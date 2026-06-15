Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt

NSƯT ăn lá cây để cầm cự qua ngày giờ là Phó Chủ tịch, ở biệt thự 21 tỷ ngay khu nhà giàu TP.HCM

Thứ hai, 14:28 15/06/2026 |
Phương Nghi (t/h)
Phương Nghi (t/h)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Nam nghệ sĩ đình đám này từng trải qua cuộc sống cơ cực, phải ăn lá cây, gạo sống để qua cơn đói và làm đủ thứ nghề.


Quyền Linh từ khổ cực Đến biệt thự 21 tỷ ở TP . HCM - Ảnh 1.

Trong làng giải trí Việt, Quyền Linh là một trong số ít nghệ sĩ sở hữu hình ảnh gần như không thể nhầm lẫn. Từ một diễn viên đình đám của màn ảnh Việt thập niên 1990, Quyền Linh dần trở thành MC quen thuộc với hàng triệu khán giả qua những chương trình mang tính cộng đồng. Hơn 30 năm hoạt động nghệ thuật, Quyền Linh không chỉ được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú mà còn được tín nhiệm giữ cương vị Phó Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam.

Quyền Linh từ khổ cực Đến biệt thự 21 tỷ ở TP . HCM - Ảnh 2.

Thế nhưng phía sau ánh hào quang ấy là một thời trẻ mà chính NS Quyền Linh từng nhiều lần nhắc lại với sự xúc động. Theo những chia sẻ của nam nghệ sĩ trong nhiều cuộc phỏng vấn, gia đình anh từng rơi vào cảnh thiếu trước hụt sau. Là con trong một gia đình đông anh em, Quyền Linh lớn lên giữa những tháng ngày cơ cực, nhiều lần phải ăn rau dại, củ rừng, thậm chí hái lá cây để cầm cự qua ngày. Những ký ức về sự thiếu thốn ấy theo anh suốt nhiều năm và trở thành động lực để không ngừng vươn lên trong cuộc sống.

Quyền Linh từ khổ cực Đến biệt thự 21 tỷ ở TP . HCM - Ảnh 3.

Sau khi lên TP.HCM lập nghiệp, cuộc sống của Quyền Linh vẫn chưa dễ dàng hơn. Trước khi trở thành nghệ sĩ nổi tiếng, anh từng làm nhiều công việc chân tay để kiếm sống như bốc vác, phụ hồ, làm thuê... Trong quãng thời gian theo học Trường Nghệ thuật Sân khấu 2, nam nghệ sĩ nhiều lần rơi vào cảnh túng thiếu, phải ở nhờ nhà bạn bè và nhận sự giúp đỡ từ thầy cô để tiếp tục theo đuổi đam mê nghệ thuật.


Quyền Linh từ khổ cực Đến biệt thự 21 tỷ ở TP . HCM - Ảnh 4.

Có giai đoạn Quyền Linh không đủ tiền ăn, phải xin cơm từ thiện hoặc ăn khoai lang sống qua ngày. Chính những năm tháng cơ cực ấy khiến Quyền Linh luôn giữ lối sống giản dị dù hiện tại đã là nghệ sĩ nổi tiếng. Không ít lần nam MC tâm sự rằng vì từng trải qua cảm giác nghèo khó nên anh đặc biệt đồng cảm với những hoàn cảnh bất hạnh. Trong hình là Quyền Linh trong vai trò MC chương trình Vượt Lên Chính Mình giúp NS được nhiều người yêu quý.

Quyền Linh từ khổ cực Đến biệt thự 21 tỷ ở TP . HCM - Ảnh 5.

Sau hơn ba thập kỷ hoạt động nghệ thuật, Quyền Linh hiện có cuộc sống sung túc bên vợ doanh nhân Dạ Thảo và hai con gái.

Quyền Linh từ khổ cực Đến biệt thự 21 tỷ ở TP . HCM - Ảnh 6.

Gia đình nam nghệ sĩ đang sinh sống trong căn biệt thự rộng khoảng 500 m2 tại quận 7, khu vực được xem là một trong những nơi có giá bất động sản đắt đỏ bậc nhất TP.HCM. Nhiều nguồn tin từng định giá căn nhà này vào khoảng 21 tỷ đồng.

Quyền Linh từ khổ cực Đến biệt thự 21 tỷ ở TP . HCM - Ảnh 7.

