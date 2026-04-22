Rước tài lộc và dương khí với cách đặt bếp thông minh
GĐXH - Phong thủy là yếu tố quan trọng nhất cần được nhắc đến, có rước được tài lộc vào nhà hay không, có đón nhận dương khí cho gia đạo hay không phụ thuộc vào cách chúng ta đặt bếp.
Đặt bếp theo phong thủy
Phong thủy cho biết, hướng đặt bếp phải hợp với cung và bổn mệnh của gia chủ. Khi đặt bếp tốt nhất nên đặt quay lưng lại với hướng xấu và hướng vào hướng tốt lành. Bếp nấu đặt ở hướng lành để có thể trấn áp được ám khí.
Đặt bếp quay lưng với hướng xấu nghĩa là làm cho gia đạo không phải đối mặt với một mối hiểm họa nào. Luôn luôn hướng về nơi có nhiều sinh khí và may mắn.
Hỏa khí của bếp nấu và thủy khí của nước trong nhà bếp đại kỵ với nhau. Do đó, khi thiết kế thì nên tránh xa nhau một chút để tránh gặp vận xui.
Bếp nấu và tủ lạnh cũng là hai vật đại kỵ cũng không nên đặt quá gần nhau, nếu vị trí bếp nhỏ thì nên có vách ngăn giữa hai đồ vật này.
Khi thiết kế nhà bếp, bạn cần tránh các hướng bị gió thổi quá mạnh vào, làm nguội lạnh đi ngọn lửa ấm nồng của gia đình. Nhưng cũng không vì vậy mà đóng kín tất cả cửa.
Theo phong thủy, không nên đặt bếp ở nơi không có chỗ dựa, điều này gây ra sự chông chênh, có thể khiến cho tình cảm gia đình không được như ý.
Không nên đặt bếp gần nhà vệ sinh vì uế khí, tạp khí của nhà vệ sinh có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của gia đình, dễ sinh bệnh tật, đường công danh trắc trở.
Xác định hướng bếp phong thủy
Nhà có hướng Đông Nam thì hướng Tây sẽ là hướng phù hợp để đặt bếp. Nhà có hướng Đông Bắc thì hướng đặt bếp là hướng Bắc, Đông, Đông Nam, Nam.
Nhà có hướng Tây thì nên hướng bếp ở hướng Tây Bắc, Tây Nam và Đông Bắc. Nhà có hướng Tây Bắc thì nên hướng bếp ở hướng Tây và hướng Nam. Nhà có hướng Nam thì nên hướng bếp ở hướng Đông Bắc và hướng Tây.
Nên xem hướng bếp theo tuổi vợ hay chồng
Khi xây nhà chọn lấy tuổi của người đàn ông, người trụ cột gia đình để cho ngôi nhà cứng cáp và bền vững.
Khi xây bếp thì cũng sẽ chọn tuổi của người trụ cột gia đình, đó là nguyên tắc của phong thủy giúp cân bằng âm dương hút sinh khí vào nhà.
Người được tuổi xây bếp không được quá lớn tuổi cũng không được dưới tuổi vị thành niên. Nếu gia đình không có người trụ cột thì lấy tuổi của người phụ nữ làm.
Nếu sử dụng tuổi người phụ nữ phải xem người này thuộc cung gì, hợp hướng nào, kỵ hướng nào để chọn một cách hợp lý nhất.
Xác định hướng bếp theo mệnh chủ
Hướng bếp là hướng lưng của người đứng bếp, người đứng bếp quay lưng về đâu thì đó là hướng bếp. Người đứng bếp có mệnh Đông thì phải đặt bếp hướng Đông, người đứng bếp có mệnh Tây thì đặt bếp hướng Tây.
Xác định vị trí bếp theo phong thủy
Gia chủ nên tránh các góc nhọn đâm thẳng vào nơi nấu vì trong phong thủy điều này có thể không may mắn và gia đạo bất hòa..
Không được đặt bếp đối diện với cửa nhà vệ sinh, nơi có nhiều vi trùng và các luồng xấu, nguyên nhân gây ra các bệnh qua đường ăn uống.
Không đặt bếp quá gần phòng ngủ và đối diện phòng ngủ, bếp là nơi nấu nướng tỏa nhiệt vô cùng mạnh mẽ, mùi hôi từ gia vị làm ảnh hưởng giấc ngủ của gia chủ.
Tránh thiết kế bếp ngay bên dưới xà ngang, cảm giác đè nén, áp lực dồn vào người đứng bếp làm hạnh phúc gia đình có thể trở nên rạn nứt.
Cửa vào bếp phải tương hợp với nơi đặt bếp thì tài lộc mới thịnh vượng, tránh thiết kế cửa nơi có luồng gió mạnh.
Đặt bếp ở nơi bị đọng nước, ứ nước, ẩm thấp là điều không nên vì vị trí này có thể khiến gia chủ và người thân hay ốm đau và không may mắn.
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
