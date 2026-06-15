NSƯT ăn lá cây để cầm cự qua ngày giờ là Phó Chủ tịch, ở biệt thự 21 tỷ ngay khu nhà giàu TP.HCM

Thế nhưng phía sau ánh hào quang ấy là một thời trẻ mà chính NS Quyền Linh từng nhiều lần nhắc lại với sự xúc động. Theo những chia sẻ của nam nghệ sĩ trong nhiều cuộc phỏng vấn, gia đình anh từng rơi vào cảnh thiếu trước hụt sau. Là con trong một gia đình đông anh em, Quyền Linh lớn lên giữa những tháng ngày cơ cực, nhiều lần phải ăn rau dại, củ rừng, thậm chí hái lá cây để cầm cự qua ngày. Những ký ức về sự thiếu thốn ấy theo anh suốt nhiều năm và trở thành động lực để không ngừng vươn lên trong cuộc sống.