Gia đình anh chuyển về sống tại căn biệt thự này từ năm 2012. Khi đó, vợ chồng anh sửa sang, thay đổi nội thất bên trong, lấy gam màu trắng, xám làm chủ đạo.

Quyền Linh từ khổ cực Đến biệt thự 21 tỷ ở TP . HCM - Ảnh 8.

Trên kênh YouTube cá nhân, Quyền Linh thường chia sẻ một số video giới thiệu không gian sống của gia đình. Khán giả đặc biệt thích thú trước sân vườn nhiều cây xanh của gia đình Quyền Linh.

Quyền Linh từ khổ cực Đến biệt thự 21 tỷ ở TP . HCM - Ảnh 9.

Nam diễn viên từng chia sẻ anh sinh ra ở Tiền Giang, quanh năm gắn bó với đồng lúa, ruộng vườn. Khi mua biệt thự, dù nội thất bên trong sang trọng ra sao, anh vẫn thích có những không gian như nhà vườn để gia đình tận hưởng cảm giác bình yên như chốn thôn quê.

Quyền Linh từ khổ cực Đến biệt thự 21 tỷ ở TP . HCM - Ảnh 10.

Khi có thời gian rảnh, nam MC thích được ở nhà cùng bà xã và các con, tận hưởng thú vui chăm sóc vườn tược, thu hoạch cây trái.

Quyền Linh từ khổ cực Đến biệt thự 21 tỷ ở TP . HCM - Ảnh 11.

Biết được sở thích của chồng, doanh nhân Dạ Thảo trồng nhiều cây trái, hoa trên sân thượng và xung quanh nhà để ông xã có nơi thư giãn sau những giờ làm việc, ghi hình bận rộn.

Quyền Linh từ khổ cực Đến biệt thự 21 tỷ ở TP . HCM - Ảnh 12.

Trên sân thượng và khu vườn quanh biệt thự của vợ chồng Quyền Linh trồng nhiều loại rau quả như đu đủ, cóc, mướp, ớt, rau thơm, chanh, cà chua... Nhờ chăm chỉ vun trồng, gia đình nam MC có rau sạch ăn quanh năm.

Quyền Linh từ khổ cực Đến biệt thự 21 tỷ ở TP . HCM - Ảnh 13.

Quyền Linh thường xuyên chia sẻ hình ảnh đời thường, khoảnh khắc chăm sóc vườn sau giờ làm. Đến dịp thu hoạch, gia đình anh hái hoa quả, thưởng thức ngay tại vườn.

Quyền Linh từ khổ cực Đến biệt thự 21 tỷ ở TP . HCM - Ảnh 14.

Đặc biệt, biệt thự 21 tỷ đồng của Quyền Linh ngập tràn các loại hoa hồng ngoại. Nam MC cho biết bà xã Dạ Thảo thích hoa hồng nên vợ chồng anh trồng nhiều loại hoa, đủ màu sắc, tạo nên vườn hoa đẹp mắt và lãng mạn quanh nhà.

Quyền Linh từ khổ cực Đến biệt thự 21 tỷ ở TP . HCM - Ảnh 15.

Dạ Thảo từng chia sẻ cô có đam mê, thú vui trồng hoa hồng vì hoa giúp thư giãn tinh thần, giảm áp lực và cân bằng cuộc sống. Sau nhiều năm trồng hoa, vợ Quyền Linh đúc rút nhiều kinh nghiệm về cách trồng hoa hồng trong chậu.

Quyền Linh từ khổ cực Đến biệt thự 21 tỷ ở TP . HCM - Ảnh 16.

Các con gái Quyền Linh thường chia sẻ khoảnh khắc khoe dáng bên vườn hồng tại gia, nhận nhiều lời khen của dân mạng.

Quyền Linh từ khổ cực Đến biệt thự 21 tỷ ở TP . HCM - Ảnh 17.

Hiện tại, Quyền Linh hài lòng với cuộc sống. Nam MC nói thời gian gần đây anh giảm bớt công việc để bên cạnh vợ con nhiều hơn. Dù đã là nghệ sĩ nổi tiếng và giàu có, anh vẫn giữ lối sống giản dị, mộc mạc (Ảnh: Facebook nhân vật).

