thu hút năng lượng tốt vào nhà.
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
Cây kim tiền có độc không? Những lợi ích mà cây kim tiền mang lại cho sức khỏeỞ - 5 giờ trước
GĐXH - Mặc dù được biết đến như một biểu tượng của sự thịnh vượng và may mắn, cây kim tiền vẫn tiềm ẩn những rủi ro về độc tính mà không phải ai cũng nắm rõ.
Lễ hội Bình Đà 2026: Trang nghiêm nghi lễ Quốc Tổ, lan tỏa tinh thần “Con Rồng Cháu Tiên”Ở - 12 giờ trước
GĐXH - Ngày 22/4/2026 (tức mùng 6 tháng 3 âm lịch), tại Đền Nội Bình Đà, Lễ rước, tế và dâng hương tưởng niệm Lạc Long Quân diễn ra trang nghiêm, trở thành điểm nhấn nổi bật của Lễ hội Bình Đà 2026, thu hút đông đảo người dân và du khách thập phương.
4 loại cây đặt phòng khách dễ trồng vừa đẹp hiện đại, vừa hút tài lộc ai cũng nên cóỞ - 17 giờ trước
GĐXH – 4 loại cây dưới đây vừa đẹp, dễ chăm, vừa mang ý nghĩa phong thủy tích cực, phù hợp với nhiều không gian phòng khách hiện đại.
Ý nghĩa bình lông công trong phong thủy và cải vận bạn nên biếtỞ - 22 giờ trước
GĐXH - Trong phong thủy, lông công, các họa tiết lông công hoặc hình chim công được cho là có tác dụng phong thủy rất tốt. Vừa đem đến sự sang trọng quyến quý, lại tránh được xui rủi cho gia đình.
Rước tài lộc và dương khí với cách đặt bếp thông minhỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Phong thủy là yếu tố quan trọng nhất cần được nhắc đến, có rước được tài lộc vào nhà hay không, có đón nhận dương khí cho gia đạo hay không phụ thuộc vào cách chúng ta đặt bếp.
Hệ thống Phi Tinh trong phái Huyền Không xác định cát – hung của ngôi nhà dựa trên yếu tố nàoỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Phái Huyền Không không chỉ là hệ thống lý thuyết phong thủy mà còn là phương pháp ứng dụng trong việc bố trí và điều chỉnh không gian sống. Khi áp dụng đúng cách, nó có thể hỗ trợ xác định các phương vị vượng khí, năng lượng trong nhà ở.
Mậu Kỷ Đô Thiên Sát có sức ảnh hưởng đến ngôi nhà và đất đai như thế nào?Ở - 1 ngày trước
GĐXH - Trong bài viết này, sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về Mậu Kỷ Đô Thiên Sát, từ ý nghĩa cho đến các phương pháp hóa giải theo chuẩn phong thủy, nhằm mang lại bình an và thịnh vượng cho gia đình.
Cây phong thủy trồng ngoài ban công cho các tuổi, mệnh giúp kích hoạt tài lộc 2026Ở - 2 ngày trước
GĐXH - Ban công là khu vực đón nắng, đón gió và cũng là nơi thu hút nguồn sinh khí quan trọng cho ngôi nhà. Việc lựa chọn cây phong thủy trồng ngoài ban công hợp tuổi, hợp mệnh không chỉ giúp không gian xanh mát mà còn kích hoạt tài lộc, may mắn.
Tranh treo phòng bếp hợp phong thuỷ theo mệnh 2026Ở - 2 ngày trước
GĐXH - Khi trang trí phòng bếp ngoài các vật liệu như bàn ăn, ghế thì tranh treo cũng được nhiều người quan tâm. Dưới đây là cách chọn tranh treo phòng bếp hợp phong thuỷ theo mệnh 2026.
Huyền Không Đại Quái Trạch Nhật, phương pháp giúp gia chủ xác định thời điểm cát lợi, trường khí của ngôi nhàỞ - 2 ngày trước
GĐXH - Huyền Không Đại Quái Trạch Nhật không chỉ đơn thuần lựa chọn ngày đẹp theo lịch thông thường, phương pháp này tăng khả năng tụ khí sinh tài, hóa giải bất lợi và hỗ trợ các việc trọng đại như nhập trạch, động thổ, khai trương.
Vì sao tránh đặt giường đối diện cửa sổ?Ở
GĐXH - Để có một giấc ngủ trọn vẹn, một số yêu cầu được đưa ra khuyến nghị thực hiện. Trong số đó, có nên đặt giường ngủ đối diện cửa sổ nhận được khá nhiều sự quan tâm.