Quyền Linh từ khổ cực Đến biệt thự 21 tỷ ở TP . HCM - Ảnh 18.Trung tá Ánh Viên giàu có cỡ nào?

GĐXH - Sau khi chính thức khép lại sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp vào cuối năm 2022, Ánh Viên không rời xa lĩnh vực thể thao mà lựa chọn một hướng đi mới đa dạng và bền bỉ hơn.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tin liên quan

Ngỡ ngàng với cận cảnh khu chung cư hạng sang giá hơn 200 triệu/m2 nơi Divo Tùng Dương vừa tậu

Ngỡ ngàng với cận cảnh khu chung cư hạng sang giá hơn 200 triệu/m2 nơi Divo Tùng Dương vừa tậu

MC Thanh Thanh Huyền kể chuyện suýt bị bắt cóc ở nước ngoài, thu hút hơn 500 nghìn người theo dõi, sống trong căn nhà thế nào?

MC Thanh Thanh Huyền kể chuyện suýt bị bắt cóc ở nước ngoài, thu hút hơn 500 nghìn người theo dõi, sống trong căn nhà thế nào?

Hơn 500 nghìn người nhìn phú bà Ngọc Loan cắm atiso khổng lồ, xuýt xoa vì gu quá đỉnh

Hơn 500 nghìn người nhìn phú bà Ngọc Loan cắm atiso khổng lồ, xuýt xoa vì gu quá đỉnh

Cùng chuyên mục

Bí quyết tiết kiệm nước đơn giản giúp giảm hóa đơn nước mỗi tháng

Bí quyết tiết kiệm nước đơn giản giúp giảm hóa đơn nước mỗi tháng

- 2 giờ trước

GĐXH - Dù trong gia đình hay doanh nghiệp, việc sử dụng nước hiệu quả không chỉ góp phần bảo vệ môi trường mà còn giúp giảm đáng kể hóa đơn tiền nước. Dưới đây là những mẹo tiết kiệm nước đơn giản và dễ thực hiện mà ai cũng có thể áp dụng.

Cách đánh bay mùi nhựa tủ lạnh mới chỉ sau một đêm

Cách đánh bay mùi nhựa tủ lạnh mới chỉ sau một đêm

- 6 giờ trước

GĐXH - Với tủ lạnh mới mua, bạn nên khử mùi và lau chùi sơ qua trước khi cho thực phẩm vào tủ để bảo quản. Bài viết này sẽ bật mí cho bạn cách khử mùi nhựa tủ lạnh mới sao cho đúng cách để không làm ảnh hưởng đến hương vị của thực phẩm.

7 dấu hiệu tủ lạnh đang "kêu cứu", nếu ngó lơ sẽ tốn tiền triệu sửa chữa

7 dấu hiệu tủ lạnh đang "kêu cứu", nếu ngó lơ sẽ tốn tiền triệu sửa chữa

- 9 giờ trước

GĐXH - Sau thời gian dài sử dụng, nếu bạn thấy tủ lạnh kêu to, hoặc xuất hiện tuyết dày bên trong ngăn đá, rất có thể tủ lạnh bị hỏng. Những hư hỏng nhỏ nếu không phát hiện và xử lý sớm có thể dẫn đến tốn điện, giảm tuổi thọ của tủ.

Mẹo chống nóng cửa sổ cực dễ giúp phòng mát lịm, điều hòa chạy êm ru

Mẹo chống nóng cửa sổ cực dễ giúp phòng mát lịm, điều hòa chạy êm ru

- 10 giờ trước

GĐXH - Vào những ngày hè oi ả, việc che nắng cửa sổ sẽ giúp bảo vệ sức khỏe, đồng thời góp phần làm mát không gian sống của bạn. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách chọn lựa phương pháp che nắng hiệu quả.

Xem ngày giờ tuần mới từ 15/6 - 21/6: 4 ngày vượng khí, thuận lợi khai trương và xuất hành

Xem ngày giờ tuần mới từ 15/6 - 21/6: 4 ngày vượng khí, thuận lợi khai trương và xuất hành

- 1 ngày trước

GĐXH - Dưới đây là những khung thời gian cát lành trong tuần mới từ 15/6 đến 21/6/2026 theo tư vấn của chuyên gia phong thủy.

Bỏ qua những lưu ý này khi đặt két sắt, gia chủ khó lòng giàu có

Bỏ qua những lưu ý này khi đặt két sắt, gia chủ khó lòng giàu có

- 1 ngày trước

GĐXH - Két sắt là nơi giữ tiền của và có năng lượng rất lớn, chính vì thế, phải quan tâm tới những lưu ý đặt két sắt nếu không phù hợp thì tài vận của bạn sẽ bị đi xuống, khó mà giữ được vượng khí.

Người sinh từ tháng 1 đến tháng 6 trồng ngay "cây bản mệnh" này để tiền vào như nước

Người sinh từ tháng 1 đến tháng 6 trồng ngay "cây bản mệnh" này để tiền vào như nước

- 1 ngày trước

GĐXH - Cây xanh giúp thổi thêm luồng sinh khí, giúp không gian sống của bạn thêm trong lành và thư thái hơn. Theo phong thủy nếu bạn lựa chọn các loại cây phù hợp với mệnh chủ nhà thì sẽ càng kéo thêm sự may mắn và tài lộc.

Mùng 1 tháng 5 âm lịch 2026 thắp hương giờ nào đẹp? Điều cần làm để tháng mới may mắn nhiều người không biết

Mùng 1 tháng 5 âm lịch 2026 thắp hương giờ nào đẹp? Điều cần làm để tháng mới may mắn nhiều người không biết

- 1 ngày trước

GĐXH – Ngày mai 15/6 dương lịch là mùng 1 tháng 5 âm lịch. Theo chuyên gia phong thủy, lựa chọn khung giờ thắp hương mùng 1 tháng 5 âm lịch và lưu ý điều dưới đây để một tháng mới may mắn, bình an.

Tủ lạnh kêu bất thường khi mở cửa: 7 điều bạn cần kiểm tra ngay

Tủ lạnh kêu bất thường khi mở cửa: 7 điều bạn cần kiểm tra ngay

- 1 ngày trước

GĐXH - Trong quá trình sử dụng, không ít người gặp phải hiện tượng tủ lạnh kêu khi mở cửa, khiến nhiều người lo lắng. Bài viết dưới đây giúp bạn hiểu và đưa ra hướng xử lý phù hợp để đảm bảo hiệu suất và tuổi thọ của tủ lạnh.

Vị trí đặt muối trong nhà hút vượng khí, nhiều gia đình khá giả vẫn duy trì thói quen này

Vị trí đặt muối trong nhà hút vượng khí, nhiều gia đình khá giả vẫn duy trì thói quen này

- 2 ngày trước

GĐXH – Muối không chỉ là gia vị mà được nhiều gia đình khá giả dùng như một vật phẩm mang ý nghĩa xua đuổi điều không may, cân bằng năng lượng và cầu mong cuộc sống thuận lợi hơn.

Xem nhiều

Bí quyết giúp tủ lạnh luôn mát sâu bất chấp thời tiết nắng nóng

Bí quyết giúp tủ lạnh luôn mát sâu bất chấp thời tiết nắng nóng

GĐXH - Việc áp dụng đúng mẹo giúp tủ làm lạnh nhanh hơn khi trời nóng. Điều này không chỉ giúp cải thiện hiệu quả làm lạnh mà còn tiết kiệm điện và kéo dài tuổi thọ thiết bị.

Mùng 1 tháng 5 âm lịch 2026 thắp hương giờ nào đẹp? Điều cần làm để tháng mới may mắn nhiều người không biết

Mùng 1 tháng 5 âm lịch 2026 thắp hương giờ nào đẹp? Điều cần làm để tháng mới may mắn nhiều người không biết

Xem ngày giờ tuần mới từ 15/6 - 21/6: 4 ngày vượng khí, thuận lợi khai trương và xuất hành

Xem ngày giờ tuần mới từ 15/6 - 21/6: 4 ngày vượng khí, thuận lợi khai trương và xuất hành

5 tuyệt chiêu rã đông thực phẩm siêu tốc bằng nồi chiên không dầu cho người bận rộn

5 tuyệt chiêu rã đông thực phẩm siêu tốc bằng nồi chiên không dầu cho người bận rộn

Để kích hoạt tài lộc, gia chủ cần tránh 4 vị trí đặt thác nước phong thủy

Để kích hoạt tài lộc, gia chủ cần tránh 4 vị trí đặt thác nước phong thủy

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top